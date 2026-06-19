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newstream.cz Reality Hormuz byl testem důvěry. Dubajský realitní trh obstál, říká developer Elie Naaman

Hormuz byl testem důvěry. Dubajský realitní trh obstál, říká developer Elie Naaman

Elie Naaman
Pro Dubai, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Hormuz se stal testem důvěry v celý Perský záliv. Podle Elieho Naamana, spoluzakladatele a šéfa Ellington Properties, v něm Dubaj obstála. Po krátké nejistotě zůstává pro investory bezpečným přístavem i jedním z nejatraktivnějších realitních trhů regionu. Ceny nemovitostí sice za poslední roky výrazně vzrostly, proti Londýnu, Paříži nebo New Yorku ale podle Naamana emirát stále nabízí prostor pro další růst.

Dubaj se často prezentuje jako bezpečný přístav pro kapitál. Nemění ale napětí kolem Íránu a Hormuzského průlivu vnímání rizika v regionu?

Každá geopolitická událost vytváří nejistotu a investoři samozřejmě velmi pozorně sledují, co se v regionu děje. Když napětí začalo růst, byl to pro trh šok. První dva nebo tři týdny byla cítit opatrnost a část investorů vyčkávala. Zároveň se ale ukázalo, že Dubaj je dál vnímána jako stabilní a bezpečné místo pro kapitál. Město už v minulosti prošlo několika krizemi, od finanční krize v roce 2009 přes regionální otřesy až po covid. Vždy se dokázalo velmi rychle zotavit. Je to dáno stabilitou vedení, dlouhodobou strategií a jasným plánem rozvoje města do roku 2040. Investoři vidí, že Dubaj umí reagovat i na složité situace a že má schopnost se z krizí vracet. Krátkodobý sentiment se může měnit, ale nevidíme důkaz, že by došlo ke strukturálnímu poklesu poptávky ze strany mezinárodních investorů.

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Takže poptávka po dubajských nemovitostech zůstává silná?

Ano. To, co dává trhu sílu, nejsou jen krátkodobé investiční nálady. Poptávku podporuje růst populace, příchod firem, zahraniční investice, přesun majetku do Dubaje a také další rozvoj infrastruktury. Dubaj dál přitahuje podnikatele, korporace i movité jednotlivce z celého světa. Sledujeme několik ukazatelů. Patří mezi ně růst populace a zaměstnanosti, poměr hypotečních a hotovostních transakcí, vývoj nájmů v porovnání s růstem cen, objem nové nabídky na trhu a schopnost trhu nové projekty absorbovat. Právě tyto faktory ukazují, zda je růst zdravý, nebo zda už se trh dostává do spekulativní fáze.

Ceny nemovitostí v Dubaji v posledních letech výrazně rostly. Není už tamní trh pro investory příliš drahý?

Je pravda, že za posledních pět let ceny nemovitostí v Dubaji výrazně vzrostly. Když se ale na Dubaj podíváte v porovnání s jinými velkými světovými městy, stále je podle nás relativně dostupná. Cenově je pořád pod úrovní řady globálních metropolí. Důležité je rozlišovat mezi růstem, který je čistě spekulativní, a růstem, který stojí na reálných základech. Určité spekulativní segmenty se přehřívat mohou, zejména tam, kde investoři sázejí výhradně na rychlé zhodnocení. Prime lokality, zavedené čtvrti, kvalitní waterfront projekty a projekty renomovaných developerů ale dál podporuje silná dlouhodobá poptávka. Nemovitost v Dubaji je podle mě potřeba vnímat jako dlouhodobou investici. Investor by měl ideálně uvažovat v horizontu pěti až deseti let. Krátkodobé výkyvy přijít mohou, to ale neznamená, že ceny nemohou v delším období dál růst.

29 fotografií v galerii

Marketingový vs. reálný výnos

Jaký čistý roční výnos z nájmu může investor realisticky očekávat po odečtení všech nákladů?

