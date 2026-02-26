Le Penová k prezidentským volbám: S elektronickým náramkem kandidovat nebudu
Francouzská krajně pravicová politička Marine Le Penová uvedla, že nebude kandidovat na prezidentku, pokud jí soud uloží povinnost nosit elektronický náramek. A to ani v případě, že by jí byl zrušen pětiletý zákaz kandidatury, který si nyní odpykává.
V rozhovoru pro stanici BFMTV, který cituje server Politico a který je jejím prvním od chvíle, kdy žalobci požádali soud o potvrzení zákazu kandidatury, Le Penová znovu vyloučila několik scénářů, za nichž by se o nejvyšší úřad ucházela. Její vyjádření tak zvyšuje pravděpodobnost, že se příštích prezidentských voleb, v nichž už nebude moci kandidovat Emmanuel Macron, nezúčastní.
Žalobci navrhli, aby byla Le Penová odsouzena ke čtyřem letům vězení, z toho tři roky podmíněně, a k pokutě 100 tisíc eur. V případě kratších trestů je ve Francii běžné jejich zmírnění, což by mohlo znamenat několik měsíců až rok v domácím vězení s elektronickým náramkem.
„Nejsem rezignovaná, ale realistická“
„Za těchto podmínek se vést kampaň nedá,“ řekla Le Penová s odkazem na možné nošení náramku. „Můžete vést kampaň, aniž byste večer vycházeli a setkávali se s voliči na mítincích? To by byl další způsob, jak mi zabránit kandidovat.“
Dodala, že není rezignovaná, ale realistická. „Vím, že rozhodnutí není na mně,“ uvedla.
Nejistá budoucnost
Le Penová byla loni uznána vinnou ze zpronevěry prostředků Evropského parlamentu ve prospěch své strany Národní sdružení. Rozhodnutí v odvolacím řízení se očekává 7. července. V poslední době působí podle svých vyjádření méně bojovně než dříve a připouští, že výsledek soudu může zásadně ovlivnit její další politickou budoucnost.
Nejistota kolem verdiktu podle ní brání straně zahájit prezidentskou kampaň, přestože v průzkumech pro první kolo voleb aktuálně vede. Pokud by jí soud znemožnil čtvrtou kandidaturu, přenechala by místo 29letému předsedovi Národního sdružení Jordanu Bardellovi, který si rovněž vede silně.
Le Penová zároveň uvedla, že se do příprav kampaně zapojí po komunálních volbách příští měsíc. I kdyby sama nekandidovala, chce zůstat aktivní, avšak bez snahy svého stranického kolegu mentorovat či zastínit.
Po prvním rozsudku Le Penová i její spojenci ostře kritizovali soudce. Během odvolacího řízení však svou rétoriku zmírnila, přesto přiznala, že francouzské justici stále plně nedůvěřuje. „Chtěla bych mít důvěru. Může být možná obnovena,“ uvedla.