Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Expertky varují: Češky čeká delší, ale chudší stáří. Změní na tom něco mladá generace?

Expertky varují: Češky čeká delší, ale chudší stáří. Změní na tom něco mladá generace?

Expertky varují: Češky čeká delší, ale chudší stáří. Změní na tom něco mladá generace?
iStock
Věra Tůmová
Věra Tůmová

Češky se na důchod dosud finančně připravovaly o dost méně než muži. Zvláště starší generace s tím měla problém. Zeptali jsme se expertek z Generali Penzijní společnosti a ze Swiss Life Select, do jaké míry to ještě platí a zda se to začíná už konečně měnit.

Ačkoliv se minimálně třetina lidí před důchodem obává, že bude mít v důchodu nedostatek peněz, zdaleka ne všichni se kvůli tomu začnou včas na penzi finančně připravovat. Podle výsledků posledního průzkumu i dalších dat Generali Penzijní společnosti je navíc zřejmé, že hůře jsou na tom hlavně Češky, protože se řada z nich na důchod příliš finančně nepřipravuje. Rozhodně tedy o dost méně než muži, jak zdůrazňuje šéfka Generali Penzijní společnosti Jana Zelinková.  

A to není pro ženy zrovna dobrá výchozí situace, protože nejenže mají následně pak v důchodu méně finančních prostředků, ale ještě k tomu mají šanci i na delší dobu dožití, což ještě více snižuje jejich finanční možnosti. O to více by se proto přípravou na důchod měly podle Zelinkové zabývat už v předstihu, tedy dávno před tím, než jdou do penze.

Proč by měly ženy na důchod myslet ještě více než muži

Data Českého statistického úřadu přitom ukazují, že muži se dnes v průměru dožívají 77,2 let a ženy ještě o šest let více, tedy 83,1 let. To znamená, že značná část našeho života připadá na období po odchodu do penze, často to je až třetina života. V průměru jsou tak podle aktuálních statistik ženy v Česku v penzi 21 let, zatímco muži jen 17 let. Ti mají přitom obvykle i více našetřeno nebo mají k dispozici také větší důchod či rentu, protože dlouhodobě vydělávali ve svém produktivním životě více.

Pay gap, tedy platové rozdíly mužů a žen za stejnou práci, které v Česku stále v mnoha oborech a profesích přetrvávají, se totiž pohybují stále kolem rozdílu 20 a více procent. „V rámci Evropské unie se hovoří i o takzvaném „gender pension gap“, kdy rozdíl mezi průměrnými důchody žen a mužů se pohybuje až kolem 30 procent,“ upozorňuje pojišťovací expertka ze Swiss Life Select Alice Krejzlová. V praxi to znamená, že ženy v penzi pobírají v průměru o třetinu menší důchody než muži.

Ženy by se tak podle Krejzlové neměly ve svých financích spoléhat jen na partnera nebo jen na stát. Měly by podle ní vzít odpovědnost za svůj život v penzi, a nejen v ní, do vlastních rukou a aktivně samy plánovat, právě proto, že mají jako ženy šanci žít déle a finančně to mají často celkově složitější než muži.

Jak se mění finanční chování žen

Jedním z důvodů, proč se ženy dosud ale finančně připravovaly na důchod mnohem méně než muži, může být podle Zelinkové i Krejzlové fakt, že v produktivní době nemají k dispozici zdaleka tolik peněz. Mají celkově nižší platy, jsou řadu let na mateřské a rodičovské a následně ještě třeba využívají i zkrácené pracovní úvazky kvůli péči o děti nebo i o stárnoucí rodiče. „Záleží to také na nastavení vztahů v rodině. Často to ale právě bývá tak, že žena je v domácnosti a nemá vůbec žádný vlastní příjem a tím pádem je pro ni mnohem těžší se na důchod nějakým způsobem finančně připravovat,“ vysvětluje Zelinková dodává, že se tato situace týká, jak žen, které jsou už nyní v důchodu, tak i těch 55+, které se do něj teprve chystají.