Investor by se měl vždy dívat na čistý výnos, nikoli pouze na marketingová čísla. U dobře vybrané rezidenční nemovitosti v silné lokalitě lze dnes realisticky uvažovat o hrubém výnosu zhruba šest až osm procent ročně. Po odečtení nákladů se čistý výnos obvykle pohybuje přibližně mezi 4,5 a šesti procenty. Konkrétní výsledek závisí na typu nemovitosti, lokalitě, způsobu správy, obsazenosti i případném financování. Dubaj ale zůstává atraktivní v tom, že i po započtení nákladů bývají výnosy často vyšší než v řadě vyspělých evropských měst, kde čisté výnosy často klesají pod tři procenta.

Jak velký rozdíl bývá mezi marketingovým výnosem a skutečnou investiční návratností?

Rozdíl může být významný, pokud investor nerozumí předpokladům, na kterých jsou marketingové výpočty postavené. Propagační materiály často počítají s plnou obsazeností, optimálním nájemným, nulovou neobsazeností a stabilními tržními podmínkami. Reálné vlastnictví ale zahrnuje provozní náklady, údržbu, servisní poplatky i případné výkyvy trhu. Investor by si proto měl před nákupem ověřit zejména výši servisních poplatků, historickou výkonnost nájmů v dané lokalitě, náklady na správu nemovitosti, budoucí nabídku v okolí, reputaci developera a dlouhodobé zdroje poptávky. Kvalitní investice by měla dávat smysl i při konzervativních předpokladech, nejen v ideálním scénáři.

Off-plan projekty a jejich rizika

Velkou část prodejů v Dubaji tvoří off-plan projekty, tedy nemovitosti kupované ještě před dokončením. Jaká rizika by měli investoři znát?

Off-plan projekty patří k nejsilnějším investičním příležitostem v Dubaji, ale investor musí rozumět rizikům. Klíčové je riziko developera, tedy schopnost projekt dokončit v požadované kvalitě a čase. Dále je tu tržní riziko, likviditní riziko a také riziko samotné realizace. Regulace se v Dubaji za poslední roky výrazně zpřísnila. U off-plan projektů hrají důležitou roli takzvané escrow účty, tedy vázané účty, na které kupující posílají peníze určené výhradně na financování konkrétního projektu. Developer je nemůže libovolně použít na jiné účely, což zvyšuje ochranu investorů.

Nemovitosti v Dubaji po letech růstu cen zlevňují

Válka decimuje Blízký východ. Ceny nemovitostí v Dubaji po letech klesají

Reality

Vojenské tažení Donalda Trumpa proti Íránu se začíná negativně podepisovat i na jeho spojencích a podporovatelích. Nově to zažívají investoři, kteří nakoupili nemovitosti v Dubaji. Realitní trh v populárním emirátu totiž poprvé od pandemie klesá.

sta

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Které části dubajského realitního trhu jsou nejzranitelnější při případném zpomalení ekonomiky?

Nejcitlivější jsou historicky spekulativní segmenty. Vyšší riziko vidíme u krátkodobých investic zaměřených pouze na rychlý přeprodej, u méně kvalitních projektů v sekundárních lokalitách a u nemovitostí, kde je hlavní motivací pouze rychlé kapitálové zhodnocení. Naopak kvalitní projekty u vody, rezidence spojené se známou hotelovou nebo lifestylovou značkou a zavedené rezidenční čtvrti bývají odolnější. Poptávka u nich nestojí jen na spekulaci, ale také na lidech, kteří v nich chtějí skutečně bydlet, a na dlouhodobých investorech.

Jak likvidní je dnes dubajský realitní trh? Dá se nemovitost rychle prodat?

