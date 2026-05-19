newstream.cz Názory Péter Magyar může změnit evropskou debatu o ruských energiích. Méně neznamená vůbec, zní z Budapešti

Jan Žižka
Viktoru Orbánovi nelze upřít jedno – jeho neúspěšnou snahu o další vítězství v maďarských parlamentních volbách sledovali i daleko za hranicemi nevelké středoevropské země. Také nový premiér Péter Magyar ale bude poutat hodně pozornosti. V Bruselu i Moskvě už začali bedlivě zkoumat snahu jeho vlády o diverzifikaci energetických zdrojů a hlavně to, do jaké míry bude Maďarsko dál odebírat ruské suroviny.

Pro zastánce tvrdé linie vůči Moskvě je teď možná Magyar zklamáním, stejně jako nastupující ministr ekonomiky a energetiky István Kapitány. Lídři strany Tisza, která zvítězila v dubnových volbách, dlouhodobě mluvili o závislosti na Rusku jako o „systémovém riziku“. Měli zjevně na mysli dodávky ropy, plynu i výstavbu nových bloků jaderné elektrárny Paks, kterou předchozí vláda svěřila ruskému Rosatomu. Diverzifikaci energetických zdrojů nyní Budapešť vyhlašuje jako prioritní cíl, zároveň ale připouští, že se zcela bez ruských surovin neobejde a hodlá se jich zbavovat pomaleji (do roku 2035), než je cíl Evropské unie.

Péter Magyar zdůrazňuje, že geografická poloha Ruska i Maďarska je prostě daná, realitou je i ropovod Družba, kterým putuje ruská surovina a který má nadále zůstat jednou ze dvou klíčových cest pro její přepravu – vedle ropovodu Adria z chorvatského pobřežního terminálu Omišalj. Ruský plyn bude zatím dál proudit potrubím z Turecka. V případě elektrárny Paks 2 hodlají Maďaři prozkoumat stávající dohody s Rusy – především ohledně financování, které byly v minulosti terčem kritiky. Žádné výzvy, aby Rosatom ze země okamžitě odešel, ale nezaznívají. Magyar dokonce vyslovil očekávání, že po konci války na Ukrajině se Evropa k dovozu surovin z Ruska z ekonomických důvodů stejně vrátí.

Rozestavěná jaderná elektrárna Paks 2. Profimedia

Americký plyn přinesl Evropě úlevu. Začínají ale převažovat starosti

Americký plyn přinesl Evropě úlevu. Začínají ale převažovat starosti

Politika

Nebýt dovozu zkapalněného plynu ze Spojených států, Evropa by dnes zažívala ještě krušnější chvíle. Vladimir Putin už před vojenským útokem na Kyjev začal ruskou surovinu využívat jako součást své hybridní války proti Evropě. Nynější blokáda Hormuzského průlivu dočasně odřízla od okolního světa plyn dalšího předního exportéra – Kataru. Rostoucí závislost na americkém LNG ale v době nepředvídatelné administrativy ve Washingtonu přináší také hodně nových starostí.

Jan Žižka

Premiér Magyar určitě bude dál vysvětlovat, že se musí realisticky potýkat se situací, do které zemi zavedl jeho předchůdce Viktor Orbán – i pokud jde o zbytečně zvýšenou závislost na Rusku. Svět bude sledovat, jak je možné realizovat změnu režimu, o níž mluví nynější vládci v Budapešti, a zvrátit odchod od liberální demokracie, ke kterému se otevřeně hlásil Orbán. Reforma celé ekonomiky včetně energetiky bude součástí této přeměny.

Maďarsko do jisté míry navazuje na historii – tamní reformy poutaly pozornost světa už v posledních letech sovětského impéria a byly v dobách Michaila Gorbačova jedním z impulsů pro jeho hospodářskou transformaci.