Začíná se to ale zlepšovat

S mladšími ženami to je podle Zelinkové už ale mnohem optimističtější, protože se o finance a investice více zajímají než předchozí generace a také mají celkově lepší možnosti, než měly ženy dříve.  Do určité míry jim to usnadňuje podle ní i současná doba, kdy na internetu vzniká množství platforem, které se na ženy a finance přímo zaměřují. „U mladší generace už je díky tomu větší povědomí o finančních možnostech i o investování, než tomu bylo v minulosti. S klesajícím věkem dotázaných stoupá také celková finanční gramotnost žen. A tento trend je podle mne jednoznačně pozitivní,“ říká Zelinková.

Když se podíváte na čtyřicátnice, třicátnice či dokonce i na tu nejmladší generaci 20letých, které teprve vstupují na trh práce, tak u nich už je podle Zelinkové jasně vidět, že tyto mladší ženy jsou daleko více finančně znalé, daleko více se zajímají o investování a celkově jsou jim finance mnohem bližší téma, než tomu bývalo v generaci jejich matek nebo babiček.

A to potvrzuje ostatně také poradkyně Krejzlová, podle které se dá v poslední době i sledovat, že delší doba dožití se začíná promítat i do toho, jak lidé celkově začínají uvažovat o svých financích. „V minulosti se lidé často spoléhali hlavně na státní důchod nebo klasické penzijní spoření. Dnes ale už čím dál více lidí vnímá to, že jen na stát se spoléhat nemohou a hledají tak cesty, jak si vytvořit vlastní finanční polštář,“ poznamenává Krejzlová. I mezi ženami, zvláště mladšími, je tak podle ní zřejmý rostoucí zájem o investiční produkty a zvyšuje se i průměrná výše pravidelných investic, protože si více z nich uvědomuje, že horizont spoření je delší a že inflace jejich úspory rychle znehodnocuje.

U mladší generace se také dá podle ní navíc registrovat i posun směrem k větší diverzifikaci, kdy klienti kombinují penzijní produkty, investice i pojištění, aby měli zajištěnou nejen budoucnost, ale i ochranu v přítomnosti. „Mladší generace Češek tak mění trendy v dosavadním finančním chování. Ženy jsou dnes sebevědomější, více investují a aktivně plánují své finance a zvyšuje se i zájem o komplexní finanční plánování,“ shrnuje Krejzlová. 

Co ukázal průzkum mezi penzisty

Podle červnového průzkumu Generali penzijní společnosti se na stáří finančně připravovalo tři čtvrtiny dotázaných. Ze současných důchodců si peníze na stáří odkládala polovina. Nejčastěji s finanční přípravou lidé začali mezi čtyřicítkou a padesátkou. Valná většina respondentů, 98 procent, ale spoléhá hlavně na důchod od státu jako na hlavní zdroj příjmu. Pracovat v důchodu plánuje třetina lidí nad 55 let, čtvrtina o tom vůbec neuvažuje. Z nynějších penzistů a penzistek chodí do práce každý dvanáctý. Nejčastějším důvodem práce v důchodu je snaha zvýšit si příjem, dostat se mezi lidi či se realizovat. Až tři čtvrtiny respondentů uvádějí, že si budou muset nebo už teď musí přivydělávat. Průzkumu se zúčastnilo 497 osob ve věku od 55 do 75 let.

Od letošního roku platí v Česku důchodová reforma, která počítá s pokračováním navyšování důchodového věku nad 65 let do 67 let či s nižším výpočtem nových penzí. Zpřísnily se už také podmínky pro předčasný důchod.

