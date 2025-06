Kolik stojí byty u pražského metra? Pod 100 tisíc za metr čtvereční už se nejde

Pražský realitní trh překonal další významný milník. Byty, které se nacházejí v blízkosti některé ze stanic metra v Praze, už nejdou s cenovkou pod 100 tisíc korun za metr čtvereční.

Zatímco před deseti lety existovaly jen dvě stanice, kde ceny bytů přesahovaly magických 100 tisíc korun za metr čtvereční, konkrétně Staroměstská a Malostranská, dnes je to přesně naopak. V celé síti pražského metra neexistuje jediná, kde by průměrná cena prodaného bytu v jejím okolí byla nižší než 100 tisíc korun za metr čtvereční.

Ceny nemovitostí v okruhu 500 metrů od stanice metra (u okrajových lokalit až tisíc metrů) rostly podle #Metroindexu společnosti Flat Zone v rámci celé metropole. Nejlevnější lokalitou zůstávají Roztyly s průměrnou cenou 104 268 korun za metr čtvereční, což je nicméně o více než 12 procent více než před dvěma lety. A 100tisícovou hranici překonaly i další tradičně nejlevnější lokality jako Černý Most, Opatov nebo Luka.

Naopak nejdražší jsou Staroměstská - průměrně 246 132 korun za metr čtvereční - a více než 200 tisíc korun za metr čtvereční zaplatí zájemci o bydlení také v okolí stanic Malostranská a Dejvická.

Potenciál a růst kolem linky metra D

Zajímavý vývoj cen ukazuje i plánovaná trasa metra D. I když linka má k dokončení daleko, ceny nemovitostí v okolí rostou. Kolem budoucí konečné stanice Písnice se aktuální průměrná cena pohybuje těsně pod 107 tisíc korun za metr čtvereční. Naopak u stanice Nádraží Krč překročila hranici 125 tisíc korun za metr čtvereční.

„Dlouhé roky platí to, že byty v okolí stanic metra patří mezi nejžádanější a pokud je to možné, koncentruje se kolem nich i výstavba nových bytů, kterým tento prostý fakt zvyšuje atraktivitu. V řadě lokalit se tak mění, a i nadále bude měnit skladba bytů a poměr mezi staršími byty a novostavbami, které byly, jsou a budou v okolí některých stanic metra vystavěny. I do budoucna tak bude platit to, že tam, kde se budou v okolí stanic metra stavět nové byty, budou ceny růst rychleji právě díky změně sklady bytů,” komentuje situaci Milan Roček, CSO společnosti Flat Zone.

Z pohledu aktivity trhu bylo v druhém pololetí 2024 nejvíce prodejů realizováno v okolí stanice Kolbenova (407 transakcí), následované stanicemi Anděl (257) a Vysočanská (227). Právě tyto oblasti jsou zároveň místy s největším počtem nově vznikajících bytů, což se promítá i do cen. Všechny tyto lokality zaregistrovaly meziroční nárůst cen o zhruba 10 tisíc korun za metr čtvereční.