Podoba s Orbánem? Rozhodně ne

Někteří evropští pozorovatelé snad mohou dospět k závěru, že Péter Magyar se koneckonců v energetické spolupráci s Ruskem svému předchůdci Viktorovi Orbánovi docela podobá. Takové přirovnání je ale daleko od reality a v Evropě tento pohled nejspíš ani nepřeváží. Viktor Orbán a jeho ministr zahraničí Péter Szijjártó si dokázali získat pověst – mírně řečeno – věrných spojenců Putinova Kremlu. Pétera Magyara, který na předvolebních demonstracích hřímal „Rusové domů“, asi z něčeho podobného bude podezírat málokdo. (Orbán se v té době snažil obrátit hněv voličů proti Kyjevu a Bruselu.) Pro celkové nastavení Magyarova kabinetu je charakteristický název knihy, kterou kdysi napsala dnes nastupující ministryně zahraničí a odbornice na energetickou bezpečnost Anita Orbán (není příbuznou bývalého premiéra) – „Moc, energie a nový ruský imperialismus“. Poprvé vyšla už v roce 2008…

Ropovod Družba, Maďarsko
Evropa vypne ruský plyn. Nejpozději do roku 2027

Politika

Evropské státy přehlasovaly odpůrce a schválily nejtvrdší energetický krok od začátku války. Zákaz ruského plynu i LNG má platit nejpozději od roku 2027 — s jedinou výjimkou v čase nouze.

ČTK

Postoj Pétera Magyara k ruským energiím, který zjevně vychází z racionálních úvah, může ovlivnit celoevropskou debatu. K energetické spolupráci s Ruskem tíhne sílící evropská krajní pravice, jenže výchozí pozice Magyara je úplně jiná – základním cílem je diverzifikace, z pohledu jeho země tedy méně Ruska, od kterého se ale zároveň nemůžeme úplně odstřihnout. Můžu jednat s Putinem, ale rozhodně nebudeme přátelé, dodává výstižně maďarský premiér. Umírnění evropští politici by se však podobně jako Magyar měli zamýšlet nad tím, jak to bude s ruskými surovinami po konci války – pokud nepředpokládáme, že bude trvat věčně.

Evropa by měla mít jasno

Finský prezident Alexander Stubb se v nedávném rozhovoru pro Respekt přidal k evropským státníkům, kteří zdůrazňují, že v určitém momentu bude potřeba, aby Evropa začala sama jednat s Ruskem o ukončení války. Nevíme, jestli se takové rozhovory opravdu uskuteční. Řada Evropanů se už ale shodne, že je to lepší varianta, než když bude mír s Vladimirem Putinem dojednávat Donald Trump, který, jak známo, velký ohled na evropské zájmy nebere.

Viktor Orbán

David Ondráčka: Maďarsko po Orbánovi: zkrotit oligarchy a vrátit pravidla

Názory

Maďarsko stojí po pádu Orbánova režimu před těžkým úkolem: rozebrat systém prorostlý oligarchy, obnovit právní stát a vrátit politice normální pravidla. Vítězství opozice ukazuje, že změna je možná, ale skutečná práce teprve začíná.

David Ondráčka

A pokud má Evropa k jednáním s Moskvou směřovat, musí mít jasno, jak si představuje budoucí vztahy v energetice. Těžko přijde k jednacímu stolu s návrhem, že z Ruska už nikdy nic kupovat nebude. Na druhé straně nemůže dopustit ani riziko opakování scénáře z roku 2021, kdy se Putin domníval, že uzavíráním plynových kohoutků oslabí Evropu před pozdějším ruským útokem na Kyjev. Evropský scénář může vycházet ze základních principů dnešní politiky Pétera Magyara – „méně Ruska, což neznamená žádné Rusko, větší diverzifikace a připravené alternativy pro případ dalších krizí.“ To už by byla strategie, která může ve vztahu ke Kremlu posílit evropskou vyjednávací pozici.

Poučení pro evropské politiky

Nebýt realistického postoje k ruským energiím, který Magyar prezentoval už v předvolební kampani, oslabila by Tisza své šance na vítězství. I někdejším voličům dosud vládnoucí strany Fidesz už zjevně začaly vadit Orbánovy a Szijjártovy „zásnuby“ v Kremlu, které šly hodně nad rámec „pragmatické politiky“. Na druhé straně jedním z důvodů, proč Orbán předtím tak dlouho (šestnáct let v řadě) vydržel v čele Maďarska, byla právě i jeho deklarovaná snaha získávat levnější suroviny z Ruska. Podobný argument koneckonců zazníval v maďarských pravicových kruzích už vůči předchozím levicovým vládám, když také koketovaly s Moskvou – „kdyby aspoň zajistily levnější suroviny“.

