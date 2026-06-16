Nová éra vzdušného boje. Stíhačky mají doprovázet drony s umělou inteligencí
Evropské a americké zbrojovky zrychlují vývoj nové generace bezpilotních systémů, které mají doprovázet bojové letouny. Takzvané wingman drony mají létat po boku pilotovaných stíhaček, nést senzory, rušičky i zbraně a rozšiřovat jejich schopnosti. Podle agentury Reuters se tato technologie stala jedním z hlavních témat berlínského aerosalonu.
Význam podobných systémů posílila válka na Ukrajině, která ukázala důležitost dronů i elektronického boje. Firmy Airbus, Boeing, Helsing a General Atomics proto v Berlíně představovaly své návrhy německé armádě i dalším potenciálním zákazníkům.
„Loyal wingman“
Wingman drony, označované také jako kolaborativní bojové letouny, mohou mít různou velikost. Některé připomínají menší interceptory, jiné se blíží rozměrům letadel. Jejich úkolem je fungovat v systému „loyal wingman“, tedy jako bezpilotní doprovod pilotovaných strojů.
Zájem o tuto technologii přichází v době, kdy Evropa řeší, jak posílit vlastní obranný průmysl a snížit závislost na Spojených státech. „AI agent, tedy mozek těchto systémů, musí být samozřejmě kontrolován suverénním způsobem,“ řekla agentuře Reuters Stephanie Lingemannová ze společnosti Helsing.
Německo a Francie sice tento měsíc odložily plány na společný stíhací letoun, zároveň se ale snaží zachovat části programu Future Combat Air System. Právě dronový systém a datová síť by měly patřit k prvkům, které mohou pokračovat dál.
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Wingmani zatím nelétají
Nasazení těchto systémů je však zatím otázkou budoucnosti. Wingman drony ani podobné bezpilotní letouny se podle Reuters na bojišti dosud neobjevily. Boeing uvádí, že jeho MQ-28 Ghost Bat by mohl být ve službě německé Luftwaffe do roku 2029. Airbus očekává dostupnost svého modelu U760b Ravenstorm až ve 30. letech.
Boeing svůj stroj neoznačuje za dron, ale za bezpilotní proudový letoun, který má rozšiřovat schopnosti pilotovaných platforem. Podle šéfky Boeing Australia Amy Listové může letět před nimi, poskytovat situační přehled, analyzovat data a vracet člověku informace vhodné pro rozhodování. Boeing na technologii spolupracuje s německým Rheinmetallem.
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