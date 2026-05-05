Orbánovi muži zkrotli. Jeden z nich chce státu bezplatně předat mediální impérium za miliardy
Jeden z nejvlivnějších maďarských mediálních manažerů Gyula Balasy nabídl, že své podnikání bezplatně předá státu. Podle agentury Bloomberg jde o další signál otřesů mezi částí maďarské podnikatelské elity po drtivé volební porážce Viktora Orbána.
Balasy, jehož firmy v minulých letech získaly vládní reklamní zakázky za stovky milionů dolarů, v on-line rozhovoru ukázal dokument, který označil za notářsky ověřené prohlášení. Podle něj se vzdává vlastnictví firem v hodnotě zhruba 257 milionů dolarů, tedy asi 5,4 miliardy korun, uvedl Bloomberg.
Krok přichází krátce před nástupem Pétera Magyara, který má být uveden do úřadu v sobotu. Magyar vedl kampaň se slibem, že ukončí klientelismus spojený se šestnáctiletou Orbánovou vládou, prověří firmy napojené na předchozí administrativu a pokusí se získat zpět veřejný majetek, který byl podle něj rozkraden. Zároveň slíbil obnovit čerpání evropských peněz zmrazených kvůli obavám z korupce.
Jeden z nejbohatších Maďarů
Balasy tvrdí, že se nedopustil ničeho špatného. V rozhovoru působil emotivně a uvedl, že bankovní účty jeho firem byly po volbách zmrazeny. Nabídku na předání firem státu vysvětlil snahou zajistit budoucnost svých zaměstnanců. Odmítl také, že by odešel do zahraničí, jak před volbami učinili někteří podnikatelé včetně Istvána Tiborcze, Orbánova zetě. „V této zemi jsem se narodil, tady jsem žil, tady je moje rodina. Nemám důvod jít někam jinam,“ řekl Balasy serveru Kontroll.hu, který vlastní Magyarův mladší bratr Márton.
Balasy se za Orbánovy éry stal jedním z nejbohatších Maďarů. Jeho firmy podle Bloombergu získaly v průběhu let státní zakázky za téměř 300 miliard forintů, často jako jediný uchazeč ve vládním systému komunikačních tendrů. Podílel se také na Orbánových billboardových kampaních, které vykreslovaly George Sorose jako zlověstného strůjce spiknutí a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jako válečného štváče.
Evropská unie pozastavila Maďarsku financování za více než 20 miliard dolarů kvůli obavám z korupce, mimo jiné kvůli problémům se zadáváním veřejných zakázek. Podle Transparency International je Maďarsko spolu s Bulharskem nejzkorumpovanější zemí EU. Organizace Orbánovu vládu označuje za příklad ovládnutí státu, kdy korupce proudí shora a pachatelé jsou chráněni před stíháním.
Tvrdé přijetí od Magyara
Magyar, někdejší člověk zevnitř Orbánovy strany, který se stal jejím kritikem, Balasyho vystoupení nepřijal smířlivě. Rozhovor označil za „uplakaný“ a Balasyho popsal jako nastrčenou osobu Antala Rogána, mocného šéfa tajných služeb a komunikace spojeného s dosavadním premiérem.
Dopady politického obratu už podle Bloombergu cítí i další lidé z maďarské podnikatelské elity. Lőrinc Mészáros, blízký Orbánův přítel a jeden z nejbohatších lidí v zemi, se pokusil dopisem oslovit Magyara a zmírnit napětí poté, co hodnota jeho konglomerátu Opus Nyrt. letos spadla téměř o polovinu. Nastupující lídr jej ale odmítl.
Balasy mezitím připouští nejistotu ohledně vlastní budoucnosti. Řekl, že se možná bude muset věnovat zemědělství. Na otázku, zda by své firmy nabídl státu i v případě, že by Orbánova strana zůstala u moci, odpověděl: „Nevím.“