Si Ťin-pching

Trump útočí, Čína bude kasírovat. Peking má nakročeno k vítězství v bitvách o energie

Money

Ropné krize sedmdesátých let minulého století přivedly svět k rozvoji nových technologií a postupně změnily globální energetiku. Konflikty na Blízkém východě povzbudily nástup obnovitelných zdrojů, ale také boom jaderných elektráren ve Francii nebo ve finále i břidlicovou těžbu ropy a plynu v USA. Americký prezident Donald Trump je dnes posedlý fosilními palivy a věří, že díky kontrole domácích i zahraničních zdrojů může ovládat svět. Číňané si uvědomují, že i nynější válka na Blízkém východě nastartuje hledání alternativ, a nabízejí světu bezpečnější řešení „zelených“ technologií, píše v analýze Jan Žižka.

Jan Žižka

Právě tady nabízí Magyar další velkou inspiraci pro umírněné evropské politiky. Pokud chtějí zastavit nástup krajní pravice, musí nabídnout srozumitelné alternativy vůči jejím plánům, a to právě i v přístupu k ruským surovinám.

Péter Magyar má vůči Rusku schovanou ještě jednu specifickou „kartu“. Přinejmenším v tuto chvíli je to projekt nových bloků jaderné elektrárny Paks. Nevíme, jak dopadne revize stávajících smluv o jejich výstavbě, jisté ale je, že Moskva má na svém jediném současném projektu tohoto typu v Evropské unii velký zájem. Šéf Rosatomu Alexej Lichačov po volbách okamžitě vyjadřoval ochotu dát nové maďarské vládě k dispozici veškeré informace a dokonce vyjádřil optimistické očekávání, že ve spolupráci s Magyarovým kabinetem se celý projekt urychlí.

Maďarsko, stejně jako celá Evropa, ale musí dál počítat také s tím, že v Moskvě se mohou třeba i v době zdánlivého uvolnění napětí prosazovat zastánci radikálních postupů. Je pravděpodobné, že část kremelské „věrchušky“ se ještě bude chtít za Orbánovu porážku pomstít.

Minulý týden – tedy ve stejnou dobu, kdy Lichačov potvrzoval svůj vstřícný přístup vůči Budapešti, začala Putinova vojska rozsáhle bombardovat ukrajinskou Zakarpatskou oblast, kde žije početná maďarská menšina. Přitom bylo naprosto jasné, jak podobný útok může rozzuřit právě Pétera Magyara, který se profiluje jako silný ochránce krajanů v sousedních zemích. Je docela možné, že potichu zuřili i mnozí lidé v Rosatomu. Je to vlastně takové „déjà vu“ – když v Kremlu v roce 2021 padlo rozhodnutí o využití plynu jako politické zbraně vůči Evropě včetně Německa, mnozí pracovníci Gazpromu, kteří se celá desetiletí snažili zvláště Němcům prezentovat jako naprosto spolehliví dodavatelé, určitě také nehýřili nadšením.

Francouzský prezident Emmanuel Macron

Lukáš Kovanda: Zřejmě slušný byznys. Francie dováží víc ruského plynu než Maďarsko

Názory

Lukáš Kovanda

Ropa dál zdražuje. Trh se bojí výpadků dodávek kvůli válce s Íránem

Rafinérie v Íránu
ČTK
nst
nst

Ceny ropy na světových trzích pokračují v růstu. Investory dál znepokojuje narušení dodávek z Perského zálivu a uzavřený Hormuzský průliv, kterým před konfliktem procházela přibližně pětina světových dodávek ropy. Obavy z nedostatku suroviny převážily i nad zprávami íránských médií o údajném dočasném zrušení amerických sankcí na íránskou ropu, které později podle CNBC popřel představitel Bílého domu.

Ropa na světových trzích dál zdražuje. Důvodem jsou přetrvávající obavy z narušení dodávek v souvislosti s válkou s Íránem. Ty převážily nad zprávou íránských médií, podle které měly Spojené státy dočasně zrušit sankce na íránskou ropu. Tuto informaci však později podle stanice CNBC dementoval představitel Bílého domu.

Cena severomořské ropy Brent se kolem 18:00 zvyšovala o 1,53 procenta na 110,93 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu přidávala 1,38 procenta a obchodovala se za 106,88 dolaru za barel.

