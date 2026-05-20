Brusel našel cestu, jak odvrátit vyšší americká cla. Dohoda s USA míří do finále
Evropská unie udělala důležitý krok k naplnění obchodní dohody se Spojenými státy. Vyjednavači Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise se v noci na dnešek předběžně shodli na legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA.
Jde o klíčovou část rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Jejím cílem je zabránit tomu, aby Spojené státy zavedly vyšší cla na výrobky z Evropské unie.
Jednání začalo v úterý pozdě večer ve Štrasburku. Výsledný text má připravit půdu pro snížení evropských celních sazeb a zároveň obsahuje pojistky pro případ, že by americký prezident Donald Trump od dohody uzavřené ve skotském Turnberry odstoupil.
„Dohoda je dohoda a EU ctí své závazky. Společně můžeme zajistit stabilní, předvídatelný, vyvážený a vzájemně prospěšný transatlantický obchod,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
A deal is a deal, and the EU honours its commitments.
I welcome the agreement reached by the European Parliament and the Council on reducing tariffs for US industrial exports to the EU.
This means we will soon deliver on our part of the EU-US Joint Statement, as promised. I…
Evropa chce zabránit obchodní eskalaci
Spojené státy a Evropská unie uzavřely rámcovou obchodní dohodu loni 21. srpna. Ta potvrdila předběžnou ústní dohodu z července mezi Trumpem a von der Leyenovou.
Dohoda počítá mimo jiné s patnáctiprocentním stropem na většinu dovozů z EU do USA. Týkat se má například automobilů, léčiv, polovodičů nebo dřeva. Evropská unie na oplátku souhlasila s úplným odstraněním cel na americké průmyslové výrobky a s lepším přístupem na evropský trh pro vybrané americké zemědělské produkty.
Podle hlavní vyjednavačky Evropského parlamentu pro obchodní dohodu Željany Zovkové se Evropě podařilo odvrátit destruktivní eskalaci obchodního napětí mezi EU a USA. Dohoda má podle ní chránit evropské podniky, investice i miliony pracovních míst na obou stranách Atlantiku.
We have a deal!
As the @EPPGroup Standing Rapporteur for the EU-US Framework agreement on trade, I am proud to announce that Europe has avoided a damaging escalation of transatlantic trade tensions and protected European companies, investments and millions of jobs on both sides…
Evropská lidová strana, nejsilnější frakce v Evropském parlamentu, uvedla, že kompromis má dát obchodním vztahům mezi EU a USA stabilnější rámec. Zároveň má ponechat prostor pro další jednání o sporných otázkách, zejména v odvětví oceli a hliníku.
Brusel si nechává zadní vrátka
Součástí kompromisu jsou i pojistky pro případ, že Spojené státy své závazky nesplní. Podle bruselského webu Politico bude moci Evropská komise na žádost europoslanců nebo členského státu od dohody odstoupit, pokud USA do konce roku nesníží cla na dovoz evropské oceli a hliníku.
Ta by podle dubnového Trumpova prohlášení mohla dosahovat až 50 procent.
Vyjednavači do textu přidali také klauzuli, podle níž dohoda automaticky přestane platit v prosinci 2029. To je téměř rok po skončení Trumpova prezidentského období.
Trump tlačil na rychlé schválení
Evropská komise a Rada EU chtěly dohodu schválit rychle mimo jiné kvůli obavám z možné odvety ze strany Washingtonu. Trump nedávno uvedl, že EU musí uvést dohodu v platnost do 4. července, jinak bude čelit výrazně vyšším clům. Automobilkám pohrozil sazbou 25 procent.
Schvalování dohody se ale v Evropském parlamentu opakovaně zdrželo. Koalice středolevých a liberálních poslanců několikrát prosadila odklad. Nejprve po Trumpových hrozbách anexí Grónska a později po rozhodnutí amerického nejvyššího soudu, který zrušil většinu Trumpovy celní agendy.
Dohoda ještě není definitivní
Text přijatý v rámci dnešního trialogu musí ještě potvrdit Evropský parlament. Hlasování na plenárním zasedání se očekává v polovině června ve Štrasburku.
Formálně jej budou muset schválit také zástupci členských států v Radě EU. Teprve poté se dohoda může začít uvádět do praxe.