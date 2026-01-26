Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Enjoy Gault&Millau hodnotí Česko: Největší potenciál gastronomie leží v autorské kuchyni

Gault&Millau hodnotí Česko: Největší potenciál gastronomie leží v autorské kuchyni

La Degustation Bohême Bourgeoise je jedna ze dvou restaurací v Česku s michelinskou hvězdou.
ČTK
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Absence pěti čepic neznamená stagnaci. Naopak. Výsledky prestižního Gault&Millau 2026 ukazují, že se česká gastronomická špička rozšiřuje.

Značka Gault&Millau potvrdila při vyhlášení výsledků pro rok 2026 svůj ambiciózní vstup na český trh. Historicky druhý galavečer, který se uskutečnil 26. ledna 2026 v pražském Národním domě na Vinohradech, přinesl nejen nové vydání gastronomického průvodce, ale také první jasné srovnání české scény s mezinárodními standardy značky.

Nejvyšší možné hodnocení pěti čepic, které Gault&Millau uděluje restauracím s výjimečnou kuchyní evropského významu, zatím žádná česká restaurace nezískala. Podle vydavatelů to však není signál slabosti trhu, ale spíše nastavení přísného benchmarku, ke kterému se má domácí gastronomie dlouhodobě přibližovat.

10 fotografií v galerii

Hodnocení čtyř čepic, které Gault&Millau uděluje restauracím s velmi vysokou úrovní kuchyně, letos získaly tři podniky: Restaurant Papilio, La Degustation Bohême Bourgeoise a Levitate. Právě tato trojice dnes podle inspektorů představuje absolutní špičku české restaurační scény. Jde o kuchyně, které obstojí v mezinárodním srovnání a kvalitou se blíží vyspělým gastronomickým destinacím v Evropě.

Sedmnáct restaurací se třemi čepicemi

Hodnocení tří čepic, které značí vysokou úroveň kuchyně, získalo celkem 17 restaurací. Patří mezi ně jak dlouhodobě etablované podniky v Praze, tak výrazné regionální projekty. Mezi oceněnými jsou například Dejvická 34, Mlýnec, Field, La Finestra in Cucina, Stůl, Salabka, Taro, Zlatá Praha nebo Monastiq Restaurant. Tato skupina podle inspektorů ukazuje, že česká gastronomie má stabilní střední a vyšší segment, který se dokáže dlouhodobě rozvíjet.

Autorská kuchyně jako nejsilnější vrstva trhu

Nejpočetnější vyšší kategorií se v roce 2026 staly restaurace se dvěma čepicemi, označované jako autorská kuchyně. Celkem toto hodnocení získalo 82 podniků napříč Českem. Právě zde se podle Gault&Millau koncentruje největší inovační potenciál trhu, tedy restaurace s jasným rukopisem, důrazem na lokální suroviny a ambicí oslovit rostoucí skupinu hostů hledajících kvalitu mimo tradiční fine dining.

Svatomartinské hody ve Vinohradském parlamentu.

Od smažáku k michelinským hvězdám. Jak Česko změnilo vztah k jídlu

Enjoy

Ještě nedávno stačilo, aby porce byla velká. Dnes řešíme původ surovin, atmosféru i rytmus večera. Česká gastronomie za posledních pětadvacet let urazila cestu, která změnila nejen restaurace, ale i naše očekávání.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Jedna čepice pro stovky podniků

Základní ocenění jedné čepice, které značí zajímavou a kvalitní kuchyni, obdrželo 232 restaurací. Tato kategorie mapuje širokou gastronomickou základnu trhu od městských bister přes tradiční restaurace až po regionální podniky s ambicí dalšího růstu.

Michelin Guide a Gault&Millau patří k nejvlivnějším gastronomickým průvodcům světa, přesto hodnotí kvalitu rozdílným způsobem. Michelin pracuje s úzkým výběrem restaurací a uděluje jednu až tři hvězdy jako znak výjimečnosti v mezinárodním kontextu. Gault&Millau naproti tomu používá bodovou škálu 0–20, kterou převádí do systému kuchařských čepic. Díky tomu dokáže jemněji rozlišovat úroveň gastronomie napříč trhem a sledovat nejen absolutní špičku, ale i silný střed a regionální scénu. 

Rozdíl v přístupu vychází i z historie obou značek. Michelin Guide vznikl na počátku 20. století jako průvodce pro motoristy a postupně se stal globálním arbitrem fine diningu. Gault&Millau byl založen v 60. letech francouzskými novináři Henri Gaultem a Christianem Millauem jako reakce na tehdy konzervativní gastronomii. Jejich koncept stál u zrodu nouvelle cuisine a prosazoval kreativitu, lehkost a autorský rukopis. Tyto hodnoty průvodce oceňuje dodnes.