Trh znervózňuje uzavřený Hormuzský průliv

Minulý týden ceny ropy vzrostly o více než sedm procent. Reagovaly tak na slábnoucí naděje na mírovou dohodu, která by mohla ukončit blokádu Hormuzského průlivu. Ten je uzavřený od začátku března.

Před vypuknutím války touto strategickou námořní trasou procházela přibližně pětina globálních dodávek ropy. Její uzavření proto výrazně zasáhlo světový trh s energetickými surovinami.

IEA varuje před rychlým úbytkem zásob

Výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii Fatih Birol uvedl, že komerční zásoby ropy velmi rychle klesají. Dodávky z Perského zálivu podle něj dál narušuje válka na Blízkém východě. Zásoby podle Birola vystačí už jen na několik týdnů, informovala agentura Reuters.

Uvolnění strategických zásob podle něj dodalo na trh 2,5 milionu barelů ropy denně. Birol ale upozornil, že tyto zásoby nejsou neomezené. S příchodem jarního setí a letní turistické sezony navíc poroste poptávka po naftě, hnojivech, leteckém palivu i benzinu.

Konflikt zatím nemá řešení

Írán zablokoval přepravu ropy a plynu Hormuzským průlivem v odvetě za útoky Spojených států a Izraele z konce února. Ceny ropy na to tehdy reagovaly prudkým růstem.

Jednání o ukončení konfliktu, která by mohla obnovit dodávky a snížit ceny, zatím uvázla na mrtvém bodě. Americký prezident Donald Trump v neděli varoval, že čas běží, a pohrozil Íránu tvrdými následky, pokud se nepodaří uzavřít mírovou dohodu.

Nabídka má být letos nižší než poptávka

IEA minulý týden uvedla, že celosvětová nabídka ropy letos zřejmě nedosáhne úrovně poptávky. Konflikt v Íránu má podle agentury devastující dopad na produkci ropy na Blízkém východě a zásoby se vyčerpávají nebývalým tempem.

Ještě před válkou přitom IEA na letošní rok očekávala přebytek ropy na trhu. Podle agentury globální zásoby ropy v březnu a dubnu klesaly rekordním tempem, celkem o 246 milionů barelů.

Anthropic předběhl OpenAI a je nejdražším AI startupem světa. Brzy vstoupí na burzu

Anthropic má valuaci 900 miliard dolarů
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

AI společnost, která letos způsobila šok svým novým modelem Mythos, finišuje nejnovější kolo financování. Účastní se jej tradiční investorské těžké váhy jako Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital či Altimeter Capital a Anthropic by mohl získat až 30 miliard dolarů nového kapitálu. Tím by se podle Financial Times hodnota společnosti vyšplhala na 900 miliard dolarů a přeskočila by v hodnotě konkurenční OpenAI.

Svět největších AI společností se v posledních měsících výrazně proměňuje a ukazuje se, že jedna inovace může zásadně proměnit celé prostředí. To se povedlo společnosti Anthropic, která letos na jaře představila nový model Mythos. Ten je podle ní natolik účinný, že může představovat kyberbezpečnostní hrozbu pro celý svět. I proto jej Anthropic neuvedl do provozu, poskytl jej institucím a nevětším firmám spravujícím bezpečný chod internetu, aby mohli Mythos využít k zabezpečení infrastruktury.

Zároveň Mythos může přinést revoluci nejen v kybernetické bezpečnosti, ale řadě IT oblastí. Náklady by mohly klesnout na zlomek dosavadních výdajů.

Private markets

Nejhodnotnější soukromé firmy světa

Reportované valuace vybraných private companies. Anthropicu dominuje nová valuace kolem 900 mld. USD.

2026
Skokan žebříčku Anthropic
$900 mld.
nová reportovaná valuace při chystaném funding roundu
1
SpaceX vesmír, satelitní internet, AI
$1,75 bil.
2
Anthropic generativní AI, Claude
$900 mld.
3
OpenAI generativní AI, ChatGPT
$852 mld.
4
ByteDance TikTok, digitální reklama, AI
$550 mld.
5
Tether stablecoiny, krypto infrastruktura
$500 mld.
6
xAI AI modely, Grok
$250 mld.
7
Stripe fintech, platby
$159 mld.
8
Databricks data, AI infrastruktura
$134 mld.
Pozn.: U soukromých firem jde o reportované valuace, nabídky investorů, sekundární transakce nebo cílové IPO valuace. Nejde o burzovní tržní kapitalizaci.

