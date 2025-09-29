Karel Havlíček: Chceme stavební superúřad a náš původní zákon
Pokud budeme ve vládě, rozhodně vrátíme zpět do hry minulý návrh stavebního zákona, který současný kabinet hodil pod stůl. Včetně stavebního superúřadu, uvedl místopředseda ANO Karel Havlíček.
Dostupnost bydlení v České republice je velký problém. Je třeba popsat stav stavebních procesů férově a do restartu zapojit privátní sektor. Čím více jej zapojíme, tím lépe uděláme. Stát tomu musí jen vytyčit mantinely, uvedl místopředseda Poslanecké sněmovny a Hnutí ANO Karel Havlíček na setkání členů Realitního clubu, které se tentokrát konalo v restauraci Memento.
Návrat k původnímu stavebnímu zákonu
Problémem dostupnosti bydlení je, že je vyšší poptávka, než je nabídka. Poptávka není otázka financí, fundamentální problém je délka stavebního řízení. „Musí se dotáhnout stavební řízení do podoby, aby se dalo stavět. Pro mě to znamená návrat ke stavebnímu zákonu, který byl připraven, a k myšlence vytvoření centrálního stavebního úřadu,“ uvedl Havlíček. Stavební zákon, který připravovala exministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, byl podle něj připomínkován celým trhem a odpovídal jeho potřebám.
Aktuálně řeší povolovací procesy šest set měst a obcí, což je neudržitelné. „Musí se jet podle jednoho kopyta," dodal politik. Pokud podle něj bude ANO u vlády, zhruba do roka by se dal zorganizovat centrální úřad a protlačit zákon, který je hotový. V první fázi by pravomoci centrálního stavebního úřadu mohl převzít Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ). Týkalo by se to konkrétně rezidenčních projektů s více než stovkou bytů.
Zástupci developerů se shodují na tom, že původní stavební zákon byl dobře připraven, že je škoda, že se nerealizoval. „Bohužel zase muselo uběhnout pár let,“ glosovala šéfka Central Group Michaela Váňová.
„Zákony se mají dělat pro ty, komu mají sloužit. Slabé místo jsou stavební zákony. Délka stavebních povolení trvá u bytových projektů kolem pěti let, v Praze je potom vyšší poptávka než nabídka,“ uvedl majitel Ekospolu Evžen Korec.
Tomáš Balvín z Natlandu uvedl, že příčin nedostupnosti bydlení je více. Kromě dlouhých povolovacích procesů to jsou i sociologické důvody, jako zvyšující se počet jednočlenných domácností. Tomu, aby si lidé tolik nekupovali byty jako hlavní investiční artikl, by pomohlo také zvýšení atraktivity kapitálového trhu. Stabilizace cen bytů také povede ke snížení poptávky, protože výnosy neporostou tak rychle.
Kristýna Faltýnková z advokátní kanceláře PRK uvedla, že úřady jsou nyní žádostmi o povolení zavaleny a může nastat situace, že se zase budou posílat někam dál.
Developeři se shodují na tom, že k růstu cen bydlení v Česku přispívá fakt, že Češi si pořizují byty jako investici, jako kapitálové spoření i zabezpečení na stáří. Podle Havlíčka se zdá, že je politická shoda na tom, že stát nebude investiční byty nijak omezovat nebo regulovat. „Něco jiného je diskuse o Airbnb a podobných modelech, ta se možná povede. Také se to liší dle regionů, třeba v Moravskoslezském kraji je bytů dostatek,“ říká Havlíček. Kroky jeho případné vlády nepovedou přímo ke snížení cen bytů, spíše k jejich stabilizaci. „Snížení cen bytů by kvůli tomu, že je to pro ně hlavní zabezpečení na stáří, byla katastrofa,“ souhlasí Josef Kupec z KPMG.
Hnutí ANO má i další recepty na trh s bydlením. Bude chtít podporu hypotečních úvěrů přes Českomoravskou záruční a rozvojovou banku a také delší úvěry na družstevní bydlení. Podle Davida Wodinského z Finepu by trhu pomohly vícegenerační hypotéky.
Havlíček zvažuje i opatření typu odpisy pro firmy, které by stavěly firemní byty, anebo takzvaný portugalský model, který by zatraktivnil pronajímání bytů. Ten spočívá v daňové úlevě pro pronajímatele, který najme byt na dobu neurčitou. „To by trhu pomohlo,“ poznamenal Korec.
Starosta Prahy 9 Tomáš Portlík z ODS uvedl, že nedostupnost bydlení se stává pro Prahu velkým problémem – kvůli potřebným profesím. „Strážníci a zdravotní sestry nedokážou v rámci svého spotřebního koše nájmy zaplatit, Praha bude mít problém s profesemi. proto bude muset stavět byty,“ uvedl s tím, že z problematiky dostupnosti bydlení by se nemělo stát pouhé přerozdělování dávek.
Superúřad a superministerstvo
Pokud se vytvoří jednotný stavební úřad, přesune se na něj postupně 37 tisíc úředníků. Model by podle Havlíčka měl být podobný jako ve financích. Existuje Finanční správa jako centrální pracoviště a pak jednotlivé územní finanční úřady. Nyní je podle něj problém, že neexistuje jednotná metodika, jinak se rozhoduje v Praze a jinak na krajských úřadech. „Povoluje se dokonce jinak i na jednotlivých pražských částech,“ poznamenala Michaela Váňpvá z Central Groupu.
Portlík s roztříštěností řízení souhlasí. „Problém je, že lidé tam promítají svá osobní stanoviska. To by se mělo jednotnou metodikou eliminovat,“ říká.
Případná účast ANO v nové vládě povede podle Havlíčka k přerozdělení kompetencí uvnitř ministerstev. „Prosazuji vytvoření silného ministerstva hospodářství, které by vzniklo spojením ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva průmyslu. Mělo by v gesci energetiku a stavebnictví a bylo by protivahou ministerstvu financí. Hospodářství se totiž nedá řídit jen účetně,“ uvedl Havlíček s tím, že úkolem takového superresortu by bylo zvýšit růst ekonomiky v Česku.
