Soural: Díky datům lze předpovídat bytovou krizi

Pod vedením Víta Sourala míří Flat Zone k ambicióznímu cíli – stát se největším poskytovatelem realitních dat v Evropě. Díky pasportizaci bytového fondu a integraci stovek tisíc datových bodů denně se z platformy stává nezbytný nástroj pro všechny, kdo chtějí na realitním trhu uspět. V podcastu Realitní Club s Vítkem Souralem se šéf databáze stává jedním z moderátorů.

Novinář píšící o realitním trhu a datař jeho aktivní součást. Petra Nehasilová o realitách píše, Souralův Flat Zone vytváří komplexní mapu trhu zachycující celý životní cyklus bytu zahájení výstavby přes nabídku až po konečnou prodejní cenu. Developerům, umožňuje stanovit cenu a sledovat konkurenci, bankám a investorům slouží k oceňování nemovitostí, státu a obcím má pomáhat plánovat bytovou politiku.

Dva různé pohledy na nemovitostní trh, a to nejenom v Česku, se spojí v novém seriálu podcastu Realitní Club s Vítkem Souralem. Hostem jedné z prvních epizod bude například Juraj Privrel ze slovenské developerské skupiny ITB.

„ITB je slovenský developer, jeden z největších v Brně. Má velmi zajímavou strategii a já se těším, že si ji představíme. Myslím si, že média obecně realitní trh vnímají poněkud pragocentricky,“ říká Vít Soural. Do studia si chce zvát i hosty, které se věnují výstavbě mimo Prahu a vlastně i za hranicemi Česka. Stejně tak Flat Zone působí na Slovensku a našlápnuto má i do Rakouska.

Pozvání do podcastu s Vítem Souralem přijal i Michal Vencl z Fidurocku. „Tato společnost má trochu jiný přístup než klasický developer. Nakupuje starší nemovitosti po celém Česku, ty následně rekonstruuje a pronajímá,“ přibližuje Soural. „Dozvíme se nejenom, jak se činžovní domy často v centrech měst rekonstruují, ale i to, jaká je investiční strategie Fidurocku. Na to se hodně těším,“ dodává.

První epizoda nové podcastové série je bez hostů. Moderátor Vít Soural v ní v rozhovoru s Petrou Nehasilovou z Newstreamu představí celý záměr projektu i byznys a cíle společnosti Flat Zone. Díl se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ho také v kanálu Newstream Podcasty na Spotify nebo Apple Podcasts. Hezký poslech.

