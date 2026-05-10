Putin začal mluvit o konci války a normalizaci vztahů se Západem
Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu večer uvedl, že se konflikt na Ukrajině chýlí ke konci, uvedla ruská státní agentura TASS. Na otázku novinářů, zda je ochoten vést rozhovory s evropskými zeměmi, uvedl, že preferovanou postavou je pro něj bývalý německý kancléř Gerhard Schröder.
Válku na Ukrajině začala ruská invaze v únoru 2022. Invazi nařídil právě Putin, čímž rozpoutal největší vojenský konflikt v Evropě od konce druhé světové války.
"Myslím, že tato záležitost se chýlí ke konci," řekl Putin novinářům o válce na Ukrajině. Putin hovořil v Kremlu poté, co Rusko uspořádalo oslavy spojené s 81. výročím vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce.
Normalizace vztahů se Západem a setkání se Zelenským
Putin dále uvedl, že věří, že Rusko nakonec normalizuje vztahy s mnoha západními zeměmi. "Nakonec vztahy s mnoha zeměmi, které se nyní snaží vztahy s námi démonizovat, obnovíme. Čím dříve se tak stane, tím lépe – jak pro nás, tak v tomto případě i pro evropské země," řekl novinářům. Deník Financial Times ve čtvrtek informoval, že se lídři Evropské unie připravují na potenciální rozhovory s Moskvou.
Ruský prezident také oznámil, že je připraven se setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Učinil tak v reakci na vzkaz, který mu od Zelenského předal slovenský premiér Robert Fico. Jednání však Putin podmínil dosažením trvalé mírové dohody.
K Putinově návrhu na jednání s někdejším sociálnědemokratickým kancléřem Schröderem agentura DPA poznamenala, že je považován za Putinova blízkého přítele. V Německu je vnímán značně kontroverzně, po odchodu z vrcholné politiky působil mimo jiné ve společnostech Nord Stream 2 a Rosněfť a ucházel se také o členství v dozorčí radě Gazpromu. Po invazi ruských vojsk na Ukrajinu neodsoudil Moskvu za vojenskou agresi, kritizoval protiruské sankce a odmítal odejít z funkcí v ruských státních podnicích.
Nejspíš přispěl i Fico
Slovenský premiér Robert Fico v Moskvě předal ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi vzkaz od jeho ukrajinského protějšku Volodymyra Zelenského ohledně setkání obou státníků. Fico to uvedl ve videu zveřejněném na facebooku. Putin podle něj odpověděl, že pokud se chce Zelenskyj sejít, má se s ním telefonicky spojit. Ruský státník později předání vzkazu potvrdil.
"Předal jsem ruskému prezidentovi vzkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten mi v pondělí v Arménii při našem osobním setkání řekl, že je připraven setkat se s Vladimirem Putinem v jakémkoli formátu," uvedl Fico ve vystoupení při návratu z Moskvy, kam letěl na oslavy spojené s 81. výročím vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce.
Podle Fica se opět ukázalo, že nevést s Ruskem dialog je obrovskou chybou. "Odmítám novou železnou oponu mezi EU a Ruskem, máme zájem o standardní, přátelské a vzájemně výhodné vztahy s touto světovou velmocí," uvedl Fico, který naopak kritizoval některé evropské státy, které mu nepovolily přelet při cestě do Moskvy. Za "ideologicky orientovaný a škodlivý" pak Fico označil úmysl Evropské komise snížit na nulu nákupy ropy a plynu z Ruska, což podle slovenského premiéra povede k závislosti na dodávkách z USA a růstu cen.
Fico byl jediným premiérem či prezidentem státu EU, který přijel na dnešní oslavy v Moskvě. Dopolední tradiční přehlídky na Rudém náměstí se ale šéf slovenské vlády nezúčastnil.