Prezentace surovin v restauraci Field

Michelinské hvězdy nově září nad Brnem, Zlínem i Olomoucí. Hned dvě získal Jan Knedla

Enjoy

Poprvé v historii se renomovaný průvodce Michelin zaměřuje na celé Česko. Anonymní inspektoři projeli republiku od hor po vinařské oblasti, aby odhalili podniky, které mohou stát po boku evropské špičky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

V Holešovická tržnice vzniká místo, které má ambici stát se novým každodenním centrem pražské gastronomie.

Z brownfieldu gastro centrum. Ambiente mění Holešovickou tržnici jídlem i architekturou

Enjoy

Holešovická tržnice se stává dalším klíčovým bodem pražské gastronomie. Ambiente tu rozvíjí koncept postavený na zavedených značkách a sdíleném dvorku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Svatomartinské hody ve Vinohradském parlamentu.

Od smažáku k michelinským hvězdám. Jak Česko změnilo vztah k jídlu

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Prezentace surovin v restauraci Field

Michelinské hvězdy nově září nad Brnem, Zlínem i Olomoucí. Hned dvě získal Jan Knedla

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Martin Štangl se svým týmem

Vaří podle přírody, ne podle receptu. Karlínský Štangl může být dalším českým Michelinem

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Sajlerova kantýna bez lidí roste rychleji než restaurace. Eat Smart chce v roce 2026 zdvojnásobit síť

Jídlo z chytré lednice
Eat Smart, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Ještě před pár lety byl Filip Sajler spojovaný především s cateringem a firemními kantýnami. Dnes stojí za technologickým projektem Eat Smart, který v roce 2025 ztrojnásobil objem prodejů a rozšířil síť chytrých lednic po celém Česku. Cíl? Nahradit klasické kantýny a zamířit do zahraničí.

Bez kuchyně, bez obsluhy, bez starostí. Jen čerstvé jídlo dostupné 24/7. Projekt Eat Smart, za kterým stojí šéfkuchař Filip Sajler, má za sebou rok, který by mu mohla závidět nejedna technologická firma. V roce 2025 Eat Smart totiž vyrostl trojnásobně.

Projekt během jediného roku ztrojnásobil objem prodaných jídel z 99 tisíc porcí na 312 tisíc. Na jeho konci už systém stabilně prodával kolem 50 tisíc jídel měsíčně, což potvrzuje rychlé přijetí ze strany firem i zaměstnanců. Ruku v ruce s růstem poptávky šla i expanze infrastruktury. Eat Smart během roku instaloval 50 nových chytrých lednic, tedy více než jednu týdně.

Po více než dvaceti letech podnikání v cateringu a firemních kantýnách přišel Filip Sajler s unikátním řešením pro firmy – chytrými lednicemi s RFID technologií, propojenými s mobilní aplikací a platebními i benefitními systémy. Celý systém tak funguje zcela bez obsluhy. Ve spojení s HOPI Holdingem, významným hráčem v logistice, může Eat Smart nabízet čerstvá jídla po celý den i celý týden, a to i ve firmách bez vlastní kuchyně. 16 fotografií v galerii

Eat Smart dnes obsluhuje stovky až tisíce zaměstnanců měsíčně, od kancelářských budov přes nemocnice až po výrobní závody. Mezi největší klienty patří WITTE Nejdek nebo Fehrer Bohemia, kde systém funguje napříč směnami. Na vybraných místech například v budovách T-Mobilu, Moneta Money Bank, v Městské nemocnici Ostrava či na magistrátu v Hradci Králové jsou lednice přístupné i veřejnosti.

Kantýna, kterou nikdo neobsluhuje

Základ konceptu je jednoduchý, ale technologicky precizní. Každá krabička jídla má vlastní RFID čip, lednice jsou napojené na mobilní aplikaci, platební i benefitní systémy a celý provoz funguje zcela bez obsluhy. Výběr i platba probíhají během několika vteřin.

„Firmy dlouhodobě chtějí kvalitní jídlo, ale nechtějí řešit kantýnu, personál ani náklady. Přesně mezi tím vznikl prostor pro Eat Smart,“ uvedl dříve Sajler, který má za sebou více než dvacet let v cateringu a firemním stravování.

Klíčové je propojení s HOPI Holding, díky němuž může Eat Smart dodávat čerstvá jídla sedm dní v týdnu, i do míst bez vlastní kuchyně. Firmy přitom šetří až 90 procent investic a 75 procent provozních nákladů oproti klasické kantýně.

