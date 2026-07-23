Největší palivová krize od pádu SSSR. Rusko zachraňuje benzin z Indie
Rusko, jeden z největších producentů ropy na světě, musí kvůli ukrajinským útokům na rafinerie dovážet benzin z Indie. Podle Financial Times má na sever Ruska dorazit tanker se 42 tisíci tunami paliva z rafinerie Vadinar, která zpracovává hlavně ruskou ropu. Palivová krize už podle odhadů zasáhla zhruba 50 milionů lidí a domácí rafinerské kapacity se propadly asi o 40 procent.
Rusko čelí kvůli ukrajinským útokům na rafinerie tak vážnému nedostatku pohonných hmot, že musí dovážet benzin z Indie. Podle britského deníku Financial Times dodávka ukazuje rozsah krize, do které se dostal jeden z největších producentů ropy na světě.
Do ropného terminálu u osady Běloje more na severu Ruska má v neděli podle údajů analytické společnosti Kpler dorazit tanker se 42 tisíci tunami benzinu. Palivo bylo naloženo v indické rafinerii Vadinar.
Právě tato dodávka podle FT dobře vystihuje paradox současné situace. Rafinerii Vadinar vlastní indická společnost Nayara Energy, ve které drží 49procentní podíl ruská státem ovládaná Rosněfť. Více než 90 procent ropy, kterou letos Vadinar zpracoval, navíc podle Kpleru pocházelo z Ruska.
Zpracovaná ruská ropa se tak nyní vrací zpět do Ruska ze země, která se od roku 2022 stala jejím hlavním dovozcem po moři.
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Největší palivová krize od pádu SSSR
Ruské regiony tento měsíc začaly omezovat prodej benzinu na osobu. Reagují na nedostatek paliv, který vyvolaly ukrajinské útoky na rafinerie. Podle Financial Times jde o největší palivovou krizi v Rusku od rozpadu Sovětského svazu.
Domácí kapacity zpracování ropy se kvůli útokům snížily přibližně o 40 procent. V některých oblastech museli lidé čekat na pohonné hmoty ve frontách celé hodiny nebo dokonce dny. Podle odhadů britského listu se nedostatek paliv dotkl přibližně 50 milionů lidí.
Moskva oficiálně oznámila plán dovozu paliva koncem června.
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Indie tvrdí, že Rusku palivo neprodává
Společnost Nayara uvedla, že „neprodala a ani neplánuje prodat palivo ruským společnostem“. Dodala, že se dál zaměřuje na indický trh a na uspokojování poptávky po pohonných hmotách v Indii.
Agentura Reuters ale na začátku července informovala, že z Indie do Ruska bylo odesláno nejméně 60 tisíc tun benzinu. To odpovídá zhruba 60 procentům denní spotřeby v Rusku.
Zásilka, která má tento týden dorazit do Ruska, je podle FT zřejmě největší jednorázovou dodávkou dovezeného benzinu od začátku palivové krize.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Pomáhá i Bělorusko
Indie není jediným zdrojem zahraničního paliva, na který se Rusko nyní obrací. Podle Financial Times výrazně zvýšilo prodej benzinu do Ruska také Bělorusko, které rovněž zpracovává hlavně ruskou ropu.
V červnu prodalo Bělorusko do Ruska 184 tisíc tun benzinu. To je trojnásobek oproti předchozímu měsíci a 184krát více než ve stejném období loňského roku, vyplývá z údajů ruské organizace Price Benchmark Centre poskytnutých listu FT.
Rusko se tak dostává do situace, která by ještě před několika lety působila nepravděpodobně: ropná velmoc s rozsáhlým domácím zpracováním musí kvůli zasaženým rafineriím zachraňovat zásobování dovozem paliva ze zahraničí.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
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