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newstream.cz Politika Nová pravidla EU mohou zdražit léky, varuje Vojtěch

Nová pravidla EU mohou zdražit léky, varuje Vojtěch

Adam Vojtěch
ČTK
ČTK
ČTK

Nová unijní pravidla pro čištění odpadních vod mohou podle ministra Adama Vojtěcha zdražit levné léky a vytlačit jejich výrobu mimo Evropu. Česko proto žádá, aby Brusel dopady směrnice na farmaceutický průmysl zmírnil.

Nová směrnice určující, že na čištění odpadních vod se musí finančně podílet i farmaceutické firmy, může podle českého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha vést ke zdražení léků a tlaku na výrobce, aby léky začaly vyrábět ve třetích zemích mimo Evropskou unii. Vojtěch to uvedl před dnešním jednáním ministrů zdravotnictví v Lucemburku. V této věci proto napsal dopis kolegům z ostatních zemí unie a o možných změnách opakovaně hovořil s komisařem pro zdraví Olivérem Várhelyim.

„Nová směrnice o čištění městských odpadních vod má z mého pohledu potenciál výrazně zasáhnout farmaceutický průmysl v České republice a potažmo v Evropě, protože přenáší prakticky stoprocentně náklady na čištění městských vod právě na farmaprůmysl,“ řekl Vojtěch novinářům. „Chceme mít samozřejmě čistou vodu, ale na druhou stranu tyto náklady se budou muset někde projevit a zejména u generického průmyslu se to projeví tím, že buď se zvýší cena velmi levných léků vyráběných v České republice, nebo se výrobcům nevyplatí léky vyrábět a přesunou výrobu někam do Asie, což už jsme viděli v předchozích letech,“ dodal český ministr.

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„Znečišťovatel platí“

Podle Vojtěcha jde o téma, na které upozorňoval už jeho předchůdce ve funkci. Opakovaně věc zmiňují i další země, například Německo. Komise by měla navrhnout určitá opatření ke zmírnění negativních dopadů směrnice, míní Vojtěch. „Jak náklady snížit, více je rozložit tak, aby se to neprojevilo tím, že léky třeba nebudou,“ vypočetl možnosti.

Směrnice platí od 1. ledna 2025 a obsahuje poměrně průlomové ustanovení, které říká, že výrobci léčiv a kosmetiky mají financovat většinu nákladů na odstraňování mikropolutantů z odpadních vod podle zásady „znečišťovatel platí“.

Evropská komise argumentovala, že právě léčiva a kosmetika jsou hlavním zdrojem mikropolutantů v komunálních odpadních vodách. Při přípravě legislativy uváděla, že tyto dva sektory společně odpovídají za přibližně 92 procent toxické zátěže mikropolutantů v odpadních vodách.

Farmaceutický průmysl ale normu kritizuje s tím, že značná část léčiv se do vody dostává vylučováním pacientů, nikoliv výrobní činností a že systém nespravedlivě nezahrnuje některé další zdroje mikropolutantů, například pesticidy nebo průmyslové chemikálie. Loni farmaceutické firmy směrnici dokonce napadly u Soudního dvora EU.

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Telefony už nebudou středem digitálního světa, říká šéf Qualcommu

Cristiano Amon
ČTK
nst
nst

Qualcomm pracuje na více než 40 návrzích nových zařízení s umělou inteligencí. V rozhovoru pro server CNBC to uvedl generální ředitel firmy Cristiano Amon. Podle něj se trh spotřební elektroniky chystá na novou vlnu zařízení, jejichž centrem nebudou aplikace, ale AI agenti.

Amon v podcastu CNBC The Tech Download uvedl, že se bude výrazně experimentovat s různými typy zařízení. Nemá jít jen o telefony. Qualcomm podle něj vidí prostor pro nositelnou elektroniku v podobě šperků, sluchátek s kamerami, pinů, hodinek nebo chytrých brýlí.

Princip je podle Amona jednoduchý: zařízení má být stále u uživatele, má vidět svět kolem něj, rozumět kontextu a umožnit komunikaci s AI agentem.

AI agenti místo Siri nebo Gemini

Právě agenti mají být podle technologického průmyslu další fází vývoje digitálních asistentů, jako jsou Siri od Applu nebo Gemini od Googlu. Mají zvládat delší a složitější úkoly napříč aplikacemi a službami, například rezervaci dovolené nebo rychlé vyhledání detailů bankovní transakce bez ručního procházení aplikace.