Senioři na jachtě

Chudí čeští důchodci? Ale kdeže, jezdí i za exotikou

Money

Čeští důchodci rozhodně nepatří k těm nejchudším ve společnosti. Stále více z nich pravidelně cestuje, a to i na drahé zájezdy do luxusních exotických destinací. Cestující senioři se tak pro cestovní kanceláře stávají stále významnější skupinou klientů. Slevy zatím pro ně ale všude nemají. Přečtěte si, kde vám v seniorském věku nabídnou speciální slevový program, kdo je u nás nejstarší cestovatel a kam míří turisté v seniorském věku nejčastěji.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Aktualizováno

Důchody od ledna vzrostou o 668 korun, uvedl Jurečka

Money

Průměrný starobní důchod od ledna vzroste o 668 korun. Dostat by se tak měl na 21 839 korun. Všechny starobní, invalidní a pozůstalostní penze se zvýší o 240 korun a k tomu se zvedne jejich zásluhový procentní díl ještě o 2,6 procenta, oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

ČTK

Přečíst článek

Češi se bojí nesoběstačnosti ve stáří, ale daňově uznatelnou pojistku nevyužívají

Češi se bojí nesoběstačnosti ve stáří, ale daňově uznatelnou pojistku nevyužívají

Money

Asi nikdo nechce zůstat jednou sám a nesoběstačný. Obávají se toho téměř tři ze čtyř Čechů, navzdory tomu ale jen málokdo se proti tomu pojistí. V Česku přitom existuje speciální daňově uznatelná pojistka, kterou nabízí už pět pojišťoven. Porovnali jsme jejich výhody a nevýhody.

Věra Tůmová

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Andrea Olejárová z Mondelēz: Ženy musí převzít odpovědnost za své finance a investovat

Leaders

Katarína Krajčovičová

Přečíst článek
Pražáci si na důchody budou muset připlatit, říká specialista na penze Šmajer
video

Pražáci si na důchody budou muset připlatit, říká specialista na penze Šmajer

Money

nst

Přečíst článek

Nepodceňujte kontrolu komína, vyhořet můžete raz dva, varuje kominík

Kominíci provádějí revize minimálně jednou ročně
Profimedia.cz
Michal Nosek
Michal Nosek

S příchodem chladnějších dnů začíná pro většinu domácností topná sezóna. Než se však zatopí v kamnech, krbu nebo kotli, je nutné věnovat pozornost komínu a spalinovým cestám. Právě proto nastupuje kominík, jehož práce má zásadní vliv na bezpečnost, účinnost i úspory při vytápění.

„Hlavním úkolem kominíka je zkontrolovat průchodnost a technický stav komína. V průběhu topné sezóny se v něm usazují saze a dehet, které mohou výrazně snížit tah komína a v nejhorším případě způsobit i požár. Pravidelné čištění a odstraňování usazenin zajišťuje bezpečný odvod spalin,” říká pražský kominík Vojtěch Meruňka s tím, že na objednávku kominíka už může být před zahájením topení pozdě. „Jsem prakticky plně zamluven,“ konstatuje s tím, že lidé nechávají vše na poslední chvíli a pak se diví, že není termín. 

Kominík nejen čistí, ale také provádí revizi. Ověří, zda není komín poškozený, prasklý nebo znečištěný nad rámec běžného stavu. Zkontroluje také těsnost napojení kouřovodů a funkčnost připojených spotřebičů. Případné závady je nutné odstranit dříve, než začnete topit

„Pravidelné kontroly jsou v ČR stanoveny vyhláškou. V případě pojistné události může pojišťovna nevyplacení plnění odůvodnit zanedbanou údržbou,“ varuje kominík. V případě požáru prokazatelně způsobeného poškozeným nebo neudržovaným komínem, je potvrzení o provedené kontrole důležité pro stanovení výše vyplaceného pojistného plnění. 

„Každý rok řešíme případy škod na majetku způsobených požárem a část z nich vzniká právě kvůli zanedbané údržbě topných systémů včetně spalinových cest. Jeden z našich klientů například dlouhodobě neprováděl kontroly komínu na své chatě. Dřevěný rekreační objekt kvůli tomu do základů vyhořel a škoda se vyšplhala na 1,35 milionu korun,“ dokládá konkrétní příklad rizika Martin Svoboda, produktový manažer KB Pojišťovny.  