Likvidita se výrazně liší podle typu nemovitosti a lokality. Prime nemovitosti v žádaných lokalitách si kupce často najdou relativně rychle, pokud jsou správně naceněné. U méně kvalitních projektů nebo sekundárních lokalit může být prodej delší. Proto investorům doporučujeme, aby se na dubajské nemovitosti dívali jako na střednědobou až dlouhodobou investici. Minimální investiční horizont by měl být alespoň pět let.

Češi hledají výnos, diverzifikaci i životní styl

Kdo jsou dnes čeští investoři v Dubaji?

Vztahy mezi Českou republikou a Dubají se v posledních letech výrazně posílily. V Dubaji podle našich informací působí více než sedm set českých firem a zároveň vidíme rostoucí zájem českých investorů o tamní realitní trh. Čeští investoři jsou dnes stále sofistikovanější. Nehledají jen výnos, ale také diverzifikaci portfolia, ochranu kapitálu, měnovou diverzifikaci, přístup na globální trh, dlouhodobé zhodnocení a často i životní styl. Zajímá je kvalita architektury, infrastruktura, bezpečnost a dlouhodobý rozvoj města. V tom vidíme určitou podobnost mezi Českou republikou a Dubají. Česko má silnou architektonickou tradici a Dubaj se dnes snaží být na špičce moderního urbanismu a městského plánování. Právě proto vidíme v českých investorech velký potenciál. Jsou nároční na kvalitu produktu, architekturu i dlouhodobou hodnotu. A to odpovídá tomu, co se v Dubaji snažíme nabízet.

Kolik stojí kvalitní investice

Jaký rozpočet dnes investor potřebuje, pokud chce v Dubaji koupit opravdu kvalitní investiční nemovitost?

Obecně lze říci, že rozpočet kolem 1,5 až 2,5 milionu dirhamů (cca 8,6 až 14,4 milionů korun) umožňuje vstup do kvalitních investičních apartmánů. Rozpočet mezi třemi a pěti miliony dirhamů, tedy přibližně 17,3 až 28,8 milionu korun, otevírá možnosti v prémiových projektech u vody a v luxusnějším segmentu. Nad pět milionů dirhamů, tedy zhruba nad 28,8 milionu korun, se investor dostává k některým z nejexkluzivnějších projektů v Dubaji. Rozpočet je ale jen jedna část rozhodování. Stejně důležité je, co investor za danou cenu kupuje: lokalitu, kvalitu developera, architekturu, komunitu, napojení na infrastrukturu a dlouhodobou poptávku.

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Bali místo Smíchova. Čeští investoři kupují vily na druhém konci světa

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Za cenu menšího bytu v Praze prodávají čeští developeři na Bali vily s bazénem a slibují výnos kolem dvanácti procent. První projekt je vyprodaný, další v přípravě.

Petra Nehasilová

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Nejčastější chyba: cena místo kvality

Jakou nejčastější chybu dělají zahraniční investoři při nákupu nemovitosti v Dubaji?

Nejčastější chybou je, že se příliš soustředí na cenu a málo na kvalitu. Investoři někdy upřednostní levnější nemovitost před lepší lokalitou, podcení reputaci developera, nadhodnotí očekávané nájemní výnosy nebo zapomenou započítat servisní poplatky. Další chybou je krátkodobé uvažování. Někteří investoři přicházejí s očekáváním rychlého zisku, ale kvalitní realitní investice by měla být postavená na dlouhodobé hodnotě. V Dubaji to platí stejně jako na jiných vyspělých trzích.

Které oblasti Dubaje podle vás nabídnou v příštích pěti letech nejsilnější dlouhodobý potenciál?

Mezi oblasti s nejsilnějším potenciálem řadíme Dubai Islands, Dubai Creek Harbour, Dubai South, Palm Jumeirah, Business Bay a Dubai Marina. Investor by se ale neměl řídit jen názvem lokality. Měl by sledovat, zda jde o atraktivní lokalitu u vody, jaké má dopravní napojení, zda je v daném místě omezená nabídka nových projektů, jak kvalitní je developer, jak je naplánovaná celá čtvrť a zda má lokalita potenciál těžit z dlouhodobého růstu počtu obyvatel. Právě tyto faktory rozhodují o tom, zda má nemovitost potenciál udržet hodnotu i v dalších letech.