Amon tvrdí, že aplikace nezmizí, ale změní se. „Tito agenti budou novou aplikací,“ uvedl.

S tím se podle něj promění i role telefonu. Smartphone nezmizí, ale už nemusí být hlavním středem digitálního života. Tím se má stát agent, který porozumí záměrům člověka a bude za něj vykonávat úkoly.

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Sázka na chytré brýle

Velkou příležitost Amon vidí v chytrých brýlích. Jejich roční dodávky se podle něj dnes pohybují v řádu desítek milionů kusů, ale během několika let by mohly dosáhnout stovek milionů. Takový trh by se podle šéfa Qualcommu mohl velikostí přiblížit chytrým telefonům. V roce 2025 se podle Counterpoint Research prodalo 1,26 miliardy smartphonů.

Do vývoje chytrých brýlí s kamerami se pouštějí firmy od Mety po Samsung. Amon zároveň upozornil, že proměna zařízení otevírá dveře i firmám, které se dosud spotřebitelskému hardwaru běžně nevěnovaly. Připomněl například OpenAI, která loni koupila hardwarový start-up io založený designérem Applu Jonym Ivem.

Důvodem jsou podle něj nejen koncová zařízení pro AI agenty, ale také data. Nové typy nositelné elektroniky mají sbírat mnohem větší objem dat než ta, na nichž se dnes trénují AI modely. Ta mohou být důležitá pro budoucí vývoj umělé inteligence i pro personalizované služby.

Změna se podle Amona dotkne také samotných čipů. Menší zařízení budou potřebovat výkonnější a zároveň úspornější architektury. „Celý náš plán produktového vývoje právě prochází modernizací. Celý plán, protože věřím, že žádné zařízení, které dnes máme, není připravené na budoucnost,“ řekl šéf Qualcommu.

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Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Retail může dostat další sousto z PPF. Škoda Group chystá dluhopisy za miliardy

Retail může dostat další sousto z PPF. Škoda Group chystá dluhopisy za miliardy
Profimedia
ČTK
ČTK

Dopravně-strojírenská skupina patřící PPF připravuje dluhopisový program až za deset miliard korun. Část emise by podle expertů mohla být dostupná i drobným investorům.

Dopravně-strojírenská skupina Škoda Group, která patří do skupiny PPF, chystá dluhopisový program až za deset miliard korun. Peníze chce použít na další rozvoj. Uvedl to server e15.cz.

Česká národní banka podle serveru schválila prospekt dluhopisů Škody Group na konci května.

„Dluhopisový program v objemu až deseti miliard korun poslouží k dalšímu rozvoji Škody Group,“ uvedla bez dalších podrobností mluvčí společnosti Kateřina Pištorová.

Výrobce vozidel pro veřejnou dopravu zatím nezveřejnil výnos připravovaných dluhopisů. Podle oslovených expertů by program mohl alespoň zčásti mířit také na drobné investory.

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Podobný model jako u Novy

Server e15 s odkazem na své zdroje napsal, že by se vydání dluhopisů Škoda Group mohlo odehrát podobně jako v případě TV Nova. Ta loni mezi investory umístila dluhopisy v objemu jedné miliardy korun.

Umístěním dluhopisů Nova pověřila Air Bank a PPF banku. Obě finanční instituce stejně jako televizní skupina TV Nova spadají pod PPF.

Zakázky za téměř sto miliard

Škoda Group na konci března oznámila, že loni podepsala nové zakázky za více než 1,5 miliardy eur, tedy zhruba za 37 miliard korun.

Celkově má nyní nasmlouvané zakázky za přibližně čtyři miliardy eur, v přepočtu za více než 98 miliard korun.

Na konci dubna skupina podepsala v Taškentu dohodu na dodávku deseti moderních elektrických vlaků za téměř tři miliardy korun. Součástí projektu bude také následný servis vozidel.

Loni firma uspěla také v tendrech na dodávky trolejbusů do Sofie, bateriových elektrických vlaků do Lotyšska nebo vozidel pro příměstskou železnici ve Stockholmu.

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Zisk prudce vzrostl

Škoda Group zaměstnává 10 tisíc lidí v několika výrobních závodech v Česku, Finsku a Turecku. Obchodní jednotky má ve více než 20 zemích, například v Německu, Itálii, Rakousku, Belgii nebo na Ukrajině.

Za rok 2024 skupina zvýšila provozní zisk EBITDA meziročně o 185 procent na 1,55 miliardy korun. Tržby zůstaly na 34 miliardách korun.

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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