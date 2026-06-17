To, co drželo Orbána u moci 16 let, se zhroutilo za dva měsíce. Jeho mediální impérium se rozpadá
Orbánovo mediální zázemí, které mu roky pomáhalo držet moc, se po volební porážce rychle rozpadá. Proorbánskou skupinu Mediaworks čeká vlna výpovědí, zavírání titulů a zásadní oslabení vlivu.
Rozsáhlé mediální zázemí Viktora Orbána, které podle agentury Bloomberg pomáhalo maďarskému nacionalistickému lídrovi udržet se u moci posledních 16 let, se dva měsíce po historické volební porážce rozpadá.
Výpovědi pro stovky novinářů
Stovky novinářů pracujících pro proorbánskou společnost Mediaworks dostaly tento týden podle zpráv výpovědi. Několik titulů má skončit úplně, další čeká racionalizace. Zpravodajský web Media1 ve středu uvedl, že o práci celkem přijde asi 400 novinářů.
„Dá se to popsat jedině jako masakr,“ řekl Ivan Zsolt Nagy, editor webu kreativ.hu, který se zaměřuje na maďarský mediální průmysl.
Maďarskem může otřást rozsáhlá korupční kauza z éry Viktora Orbána. Vysoce postavení představitelé bývalé vlády by podle maďarského protikorupčního úřadu měli být vyšetřováni kvůli miliardám eur z unijních fondů, které podle úřadu zmizely ze země. Informuje o tom server Politico.
Maďarskem může otřást korupční kauza. Lidé kolem Orbána údajně rozkrádali miliardy
Politika
Maďarskem může otřást rozsáhlá korupční kauza z éry Viktora Orbána. Vysoce postavení představitelé bývalé vlády by podle maďarského protikorupčního úřadu měli být vyšetřováni kvůli miliardám eur z unijních fondů, které podle úřadu zmizely ze země. Informuje o tom server Politico.
Dotčená média byla součástí skupiny Mediaworks a v minulosti se opírala mimo jiné o státní reklamu. Společnost vlastní nadace, s jejímž vznikem Orbán v roce 2018 pomohl. Mediaworks v prohlášení uvedla, že za rozhodnutím stojí mimo jiné „měnící se návyky ve spotřebě obsahu“. Na žádost o komentář firma nereagovala.
Síť soukromých médií
Orbán se kromě těsné kontroly nad státními médii opíral také o síť soukromých médií. Ta podle Bloombergu pomáhala diskreditovat politické soupeře a šířit pozitivní zprávy o vládě v době, kdy se v Maďarsku omezovaly občanské svobody, zhoršovaly veřejné služby a ekonomika se opakovaně potýkala s recesí.
Tuto mediální bariéru se v dubnových volbách podařilo prorazit premiérovi Peteru Magyarovi. Drtivě zvítězil především díky sociálním sítím a intenzivní kontaktní kampani v terénu.
Součástí změn má být i proměna hlavního proorbánského deníku Magyar Nemzet na týdeník, napsal web 24.hu. Mediaworks oznámila, že pozastavuje provoz několika zpravodajských webů a ukončuje tištěné vydávání bulvárního deníku Bors i několika regionálních novin.
„Cílem reorganizace je zajistit, aby Mediaworks mohla fungovat jako stabilní, efektivní a konkurenceschopná mediální společnost,“ uvedla firma.
Český premiér poskytl rozhovor britskému deníku The Financial Times. V něm se přihlásil k podpoře amerického prezidenta Donalda Trumpa a Evropskou unii přirovnal k hroutící se Římské říši. Zároveň připustil, že závazek vůči NATO ve výši dvou procent na obranu ale Česko letos nesplní.
Babiš pro Financial Times: Jsem trumpista
Leaders
Český premiér poskytl rozhovor britskému deníku The Financial Times. V něm se přihlásil k podpoře amerického prezidenta Donalda Trumpa a Evropskou unii přirovnal k hroutící se Římské říši. Zároveň připustil, že závazek vůči NATO ve výši dvou procent na obranu ale Česko letos nesplní.
Evropská komise zahájila v prosinci proti Maďarsku řízení kvůli porušování unijních pravidel svobody médií. Podle Komise země omezuje novináře a nesplňuje požadavky týkající se veřejnoprávních médií, transparentnosti vlastnictví a přidělování reklamy.
Pomohl crowdfunding
Navzdory tlaku na novináře a uzavírání některých kritických médií nezávislá žurnalistika v Maďarsku přežila, často díky crowdfundingu. Investigativní texty webů Telex, 444, Direkt36 a Válasz Online o tématech od údajné vládní korupce až po Orbánovy vazby na Rusko pomáhaly utvářet volební kampaň.
Magyarova vláda nyní připravuje přestavbu a decentralizaci veřejnoprávních médií. Jejím deklarovaným cílem je jejich odpolitizování. Na státní televizi a rozhlas má do budoucna dohlížet rada složená ze zástupců vlády, opozice a nezávislých expertů.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…