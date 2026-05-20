Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Politika Brusel našel cestu, jak odvrátit vyšší americká cla. Dohoda s USA míří do finále

Brusel našel cestu, jak odvrátit vyšší americká cla. Dohoda s USA míří do finále

Ursula von der Leyenová a Donald Trump
ČTK
nst
nst

Evropská unie udělala důležitý krok k naplnění obchodní dohody se Spojenými státy. Vyjednavači Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise se v noci na dnešek předběžně shodli na legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA.

Jde o klíčovou část rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Jejím cílem je zabránit tomu, aby Spojené státy zavedly vyšší cla na výrobky z Evropské unie.

Jednání začalo v úterý pozdě večer ve Štrasburku. Výsledný text má připravit půdu pro snížení evropských celních sazeb a zároveň obsahuje pojistky pro případ, že by americký prezident Donald Trump od dohody uzavřené ve skotském Turnberry odstoupil.

„Dohoda je dohoda a EU ctí své závazky. Společně můžeme zajistit stabilní, předvídatelný, vyvážený a vzájemně prospěšný transatlantický obchod,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Evropa chce zabránit obchodní eskalaci

Spojené státy a Evropská unie uzavřely rámcovou obchodní dohodu loni 21. srpna. Ta potvrdila předběžnou ústní dohodu z července mezi Trumpem a von der Leyenovou.

Dohoda počítá mimo jiné s patnáctiprocentním stropem na většinu dovozů z EU do USA. Týkat se má například automobilů, léčiv, polovodičů nebo dřeva. Evropská unie na oplátku souhlasila s úplným odstraněním cel na americké průmyslové výrobky a s lepším přístupem na evropský trh pro vybrané americké zemědělské produkty.

Podle hlavní vyjednavačky Evropského parlamentu pro obchodní dohodu Željany Zovkové se Evropě podařilo odvrátit destruktivní eskalaci obchodního napětí mezi EU a USA. Dohoda má podle ní chránit evropské podniky, investice i miliony pracovních míst na obou stranách Atlantiku.

Evropská lidová strana, nejsilnější frakce v Evropském parlamentu, uvedla, že kompromis má dát obchodním vztahům mezi EU a USA stabilnější rámec. Zároveň má ponechat prostor pro další jednání o sporných otázkách, zejména v odvětví oceli a hliníku.

Brusel si nechává zadní vrátka

Součástí kompromisu jsou i pojistky pro případ, že Spojené státy své závazky nesplní. Podle bruselského webu Politico bude moci Evropská komise na žádost europoslanců nebo členského státu od dohody odstoupit, pokud USA do konce roku nesníží cla na dovoz evropské oceli a hliníku.

Ta by podle dubnového Trumpova prohlášení mohla dosahovat až 50 procent.

Vyjednavači do textu přidali také klauzuli, podle níž dohoda automaticky přestane platit v prosinci 2029. To je téměř rok po skončení Trumpova prezidentského období.

EU přitvrdí na cizí investice. Nová pravidla vycházejí i z české praxe

EU přitvrdí na cizí investice. Nová pravidla vycházejí i z české praxe

Politika

EU chce lépe hlídat, kdo kupuje strategické firmy a infrastrukturu v Evropě. Europoslanci schválili pravidla, která zavedou povinné prověřování zahraničních investic v citlivých sektorech. Podle české europoslankyně Markéty Gregorové posloužil český systém jako jeden ze vzorů pro evropské řešení.

ČTK

Přečíst článek

Trump tlačil na rychlé schválení

Evropská komise a Rada EU chtěly dohodu schválit rychle mimo jiné kvůli obavám z možné odvety ze strany Washingtonu. Trump nedávno uvedl, že EU musí uvést dohodu v platnost do 4. července, jinak bude čelit výrazně vyšším clům. Automobilkám pohrozil sazbou 25 procent.

Schvalování dohody se ale v Evropském parlamentu opakovaně zdrželo. Koalice středolevých a liberálních poslanců několikrát prosadila odklad. Nejprve po Trumpových hrozbách anexí Grónska a později po rozhodnutí amerického nejvyššího soudu, který zrušil většinu Trumpovy celní agendy.

