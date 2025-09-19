Na českém trhu je další nemovitostní fond. Tentokrát cílí na industriál

Vyberte si z našich newsletterů

Průmyslový areál Okrouhlá - Cheb East
Panattoni
Věra Tůmová
tmv

Kvalifikovaní investoři mají na českém trhu na výběr další nemovitostní fond. Novinka od Consequ a Panattonni se zaměřuje na industriální nemovitosti po celé Evropě.

Segment realitních fondů rozšířil nový fond zaměřený na průmyslové nemovitosti. Přichází s ním investiční skupina Conseq ve spolupráci s industriálním developerem společností Panattoni. Nový fond Conseq Panattoniu Logistics Development 1 cílí na kvalifikované investory, takže minimální investice je jeden milion korun a očekává se roční výnos 11 procent a více. V kombinaci s dalšími fondy Consequ může být však minimální investice sto tisíc korun.

Upisovací období nového realitního fondu je podle šéfa představenstva Consequ Richarda Siudy adž do 15.ledna příštího roku, přičemž očekávána doba trvání fondu je tři až čtyři roky od uzavření úpisu. Průmyslovým nemovitostem se v poslední době daří a Siuda proto věří, že tento segment má i do budoucna velký potenciál a chce proto nabídnout klientům možnost se na tomto růstu podílet a maximalizovat jejich zisky.

Portfolio fondu je už z osm zemí

Podkladový fond Newport Logistics Funds III získává finance pro výstavbu těchto nemovitostí a již dnes má připravené investiční portfolio minimálně 10 projektů v osmi zemích napříč Evropou, celkově přes 500 tisíc metrů čtverečních. Stavět se bude například ve Velké Británii, Německu, Francii, Dánsku nebo také Itálii, Španělsku a Portugalsku či Polsku.

Skladové a výrobní nemovitosti vykazují do budoucna velký potenciál růstu díky sílící poptávce po e-commerce, změnám v systému dodavatelských řetězců ve světě – nearshoringu a zvyšujícím se výdajům na obranu a bezpečnost,“ konstatuje Karel Klečka, ředitel kapitálových trhů Panattoni Europe.

Realizace projektů v průměru vyjde podle expertů od zahájení výstavby hal až po prodej dané industriální nemovitosti na v průměru 29 kalendářních měsíců. Mezi nemovitostmi ve fondu tak budou například logistické a výrobní haly, třídící a balící centra nebo prostory pro výzkum a vývoj.

