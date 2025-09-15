Vencl z Fidurocku: Stoleté činžáky proměňujeme v domy budoucnosti
Vedle retailových parků kupuje skupina Fidurock i starší a zanedbané činžáky v atraktivních částech Prahy či Brna. Ty opravuje, pak prodává či pronajímá. V portfoliu má desítky nemovitostí a stovky bytů za miliardy korun. „Naší cílovou klientelou jsou mladí profesionálové, nabízíme ale i bydlení pro další skupiny. Pozorujeme, že na trhu je nedostatek větších rodinných bytů 3kk,“ říká Michal Vencl, šéf developmentu skupiny Fidurock.
Fidurock vidí velký potenciál v nájemním bydlení, a to zejména na největších trzích v Praze a Brně. Právě tam od roku 2014 skupuje starší činžovní domy, které proměňuje na moderní bydlení. Zrekonstruované byty pak prodává nebo pronajímá. Nájemní byty Fidurocku jsou vybavené do posledního detailu, nechybí ani smart home technologie. Loni na podzim skupina založila fond pro nájemní domy, do kterého mohou investovat i drobní investoři.
„Rekonstrukce jsou náročné na přípravu, musíte počítat s mnoha překvapeními, která se navzdory důkladné přípravě objeví až během realizace,“ přibližuje Vencl v rozhovoru s Vítem Souralem z Flat Zone a Petrou Nehasilovou z Newstreamu v podcastové sérii Realitní Club s Vítkem Souralem.
Modernizace budov je podle něj sice mnohem méně předvídatelná než výstavba na zelené louce, i tak má ale spoustu výhod, včetně dynamičtějších povolovacích procesů. Získat stavební povolení trvá od osmi do 12 měsíců. Strategie jde navíc ruku v ruce s politikou ESG.
„Rekonstruujeme dům, který tu 100 let stojí, a díky modernizaci tady bude stát dalších 100 let,“ říká Vencl a dodává: „Mladá generace klientů stále častěji preferuje ekologické prvky jako instalaci solárních panelů, chytré osvětlení a moderní odpadový management. Tato opatření zároveň přispívají k efektivnějšímu provozu budov a snižují náklady na energie.“
Společnost se snaží maximalizovat i využitelný prostor, a to využitím nástaveb. „V některých projektech plánujeme realizaci nástaveb, přičemž poslední patro může mít rozlohu 100 až 120 metrů čtverečních,“ uvádí Vencl.
Jaký typy činžovních domů Fidurock nejčastěji rekonstruuje?
Kdo je cílová skupina jejich nájemních bytů?
Jaké jsou nejžádanější dispozice?
A na kolik vyjde nájem v plně zařízených bytech, které Fidurock vlastní?
Na to odpovídal Michal Vencl, šéf developmentu skupiny Fidurok, v nejnovější epizodě podcastové série Realitní Club s Vítkem Souralem. Díl se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ho také v kanálu Newstream Podcasty na Spotify nebo Apple Podcasts. Hezký poslech.
