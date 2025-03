Dalibor Martínek: Čísla mluví jasně. Byty zdražují víc, než se čekalo

Fakt, že se trh s nemovitostmi loni po dvouletém spánku probral, je známý. V uplynulém týdnu však bankovní asociace spolu s datovou společností Flat Zone přinesly podrobné informace o tom, co se loni dělo v rezidenční oblasti. Takže tady je výběr z jejich čísel.

Ceny nemovitostí stouply loni v Česku v průměru o 10,7 procenta. Prodeje nemovitostí vzrostly o 34 procent, u novostaveb o 51 procent. To poslední číslo vypadá jako obrovské, ale je třeba vnímat, že se porovnává s rokem 2023, kdy ještě doznívalo „zamrznutí“. Základní úroková sazba klesla ze sedmi procent na 6,75 až v prosinci roku 2023.

U starých bytů vzrostla v Česku cena o deset procent, v Praze o 18 procent. Ceny novostaveb rostly v průměru o osm procent, v hlavním městě o devět procent. Rodinné domy v regionech nezdražovaly, v Praze ceny stouply o 15 procent. Ve velkých městech přetrvává stav, kdy se staví mnohem méně nových bytů, než by bylo potřeba.

Poptávka násobně převyšuje nabídku, a nic moc nového se s tím nestane ani v letošním roce. Podle informací Newstreamu je situace na stavebních úřadech stále zaseklá, přestože ministr Kupka vymyslel na podzim, po konci ministra Bartoše v čele ministerstva pro místní rozvoj takzvaný bypass. Tedy, že se nové žádosti mohou od Nového roku podávat opět i v papírové verzi, nikoliv jen digitálně. Úředníci však nestíhají vyřizovat nashromážděné podněty.

Loni bylo v Praze povoleno přes osm tisíc bytů. Což je sice výrazný meziroční nárůst, ale pořád to není kýžených deset tisíc, což by odpovídalo ročnímu přírůstku počtu obyvatel hlavního města. Proto je v Praze, ve středních Čechách a ve velkých městech růst cen nejvyšší. V Praze jsou ceny starších bytů čtyřikrát vyšší než například v Ústeckém nebo Karlovarském kraji.

Podobný vývoj lze čekat i letos. Cestou není pouze zdigitalizovat povolovací řízení, ale je nutné ho také výrazně zjednodušit. Zatím se však v Česku mluví, a to doslova pouze mluví, jen o digitalizaci. Ta však není všespásná, a navíc se s novou digitální platformou, pokud vznikne, budou muset úředníci nějaký čas sžívat. Nyní se mluví o implementaci nového řešení v roce 2027, ale mezitím budou volby a vše bude patrně jinak.

Na ceny bydlení, vlastního i nájmů, v letošním roce to nebude mít žádný vliv. Nových bytů je málo, ceny i letos porostou, možná ještě rychleji nájmy. A odliv lidí z Prahy do středních Čech bude pokračovat, ceny tam také porostou. Nemovitost, zlatá loď. Dostupnost bydlení bude stále horší, ceny i letos poletí nahoru.