Šéfkuchař Filip Sajler

Šéfkuchař Filip Sajler: V byznysu potřebujete dobrý network a kopec štěstí

Leaders

Z kuchyní Perfect Canteen se během pár let stal jeden z nejzajímavějších gastronomických příběhů v Česku. A Filip Sajler posouvá laťku výš, s projektem Eat Smart buduje food-tech budoucnosti, který propojuje poctivé vaření, technologii a efektivní byznys. Sází na vývary bez aditiv, čerstvé hotovky, vlastní chytrou ledničku a hlavně filozofii, že kvalita je vždy na prvním místě.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Technologie, ale s duší kuchyně

Jídla vznikají v centrální kuchyni v Jažlovicích u Prahy. Kombinace technologií jako sous-vide, slow cooking nebo cook & chill zajišťuje trvanlivost až 10 dní bez konzervantů. Cena porce se přitom pohybuje kolem 119 korun.

Menu dnes čítá přes 120 receptů od tradiční české kuchyně přes italské těstoviny až po vegetariánské a veganské varianty. Navzdory moderním trendům tvoří 60–70 procent poptávky česká klasika. Plněné knedlíky, dukátové buchtičky nebo smažený sýr tak mají v chytré lednici své pevné místo. „Českou kuchyni se nesnažíme přepisovat, spíš ji odlehčujeme. Méně smetany, lehčí přílohy, víc práce s fermentací,“ popisuje Sajler.

krabičky s jídlem

Šéfkuchař Sajler mění firemní stravování. Místo nákladné kantýny postačí chytrá lednice

Enjoy

Čerstvé jídlo nonstop, bez kuchyně a bez obsluhy. Filip Sajler spustil síť chytrých lednic Eat Smart, které nabízejí přes stovku jídel včetně českých klasik – třeba i smažáku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Růst chce Eat Smart udržet i v dalších letech. V roce 2026 plánuje zdvojnásobit počet chytrých lednic, rozšířit svůj koncept nad rámec hotových jídel o kávu a svačiny a zároveň udělat první kroky k zahraniční expanzi. Nejblíže má projekt zatím k Německu a Rakousku, kde firma vidí podobnou firemní kulturu i prostor pro technologické řešení firemního stravování.

„V plánu je i rozšíření nabídky o kávu a svačinky a doplnit menu, které už nyní sestává z více než 120 receptů,” komentuje výsledky CEO společnosti Libor Hubík a David Piškanin, spolumajitel HOPI Holding dodává: „Eat Smart si na českém trhu vede nad očekávání a tento rok začneme uvažovat o expanzi na zahraniční trhy, protože víme, že naše komplexní řešení je v Evropě zcela unikátní.“

Hovězí vývar s knedlíčky jako vaří v Lokále.

Ani lunchmeat, ani vepřové ve vlastní šťávě. Jak chutná luxusní konzerva?

Enjoy

Lokál, Kuchyň, Pizza Nuova, Café Savoy, michelinská La Degustation a řada dalších – všechny tyto prestižní podniky spojuje jedna značka: Ambiente. A právě tato síť se nyní kromě vysoké gastronomie pouští i do retailu. Jejich recept? Přeměnit nejoblíbenější pokrmy na „konzervy“ dostupné pro každého.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

V Holešovická tržnice vzniká místo, které má ambici stát se novým každodenním centrem pražské gastronomie.

Z brownfieldu gastro centrum. Ambiente mění Holešovickou tržnici jídlem i architekturou

Enjoy

Holešovická tržnice se stává dalším klíčovým bodem pražské gastronomie. Ambiente tu rozvíjí koncept postavený na zavedených značkách a sdíleném dvorku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

V Holešovická tržnice vzniká místo, které má ambici stát se novým každodenním centrem pražské gastronomie.

Z brownfieldu gastro centrum. Ambiente mění Holešovickou tržnici jídlem i architekturou

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Mauricius bez filtrů: co se děje pod hladinou i mimo resorty

Mauricius
TMR, užito se svolením
nst
nst

Mauricius je často prezentován jako plážová destinace. Při delším pobytu ale vyjde najevo, že jeho skutečný charakter se odehrává na moři, pod hladinou a v každodenním rytmu ostrova.

Na Mauriciu je oceán všudypřítomný. Určuje počasí, pohyb lidí i to, jakým směrem se cestovatelé vydávají. Ať už člověk přijíždí v letní nebo zimní sezóně, brzy zjistí, že právě moře je hlavním pojítkem většiny zážitků na ostrově

Mauricius nemá čtyři roční období v evropském smyslu slova. Místo toho se střídají dvě sezóny, které zásadně ovlivňují způsob, jakým se ostrov využívá. V letních měsících, od prosince do dubna, se teploty běžně pohybují kolem 30 °C. Oceán je teplý a klidný, což přirozeně přitahuje potápěče a šnorchlaře. Mořský život je aktivní a viditelnost pod hladinou bývá velmi dobrá. V tomto období je ale potřeba počítat s vyšší vlhkostí a výjimečně i s cyklony, zejména kolem února.

