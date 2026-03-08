Vyberte si z našich newsletterů

První úvahy nad pozemní operací. Obohacený íránský uran by mohly zajistit speciální síly

následky jednoho z úderů amerického a izraelského letectva na íránskou ropnou rafinerii
Spojené státy a Izrael zvažují, že v pozdější fázi války vyšlou speciální síly do Íránu s cílem zmocnit se jeho zásob vysoce obohaceného uranu, píše zpravodajský web Axios s odvoláním na čtyři zdroje s informacemi o jednáních. Zabránit Íránu získat jadernou zbraň je jedním z deklarovaných válečných cílů amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Jakýkoliv pokus zmocnit se tohoto materiálu by vyžadoval americké či izraelské vojáky na íránské půdě, kde by museli hledat těžce opevněná podzemní zařízení uprostřed války, píše Axios. Není jasné, zda by se jednalo o americkou, izraelskou či společnou misi. Zřejmě by k ní došlo pouze poté, co by si obě země byly jisté, že íránská armáda už nepředstavuje vážnou hrozbu.

Trump na otázku o možnosti vyslání pozemních jednotek do Íránu s cílem zmocnit se jeho jaderných zařízení v sobotu podle agentury Reuters odpověděl, že je to něco, k čemu by mohlo dojít "později". "Lidé tam budou muset jít a vzít to," řekl podle Axiosu americký ministr zahraničí Marco Rubio, když byl dotázán na obohacený uran Íránu při úterním brífinku se zákonodárci v Kongresu. Neupřesnil, kdo přesně podle něj za tímto účelem do Íránu půjde.

Trumpova administrativa podle jednoho amerického činitele zvažuje dvě možnosti: buď všechen materiál z Íránu odvézt, nebo tam dopravit jaderné experty, kteří by ho na místě znehodnotili. Mise by nejspíš vyžadovala účast odborníků a vědců, například těch z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), píše Axios.

Americký zmocněnec Steve Witkoff v březnovém rozhovoru se stanicí Fox News tvrdil, že íránští zástupci během dřívějších jednání s Washingtonem prohlásili, že mají 460 kilogramů uranu obohaceného na 60 procent, který by mohl být použit k výrobě 11 atomových bomb.

K výrobě atomové zbraně je potřeba uran obohacený na 90 procent – takzvané obohacování je proces, při kterém se technologicky zvyšuje koncentrace štěpného izotopu v přírodním uranu tak, aby mohl být využit jako palivo v jaderných elektrárnách nebo jako nálož v jaderných zbraních. Obohacení z 60 na 90 procent už představuje relativně malý technologický krok.

Pavel je tři roky na Hradě. Lidé ho podporují, přibývá ale těch, kterým vadí jeho aktivita

Petr Pavel
ČTK
ČTK
ČTK

Prezident Petr Pavel se i tři roky od zvolení těší nadpoloviční podpoře občanů. Důvěra v prezidenta ve srovnání s předchozím rokem navíc vzrostla, a to napříč veřejností i demografickými skupinami. V posledním roce však podle dat analytického ústavu STEM narostl dojem, že prezident příliš zasahuje do vnitropolitického dění. O průzkumu informoval server iROZHLAS.cz.

Prezident v neděli na síti X zveřejnil krátký text a video ke třem rokům v prezidentském úřadu. "Před třemi lety jsem přijal závazek sloužit všem občanům této země a posilovat to, co naši společnost drží pohromadě," uvedl prezident. Demokracii podle něj nedefinují jen zákony, ale i další pilíře, jako je slušnost, solidarita a vzájemný respekt. "Jako prezident cítím zodpovědnost tyto hodnoty hájit. A velmi si vážím toho, že na to nejsem sám," doplnil Pavel.

Podle STEM na přímou otázku, zda důvěřují prezidentovi, odpovědělo kladně 57 procent respondentů. Pavel se tak výrazně přiblížil své zatím nejvyšší podpoře. Několik měsíců po zvolení měl prezident podle průzkumu důvěru 60 procent veřejnosti. V následujících dvou letech se snížila, přesto po celou dobu mandátu zůstala nad polovinou. Nejvíc Pavlovi věří mladí lidé a podpora stoupá také s vyšším dosaženým vzděláním.

Povolební vyjednávání pomohlo

Podle analytika STEM Martina Kratochvíla prezidentovi pomohla jeho role v povolebním vyjednávání. "Obrázek se oproti loňsku vylepšil. Situace kolem loňských voleb a další události, které se odehrály později, jsou prvním okamžikem, kdy může prezident v našem ústavním systému využít své pravomoci naplno a opravdu hraje nějakou dobu hlavní roli. Zdá se, že alespoň podle velké části veřejnosti zvládl tuto roli dobře," uvedl analytik.