Obyčejná práce: Kontrolovat cestující je deprimující, říká revizor

Zprávy z firem

Revizor – slovo, které v mnoha lidech vyvolává nepříjemné pocity. Tito pracovníci veřejné dopravy jsou často vnímáni jako nepřátelé cestujících, přestože jejich úkol je jednoduchý: kontrolovat jízdní doklady a zajišťovat, aby systém MHD fungoval spravedlivě.

Michal Nosek

Přečíst článek

Ten samozřejmě doporučuje pravidelné každoroční kontroly komínů nezanedbávat. „Rozhodně nejsou jen zákonnou povinností, ale i klíčovou prevencí, která dokáže předejít milionovým škodám. Ideální je také pořízení požárních hlásičů, které dnes stojí od několika stovek do řádově tisíců korun. Brzký zásah může hodně zachránit. Přesvědčil se o tom náš klient, když si všimnul, že doutnají konstrukce kolem komínu v jeho domě. Tady byla škoda díky hasičům a jeho pozornosti jen 51 tisíc. Kdyby nereagoval včas, mohla být podstatně vyšší,“ uvádí. 

Počet požárů způsobených zanedbanými spalinovými cestami se v Česku průměrně pohybuje okolo 1200 ročně. Škody dosahují desítek milionů korun a důsledkem jsou také desítky zraněných lidí, a dokonce i mrtví. Konkrétně loni evidoval Hasičský záchranný sbor celkem 1179 požárů způsobených nevyhovujícím technickým stavem komína. V drtivé většině případů se jednalo o požáry, které vznikly v důsledku jisker z komínu a vznícení sazí. Přímé škody dosáhly 190,9 milionů korun, zranilo se 38 osob a 1 člověk zemřel. 

Zanedbaná kontrola může snížit pojistné plnění 

Kontroly spalinových cest nejsou jen formalitou. Jsou zásadním prvkem ochrany zdraví, majetku i rodiny. Pravidelná odborná údržba minimalizuje riziko požáru a nehrozí krácení pojistného plnění. „Ideální je zadat si další kontroly kominíkem okamžitě po provedení kontroly,“ doporučuje Meruňka. 

Podle platné legislativy i pojistných podmínek je majitel nemovitosti povinen zajistit pravidelné čištění a kontroly. Jestliže dojde k požáru kvůli zanesenému komínu a majitel nemá doklad o provedené kontrole, může pojišťovna výrazně snížit pojistné plnění za škodu, případně ho zcela odmítnout. „Pokud se prokáže, že příčinou požáru byla zanedbaná údržba, pojišťovna má právo krátit plnění. V praxi to znamená, že část škody, nebo dokonce celou škodu, může majitel zaplatit ze svého, i když má nemovitost na riziko požáru pojištěnou. Proto doporučujeme uchovávat potvrzení o provedených kontrolách,“ říká Svoboda. 

Jarní práce jsou již v plném proudu

Obyčejná práce: Jarnímu pálení trávy a listí odzvonilo, musí se kompostovat, říká zahradník

Zprávy z firem

Jaro se blíží a s ním i čas, kdy se zahrady probouzejí k životu. Proto je třeba zahradě věnovat péči a připravit ji na nadcházející sezónu. V březnu vše začíná úklidem a přípravou půdy. 

Michal Nosek

Přečíst článek

Lesní hospodář Jaroslav Pacovský

Obyčejná práce: Dobrovolné spolky by pomohly chránit lesy, říká lesní hospodář o projednávaném zákonu

Zprávy z firem

Člen vedení Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů (SVOL) Miroslav Pacovský se pohybuje v oboru desítky let, zejména jako odborný lesní hospodář a soudní znalec. Nyní se krom péče o lesy a plánování jejich rozvoje věnuje i lesnické legislativě.

Michal Nosek

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Vlivný investor varuje: Připravte se na krach století

Vlivný investor varuje: Připravte se na krach století
Profimedia
ČTK
ČTK

Americké akcie by mohly v příštích měsících ještě výrazně růst, než přijde prudký propad připomínající kolaps z roku 1929, který vyvolal globální recesi. Agentuře Reuters to řekl šéf a zakladatel investičního fondu Universa Investments Mark Spitznagel, který pohádkově vydělal zejména za covidu.