Dohoda ještě není definitivní

Text přijatý v rámci dnešního trialogu musí ještě potvrdit Evropský parlament. Hlasování na plenárním zasedání se očekává v polovině června ve Štrasburku.

Formálně jej budou muset schválit také zástupci členských států v Radě EU. Teprve poté se dohoda může začít uvádět do praxe.

Související

Americký prezident Donald Trump

„Čistý celní chaos“. Evropa varuje Trumpa, že obchodní dohody s USA jsou v ohrožení

Money

nst

Přečíst článek

Žijí déle, pobírají méně. Proč jsou ženy ve stáří finančně zranitelnější, diskutují Jana Zelinková a Gabriela Kuvíková z Generali penzijní společnosti

Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

Proč má, nejen pro ženy, smysl začít si spořit na důchod co nejdříve? Kde jsou hlavní výhody penzijního spoření? A jak si v této disciplíně stojí Češi? Hosty další epizody podcastu #FinŽeny jsou CEO Generali penzijní společnosti Jana Zelinková a Chief Risk Officer téže společnosti Gabriela Kuvíková.

Penzijní společnost se soustředí na poskytování doplňkového penzijního spoření, které je pro střadatele atraktivní tím, že na něj přispívá také stát a může i jeho zaměstnavatel. Název může budit dojem usedlosti a konzervativnosti, ale práce v Generali penzijní společnosti je ve skutečnosti podle obou jejích manažerek vzrušující.

„Spojení penzijní spoření je trochu nešťastné, ale je dáno zákonem. Pohybujeme se v dynamickém investičním prostředí podobně jako jiné subjekty, jen máme pár výhod, které nám právě umožňuje zákon,“ říká Jana Zelinková. Pro Gabrielu Kuvíkovou je právě nepředvídatelnost a komplexnost finančních trhů přitažlivá. „Z toho pramenící výzvy, kterým penzijní společnost na tomto přísně regulovaném a vysoce konkurenčním trhu čelí, jsou tím, co nás na tom nejvíc baví,“ dodává.

Finance jsou velmi technické, ale je to jízda, říkají Natálie Rosová a Barbora Růžičková z Bird & Bird

Money

Detektivní práce plná oříšků k rozlousknutí. Tak svou profesi popisují seniorní advokátky z kanceláře Bird & Bird Natálie Rosová a Barbora Růžičková, specialistky na oblast bankovnictví a financí. „Bez zápalu to dělat nejde,“ shodují se v podcastu #FinŽeny.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Hlavní misí společnosti směrem ke klientům je pomoci jim připravit se na stáří tak, aby si ho užili v dobré finanční kondici. Tomuto cíli Jana Zelinková podřizuje i své působení v roli CEO. „Mou odpovědností je, aby se věci děly dobře, rychle a ke spokojenosti klientů. Mám ráda, když je vidět pokrok,“ říká. Rolí Gabriely Kuvíkové je, aby společnost spravovala peníze klientů bez vystavování se nepřiměřenému riziku, a dokázala tak plnit závazky vyplývající ze smluv s klienty. Výhodu spatřuje v tom, že i její CEO Jana Zelinková je původně „riskařka“, takže se jim dobře spolupracuje.

Příprava Čechů

Generali penzijní společnost si nechala zpracovat průzkum s cílem zjistit, jak je na tom česká populace ohledně příprav či zajištění na stáří. V obecném přesvědčení vládne představa, že Češi jsou dosti nezodpovědní. To ale průzkum neukázal. „Ta zpráva je spíše pozitivní. Negativem zůstává, že se Češi na stáří začínají připravovat relativně pozdě. Vždy říkáme, že na stáří se nelze začít připravovat ve stáří,“ říká Jana Zelinková. Čísla ale ukazují, že se to zlepšuje. „Mladší generace je v tomto osvícenější, finančně gramotnější, proto si mladí začínají odkládat dříve. Trend je tedy pozitivní, ale stále nejsme tam, kde bychom měli být,“ dodává.