Dubaj už není levná jako dřív

Co byste tedy českému investorovi, který dnes zvažuje Dubaj, doporučil?

Aby nepřemýšlel jen o ceně za metr čtvereční nebo o výnosu v reklamním letáku. Dubaj je trh, který nabízí zajímavé příležitosti, ale je potřeba vybírat velmi pečlivě. Kvalita lokality, reputace developera, architektura, správa nemovitosti a dlouhodobý rozvoj dané části města jsou zásadní. Dubaj už není levná tak, jak byla před několika lety. Ve srovnání s mnoha světovými metropolemi ale podle nás pořád nabízí prostor pro další růst. Pro investora, který uvažuje dlouhodobě a vybírá kvalitní produkt, může být stále velmi zajímavým trhem.

Elie Naaman

Je spoluzakladatelem a CEO společnosti Ellington Properties, dubajského developera zaměřeného na prémiové rezidenční projekty s důrazem na architekturu a design. Firma vznikla v roce 2014 a patří mezi rychle rostoucí hráče na trhu ve Spojených arabských emirátech. Podle dostupných údajů má za sebou přes tři tisíce dokončených jednotek a další tisíce bytů ve výstavbě. Ellington není velikostí srovnatelný s největšími dubajskými developery typu Emaar, profiluje se ale jako výrazný boutique developer v prémiovém segmentu.

Známý architekt mění hru. Po návrzích a výrobě interiérů chce dělat vlastní development

Známý architekt mění hru. Po návrzích a výrobě interiérů chce dělat vlastní development

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Praha je pro developery stále nejatraktivnějším trhem, zároveň v ní ale houstne konkurence a přibývá projektů. Skupina Framework proto zvažuje vlastní development mimo metropoli a sází na krajská města, kterým může pomoci silnější poptávka po bydlení i lepší dopravní napojení. „Praha je skvělá, ale je tu přetlak projektů,“ říká Ján Antal, šéf a majitel společnosti, v podcastu Realitní Club.

Petra Nehasilová

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Kolaps Hormuzu by bolel víc než ropné šoky, říká ekonom Navrátil

David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny
Česká spořitelna / užito se svolením
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Při další blokádě Hormuzského průlivu by světu hrozila největší globální energetická krize, říká v rozhovoru pro Newstream hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Vypadá to, že znesvářené strany kolem Perského zálivu míří k dohodě a že Hormuzský průliv bude co nejdříve zase otevřený. Co by se ale stalo, kdyby se něco zvrtlo?

I po jeho otevření bude trvat týdny až měsíce, než se obnoví normální provoz. V případě oprav poškozené infrastruktury, což se týká Kataru, to mohou být i roky. Kdyby uzavření Hormuzu trvalo rok, tedy do března 2027, svět by přišel o zhruba sedm procent primární energie. To by znamenalo nejhorší energetickou krizi, kterou jsme v moderní historii zažili za několik posledních dekád. Horší než oba ropné šoky v 70. a 80. letech minulého století. Ty se týkaly Spojených států, Evropy nikoliv. O největší globální krizi, která nám hrozí nyní, mluvila i samotná Mezinárodní energetická agentura.

Výpadek pouhých sedm procent by způsobil globální krizi?

Jen na okraj – z Perského zálivu putuje do světa mnohem více ropy a plynu, ale část jde ropovody a produktovody. A těch sedm procent je z celkového objemu energie, kterou si vyrábíme z ropy, plynu, uhlí, jádra, slunce, větru, vody, geotermální energie a podobně. I za předpokladu, že budou Spojené státy více těžit z břidlice a že bude Saúdská Arábie přesměrovávat více vytěžené ropy přes Rudé moře anebo že některé tankery Hormuzem projedou, protože zaplatí Iránu, takže by ten výpadek činil třeba jen 3,5 procenta, stále by šlo o největší energetickou krizi moderní historie.

