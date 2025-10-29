Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Karel Pučelík: Proč nás přesvědčujete, že nejste rasisté? Vaše činy mluví za vás

Karel Pučelík: Proč nás přesvědčujete, že nejste rasisté? Vaše činy mluví za vás

Karel Pučelík: Proč nás přesvědčujete, že nejste rasisté? Vaše činy mluví za vás
Profimedia
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Vyjadřuje se jako rasista, v kampani využívá rasistické motivy, prosazuje rasistickou politiku, ale rasista to není, jasný pane! V naší i zahraniční politice se rozmohl takový nešvar. Hlasatelé rasistických názorů odmítají, že by snad byli rasisty. Veřejnost a tradiční strany by se však neměly jejich vysvětlováním nechat obalamutit, ale trvat na tom, aby krajní pravice zůstala tam, kde je její místo. Na okraji politického spektra.

S celosvětovým růstem popularity krajní pravice prakticky není týden, aby nedošlo k nějakému ošklivému politickému excesu, ve kterém hraje roli nenávist nebo rasismus. Téměř každá země má nějakého zástupce, který si postavil politickou živnost právě na tomto půdorysu. A docela se jim daří, jako v třeba v Británii Reform UK Nigela Farage nebo v Nizozemsku Straně pro svobodu Geerta Wilderse.

My si tohoto toxického fenoménu aktuálně „užíváme“ plnými doušky kvůli Filipu Turkovi. A nutno dodat, že při pohledu na jeho výroky a facebookové příspěvky nemá alespoň v Evropě jeho případ obdoby. Oproti Turkovi působí Farage s Wildersem jako učitelé z nedělní školy. Nikdo s takto odpudivou rétorikou a sklony k veřejnému hajlování, div si rameno nevykloubí, by nemohl v západním světě ani pomyslet na místo šéfa diplomacie.

Zajímavé však je, že všude po Evropě se všichni krajně-pravicoví lídři brání tomu, že by snad byli rasisté. Turek o tom nechce ani slyšet, Tomio Okamura nechápe, proč má být souzen za plakát, který zcela bez okolků vyvolává strach a nenávist vůči lidem s tmavou pletí.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Karel Pučelík: S Petrem Macinkou a Motoristy vzhůru do 19. století

Názory

Číst zahraniční zprávy a novinky z našich luhů a hájů musí v těchto dnech zaručeně vést do podivné dichotomie. Jako by existovaly dva světy, které odděluje tlustá zeď. Onu zeď představují znalosti. A my jsme bohužel na té špatné straně.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Jak poznat rasistu?

Názorným příkladem je aktuální kauza z Británie. Poslankyně za Farageovu populistickou formaci Reform UK Sarah Pochinová si v rádiu postěžovala, že příliš mnoho reklam zobrazuje lidi s jinou než bílou barvou pleti – třeba černochy nebo Asiaty. Následovala pochopitelně vlna kritiky a nařčení z rasismu, čemuž se poslankyně vehementně brání. Na její obranu přispěchal i Farage s tím, že tato slova byla sice nepěkná, ale určitě nebyla myšlena zle.

Jak ale mohou být taková slova myšlena jinak než zle? Paní Pochinová se evidentně nemůže srovnat s pohledem na lidi jiné barvy pleti. Přeje si, aby reklamy byly zase krásně bílé jak Vánoce Josefa Lady. A vzhledem k tomu, jaký je program její strany, která hází všechny problémy země na imigranty, si nejspíš přeje nejenom bílé reklamy, ale i co nejbělejší Británii.

Abychom si shrnuli profil populisticko-nacionalistického politika. Vyjadřuje se jako rasista, v kampani využívá rasistické motivy, prosazuje rasistickou politiku, ale rasista to samozřejmě není.