Mrtvé peníze Čechů. Na účtech leží bilion, který tiše požírá inflace

Money

Češi mají v bankách rekordní úspory. Jen na běžných účtech podle 4fin leží přes 1,17 bilionu korun, které prakticky nic nevydělávají. Vypadá to bezpečně, jenže inflace z nich potichu ukrajuje hodnotu. Podle propočtů firmy tak lidé loni přišli o více než 29 miliard korun.

nst

Přečíst článek

Gabriela Kuvíková navazuje s tím, že Češi se v rámci dlouhodobých investic drží spíše konzervativních strategií, čímž se ale mohou připravovat o vyšší zhodnocení. „Již při nástupu do prvního zaměstnání je vhodné seznámit se s fakty a statistikami, které ukazují, že dynamické akciové strategie mají dlouhodobě kladný reálný výnos. Potvrzují to akademické studie i výhledy OECD,“ nabádá.

Jak má důchod vypadat

Jana Zelinková připomíná, že doplňkové penzijní spoření má jako finanční nástroj řadu výhod. Jednou z nich je tzv. obmyšlená osoba, což je institut, který zajistí, že v případě úmrtí střadatele peníze nejdou do dědictví, ale zamíří přímo určené osobě. Zajímavá je též možnost čerpat peníze pět let před odchodem do penze. Hlavní výhody jsou ale jinde. „Je to nejjednodušší produkt, který umožňuje začít s investicemi. Pak to můžete rozšiřovat o další investiční nástroje. Obrovskou výhodou je státní podpora. Ke každé vložené tisícovce získáte dvě stě korun od státu. To je garantovaný výnos 20 procent,“ přibližuje Jana Zelinková.

Bohužel ne každý vidí pozitiva takového zodpovědného přístupu už na začátku kariéry, kdy mu to naopak připadá jako témata velice vzdálená. „Mladí se nejdříve zaměřují na dobré zaměstnání, bydlení, zážitky, a pokud nepřijde externí impulz včas, vstoupí do spoření obvykle v pozdním věku,“ navazuje Gabriela Kuvíková.

Rozhodnutí o tom, jakou strategii v přípravě na stáří zvolit, by měla předcházet důsledná rozvaha. Jana Zelinková upozorňuje na ukazatel, kterému se říká náhradový poměr. V zásadě jde o to, jak vysoký je důchod v poměru k předchozímu příjmu z výdělečné činnosti. „Podstatné je zamyslet se, jak ten důchod má vypadat. Člověk, který vydělával 20 tisíc a v důchodu pobírá 15 tisíc, přišel o čtvrtinu příjmu. Člověk s 80tisícovým příjmem, který v důchodu pobírá 20 tisíc, přišel o tři čtvrtiny příjmu. Je třeba si tedy určit, jak má náš důchod vypadat, a podle toho zvolit strategii,“ říká CEO Generali penzijní společnosti.

Pracujeme na finančně zdravějším Česku, říkají Michaela Perman, Zuzana Gabzdylová a Renata Vítková z České spořitelny

Money

Co obnáší práce regionální ředitelky v největší tuzemské bance? Pozvání do podcastu #FinŽeny přijala hned trojice regionálních ředitelek České spořitelny, a to Renata Vítková, Zuzana Gabzdylová a Michaela Perman. Jaké byly jejich kariérní cesty? Co rozhodlo o tom, že na nabídku kývly? A co je jejich x-faktor?

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

U náhradového poměru by měly zbystřit zejména ženy. Jana Zelinková upozorňuje, že jsou v přípravě na stáří znevýhodněné. „Ženy mívají v průměru nižší mzdy a kariéru častěji přerušují kvůli péči o děti nebo rodiče. Výsledkem je nižší státní důchod, přestože ženy žijí déle než muži." Data z OECD to potvrzují: napříč členskými zeměmi jsou důchody žen průměrně o 23 provent nižší než důchody mužů. Gabriela Kuvíková proto považuje finanční gramotnost u žen za zvlášť naléhavé téma.