Index prosperity: Čísla teď vypadají dobře, ale budoucí růst na nich nestojí

Money

Česko se podle nového Indexu prosperity zařadilo na osmé místo mezi ekonomikami EU. Vyniká robotizací i relativně nízkým zadlužením. Slabinou ale zůstává nízká přidaná hodnota a struktura investic. Analytici varují, že bez změny strategie může země ztratit tempo.

ČTK

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Evropa je připravenější než v roce 2022

Bylo by to horší než energetická krize po vypuknutí rusko-ukrajinské války v roce 2022, kdy se domácnostem zvedaly zálohy na plyn o několik set procent?

Krize v roce 2022 se koncentrovala jen do Evropy. My jsme brali plyn a ropu z Ruska, plynu 45 procent spotřeby, a neměli jsme infrastrukturu na to, abychom byli schopni jej dovážet třeba z Ameriky nebo z Kataru prostřednictvím LNG. Takže jsme v roce 2022 řešili fyzický nedostatek, tedy že plyn nebude. A v té době zároveň tím, co nejvíce ovlivňovalo cenu elektřiny, byly plynové elektrárny. Takže tím, že jsme měnili dodavatele plynu, jsme měnili i cenu elektřiny, protože tu určovaly plynové elektrárny.

Teď jsme v jiné situaci. Potenciální energetická krize, o níž hovořím, by se rozlila po celém světě. My jako Evropa nečelíme tomu, že plyn nebude. Ale čelíme rozhodnutí, jak drahý plyn si koupíme. I nadále můžeme jet ve stejných kolejích a nesnižovat spotřebu plynu a ropy, pokud budeme ochotni platit ty vysoké ceny. To nám samozřejmě bude přinášet ekonomické škody. Ale máme na výběr. Buď šetřit, anebo platit.

Jak by ta krize dopadla na nás?

Z hlediska Evropy by šlo o méně závažnou krizi, než byla ta roku 2022, protože tehdy šlo o nedostatek především plynu, a to se pak přelilo do elektřiny. Mimochodem, když se vrátím k roku 2022, omezení množství ropy a plynu přišlo do Evropy v nejhorším možném roce. Ve Francii byly kvůli opravám odstavené jaderné elektrárny, takže nemohly dodávat. Teď jedou na plný výkon. Za druhé bylo tehdy sucho, takže třeba nefungovaly hydroelektrárny ve Skandinávii, protože neměly vodu. Za třetí byly tehdy drahé emisní povolenky, takže na plný výkon nejely ani uhelné elektrárny. I to je dnes jinak. Čili tehdy to byl problém plynu, protože nedostatek elektřiny z jiných zdrojů jistily drahé plynové elektrárny. Dnes máme výrazně více výrobních zdrojů elektřiny a je to problém ropy a plynu.

Firmy musejí šetřit energii, ne čekat na levnou elektřinu

A české firmy jsou dnes na podobnou situaci výrazně lépe připravené, protože jsme ve srovnání s rokem 2019 snížili spotřebu plynu o nějakých 12 až 15 procent. V Německu se také snížila spotřeba plynu, ale kvůli tomu, že jim klesl průmysl. My vyrábíme stejně anebo dokonce více, ale zvyšujeme naši efektivitu. A to je přesně cesta, která nám může dlouhodobě pomoci, protože v Evropě prostě budou vysoké ceny energií přetrvávat. Když teď postavíme nové jaderné bloky, cena elektřiny nebude nižší, ale naopak vyšší kvůli investicím. Ale tu elektřinu prostě budeme mít, což je důležité. A pravdu má Václav Smil, který píše, že to, co nám zvýší konkurenceschopnost, nebudou malé jaderné reaktory ani vodík. Ale takové ty malé nudné investice do efektivity. V případě domácností investice jako zateplení fasády, fotovoltaika, tepelná čerpadla a podobně. A v případě firem to stejné a my vidíme, že to české firmy umí velmi dobře dělat.

