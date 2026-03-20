Blízký východ bojuje: Izrael udeřil v Teheránu, Írán odpověděl raketami
Izrael zahájil novou vlnu úderů na íránské cíle včetně samotného Teheránu. Írán reagoval balistickými raketami, které mířily na izraelská města. Konflikt se po týdnech bojů dál vyostřuje a zasahuje i strategické oblasti v Perském zálivu.
Izraelská armáda v noci na pátek oznámila další sérii útoků na íránské cíle, tentokrát přímo v hlavním městě Teheránu i na severu země u Kaspického moře. Podle armády šlo o údery na infrastrukturu režimu, který označuje za hrozbu pro region.
Jen krátce předtím Írán vyslal na Izrael salvu balistických raket. Nad Jeruzalémem se rozezněly sirény a ozvaly se exploze, další střely mířily i na sever a střed země. Oběti zatím hlášeny nejsou, útoky ale způsobily škody včetně zásahu v Haifě a požáru domu ve městě Rechovot.
Babiš varuje před zdražením plynu po útoku na Írán. Trhy reagují nervózně, EU řeší dopady
Napětí na Blízkém východě po izraelském útoku na íránskou plynárenskou infrastrukturu vyvolává obavy z prudkého růstu cen energií. Český premiér Andrej Babiš označil zásah za nepochopitelný a varoval před destabilizací trhů. Situací se budou zabývat i lídři EU na summitu v Bruselu.
Napětí dále zvýšily zprávy íránských médií, podle nichž Spojené státy spolu s Izraelem zničily 16 íránských nákladních lodí v přístavech u Hormuzského průlivu – klíčové tepny světového obchodu s ropou.
Přestože izraelský premiér Benjamin Netanjahu tvrdí, že Írán je po týdnech bojů výrazně oslaben a ztrácí schopnost vyrábět rakety, realita posledních dní tomu neodpovídá. Teherán pokračuje v útocích a dává najevo, že jeho vojenské kapacity zdaleka nejsou vyčerpané.
Současná válka, která začala na konci února údery Izraele a USA na íránské cíle, se tak dál rozšiřuje, a stále častěji zasahuje nejen vojenské, ale i strategické a civilní objekty v celém regionu.