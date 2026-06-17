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newstream.cz Politika To, co drželo Orbána u moci 16 let, se zhroutilo za dva měsíce. Jeho mediální impérium se rozpadá

To, co drželo Orbána u moci 16 let, se zhroutilo za dva měsíce. Jeho mediální impérium se rozpadá

Viktor Orbán
ČTK
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Orbánovo mediální zázemí, které mu roky pomáhalo držet moc, se po volební porážce rychle rozpadá. Proorbánskou skupinu Mediaworks čeká vlna výpovědí, zavírání titulů a zásadní oslabení vlivu.

Rozsáhlé mediální zázemí Viktora Orbána, které podle agentury Bloomberg pomáhalo maďarskému nacionalistickému lídrovi udržet se u moci posledních 16 let, se dva měsíce po historické volební porážce rozpadá.

Výpovědi pro stovky novinářů

Stovky novinářů pracujících pro proorbánskou společnost Mediaworks dostaly tento týden podle zpráv výpovědi. Několik titulů má skončit úplně, další čeká racionalizace. Zpravodajský web Media1 ve středu uvedl, že o práci celkem přijde asi 400 novinářů.

„Dá se to popsat jedině jako masakr,“ řekl Ivan Zsolt Nagy, editor webu kreativ.hu, který se zaměřuje na maďarský mediální průmysl.

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Maďarskem může otřást rozsáhlá korupční kauza z éry Viktora Orbána. Vysoce postavení představitelé bývalé vlády by podle maďarského protikorupčního úřadu měli být vyšetřováni kvůli miliardám eur z unijních fondů, které podle úřadu zmizely ze země. Informuje o tom server Politico.

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Dotčená média byla součástí skupiny Mediaworks a v minulosti se opírala mimo jiné o státní reklamu. Společnost vlastní nadace, s jejímž vznikem Orbán v roce 2018 pomohl. Mediaworks v prohlášení uvedla, že za rozhodnutím stojí mimo jiné „měnící se návyky ve spotřebě obsahu“. Na žádost o komentář firma nereagovala.

Síť soukromých médií

Orbán se kromě těsné kontroly nad státními médii opíral také o síť soukromých médií. Ta podle Bloombergu pomáhala diskreditovat politické soupeře a šířit pozitivní zprávy o vládě v době, kdy se v Maďarsku omezovaly občanské svobody, zhoršovaly veřejné služby a ekonomika se opakovaně potýkala s recesí.

Tuto mediální bariéru se v dubnových volbách podařilo prorazit premiérovi Peteru Magyarovi. Drtivě zvítězil především díky sociálním sítím a intenzivní kontaktní kampani v terénu.

Součástí změn má být i proměna hlavního proorbánského deníku Magyar Nemzet na týdeník, napsal web 24.hu. Mediaworks oznámila, že pozastavuje provoz několika zpravodajských webů a ukončuje tištěné vydávání bulvárního deníku Bors i několika regionálních novin.

„Cílem reorganizace je zajistit, aby Mediaworks mohla fungovat jako stabilní, efektivní a konkurenceschopná mediální společnost,“ uvedla firma.

Andrej Babiš (ANO) poskytl rozhovor The Financial Times

Babiš pro Financial Times: Jsem trumpista

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Český premiér poskytl rozhovor britskému deníku The Financial Times. V něm se přihlásil k podpoře amerického prezidenta Donalda Trumpa a Evropskou unii přirovnal k hroutící se Římské říši. Zároveň připustil, že závazek vůči NATO ve výši dvou procent na obranu ale Česko letos nesplní.

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Evropská komise zahájila v prosinci proti Maďarsku řízení kvůli porušování unijních pravidel svobody médií. Podle Komise země omezuje novináře a nesplňuje požadavky týkající se veřejnoprávních médií, transparentnosti vlastnictví a přidělování reklamy.

Pomohl crowdfunding

Navzdory tlaku na novináře a uzavírání některých kritických médií nezávislá žurnalistika v Maďarsku přežila, často díky crowdfundingu. Investigativní texty webů Telex, 444, Direkt36 a Válasz Online o tématech od údajné vládní korupce až po Orbánovy vazby na Rusko pomáhaly utvářet volební kampaň.