16 fotografií v galerii

Zimní sezóna, trvající zhruba od května do října, přináší nižší teploty a stabilnější počasí. Pasátové větry jsou znatelné především na jihu a západě ostrova, kde se soustřeďují surfaři a kitesurfaři. a právě v těchto měsících se podél pobřeží objevují migrující velryby.

Korálové útesy jako přirozená hranice

Při pohledu z pláže je snadné přehlédnout, jak zásadní roli hraje korálový pás obepínající většinu ostrova. Útesy fungují jako přirozená bariéra, která zklidňuje oceán a vytváří laguny s mělkou vodou

Právě zde se odehrává většina každodenních mořských aktivit. V lagunách se pohybují malé ryby, korýši i želvy a není nutné se vydávat daleko od břehu, aby měl člověk možnost pozorovat podmořský život.

Coin de Mire: severní vody

Sever ostrova patří mezi oblasti, kde se potápění soustřeďuje dlouhodobě. Lokalita Coin de Mire je známá především dobrou viditelností a relativně zachovalými korálovými strukturami. Pod hladinou se zde běžně objevují hejna tropických ryb, želvy a občas i větší druhy. Pro potápěče je to místo, kde se dá strávit několik ponorů bez nutnosti dlouhých přejezdů nebo náročné logistiky.

Abu Dhabí

Slabý dolar zlevňuje Čechům zahraniční nemovitosti. Klidně i o milion

Reality

Výrazné oslabení amerického dolaru v posledních týdnech a měsících otevírá nové investiční příležitosti pro české kupce zahraničních nemovitostí. Nemovitosti v USA, Dubaji, na Mauriciu a v dalších zemích, kde se obchoduje v dolarech nebo měnách, které jsou na americký dolar navázané, se nyní Čechům reálně zlevňují.

nst

Přečíst článek

Ranní hodiny v zátoce Tamarin

Zátoka Tamarin ožívá brzy ráno. Lodě vyrážejí ještě před východem slunce a míří k místům, kde se pravidelně objevují delfíni. Setkání s nimi není výjimečné, ale zároveň nepůsobí jako inscenovaná atrakce – spíš jako krátký moment pozorování v jejich přirozeném prostředí.

  • Přímý let z Prahy trvá přibližně 10–11 hodin. Při letech s jedním přestupem je celková doba cesty obvykle 13–15 hodin
  • Pro pobyty do 90 dnů není vyžadováno vízum. Časový posun je +3 hodiny oproti středoevropskému času (v zimě +4)
  • Mauricius nabízí stabilní klima po celý rok – teplejší období (prosinec–duben) je vhodné pro mořské aktivity, chladnější měsíce (květen–říjen) pro aktivní pobyt

V období od července do října se pozornost přesouvá dál od pobřeží. Migrující keporkaci se zde objevují pravidelně a často se přiblíží natolik, že jsou viditelní i z pevniny.

Le Morne a vlna One Eye

Na jižním cípu ostrova, v oblasti Le Morne, se charakter oceánu výrazně mění. Vítr je silnější a vlny pravidelnější. Vlna One Eye patří k místům, která mají respekt i mezi zkušenými surfaři.

Není určena pro každého a vyžaduje znalost místních podmínek. I pro ty, kteří na prkno nevstoupí, je ale zajímavé sledovat, jak se zde setkává přírodní síla oceánu s lidskou dovedností.

Mezi mořem a vnitrozemím

Mauricius není jednostrannou destinací. Stačí se vzdálit od pobřeží a krajina se rychle mění. Zelené kopce, čajové plantáže a pěší trasy v národních parcích nabízejí jiný pohled na ostrov než ten z pláže.

Kulturní život se odráží v menších festivalech, trzích a každodenním provozu měst. Události jako Mauritius Kreol Festival nebo oslavy čínského nového roku dávají nahlédnout do složení místní společnosti, které je výsledkem dlouhé historie migrace.

Ilustrační foto

Z Berlína do Kodaně za čtyři hodiny. EU chystá železniční revoluci, která může proměnit i Česko

Politika

Evropská komise představila největší dopravní plán v dějinách. Do roku 2040 chce propojit hlavní města EU vysokorychlostními tratěmi a zkrátit cestovní časy o více než polovinu. Vlaky mají jezdit rychlostí přes 250 km/h a proměnit to, jak Evropané cestují, podnikají i žijí.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Související

Lyžování ve Val Gardeně

Lyžařský ráj, kde se rodí umění za miliony. Takhle vypadají Vánoce ve Val Gardeně

Enjoy

nst

Přečíst článek
Doporučujeme