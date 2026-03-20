Blízký východ bojuje: Izrael udeřil v Teheránu, Írán odpověděl raketami

Konflikt na Blízkém východě nabírá na obrátkách
Izrael zahájil novou vlnu úderů na íránské cíle včetně samotného Teheránu. Írán reagoval balistickými raketami, které mířily na izraelská města. Konflikt se po týdnech bojů dál vyostřuje a zasahuje i strategické oblasti v Perském zálivu.

Izraelská armáda v noci na pátek oznámila další sérii útoků na íránské cíle, tentokrát přímo v hlavním městě Teheránu i na severu země u Kaspického moře. Podle armády šlo o údery na infrastrukturu režimu, který označuje za hrozbu pro region.

Jen krátce předtím Írán vyslal na Izrael salvu balistických raket. Nad Jeruzalémem se rozezněly sirény a ozvaly se exploze, další střely mířily i na sever a střed země. Oběti zatím hlášeny nejsou, útoky ale způsobily škody včetně zásahu v Haifě a požáru domu ve městě Rechovot.

Andrej Babiš

Babiš varuje před zdražením plynu po útoku na Írán. Trhy reagují nervózně, EU řeší dopady

Napětí na Blízkém východě po izraelském útoku na íránskou plynárenskou infrastrukturu vyvolává obavy z prudkého růstu cen energií. Český premiér Andrej Babiš označil zásah za nepochopitelný a varoval před destabilizací trhů. Situací se budou zabývat i lídři EU na summitu v Bruselu.

Napětí dále zvýšily zprávy íránských médií, podle nichž Spojené státy spolu s Izraelem zničily 16 íránských nákladních lodí v přístavech u Hormuzského průlivu – klíčové tepny světového obchodu s ropou.

Přestože izraelský premiér Benjamin Netanjahu tvrdí, že Írán je po týdnech bojů výrazně oslaben a ztrácí schopnost vyrábět rakety, realita posledních dní tomu neodpovídá. Teherán pokračuje v útocích a dává najevo, že jeho vojenské kapacity zdaleka nejsou vyčerpané.

Současná válka, která začala na konci února údery Izraele a USA na íránské cíle, se tak dál rozšiřuje,  a stále častěji zasahuje nejen vojenské, ale i strategické a civilní objekty v celém regionu.

následky jednoho z úderů amerického a izraelského letectva na íránskou ropnou rafinerii

První úvahy nad pozemní operací. Obohacený íránský uran by mohly zajistit speciální síly

Lukáš Kovanda: Nafta v Česku zdražila nejvíc v celé Evropské unii. Rozdíl oproti Slovensku přesáhl pět korun na litr

Motorová nafta v České republice v první polovině března výrazně zdražila v reakci na konflikt v Íránu, a to nejvíce ze všech zemí Evropské unie. Zatímco v Česku ceny prudce rostly, na Slovensku zůstaly téměř stabilní, což vedlo k mimořádnému rozdílu přes pět korun na litr. Data Evropské komise zároveň ukazují, že vývoj cen pohonných hmot se v jednotlivých zemích unie výrazně liší.

Motorová nafta v České republice zdražila v reakci na konflikt v Perském zálivu nejvýrazněji ze všech zemí Evropské unie. Vyplývá to z nejnovějších dat Evropské komise, podle nichž se ceny mezi 2. a 16. březnem 2026 zvýšily v přepočtu do eur o 26,2 procenta. V celé Evropské unii přitom činil průměrný nárůst 19,7 procenta.

Benzinky po konfliktu v Íránu nezvyšují marže, uvádí ministerstvo

První analýza údajů od prodejců pohonných hmot neukazuje, že by čerpací stanice po začátku konfliktu v Íránu radikálně měnily své marže. Uvedlo to ministerstvo financí, které údaje o maržích od pondělí monitoruje. Podrobnější data bude mít úřad ve čtvrtek.

Oproti tomu Slovensko zaznamenalo jeden z nejmírnějších růstů cen. Motorová nafta tam ve stejném období zdražila pouze o 4,2 procenta. Výsledkem je mimořádný cenový rozdíl mezi oběma zeměmi, který aktuálně přesahuje 0,2 eura na litr, tedy zhruba 5,20 koruny na litr podle aktuálního kurzu. Tak výrazný rozdíl byl v posledních více než deseti letech zaznamenán pouze jednou, a to v březnu 2022 po začátku ruské invaze na Ukrajinu.

Právě tento cenový nepoměr pomáhá vysvětlit, proč Slovensko zavedlo opatření proti takzvané palivové turistice, kdy řidiči z okolních zemí – včetně České republiky – jezdí tankovat levnější pohonné hmoty za hranice.