To se samozřejmě pozitivně projevuje na zájmu o Anthropic mezi investory. Podle listu The Financial Times Anthropic aktuálně finišuje další kolo financování, kterého se účastní velcí investoři včetně Sequoia Capital či Altimeter Capital. Firma by do konce měsíce mohla upsat nové akcie až v hodnotě 30 miliard dolarů, což by podle FT celou AI společnost nacenilo na částku 900 miliard dolarů. Tím by se Anthropic stal druhým nejhodnotnějším startupem světa po SpaceX a zároveň by přeskočil rivala OpenAI, který celou AI revoluci v roce 2022 spustil.

SpaceX se chystá na burzu

Burzovní start SpaceX se blíží. Musk se snaží upevnit roli diktátora v nejhodnotnějším startupu světa

Trhy

Může se to stát historickým okamžikem pro vesmírné lety, globální finanční trhy i samotného Elona Muska. Přesto vstup SpaceX na burzu nebudí jen nadšení. Detaily navrhovaného prospektu totiž naznačují hned několik nestandardních ustanovení, které někteří insideři považují za omezující investorská práva.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Nejrychleji rostoucí startup světa

Vývoj hodnoty Anthropicu je přitom bezprecedentní a firma předvádí pravděpodobně nejstrmější růstovou křivku v novodobé historii technologického byznysu. Z původního startupu založeného odchodníky z OpenAI v roce 2021 se během pouhých pěti let stala entita s hodnotou blížící se bilionu dolarů.

V květnu 2021 byla prvotní hodnota kolem 500 milionů dolarů, valuaci jedné miliardy (tedy zisk statutu takzvaného jednorožce) firma získala již v následujícím roce při investičním kole série B. Klíčový růst přichází vloni. V březnu ještě firma měla hodnotu 61,5 miliardy dolarů, v září již 183 miliard. A na přelomu roku již šlo o částku 350 miliard.

V souvislosti s uvedením modelu Mythos byla poptávka po neveřejně prodávaných akciích taková, že to vyhnalo hodnotu firmy nad hranici 1 bilionu dolarů, firma pak sama ochlazovala investorská očekávání. Aktuálně se tak valuace blíží k 900 miliardám.

Na burzu nejspíš ještě letos

Pro srovnání: OpenAI bylo nedávno oceněno trhem na 852 miliard dolarů. Tím se Anthropic poprvé dostává do čela pelotonu AI startupů, kde dlouho byl právě za OpenAI a také za xAI Elona Muska. Jenomže ten kvůli chystanému IPO SpaceX svou AI firmu spojil právě s vesmírným startupem a očekává se, že díky tomu nabídne IPO SpaceX největší burzovní start historie.

Právě Anthropic pak společně s OpenAI patří k dalším žhavým kandidátům na vstup na burzu. Podle FT.com by k tomu mělo dojít „v pozdní fázi roku 2026“.

Odpovídají takové valuaci hospodářské výsledky Anthropicu, nebo roste bublina? Financial Times odhadují tržby Antrhopicu pro letošní rok na 45 miliard dolarů (jde o odhad na základě tržeb po představení modelu Mythos). To přitom představuje devítinásobek loňských tržeb.

Michal Strnad, majitel skupiny CSG

Strnad pro Bloomberg: Trh se v CSG plete. Kritika je mimo a plány na expanzi platí

Leaders

Propad akcií CSG a zpráva Hunterbrook Media dostaly Michala Strnada pod tlak. Český zbrojařský miliardář teď v rozhovoru pro Bloomberg vrací úder. Pochybnosti o kapacitách označil za nesmysl a vazby na Rusko odmítl s odkazem na dodávky Ukrajině i kontrakt americké armády. Největší příležitost vidí v USA.

nst

Přečíst článek

Wall Street

Zlatý rok pro investory? Na burzu se chystají nejzajímavější firmy za dekádu

Trhy

Stanislav Šulc

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI

Týden tradera: Korekce po euforii. Investoři zpochybňují návratnost AI

Trhy

Kryštof Míšek

