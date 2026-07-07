Konec „továrny na lži“. Maďarská televize vypnula zpravodajství a omluvila se divákům
Maďarská veřejnoprávní televize M1 dočasně zastavila zpravodajství a divákům se omluvila za dlouholeté šíření lží. Nová vláda premiéra Pétera Magyara zahájila rozsáhlou přestavbu médií, která kritici za vlády Viktora Orbána označovali za propagandistickou mašinu. Z vedení už odcházejí první lidé.
Maďarská veřejnoprávní zpravodajská televize M1 dočasně přerušila vysílání zpráv. Obrazovky odpoledne zčernaly a místo programu se na nich objevila omluva divákům za dlouholeté šíření nepravdivých informací.
„Veřejnoprávní média nesmějí lhát. Omlouváme se za to, že to dělala už mnoho let,“ stálo v oznámení. Televize zároveň uvedla, že prochází proměnou, jejímž cílem je obnovit její nezávislost a důvěryhodnost. Stejná zpráva se objevila také na zpravodajském portálu Hirado.hu, zatímco Kossuth Rádió začalo místo zpráv vysílat hudbu.
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Money
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„Lhali ve dne i v noci“
Premiér Péter Magyar označil přerušení vysílání za historický okamžik.
„Dnes skončilo vysílání propagandy ve veřejnoprávních médiích. Lhali v noci, lhali přes den, lhali na každé vlnové délce. Už je po všem,“ napsal na Facebooku.
Magyar slíbil zásadní změnu veřejnoprávních médií už po dubnovém volebním vítězství své strany Tisza. Média sdružená ve státní skupině MTVA byla za šestnáctileté vlády Viktora Orbána dlouhodobě kritizována jako nástroj vládní propagandy a odpůrci je označovali za „továrnu na lži“.
Ochranka vyvedla známého novináře
Spolu s přerušením zpráv začaly také personální změny. Do sídla MTVA dorazil prozatímní generální ředitel András Horváth s novým dočasným vedením. Několik dosavadních představitelů médií následně přestalo vykonávat své funkce.
Ochranka podle maďarských médií vyvedla z budovy známého novináře Attilu Császára, který byl považován za člověka blízkého Orbánovu Fideszu. Suspendována měla být rovněž ředitelka Kossuth Rádia a další vedoucí pracovníci.
Nové vedení má přezkoumat fungování veřejnoprávních médií, ukončit politickou propagandu a obnovit profesionální zpravodajství. Po skončení přechodného období má být trvalé vedení vybráno v otevřeném výběrovém řízení. Reforma počítá také s rozdělením dosavadní struktury a vytvořením nových kontrolních orgánů, které mají posílit redakční nezávislost.
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