Lukáš Kovanda: Paliva byla v roce 2012 „dražší“ než dnes. Přesto vláda daně nesnižovala

Přestože ceny pohonných hmot v Česku v posledních týdnech rostou a vyvolávají politické debaty, v reálném srovnání s rokem 2012 zůstávají výrazně dostupnější. Tehdy si lidé za průměrnou mzdu koupili zhruba polovinu paliva než dnes – a vláda přesto odmítla snížit spotřební daň s odkazem na stav veřejných financí.

Výrazné zdražení se v České republice netýká pouze nafty. Nadprůměrně rostly i ceny benzínu, které se zvýšily o 12,2 procenta, zatímco průměr Evropské unie činil 10,4 procenta. V tomto případě se Česká republika řadí na páté místo mezi zeměmi unie, za Švédsko, Španělsko, Rakousko a Polsko.

Nafta má přitom pro českou ekonomiku zásadní význam, protože tvoří přibližně 75 procent celkové spotřeby pohonných hmot. V rámci celé Evropské unie je její podíl zhruba dvoutřetinový.

Kromě České republiky zdražila nafta o více než čtvrtinu také ve Švédsku, Španělsku, Rakousku a Polsku, nikde však nárůst nedosáhl české úrovně. Data Evropské komise tak znovu otevírají otázku, zda jsou marže pohonných hmot v České republice přiměřené.

Nafta skokově zdražila. Litr už stojí přes 40 korun

Nafta na českých čerpacích stanicích během jediného dne zdražila o více než korunu a překročila hranici 40 korun za litr, informovala společnost CCS.

Na opačném konci žebříčku stojí kromě Slovenska také Chorvatsko a Slovinsko, kde ceny pohonných hmot vzrostly jen do pěti procent. Na Maltě zůstaly ceny beze změny, protože je tam stát přímo reguluje.

Nejnovější data tak potvrzují, že ačkoli konflikt v Íránu zvyšuje cenu ropy na světových trzích, dopad na konečné ceny pohonných hmot se v jednotlivých zemích Evropské unie výrazně liší. Důvodem jsou nejen rozdílné daňové sazby, ale také odlišné přístupy vlád k regulaci cen a fungování trhu s palivy.

Lukáš Kovanda: Levnější benzin byl v Česku naposledy před válkou na Ukrajině

Lukáš Kovanda: Kolik Češi zaplatí v létě za benzin? To záleží na Izraeli a Íránu

Lukáš Kovanda: Vládní fiasko. Benzin atakuje rekordní ceny i přes snížení daní

Evropská unie chce dát Ukrajině půjčku 90 miliard eur i přes odpor Maďarska

Evropská unie se snaží prosadit masivní finanční pomoc pro Ukrajinu, která čelí pokračující ruské agresi. Plánovanou půjčku ve výši 90 miliard eur však blokuje Maďarsko. Spor mezi členskými státy se tak vyostřuje a otevírá otázku, jak daleko může zajít jednotlivý stát při brzdění společných rozhodnutí.

Evropská unie je připravena poskytnout Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur, a to i v případě, že se nepodaří dosáhnout jednomyslné shody všech členských států. Po skončení summitu EU to znovu zdůraznila předsedkyně Evropské komise.

Plán finanční pomoci však naráží na odpor Maďarska. Premiér Viktor Orbán jeho schválení podmiňuje obnovením dodávek ruské ropy ropovodem Družba do Maďarska a na Slovensko. Podle Ukrajiny byl ropovod poškozen ruskými útoky a jeho oprava potrvá ještě několik týdnů.

Napětí mezi členskými státy kvůli maďarskému postoji roste. Předseda Evropské rady António Costa během jednání prohlásil, že nikdo nemůže Evropskou radu vydírat. Kritika zazněla i z Německa – kancléř Friedrich Merz označil Orbánovo jednání za porušení principu loajality mezi členskými státy a varoval, že takové kroky oslabují schopnost EU jednat a poškozují její pověst.

Ropovod Družba
Zelenskyj: Oprava Družby bude hotová za měsíc a půl

Ukrajina přijala od Evropské unie nabídku pomoci a financování při obnově dodávek ruské ropy ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska, uvedli dnes šéf summitů EU António Costa a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dopise adresovaném Evropské komisi podle agentury Reuters uvedl, že oprava ropovodu poničeného ruským útokem se chýlí ke konci a hotova má být do měsíce a půl.

Podle zdrojů obeznámených s jednáním byla diskuse mezi lídry mimořádně vyhrocená. Navzdory tlaku ostatních zemí však maďarský premiér svůj postoj nezměnil. Mezi členskými státy tak sílí frustrace a hledají se alternativní způsoby, jak pomoc Ukrajině prosadit i bez souhlasu Budapešti.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který se summitu zúčastnil prostřednictvím videohovoru, zdůraznil, že plánovaná půjčka je pro jeho zemi zásadní. Podle něj může pomoci stabilizovat ekonomiku i podpořit obranu země a zachránit lidské životy.