„Čím dřív si žena uvědomí, že státní systém ji znevýhodňuje, tím lépe si to dokáže vlastní přípravou kompenzovat," říká. Přesto obě vidí důvod k optimismu: mladší ženy dosahují vyššího vzdělání, aktivněji vstupují na pracovní trh a příjmové rozdíly oproti minulosti klesají. „Nůžky se přibližují. Proto o tom mluvíme. Abychom na to upozornily včas," uzavírá Jana Zelinková.

video

Úspěch vyžaduje odvahu, houževnatost a otevřenost, říkají Lucie Simpartlová, Lada Kičmerová a Jitka Lucbauerová z Partners

Money

Proč setrvávají skoro dvě dekády v jedné firmě? Díky čemu v ní uspěly? A čím je umí překvapit zástupci nastupující generace? Pozvání do podcastu #FinŽeny přijala trojice úspěšných dam z finanční skupiny Partners, a to partnerka Jitka Lucbauerová, zástupkyně CEO Lada Kičmerová a ředitelka Partners investiční společnosti a Partners Securities Lucie Simpartlová.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Podle Gabriely Kuvíkové je doplňkové penzijní spoření dobrým základem pro každého. Rozšíření o další možnosti a nástroje je pak otázkou investičního apetitu. „Lze zvážit investici do nemovitostí a pro odvážnější investory mohou být vhodným doplňkem investice do podílových fondů, kde je vyšší potenciální výnos, ale také více rizika,“ říká Gabriela Kuvíková, která jako expertka na riziko přidává doporučení: „I v rámci rodiny je nejdůležitější mít portfolio diverzifikované a při výběru zohledňovat všechna možná rizika a životní potřeby.“  

O penzijním spoření koluje řada mýtů. Jana Zelinková jmenuje největší z nich: že vložené peníze jsou až do důchodu nedostupné. „Účastník má na vlastní prostředky nárok vždy. Nic není zamčené," říká. Druhý rozšířený mýtus je, že jde o zastaralý produkt pro starší generaci. Generali i proto loni otevřela fond alternativních investic cílený přímo na nejmladší klienty. Nabízí přístup k aktivům, ke kterým by se běžný soukromý investor jinak nedostal. „Produkt je mladý, živý, dynamický," dodává.

Považují se samy diskutérky za dobře připravené na staří?

Co je na jejich práci nejvíc baví?

A jsou ženy lepší investorky než muži?

I o tom se debatovalo v podcastu #FinŽeny. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na vaší oblíbené podcastové platformě. Sledujte #FinŽeny na Spotify či Apple Podcasts.

Cover Story, užito se svolením

Změny jsou fajn, ale musí dávat byznysový smysl, říkají Lenka Glavinić Pivoňková, Monika Škodová a Jitka Cylková

Leaders

Je oblast risk managementu zázemím byznysu, nebo jeho jádrem? Jak coby riskař a auditor nebýt v agilním prostředí financí přílišným sýčkem? A co se účastnicím posledního dílu podcastu #FinŽeny roku 2025 letos nejvíce podařilo a co se jim podaří v roce příštím? Do studia zavítaly manažerka a poradkyně Lenka Glavinić Pivoňková, interní auditorka ve finančním domě Uniqa Jitka Cylková a risk manažerka a členka investiční komise v Moneco Investiční společnosti Monika Škodová.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Finance jsou velmi technické, ale je to jízda, říkají Natálie Rosová a Barbora Růžičková z Bird & Bird

Money

Jaroslav Kramer

Přečíst článek
Musíme se udržovat ve formě a neustále aktualizovat své know-how, říkají Zuzana Kubíková a Elvíra Zajícová z RSM

Musíme se udržovat ve formě a neustále aktualizovat své know-how, říkají Zuzana Kubíková a Elvíra Zajícová z RSM

Money

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Pracujeme na finančně zdravějším Česku, říkají Michaela Perman, Zuzana Gabzdylová a Renata Vítková z České spořitelny

Money

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Mercedes uvádí na trh elektrický sporťák, který oslní i Filipa Turka

Mercedes-AMG GT Coupé
Mercedes-Benz - uvedeno se svolením
Stanislav Šulc
sta

Proslulý německý výrobce Mercedes-Benz představil svůj nejnovější elektromobil. Mercedes-AMG GT Coupé má maximální rychlost stanovenou na 300 kilometrů v hodině, zrychlení z nuly na sto za 2,1 sekundy. A co je nejdůležitější: motor doprovází řev klasického spalováku.