Podle odhadů jeho fondu má hlavní index S&P 500 prostor k růstu ještě asi o 20 procent, což by jej posunulo nad hranici 8000 bodů. Od začátku letošního roku index vykazuje růst asi o 13 procenta a v pondělí se dostal na rekordních zhruba 6653 bodů.

Fond Universa je známý svým zaměřením na události označované jako černé labutě. Tedy takové, které se zdají být vysoce nepravděpodobné, ale pokud nastanou, akciovými a dalšími trhy zásadně otřesou. Zaměřuje se na tzv. tail-risk hedging, tedy pojištění proti vzácným a neočekávaným událostem s extrémním dopadem. Takové fondy obvykle dokážou vydělat i v době finanční krize, kdy tradiční fondy zaznamenávají ztráty.

Současná euforie na finančních trzích vychází z rozhodnutí americké centrální banky (Fed) snížit poprvé od loňského prosince úrokové sazby, a z očekávání dalšího uvolnění měnové politiky. Fed totiž naznačil, že chce vyvážit oslabení na trhu práce. Spitznagel však varuje, že takový prudký růst může být předzvěstí historického krachu, protože americká ekonomika stále zápasí s vysokými náklady na financování.

„Očekáváme propad o 80 procent, ale až po masivním, euforickém a historickém vzestupu,“ řekl Spitznagel. Podle něho je trh nyní zhruba uprostřed tohoto vzestupu. Dodal ale, že prozatím zůstává optimistou.

Loni Spitznagel upozornil, že investoři by měli využít příznivých okolností na trzích způsobených očekáváním, že Fed dokáže zkrotit inflaci, aniž by ohrozil ekonomiku. Takové příznivé okolnosti se na trzích označují anglickým slovem goldilocks a označují situaci, která je ideální pro investování. Ekonomika roste dostatečně rychle, aby podporovala zisky a investice, ale inflace a úrokové sazby nejsou příliš vysoké, takže trhy mohou růst relativně bezpečně a riziko prudkého propadu je relativně nízké.

Fond Universa má ve správě aktiva zhruba za 20 miliard dolarů (413,2 miliardy korun). Průměrné zhodnocení vložených peněz od založení fondu v roce 2007 přesahuje 100 procent. Fondu se dařilo hlavně v roce 2020, kdy se stal jedním z vítězů v chaosu na trzích vyvolaném pandemií nemoci covid-19.

Česká koruna je měnovým vítězem letošního roku

Lukáš Kovanda: Česká koruna je světovým vítězem letošního roku

Názory

Česká koruna je měnovým vítězem letošního roku, společně s maďarským forintem, konstatuje ve své zprávě agentura Bloomberg. Koruna letos vůči dolaru zpevnila o 18,6 procenta, zatímco forint dokonce o 20,6 procent. To je vůbec nejvíce z 31 významnějších měn světa s výjimkou rublu, s nímž se ovšem volně neobchoduje od začátku ruské invaze na Ukrajinu roku 2022.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Charlie Munger

Na Wall Street nyní vládne chamtivost. Je však ještě zdravá?

Trhy

Na amerických akciových trzích už několik měsíců panuje chamtivost. Akciový index S&P 500 v srpnu překonal další rekord. Není nynější chování investorů iracionální? ptá se investorka Marika Čupa a odpověď hledá v jedné z psychologických pastí na investory, které popsala investiční legenda Charlie Munger (na snímku).

Marika Čupa

Přečíst článek

Související

Šéf Fed Jerome Powell

Týden tradera: Fed balancuje mezi podporou ekonomiky a udržením cenové stability

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek
Newyorská burza (NYSE)

USA vs. Evropa: Jeden krach a dva úplně jiné příběhy akciových trhů

Trhy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Doporučujeme