Další spořicí účet míří se sazbou směrem nahoru. Tentokrát je od Trinity Bank
Na trend zvyšujících se sazeb na bankovních spořicích účtech nyní nastoupila také Trinity Bank se svým novým spořicím účtem bez dalších podmínek.
Mezi bankovní domy, které po letních prázdninách zlepšily úrokovou sazbu svého spořicího účtu a zamířili s ní znovu směrem nahoru, se nyní zařadila také Trinity Bank. Nově uvádí na trh novou edici spořicího účtu Skvělý účet HIT. Úspory na tomto spořicím účtu aktuálně zhodnocuje roční sazbou 3,58 procent, a to jak pro nové, tak i pro stávající klienty bez jakýchkoliv dalších podmínek a bez limitu výše vkladu.
„Jediné, co musí tak klienti udělat, je založit si v bance nový spořicí účet snadno a rychle online na stránkách banky nebo na některé z našich poboček,“ shrnuje mluvčí banky Eva Muchnová a dodává, že nová edice spořicího účtu je uvedená na trh u příležitosti partnerství ankety Český slavík, kterou Trinity Bank podporuje jako generální partner už pátým rokem.
Vedle generálního partnerství se banka stane i patronem kategorie Trinity Bank Objev roku. Tato kategorie má za cíl ocenit a vyzdvihnout umělce, kteří za sebou mají v uplynulém roce zajímavý hudební počin a kteří přispívají k rozvoji české scény i moderní populární hudby. „Pevně věříme, že mladé talenty si zaslouží podporu a pomoc na cestě k úspěchu. I proto jsme se v letošním ročníku Českého slavíka opět rozhodli podpořit kategorii Trinity Bank Objev roku a jejího vítěze odměnit částkou 200 000 Kč,“ uvádí Radomír Lapčík.
Další zářijové změny
Zářijový trh vylepšených spořicích účtů tak letos vedle Trinity Bank rozšířil ještě nový mSpořicí účet Plus od mBank, který je ale bez podmínek jen dočasně, a to jen na tři nadcházející měsíce. Poté i pro tento spořicí účet banka zavádí podmínky minimálního příjmu na běžný účet ve výši alespoň 15 tisíc korun a také pěti plateb kartou za měsíc. Dále na svém spořicím účtu zvedla ještě mírně sazbu směrem nahoru také Air Bank. Očekává se, že se však ještě objeví přinejmenším novinka i od ČSOB.
Nejlépe úročené spořicí účty tuzemských bank bez podmínek (k 15.září 2025)
- mBank 4,01 % (mSpořicí účet Plus, bez limitu vkladu, na 3 měsíce bez podmínek)
- Trinity Bank 3,58 % (pro nové i stávající klienty bez podmínek i omezení vkladu)
- Fio banka 3,25 % (Fio konto pro vklady do 200 tisíc Kč)
- Partners Banka 3,06 % (pro účty Pro dva či Pro rodinu – bez omezení vkladu)
- Trinity Bank 3,03 % (bez dalších podmínek a bez omezení vkladu)
- mBank 3,01 % (mSpořicí účet, bez limitu vkladu a bez podmínek)
- Banka Creditas 3,0 % (do 500 tisíc Kč)
- MAX spořicí účet 3,0 % (vklady do 500 tisíc Kč)
- Moneta Money Bank 2,6 % (vklady do 1 milionu Kč – garance do 31.12.2025
- Fio banka 2,25 % (Fio spořicí účet – bez omezení výše vkladu)
Zdroj: Banky
Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.
Úspory tuzemských střadatelů na spořicích účtech rostou. Lidé spoří o sto šest, migrují mezi bankami a vyhledávají ty nejlepší možnosti na trhu a banky to jasně vidí, takže si hrají znovu se sazbami směrem nahoru. Momentálně je tak znovu reálné i bez speciálních podmínek získat na spořicím účtu zase i čtyřprocentní zhodnocení. V nejbližších dnech se navíc čeká úprava sazeb i spořicích účtů i u dalších bank.
Češi spoří o sto šest. Některé banky tak znovu vylepšují sazby spořicích účtů
Money
Úspory tuzemských střadatelů na spořicích účtech rostou. Lidé spoří o sto šest, migrují mezi bankami a vyhledávají ty nejlepší možnosti na trhu a banky to jasně vidí, takže si hrají znovu se sazbami směrem nahoru. Momentálně je tak znovu reálné i bez speciálních podmínek získat na spořicím účtu zase i čtyřprocentní zhodnocení. V nejbližších dnech se navíc čeká úprava sazeb i spořicích účtů i u dalších bank.
Mobilní platby u mladých Čechů dominují. Plastové karty jsou pro ně jen záloha, když to jinak nejde. Sice je lákají investice, příliš se v nich ale nevyznají, a navíc dost naslouchají finfluencerům. Stále tedy mají, co zlepšovat. Vyplývá to z průzkumu o Generaci Z, který realizovala Moneta Money Bank spolu se společností Visa a organizací Nekrachni.
Mladí Češi už peněženku nepotřebují. Stačí jim mobil
Money
Mobilní platby u mladých Čechů dominují. Plastové karty jsou pro ně jen záloha, když to jinak nejde. Sice je lákají investice, příliš se v nich ale nevyznají, a navíc dost naslouchají finfluencerům. Stále tedy mají, co zlepšovat. Vyplývá to z průzkumu o Generaci Z, který realizovala Moneta Money Bank spolu se společností Visa a organizací Nekrachni.
V jakých životních obdobích dítěte se nejčastěji sjednává stavební spoření? Co motivuje rodinu spořit dítěti právě do stavebka. A podle čeho si vybrat pro dítě stavební spoření? Přinášíme porovnání poplatků i bonusů.
Češi spoří dětem ve stavebku miliardy, někteří o chlup výhodněji. Tady je přehled nabídek
Money
V jakých životních obdobích dítěte se nejčastěji sjednává stavební spoření? Co motivuje rodinu spořit dítěti právě do stavebka. A podle čeho si vybrat pro dítě stavební spoření? Přinášíme porovnání poplatků i bonusů.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.