Rozdíly mezi seriózním politikem a rasistickým populistou jsou přitom docela jasné. Co dělá seriózní politik, když tvoří imigrační politiku? V první řadě má motivaci pomáhat, imigrant pro něj nepředstavuje zlo a potenciální problém. Je si ale vědom i limitů. Pak tedy zkoumá, kolik příchozích jsou instituce jeho státu schopné obsloužit, co zvládne státní rozpočet, jestli je dostatek míst ve školách, ve zdravotnictví, zda je dostatek pracovních míst. Poté udělá informované rozhodnutí, bez zbytečných emocí, avšak na základě dat a poučených diskusí. Problematiku zkoumá v kontextu, neomezuje se jen na migrační politiku.

Co naopak seriózní politik nedělá? Nestěžuje si na černochy v reklamách, netiskne plakáty černochů s nožem v ruce, nesvaluje vinu za všechny problémy na imigranty (ví, že to není pravda). Nepíše na facebook nic o pálení skupin obyvatelstva nebo názorových oponentů. Nehajluje.

Prezident Petr Pavel

Pavel: Turek nemůže být ministrem, pokud jsou jeho vyjádření autentická

Politika

Pokud se ukáže, že vyjádření Filipa Turka na sociálních sítích jsou autentická, diskvalifikovalo by ho to z jakékoli ministerské pozice, řekl prezident Petr Pavel novinářům v Ústeckém kraji. O Turkovi se mluví jako o ministru zahraničí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů, podle Deníku N ale v minulosti zveřejňoval na facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky. Pavel také uvítal, že ANO, SPD a Motoristé začali jednat o programové shodě nebo alespoň základním překryvu v prioritách. Moc nedávalo smysl začít rozdělením resortů, řekl.

ČTK

Přečíst článek

Krajní pravice patří na okraj

Pane Turku, pane Okamuro, nemá smysl se hájit, že nejste rasisti. Ať už se nazýváte jakkoliv, vaše činy mluví za vás. Vaši příznivci si vás vybrali právě proto, že takové názory zastáváte a že se takto vyjadřujete. Toto nedůstojné divadlo a vysvětlování, že to nemá s rasismem nic společného, je namířeno vůči širší veřejnosti, aby vám povolila přístup k lukrativním místům.

Doba se mění. Ještě v nedávné minulosti byli lidé s rasistickými názory, nedej Bože příznivci Adolfa Hitlera, na okraji společenského dění. Dnes usilují o místa ve vládě. Veřejnost povolila a tradiční politické strany dokonce mění programy a rétoriku, aby se této změně přizpůsobily a možná se na ní taky trochu svezly. To je špatně a nefunguje to.

Mezi krajní pravicí a zbytkem politického spektra by měl nadále zůstat hluboký příkop. Čím víc tolerujeme rasismus, tím méně civilizovaná společnost jsme.

Další texty Karla Pučelíka

Související

Karel Pučelík: Nesnášíte vládu, migranty a Ukrajince? Poslechněte si můj návrh

Názory

Karel Pučelík

Přečíst článek
Demonstrant drží transparent zobrazující Farage, Muska a Zuckerberga během pochodu proti rasismu a fašismu a na podporu migrantů na Russell Square. Zatímco krajně pravicoví demonstranti v čele s Tommym Robinsonem pořádají vlastní shromáždění před Downing Street pod názvem „Unite The Kingdom“.

Karel Pučelík: Elon Musk je nejbohatší extremista na světě. Proč si ho všímá i papež?

Názory

Karel Pučelík

Přečíst článek

Karel Pučelík: Britští zemědělci se bouří. Mnozí mají důvod, Jeremy Clarkson však měl zůstat doma

Názory

Karel Pučelík

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Babiš dělal obstrukce tak dlouho, že teď „zefektivní“ opozici

Andrej Babiš sestavuje novou vládu
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Projednáme nový jednací řád Sněmovny, aby Sněmovna byla efektivní, uvedl nejnověji Andrej Babiš. Prý chce jednak vyslyšet apel prezidenta Pavla, který v červnu v projevu ve Sněmovně vyzval k zamyšlení nad tím, zda není čas na kultivaci a úpravu pravidel parlamentní diskuse.