Voliči stran, které tvoří současnou vládu ANO, Motoristé a SPD, převážně prezidentovi nedůvěřují. Nejslabší pozici má mezi voliči stran kolem SPD a samotné SPD. Pavlovi naopak důvěřuje jednoznačná většina voličů stávající sněmovní opozice. U voličů koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) dosahuje důvěra v prezidenta 96 procent, v hnutí STAN 95 procent a u podporovatelů Pirátů se Zelenými 97 procent.

Moc aktivity škodí

Podstatnou změnu zaznamenal STEM v otázce zasahování prezidenta do politického dění. "Necelá polovina lidí soudí, že do systému vstupuje až příliš aktivně," uvedl Kratochvíl. Pokud by se tak dělo dlouhodobě, může to podle analytika ohrozit nebo snížit důvěru veřejnosti v prezidenta.

Připomněl přitom, že podobná situace se opakovala i u bývalých prezidentů Miloše Zemana, Václava Klause i Václava Havla. "Když se prezident dostane do dlouhodobého sporu s premiérem nebo vládou, tak mu to spíš uškodí jak v důvěře, tak i v jiných hodnoceních," popsal analytik. Podle 90 procent dotázaných by prezident měl být nadstranický.

Generál ve výslužbě Petr Pavel vyhrál prezidentské volby v lednu 2023. Funkce se ujal 9. března 2023. Stal se tak čtvrtým prezidentem samostatné ČR.

Vojenské údery Spojených států a Izraele na Írán výrazně otřásly světovou geopolitikou i finančními trhy. Při útocích podle dostupných informací zahynuly desítky představitelů íránského režimu a konflikt rychle přerostl v otevřenou eskalaci.

Írán reagoval odvetnými kroky, mezi nimi i faktickým omezením provozu v Hormuzském průlivu. Touto strategickou námořní trasou přitom prochází přibližně pětina světového obchodu s ropou. Zprávy o narušení dopravy okamžitě vyvolaly nervozitu na trzích.

„Index strachu“ vyskočil na nejvyšší úroveň

Index volatility VIX, často označovaný jako „index strachu“, vyskočil na nejvyšší úroveň za mnoho měsíců a výrazně vzrostla kolísavost akciových trhů. Americký akciový index S&P 500 během obchodování prudce osciloval v pásmu přibližně mezi 6500 a 6800 body, což odráželo nejistotu investorů ohledně dalšího vývoje konfliktu.

Nejvýrazněji reagoval energetický trh. Severomořská ropa Brent se poprvé po zhruba dvou letech dostala nad 90 dolarů za barel a nad 90 dolarů stoupla i americká ropa WTI. Za celý týden pak WTI vykázala nejvyšší týdenní růst od roku 1983. Investoři zároveň ve zvýšené míře hledali bezpečná aktiva. Cena zlata proto vystoupala na historická maxima a spotová cena se pohybovala kolem 5400 dolarů za trojskou unci.

K napětí na trzích přispívají také další faktory. Nejistotu zvyšuje například agresivnější celní politika administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, která nutí řadu nadnárodních firem diverzifikovat výrobu mimo Čínu. Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) tyto změny zároveň zvyšují tlak na zpomalení globálního hospodářského růstu.

Podle některých ekonomů by světová ekonomika mohla krátkodobý konflikt ještě relativně dobře absorbovat. Pokud by se však boj rozšířil v dlouhodobou regionální válku, mohl by svět čelit kombinaci stagnujícího růstu a vysoké inflace – tedy takzvané stagflaci.

Na domácí ekonomické scéně mezitím přišlo překvapení v podobě únorové inflace. Ta v Česku podle nejnovějších údajů klesla z 1,6 procenta na 1,4 procenta, a to navzdory očekávání trhu i České národní banky.

Za zpomalením cenového růstu stojí především levnější potraviny a pokračující pokles cen energií i části průmyslového zboží. Naopak inflace ve službách zůstává relativně vysoká a drží se kolem 4,5 procenta.

Nízká celková inflace by sice teoreticky mohla otevřít prostor pro snížení úrokových sazeb ze současných 3,5 procenta, většina analytiků však očekává spíše jejich stabilitu. Napětí na ropném trhu totiž zvyšuje riziko, že vyšší ceny paliv opět přenesou inflační tlaky do české ekonomiky.

Zatímco ještě před několika týdny se zdálo pravděpodobné snížení sazeb o 0,25 procentního bodu, současná geopolitická situace podle ekonomů tuto možnost výrazně oslabuje.