Magyarova vláda nyní připravuje přestavbu a decentralizaci veřejnoprávních médií. Jejím deklarovaným cílem je jejich odpolitizování. Na státní televizi a rozhlas má do budoucna dohlížet rada složená ze zástupců vlády, opozice a nezávislých expertů.

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Babiš: Nesplnění závazku vůči NATO jde za Fialou. Bývalý premiér se brání

Andrej Babiš
ČTK
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Česko podle NATO loni nesplnilo závazek dávat na obranu dvě procenta HDP. Babiš z toho viní Fialovu vládu, zatímco současný kabinet tvrdí, že se cíli snaží přiblížit – jistotu ale nedává.

Česká republika loni nesplnila spojenecký závazek vydávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu. Uvedl to generální tajemník NATO Mark Rutte. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) za to nese odpovědnost předchozí vláda Petra Fialy (ODS).

„Rutte řekl, že Fialova vláda minulý rok nesplnila dvě procenta a nesplnila je ani jednou, takže Fialova vláda lže,“ řekl dnes Babiš novinářům po tiskové konferenci k takzvané novele lex kratom.

Česko na 27. místě

Rutte uvedl, že dvouprocentní závazek loni kromě Česka nesplnily také Albánie a Slovinsko. Babiš doplnil, že Česká republika podle něj vydala na obranu 1,86 procenta HDP a mezi 32 členskými státy NATO jí patří 27. místo.

Současná vláda se podle premiéra bude snažit závazek splnit, nikdy ale neslíbila, že se jí to podaří. „Máme za sebou necelého půl roku a budeme se snažit, ale nikdy jsme neřekli, že se nám to povede,“ uvedl Babiš.

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) uvedl, že Rutte potvrdil stanovisko současné vlády. Podle něj kabinet už dříve upozorňoval, že Česko loni dvouprocentní závazek nesplnilo, zatímco opozice vládu obviňovala z nepravdivých tvrzení.

Babiš a Zůna už na konci dubna vycházeli z hodnocení NATO, podle kterého Česká republika v roce 2025 dvouprocentního cíle nedosáhla. Bývalý premiér Petr Fiala tehdy jejich tvrzení odmítal a odkazoval na zprávu generálního tajemníka NATO, podle níž mělo Česko vykázat výdaje ve výši 2,01 procenta HDP. Ve zprávě však bylo u údaje písmeno „e“, tedy zkratka anglického slova estimated, což znamená odhadované výdaje.

„Opakovaně se tímto ukazuje, že jsme pravdu měli,“ uvedl Zůna.

Současná vláda má podle rozpočtu vydávat z kapitoly ministerstva obrany 1,73 procenta HDP. Nad dvě procenta by se obranné výdaje dostaly pouze tehdy, pokud by se započítaly i projekty související s obranou na jiných ministerstvech. Zůna už v dubnu řekl, že podle hodnocení NATO bude mít Česko letos obranné výdaje ve výši 1,78 procenta HDP, a dvouprocentní závazek tak nesplní.

Bulharsko zastaví vojenskou pomoc Ukrajině. „Má dost zbraní,“ tvrdí ministr

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Sofie končí s dalšími dodávkami zbraní Ukrajině. Ministr obrany Dimitar Stojanov zároveň oznámil plán zvýšit obranné výdaje Bulharska do roku 2030 na pět procent HDP.

ČTK

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Reakce Fialy

Fiala dnes na síti X uvedl, že jeho vláda výdaje na obranu výrazně zvýšila a dělala vše pro to, aby Česká republika spojenecké závazky splnila. „Vycházeli jsme z dat a informací, které jsme měli k dispozici a které opakovaně zazněly i z úst zástupců v NATO. Věřili jsme, že jsme dvě procenta dodrželi, a každý další rok jsme byli připraveni dávat více,“ napsal.

Podle Fialy se metodika NATO pro výpočet obranných výdajů proměňuje a je potřeba tomu přizpůsobovat i strukturu výdajů. Zároveň kritizoval současnou vládu za to, že rozpočet na obranu snížila o 21 miliard korun.

Rutte dnes na tiskové konferenci v Bruselu před čtvrtečním jednáním ministrů obrany zemí NATO uvedl, že česká vláda tvrdě pracuje na tom, aby se jí podařilo dvouprocentní závazek splnit letos. Babiš chce o výši českých obranných výdajů za letošní rok jednat na červencovém summitu NATO v Ankaře.