Vládní koalice už byla v té době v rozkladu. Bez Pirátů, před prázdninami a blížícími se volbami. Kampaň měla přednost. Takže „zefektivnění“ připadne Babišovi. Ten je ostatně znám svým efektivním řízením. V jeho podnicích se musí makat naplno, firmy musejí dodávat čísla. Efektivně řídil i ministerstvo financí, nikdo se jeho nátuře netroufl odporovat.

Zefektivnění bude jistě znamenat zkrácení doby projevů před plénem, nastolení nového řádu. Babiš se při plnění tohoto „úkolu“ ještě stíhá vysmívat dřívější vládní koalici, že po omezení obstrukcí přece volala. Plní tak prý přání budoucí opozice.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš
Aktualizováno

Pavel pověřil Babiše sestavením vlády, ta má vzniknout v prosinci

Politika

Prezident Petr Pavel pověřil jednáním o sestavení vlády předsedu ANO Andreje Babiše, jehož hnutí na začátku října vyhrálo volby a o budoucí koalici jedná s SPD a Motoristy. Hrad to oznámil po ranní schůzce obou politiků. Babiš má prezidentovi v druhé polovině týdne poslat koaliční smlouvu a programové priority, teprve poté mu předloží návrh personálního obsazení vlády. Babiš doufá, že jeho kabinet vznikne nejpozději do poloviny prosince.

ČTK

Přečíst článek

Když on byl v opozici, mohl žvanit dlouhé hodiny, a protahovat jednání třeba na dva dny. To bylo ovšem z jistého ohledu také efektivní. Jednak brzdil vládu, což ho bavilo. Hlavně však mohl od řečnického pultíku rozvíjet svou předvolební kampaň. Ostatně, to stejné dělal i Tomio Okamura. S Babišem se předháněli, kdo bude mít delší proslovy. V březnu roku 2023 například mluvil Okamura sedm hodin v kuse. To zvládal i Babiš, šest hodin pro něj nebyl žádný limit.

Někteří vládní poslanci si stěžovali, že v životě neprožili takto neefektivně čas. Pár z nich dokonce kvůli obstrukcím Babiše a Okamury odmítlo znovu kandidovat. Babiš s Okamurou obstruovali tak efektivně, že „byli přinuceni“ s tím něco udělat. Absurdní. Okamura teď bude z pozice šéfa Sněmovny dohlížet na naplňování nové efektivity.

Karta se obrátila, Babiš vyhrál, takže teď bude efektivně osekávat opoziční řečnění zástupců ODS a STAN. Zatím co Babišovo tlachání nikdo nedokázal zastavit. Tomu se říká tři mouchy jednou ranou. Zavděčí se prezidentovi, zatne opozici tipec a ještě se jí může vysmívat. Kozlové pronikli do zahrady.

Další texty (ne)korektního Dalibora Martínka

Související

Zleva soudkyně Veronika Křesťanová, předseda soudu Josef Baxa a soudkyně Kateřina Ronovská ve sněmovním sále Ústavního soudu, který vyhlásil, jak rozhodl o návrhu poslanců ANO na zrušení důchodové reformy

Dalibor Martínek: Volíme podle zákona z roku 1995. Asi si nikdo nevšiml, že je 21. století

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Vlastislav Bříza: Přijde doba, kdy bude profesor medicíny na kolenou prosit instalatéra, aby mu opravil vodu

Vlastislav Bříza - majitel Koh-i-nooru
Tereza Zavadilová / Newstream
Stanislav Šulc, Tereza Zavadilová

Úspěšný podnikatel v oblasti kancelářských potřeb, ale také v realitním sektoru nebo v automotive. Vlastislav Bříza nepolevuje a stále hledá příležitosti pro dobrý byznys. A pomýšlel také na nákup fotbalového klubu, když kroužil kolem Dynama České Budějovice. „To je pro mě uzavřená záležitost. Mrzí mě, že to tenkrát nedopadlo, měli jsme jasnou vizi. Je to škoda,“ říká v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB.

Konsolidované výsledky za rok 2024 jste ještě nezveřejnili. Jak se skupině daří?