David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny

„Vláda zasypala ekonomiku penězi.“ Ekonom Navrátil vysvětluje, proč inflace vystřelila

Leaders

Vláda po covidu zasypala ekonomiku penězi, a proto spotřebitelé nemuseli snižovat poptávku a obchodníci zlevňovat. A pak z toho byla extrémně vysoká inflace, říká v rozhovoru pro Newstream hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Ivana Pečinková

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Éra polikrize

Co byste tedy v dnešní době, plné nejistot, doporučil podnikové sféře?

Žijeme v éře polikrize. Máme jednu krizi za druhou. Neprožíváme je ale jako krize, jen se mění naše odolnost a to, jak vnímáme ty minulé krize. Například na krizi dodavatelských řetězců v roce 2020, kdy stály desetitisíce aut na letištích kolem Mladé Boleslavi, protože nebyly čipy, a řada věcí velmi výrazně zdražila, si dnes už ani nevzpomeneme. Následně přišly covidové lockdowny, pak inflační krize respektive krize cen energií, kdy jsme měli skoro 20procentní inflaci. Ale říkáme si, takhle to přece nemůže pokračovat. Já bych řekl, že může. Protože svět je propojený a trochu se láme dosavadní globální řád. Máme tu vyzyvatelské státy jako Čína, která svádí souboj se Spojenými státy. A USA už vojensky nejsou na nejvyšší úrovni, už nejsou schopny vést několik válek najednou a už nejsou schopny hrát roli světového policisty. Evropa se o sebe musí postarat sama. Svět se prostě dramaticky mění. A ty změny budou pokračovat, navíc za podpory technologií, umělé inteligence, což bude pro spoustu lidí a firem ohrožení a příležitost zároveň.

Co by tedy měly dělat české firmy?

Měly by si udělat důkladnou analýzu dodavatelských řetězců. Ukazuje se, že jeden jediný klíčový bod v tom řetězci, může to být Hormuzský průliv, je schopen ohrozit jejich chod. Firmy by proto měly mít zmapované nejen své dodavatele, ale i dodavatele svých dodavatelů, aby věděly, co se skutečně děje. A měly by investovat do zvýšení své odolnosti a adaptability. Máme za sebou období, kdy jsme dělali pětileté plány a na nich trvali. Teď musíme jet spíše ve čtvrtletních cyklech a velmi rychle reagovat na změněné podmínky. Firmy by se neměly řídit heslem, mám jednu strategii, té se držím. Měly by mít různé scénáře a neustále rozhodovat o tom, který scénář je či není platný, vědět, co mě může zabít či ohrozit, a proti tomu se pojišťovat, zajišťovat či ta rizika odstraňovat z cesty. Tedy neustále vyhodnocovat a plánovat.

Zvedne Michl poprvé sazby? V ČNB se schyluje k bitvě mezi inflací, Babišem a Hormuzským průlivem

Money

Bankovní rada České národní banky (ČNB) se bude na svém čtvrtečním jednání rozhodovat mezi ponecháním základní úrokové sazby beze změny a jejím zvýšením o čtvrt procentního bodu na 3,75 procenta. Shodují se na tom oslovení analytici, argumenty přitom vidí pro oba kroky. Možné zvýšení sazeb na nadcházejícím jednání nevyloučil v pátek v rozhovoru pro agenturu Bloomberg ani guvernér ČNB Aleš Michl. Na současné úrovni je základní úroková sazba od loňského května.

ČTK

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Národ AZ-kvízů

A to podle vás firmy nedělají?

