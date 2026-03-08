První úvahy nad pozemní operací. Obohacený íránský uran by mohly zajistit speciální síly
Spojené státy a Izrael zvažují, že v pozdější fázi války vyšlou speciální síly do Íránu s cílem zmocnit se jeho zásob vysoce obohaceného uranu, píše zpravodajský web Axios s odvoláním na čtyři zdroje s informacemi o jednáních. Zabránit Íránu získat jadernou zbraň je jedním z deklarovaných válečných cílů amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Jakýkoliv pokus zmocnit se tohoto materiálu by vyžadoval americké či izraelské vojáky na íránské půdě, kde by museli hledat těžce opevněná podzemní zařízení uprostřed války, píše Axios. Není jasné, zda by se jednalo o americkou, izraelskou či společnou misi. Zřejmě by k ní došlo pouze poté, co by si obě země byly jisté, že íránská armáda už nepředstavuje vážnou hrozbu.
Trump na otázku o možnosti vyslání pozemních jednotek do Íránu s cílem zmocnit se jeho jaderných zařízení v sobotu podle agentury Reuters odpověděl, že je to něco, k čemu by mohlo dojít "později". "Lidé tam budou muset jít a vzít to," řekl podle Axiosu americký ministr zahraničí Marco Rubio, když byl dotázán na obohacený uran Íránu při úterním brífinku se zákonodárci v Kongresu. Neupřesnil, kdo přesně podle něj za tímto účelem do Íránu půjde.
List Wall Street Journal ve včerejším textu konstatuje, že „velkým vítězem" energetické krize vyvolané válkou v Perském zálivu je Rusko (viz níže). Pro Rusko představuje mimořádný nárůst cen ropy a zemního plynu z tohoto týdne doslova živou vodu, neb jeho hospodářství dosud sláblo nejen vinou západních sankcí, ale také kvůli poměrně nízkým cenám daných energetických surovin. S tím, jak postupně omezují svoji produkci země Perského východu, Rusko získává na důležitosti coby klíčový alternativní dodavatel. Vstříc mu vychází vlastně i sama americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa.
Válka v Perském zálivu může vrátit do hry Nord Stream 2. Putinův stín se znovu vznáší nad Evropou
Trumpova administrativa podle jednoho amerického činitele zvažuje dvě možnosti: buď všechen materiál z Íránu odvézt, nebo tam dopravit jaderné experty, kteří by ho na místě znehodnotili. Mise by nejspíš vyžadovala účast odborníků a vědců, například těch z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), píše Axios.
Americký zmocněnec Steve Witkoff v březnovém rozhovoru se stanicí Fox News tvrdil, že íránští zástupci během dřívějších jednání s Washingtonem prohlásili, že mají 460 kilogramů uranu obohaceného na 60 procent, který by mohl být použit k výrobě 11 atomových bomb.
K výrobě atomové zbraně je potřeba uran obohacený na 90 procent – takzvané obohacování je proces, při kterém se technologicky zvyšuje koncentrace štěpného izotopu v přírodním uranu tak, aby mohl být využit jako palivo v jaderných elektrárnách nebo jako nálož v jaderných zbraních. Obohacení z 60 na 90 procent už představuje relativně malý technologický krok.