Máme čtyři základní byznysové oblasti. První jsou tužky a kancelářské potřeby. Tam máme jednu bolest, kterou jsou prodejny. Máme stovku prodejen, ale velké části se nedaří. Výjimkou jsou prodejny v exponovaných lokalitách, kde jsou i turisté, ale do jiných chodí čím dál méně lidí. Budeme to muset řešit a postupně některé zavírat. Osobně mě to mrzí, protože za chvíli v centrech měst nebudou obchody už vůbec a bude to smutný pohled. Dalším problémem je dřevo, které jsme dřív kupovali v Rusku, dneska ho dovážíme z Číny. Přitom ho velmi pravděpodobně Číňani koupí v Rusku a pak nám je přeprodají. K tomu rostou mzdy a připočítejte si ceny energií. Taková je nyní realita.

21 fotografií v galerii

Co s tím?

Odpověď je jasná: vyšší sázka na umělecký sortiment, kde je vyšší přidaná hodnota, vyšší ceny, které jsou lidé ochotní akceptovat. Ne každý to umí. A umělci mají své oblíbené značky. Na druhou stranu i tento trh klesá, protože děti papír a tužky používají čím dál méně.

A další sektory, tedy automotive, medical a reality?

Zdravotní výroba jede dobře a pojede dál. Co se automotivu týče, tam máme výhodu, že jsme už hodně velcí, takže jsme veškeré otřesy ustáli. Ale myslím, že ty menší čekají horší časy. A nemovitosti, tam se daří hlavně Myšákovi, který nese peníze, ať se děje cokoli. Může se to jevit jako snadno vydělané peníze, ale samozřejmě jsme museli nejdříve ty peníze vydělat jinde, abychom ho mohli koupit. K tomu A je potřeba vždy říct i B, ale na to se často zapomíná.

Celý rozhovor najdete v tištěném magazínu Newstream CLUB

Newstream CLUB 9 Newstream

Přejděme k vašim investicím. Co nyní chystáte?

V oblasti nemovitostí se pořád díváme, protože peníze máme. Jednu asi velmi brzy oznámíme, ale zatím nemůžu říct detaily. Víte sami dobře, že u investic do nemovitostí platí: místo, místo, místo. Vůbec nezáleží na té stavbě, protože tu vždycky můžete zbořit nebo opravit. A není také kam spěchat, to je další moje pravidlo: festina lente. Občas raději přibrzdím. Když si vezmete přísloví našich dědů a převedete si to do dnešní mluvy, platí téměř vždy. Třeba si vezměte „bez peněz do hospody nelez“. Já z toho udělám „Peníze jsou krev, když nemám krev, umírám.“ A znovu říkám, při problémech můžete dát transfúzi, ale ne donekonečna.

Některé investice jsou takzvaně trofejní…

To určitě myslíte Myšáka. Ten byl trofejní. A dneska bych za něj dostal dvakrát tolik, co jsem zaplatil.

Zakladatel a vetšinový vlastník společnosti GymBeam Dalibor Cicman

Zakladatel GymBeam Dalibor Cicman: Chci spolupracovat s nejchytřejšími lidmi na globální úrovni

Leaders

GymBeam patří k nejrychleji rostoucím startupům v Evropě. Sázka na fitness potravinové doplňky se zakladateli a hlavnímu akcionáři firmy Daliboru Cicmanovi vydařila stejně jako snaha organicky růst nejprve na východoevropských trzích a nyní také v Německu. „Jsme firma, kde se zkouší hodně věcí, je to naše DNA,“ říká Dalibor Cicman v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB, kde mimo jiné prozrazuje, jakou budoucnost pro svou firmu chystá.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

A něco podobného? Kroužil jste i kolem fotbalového týmu Dynamo České Budějovice…

To je pro mě uzavřená záležitost. Mrzí mě, že to tenkrát nedopadlo, měli jsme jasnou vizi. Je to škoda.

A rozšíření dalších byznysů do dalších zemí?

Naopak si myslím, že budeme spíš ubírat. Nejsou lidi.