Spíše ne. Vyžaduje to určitý styl myšlení, který je nám většinou cizí. Češi jsou národ AZ kvízů. Když se třeba zeptáte na Bitvu na Bílé hoře, každý hned řekne, 1620. Ale už nezná, o čem ta bitva byla a co jí předcházelo, co ji způsobilo, jaká byla její logika. My prostě jako národ obecně řečeno neumíme přemýšlet nad souvislostmi, neumíme to analyzovat. Je to těžké, a ani se to moc neučíme ve škole. Ale musíme se to naučit. Může nám v tom pomoci umělá inteligence. Ne tím, že nám řekne, jaký máme mít názor, ale že nám může simulovat nějakou velmi košatou diskusi. Přiblížit nám jiné názory, jiné pohledy, pohledy jiného spektra lidí. Různí lidé žijí různé životy s různými problémy, a dokud tohle nezačneme chápat, tak nebudeme schopni řešit ani ty problémy věcí veřejných.

Strategická autonomie jako šance pro Česko

A v čem je příležitost pro českou ekonomiku?

Strategická autonomie, o jejíž nutnosti se v Evropě stále přesvědčeněji mluví, není nic jiného než to, že budeme vyrábět výrazně více věcí v EU. Česká ekonomika je výrobní ekonomika, takže pro nás je to obrovská příležitost. Jsme schopni vyrábět skutečně cokoliv. Budeme mít sice vysoké ceny energií, ale to, co bude zvyšovat naši konkurenceschopnost, budou investice do efektivity. CleanTech jsou věci, které nám v tom pomohou, a Česká republika patří ve výrobě těchto technologií mezi světovou špičku. Elektrické škodovky, které jsou ve světě velmi oblíbené, železnice, různé materiály třeba pro potřeby zateplení, speciální čerpadla. Jsme pátí ve světě ve schopnosti vyrobit takové cleantechové výrobky, které neumí vyrobit nikdo jiný.

Máme ale problém v tom, že všechny ty úžasné věci, které dokážeme vyrobit, neumíme prodat. Nevyvážíme finální výrobky, snad kromě piva, jsme subdodavatelé. Prodáváme s nízkou marží.

Prodávat s dostatečnou marží se musíme naučit. A v mezidobí si najmout někoho, kdo to umí. Třeba Poláky, ti umějí prodat všechno. Zatím jsme ale strašně uzavření, žijeme v takovém hobitíně, kam nechceme nikoho pustit, ani třeba na naše vysoké školy. Přitom by nám větší otevřenost pomohla. Pomohla by nám využívat dovednosti, které zatím nemáme. Nejsme dobří obchodníci, jsme vynikající v kreativitě, v řešení akutních problémů, ale nemáme vizi a schopnost ty věci prodávat. A sebevědomí. My tak dlouho něco vylepšujeme, až nás předběhne někdo jiný s podobným výrobkem anebo ho od nás koupí a prodá výrazně dráž. Říká se o nás, že jsme montovna. Řekl bych, že částečně ano. Ale my si ani za věci, které děláme v té montovně, nedokážeme říct odpovídající cenu.

Michl pro Bloomberg: Červnové zvýšení sazeb je reálná možnost

Money

Česká národní banka může už příští týden zvýšit sazby. Guvernér Aleš Michl v rozhovoru s Bloombergem uvedl, že argumenty pro takový krok zesílily. Premiér Andrej Babiš přitom centrální banku nedávno vyzval k opačnému postupu.

nst

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Ambice zabíjíme už ve škole

K využití schopností jiných ale potřebujeme schopnost delegovat. Máme ji?

