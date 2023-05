Moderní architektura pro Dejvice. Podívejte se, jak má vypadat dostavba Vítězného náměstí

Praha ukázala návrhy finalistů soutěže na dostavbu Vítězného náměstí . Nová zástavba takzvaného 4. kvadrantu vyroste v režii trojice developerů Penta Real Estate, Kaprain Group a Sekyra Group.

Z celkem 44 přihlášených týmů se do nejužšího výběru probojovala pětice návrhů, jejichž autory jsou uznávaná česká studia i známé evropské kanceláře: tým MVRDV z Nizozemska, česko-německé konsorcium Pavel Hnilička Architects+Planners a Baumschlager Eberle Architects, nizozemské a české studio Benthem Crouwel International a Opočenský Valouch Architekti, česká kancelář A69 – architekti a další česko-nizozemské uskupení Cityförster a Studio Perspektiv.

Soutěž pořádá společnost Fourth Quadrant, která je spolu s Vysokou školou chemicko-technologickou (VŠCHT) majitelem pozemků. Konsorcium developerských firem Penta Real Estate, Kaprain Group a Sekyra Group koupilo pozemky od VŠCHT za částku těsně převyšující jednu miliardu korun. Dvouhektarové území tvoří převážnou část zastavitelné plochy 4. kvadrantu Vítězného náměstí. Přilehlé komunikace vlastní hlavní město.

Urbanistický koncept Antonína Engela

Cílem aktuálního soutěžního workshopu je nalézt optimální architektonické a urbanistické řešení nedostavěné části vymezené ulicemi Evropská, Šolínova a Jugoslávských partyzánů. Návrh tak naváže na urbanistický koncept Antonína Engela.

„Projekty respektují ráz, který Dejvicím vtiskl už před sto lety architekt Engel, současně jsou ale originální, pestré a v souladu s trendy moderní architektury. Především se však snaží splnit požadavky a potřeby lidí vyplývající ze současného života Dejvic,“ říká Petr Palička, ředitel Penta Real Estate.

Převažovat mají kanceláře a obchody

„Jsem rád, že se investor rozhodl pro cestu soutěžního dialogu se zapojením města. To podobně jako na Florenci přináší novou kvalitu. Samotného mě překvapuje, s jak různorodou architekturou se dá pracovat v pevné struktuře Dejvic. Město zároveň dál pracuje na rekonstrukci Vítězného náměstí a prostranství v kampusu vysokých škol,“ uvedl radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček (STAN).

Konsorcium developerů chce na pozemcích postavit hlavně kanceláře a obchody, část využije i pro byty. VŠCHT plánuje finance získané z prodeje části svých pozemků využít na výstavbu nové univerzitní budovy.

Součástí dostavby má být také nové kulturní centrum Prahy 6 o ploše až 3 000 metrů čtverečních se dvěma sály, které doplní nedostatečnou kulturní infrastrukturu v této části Prahy.

Porota s mezinárodním přesahem

Vítězný návrh vybere mezinárodní porota složená z architektů, urbanistů i krajinářů. Oznámit by jej měla letos v září. Předsedou poroty je Kees Christiaanse, profesor ETH Zurich a zakladatel kanceláře KCAP, která je autorem hamburgského HafenCity. Mezi členy poroty jsou britský architekt Alex Lifschutz, švédský krajinářský architekt Martin Arfalk či profesor Michal Kohout z Fakulty architektury ČVUT.

Soutěž probíhá formou takzvaného soutěžního workshopu, který je neanonymní. Ten umožňuje vést porotě s uchazeči workshopu přímý dialog. Česká komora architektů udělila soutěži doklad o regulérnosti.