Ale jsou inovace…

To ano, ale nejsou lidi, které nenahradí ani AI. Když máte linku, elektrikáře budete potřebovat vždycky. Garantuju vám, že jednou přijde doba, kdy profesor medicíny bude klečet na kolenou před instalatérem, aby mu opravil vodu. Každé kyvadlo, které se dostane na jednu stranu, nakonec kmitne zase na druhou. A ono to půjde zase tím směrem řemesel.

Podcast Dobré společnosti, Francesco Kinský Dalborgo
video

Šlechta si musí i dnes dávat dobré a vysoké cíle, říká Francesco Kinský dal Borgo

Leaders

V dalším dílu podcastu Dobré společnosti moderovaném Sarou Polak vystopil Francesco Kinský dal Borgo, který se účastnil kongresu GCC. "Sice nám zbývá historie, ale musíme pracovat v současnosti, a myslet na budoucnost. Nebýt zalezlí jako medvědi, ale dávat si vysoké cíle," říká.

nos

Přečíst článek

Takže jsme u problematiky vzdělávání.

No samozřejmě. My jsme udělali chybu, že jsme se pokusili z Gaussovy křivky udělat přímku. Dříve mělo vysokou školu sedm procent lidí a 30 procent maturitu. Teď je 30 procent vysokoškoláků a všichni rodiče touží po tom, aby jejich děti šly na gymnázium. V mezinárodním srovnání mám přitom ujíždí vlak, kvalita škol není příliš dobrá, tedy ve srovnání s celým světem. Ale pro ty nejtalentovanější děti je dneska skutečně otevřený celý svět, klidně mohou studovat v Londýně, v USA, kde dostanou úplně jiné vzdělání.

Vy sám máte dva syny a synovce, kteří se podílejí na chodu firmy. Už víte, jak firmu předáte?

Víte, já nemám moc rád veškerou tu vědu kolem předávání majetku a firmy. Mám takovou zásadu, kterou říkají Slováci: „Ohýbej mě mamko, dokud jsem já Janko. Až já budu Jano, neohneš mě mámo.“ Ale jinak já to mám docela jasně rozdělené. Vlastík, kterého teď řada lidí zná díky rozhlasu a televizi, se mnou dělá Koh-i-Noor, David má na starosti medical segment a synovec má doktorát ze strojařiny, takže ten vede Machinery. A sedmnáctiletý vnuk získává praktické zkušenosti v USA, které snad jednou zužitkuje přímo v Koh-i-nooru. Takže všechno funguje a ty kompetence se dělí nenásilnou formou.

Vlastislav Bříza

Český podnikatel, který od roku 2000 vlastní společnost Koh-i-Noor. V současnosti jsou v jeho byznysovém impériu desítky firem, které působí v několika odvětvích včetně automotive či medical. Je velkým investorem do realit, zajímá se také o sektor zemědělství. Patří mezi 100 nejbohatších Čechů.

Oslavy 28. října

Stanislav Šulc: Dojímat se, to jistě ano. Má ale cenu ještě slavit 28. říjen?

Názory

107 let. Tolik letos uplynulo od chvíle, kdy vznikla první republika. A je to také 87 let od chvíle, kdy republika padla a nikdy se již neobrodila. Tedy rozhodně ne v původních hranicích a nejspíš ani s původními ideály. Aktuální oslavy tak už postrádají smysl a je dobré si přiznat, že v posledních letech jde již spíš jen o platformu, jak se dojmout. V horším případně nad sebou, v lepším nad tím, co bývalo.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

ChatGPT

OpenAI nabízí chudším zemím předplatné ChatuGPT téměř zdarma. Češi mají smůlu

Zprávy z firem

Nejhodnotnější startup světa OpenAI se pokouší získat uživatele v méně vyvinutých zemích. Již v 90 státech nabízí předplatné ChatGPT Go, které někde vyjde na méně než pět dolarů za rok. Česko na tomto seznamu chybí. Naopak třeba Indové dostanou roční předplatné zcela zdarma.

sta

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Zakladatel a vetšinový vlastník společnosti GymBeam Dalibor Cicman

Zakladatel GymBeam Dalibor Cicman: Chci spolupracovat s nejchytřejšími lidmi na globální úrovni

Leaders

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Doporučujeme