Na úrovni korporací to funguje. Nemáme problém najmout si manažera z jiné země. Členem představenstva České spořitelny odpovědným za korporátní byznys je například Slovák. Slováci jsou také větší salesmani než Češi. Zahraniční manažeři jsou také ve vedení Erste Group. Velké podnikatelské skupiny jako Czechoslovak Group a další, kde je velký důraz na efektivitu, mají manažery i v zahraničí a jsou schopni zaplatit si i špičkové Čechy, kteří tady také jsou. Ale my potřebujeme tuhle dovednost pro více lidí. Od malička. Abychom nebyli národ A-Z kvízů, ale národ, který dokáže využít své silné stránky, který má sebevědomí a ambice. Teď naše ambice zabíjíme a přestáváme věřit tomu, že když na sobě budeme pracovat, vyplatí se nám to.

Polovina patnáctiletých dětí, studentů a studentek, když se jich v PISA testech (nejvýznamnější mezinárodní šetření v oblasti vzdělávání – pozn. red.) ptali, zda se snaha vyplácí, řekla, že ne. To je nejhorší výsledek ze zemí OECD. Už v 15 letech trpíme vyhořením, jako kdybychom za sebou měli dvacetiletou práci v korporaci. Je to tím, že chodíme do školy, která odměňuje především nedělání chyb. To znamená ztrátu ambice. Ambice je přece o tom, že budu zkoušet nové věci a chyby dělat budu. My se místo toho velmi záhy naučíme, že dělat chyby se nevyplácí. K tomu přispíváme i my rodiče. Řešíme pětky, čtyřky a trojky a jedničku bereme jako samozřejmost.

Elegantní vila na Hanspaulce je k prodeji za 155 milionů korun a nabízí 702 metrů čtverečních obytné plochy.

Vily, jejichž cenu realitky tají. Pražský luxusní trh nabízí bazény, věže i výhledy na Hrad

Reality

Vily za desítky i stovky milionů korun. Pražský luxusní trh nabízí rezidence s bazény, wellness, věžemi i výhledy na Hrad. U nejdražších domů se cenu často dozví jen vážní zájemci.

Petra Nehasilová

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Money

Ivana Pečinková

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Hlídková loď Spojených arabských emirátů (druhá zprava) poblíž tankeru zakotveného v Ománském zálivu poblíž Hormuzského průlivu, pátek 1. května 2026

Válka v zálivu má nečekaného vítěze. Saúdové na ropě vydělávají víc než před ní

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Lukáš Kovanda

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Trump a Pezeškján podepsali první dohodu. Hormuz se má znovu otevřít

Trump a Pezeškján podepsali první dohodu. Hormuz se má znovu otevřít
Profimedia
ČTK
ČTK

Spojené státy a Írán udělaly první krok k mírové dohodě. Prezidenti Donald Trump a Masúd Pezeškján elektronicky podepsali memorandum, které má mimo jiné otevřít Hormuzský průliv.

Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevírá cestu k mírové dohodě, ve středu elektronicky podepsali americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek Masúd Pezeškján. Podle agentury Reuters to oznámil mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaíl Baghaí.

Následně podpis potvrdil i představitel Bílého domu. Memorandum o porozumění tak vstoupilo v platnost, napsal server Axios. Oficiální podpisová ceremonie ve Švýcarsku, plánovaná na pátek, je nyní nejistá.

Hormuz se má znovu otevřít

Čtrnáctibodová předběžná dohoda, která by měla vést k ukončení války, má především zajistit znovuotevření Hormuzského průlivu. Jde o klíčovou námořní trasu pro vývoz ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG) ze zemí Perského zálivu.

Dohoda má zároveň ukončit americkou blokádu íránských přístavů. Po původně plánovaném pátečním podpisu dohody, kterou zprostředkoval Pákistán, měla po dobu 60 dnů pokračovat jednání o konečné mírové dohodě.

Andrej Babiš

Babiš: Nesplnění závazku vůči NATO jde za Fialou. Bývalý premiér se brání

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Česko podle NATO loni nesplnilo závazek dávat na obranu dvě procenta HDP. Babiš z toho viní Fialovu vládu, zatímco současný kabinet tvrdí, že se cíli snaží přiblížit – jistotu ale nedává.

nst

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