Německý Mercedes podobně jako další evropské značky bojuje s nízkou poptávkou po elektromobilech. To je přitom problém, protože právě na rostoucí poptávce po vozech s elektrickým pohonem největší evropské značky vsadily velkou část investic. Zatím se ale tato očekávání nenaplňují.

Jednou z cest po návratu k růstu nyní ukazuje německý Mercedes-Benz. Představil mimořádný vůz Mercedes-AMG GT Coupé, který je plně elektrický, ale zároveň má co nabídnout také skalním fanouškům klasických spalovacích motorů a podle agentury Bloomberg se tak stává větší konkurencí pro Porsche nebo Ferrari.

„Mercedes i Porsche a Ferrari sice jdou směrem k elektrickému pohonu od spalovacího motoru, ale snaží se zachovat emocionální rozměr klasických vozů,“ uvádí William Wilkes z Bloombergu.

Mobilita & Česko

Česko vs. Evropa: elektromobilita

Evropský trh s elektromobily zrychluje, Česko ale stále zaostává za průměrem EU.

2026
Podíl bateriových elektromobilů na nových registracích EU: 19,4 % Q1 2026 podle ACEA
Evropská unie 19,4 %
 
Česká republika ≈ 6 %
Podíl elektromobilů na trhu nových aut orientační srovnání vybraných trhů
Norsko
 
92 %
Nizozemsko
 
36 %
Německo
 
22 %
Průměr EU
 
19,4 %
Česko
 
≈ 6 %
Dobíjení nejrychleji roste síť ultrarychlých nabíječek podél evropských koridorů
🏭
Čína vs. Evropa evropské automobilky čelí tlaku levnějších čínských elektromobilů
💶
Cena levnější modely mají být hlavním motorem další adopce
📉
Spalovací auta benzín a diesel v EU dlouhodobě ztrácejí podíl
2026 EV rostou téměř pětina trhu EU
2027–2030 levnější modely větší tlak na masový trh
2035 nová pravidla EU nová auta směřují k nulovým emisím
Česko zatím za evropským průměrem zaostává hlavně kvůli pomalejší adopci firemních flotil, nižší hustotě dobíjecí infrastruktury a citlivosti trhu na cenu vozů. Evropský trh ale směřuje k tomu, že elektromobily budou postupně dominantní kategorií nových aut.
Zdroj: ACEA, IEA, Evropská komise. Údaje jsou orientační pro redakční ilustraci a je vhodné je před publikací aktualizovat.

Super rychlost, zrychlení a hluk

Tomu odpovídá celá řada vlastností, které nový mercedes nabízí. Tři elektromotory pohánějí tento model až k maximální rychlosti 300 km/h, zrychlení z nuly na sto zvládne za 2,1 sekundy.

Co však může být klíčové, vůz také simuluje řazení a reprodukuje hluboký zvuk motoru osmiválcových motorů. „To je ten klíčový krok, který má oslovit zákazníky, kteří se dosud modelům tohoto německého výrobce s bateriovým pohonem vyhýbali,“ potvrzuje Wilkes. A podle něj se tak Mercedes snaží vyjít jiným směrem, než doposud ve své elektromobilní strategii činil.

Škoda Epiq

Nejlevnější elektrická Škoda míří do výroby. Epiq má stát kolem 632 tisíc

Zprávy z firem

Škoda Auto začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil Epiq. Malý městský crossover má nabídnout dojezd kolem 440 kilometrů, rychlé nabíjení a cenu od zhruba 26 tisíc eur, tedy asi 632 tisíc korun. Předprodej automobilka spustí ve středu, kdy zveřejní i kompletní ceník.

nst, ČTK

Přečíst článek

Těžká doba pro luxusní elektromobily

Start nového coupé přichází v době, která je pro evropskou elektromobilitu složitá. Čínská konkurence nadále sice plíživě, ale stále intenzivněji roste. Zároveň se na politické úrovni podpora této části automotive průmyslu stále více snižuje. To se pak projevuje na ekonomickém úspěchu elektrických divizí automobilek.

Porsche se podle Bloombergu nedaří prosadit s modelem Taycan tak, jak vedení firmy očekávalo, i kvůli tomu zatím odsouvá elektrické verze dalších modelových řad. Lamborghini uvedení svého prvního elektromobilu nadále odsunulo.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Doporučujeme