Spojenci přijali závazek vydávat na obranu dvě procenta HDP do roku 2025 na summitu ve Walesu v roce 2014. Loni v červnu se na summitu v Haagu členské státy dohodly na novém cíli: do deseti let zvýšit celkové výdaje na obranu a bezpečnost až na pět procent HDP. Z toho 3,5 procenta HDP má směřovat přímo na zbrojení.

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Česká výroba aut dál roste. Elektrifikované vozy tvoří už 41 procent produkce

Výroba automobilů Škoda v Mladé Boleslavi
Profimedia
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Tuzemské automobilky vyrobily za prvních pět měsíců letošního roku 639 681 osobních aut, meziročně o 4,7 procenta více. Stále větší roli hrají elektrifikované vozy. Hybridy, plug-in hybridy a elektromobily už tvoří 41 procent české produkce.

Výroba osobních automobilů v Česku za prvních pět měsíců letošního roku meziročně vzrostla o 4,7 procenta na 639 681 vozů. Vyplývá to z údajů Sdružení automobilového průmyslu.

Výrazný podíl na produkci mají elektrifikovaná vozidla, tedy elektromobily a hybridní modely. Celkem bylo od ledna do května vyrobeno 105 257 elektromobilů, 22 201 plug-in hybridů a 132 064 hybridních osobních aut.

Hybridy výrazně posilují

Podle výkonného ředitele Sdružení automobilového průmyslu Zdeňka Petzla hybridní automobily v posledních letech výrazně posilují svou pozici na evropském trhu a staly se nejoblíbenější volbou zákazníků.

Automobilky hledají byznys v obraně. Mercedes chce stavět systémy proti dronům

Zprávy z firem

Německý Mercedes-Benz se dohodl se společností Tytan Technologies na vývoji mobilních systémů proti dronům. Automobilka se tak přidává k dalším evropským výrobcům aut, kteří hledají příležitosti v rychle rostoucím obranném průmyslu.

ČTK

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Tento trend se promítá i do české výroby. Produkce hybridních vozů za prvních pět měsíců letošního roku meziročně vzrostla téměř o 46 procent. Hybridy tak už tvoří více než pětinu všech automobilů vyrobených v Česku. Významně k tomu přispívá Toyota, jejíž kolínská produkce je postavena výhradně na hybridních modelech.

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Největší tuzemská automobilka Škoda Auto vyrobila od ledna do května ve svých českých závodech 431 960 osobních automobilů. Meziročně to představuje nárůst o 10,2 procenta.

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Nejlevnější elektrická Škoda míří do výroby. Epiq má stát kolem 632 tisíc

Zprávy z firem

Škoda Auto začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil Epiq. Malý městský crossover má nabídnout dojezd kolem 440 kilometrů, rychlé nabíjení a cenu od zhruba 26 tisíc eur, tedy asi 632 tisíc korun. Předprodej automobilka spustí ve středu, kdy zveřejní i kompletní ceník.

nst, ČTK

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Auta s externím dobíjením tvořila čtvrtinu produkce značky. Nejvíce se vyráběly modely Kamiq, Fabia a Karoq.

Hyundai v Nošovicích klesl, Toyota v Kolíně mírně rostla

V nošovickém závodě automobilky Hyundai bylo za prvních pět měsíců roku vyrobeno 110.700 vozidel, což je meziročně o 10,1 procenta méně. Z celkového počtu mělo 11.677 aut čistě elektrický pohon, 7407 plug-in hybridní pohon a 35.043 vozů hybridní pohon.

Kolínská Toyota zvýšila výrobu o 824 vozů na 97.021 automobilů.

Rostla také výroba autobusů a motocyklů

Vedle osobních aut se v Česku zvýšila také výroba autobusů. Od ledna do května vzrostla meziročně o 7,2 procenta na 2406 vozidel. Na růstu se podílel zejména výrobce SOR Libchavy, který zkompletoval 279 autobusů, meziročně o 190 procent více. Vysokomýtské Iveco CR naopak zaznamenalo pokles o jedno procento na 2117 autobusů.

Růst vykázal také tradiční výrobce motocyklů Jawa Moto. Jeho výrobní závod za prvních pět měsíců roku opustilo 397 motocyklů, tedy o třetinu více než ve stejném období loňského roku.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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