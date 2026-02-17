Nový magazín právě vychází!

Boj o Elysejský palác: Macron „betonuje" instituce, Le Penová naráží na byznys

Marine Le Penová a Emmanuel Macron
Francie vstupuje do předvolební fáze, která se neodehrává jen na mítincích, ale i v zákulisí státních institucí a zasedaček velkých firem. Jak upozorňuje server Politico, prezident Emmanuel Macron urychluje klíčová personální jmenování, aby ochránil svůj odkaz a omezil manévrovací prostor případného krajně pravicového nástupce. Agentura Reuters zároveň popisuje, že Národní sdružení (RN) Marine Le Penové a Jordana Bardelly zatím nedokázalo přesvědčit francouzskou podnikatelskou elitu.

Podle Politica Macron dosazuje loajální spojence do vrcholných funkcí ve státní správě, diplomacii i armádě. Více než 60 ambasád má v příštích měsících získat nové velvyslance, včetně postů ve Washingtonu, Londýně, Berlíně či Kyjevě. Předčasná rezignace guvernéra Bank of France mu navíc umožní jmenovat nového šéfa centrální banky se šestiletým mandátem ještě před volbami v květnu 2027.

Změna ve vedení armády má podle zdrojů zajistit silný hlas pro případ, že by se k moci dostalo RN – zejména pokud by otevřelo otázku odchodu z integrovaného velení NATO. Macron tak podle kritiků „zabetonovává“ instituce. Bardella hovoří o snaze udržet kontrolu nad státem i po skončení mandátu. Sám Macron připustil, že jde o „důležitou otázku“, ale odmítl ji veřejně rozvádět.

Emmanuel Macron

Macron tepe do Trumpa: Z USA přišla vůči EU jasná agrese

Politika

Evropská unie čelí každý den a týden novým hrozbám, které nově přichází i ze Spojených států, kde převládá ideologie naladěná proti Evropě. Uvedl to francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru, který vydal deník El País. Podle něj z USA přišla jasná agrese. Macron kritizuje také strategii některých vlád, které se snaží demonstrovat svou ideologickou afinitu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

ČTK

Přečíst článek

Boj o důvěru

Zatímco Macron upevňuje vliv uvnitř státu, RN bojuje o důvěru ekonomického establishmentu. Jak píše Reuters, ačkoli průzkumy dávají Le Penové či Bardellovi solidní šanci na vítězství, byznys zůstává zdrženlivý. Manažeři upozorňují na nejasnou ekonomickou doktrínu, proměnlivé postoje k daním a důchodům i na rozdílné proudy uvnitř vedení strany.

Jordan Bardella ČTK

Program RN staví na snižování daní, zejména u energií, omezení veřejných výdajů a francouzského příspěvku do rozpočtu EU či na úpravě sociálního systému ve prospěch občanů Francie. Podle šéfa podnikatelské lobby MEDEF Patricka Martina však chybí jasná a detailní ekonomická doktrína. To může být problém, pokud konzervativní voliči začnou pochybovat o schopnosti strany řídit druhou největší ekonomiku EU.

RN tvrdí, že jedná s představiteli poloviny firem z indexu CAC 40, konkrétní jména ale nezveřejňuje. Některé velké společnosti přiznávají, že stranu nelze ignorovat, jiné – zejména globální finanční domy – se schůzkám s jejím vedením vyhýbají.

Macron jako neplacený influencer přihrál výrobci brýlí stamiliony

Trhy

Francouzský prezident Emmanuel Macron si v Davosu nechtíc střihl roli módního influencera. Sluneční brýle ve stylu amerického snímku Top Gun, které měly zakrýt jeho zdravotní indispozici, se rychle vyprodaly. A akcie jejich výrobce vystřelily o desítky procent.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Rozpočtové rozpory

Podnikatelé také poukazují na rozpočtové rozpory. Úspory z omezení sociálních dávek pro migranty podle ekonomů nepokryjí náklady slibovaných opatření. Poslanci RN navíc při projednávání rozpočtu na rok 2026 podpořili zvýšení daní pro velké firmy v hodnotě téměř 34 miliard eur. Strana nyní zvažuje „zlaté pravidlo“ tříprocentního deficitu jako signál fiskální odpovědnosti investorům.

Do voleb zbývá zhruba 14 měsíců a nejistotu zvyšuje i fakt, že Le Penová se odvolává proti pětiletému zákazu kandidatury. Pokud by neuspěla, kandidoval by Bardella.

Francouzský prezidentský souboj se tak vede na dvou frontách: Macron se snaží institucionálně omezit možný obrat politiky, zatímco RN musí přesvědčit trhy a byznys, že je schopné stabilně řídit ekonomiku. Výsledek rozhodne nejen o Elysejském paláci, ale i o směru druhé největší ekonomiky Evropské unie.

Adani sází 100 miliard dolarů na AI. Indie chce být novým globálním datovým centrem

Gautam Adani
ČTK
nst
nst

Indický konglomerát Adani Group otevírá jednu z největších investičních kapitol své historie. Do roku 2035 plánuje vložit 100 miliard dolarů do výstavby datových center napájených obnovitelnou energií a připravených na éru umělé inteligence, píše agentura Bloomberg. Cílem je jediné: proměnit Indii v klíčový uzel globální AI a cloudové infrastruktury.

Podle vlajkové společnosti Adani Enterprises má tato částka během příští dekády „katalyzovat“ dalších 150 miliard dolarů investic do výroby serverů, pokročilé elektrické infrastruktury a navazujících sektorů. Trh reagoval okamžitě – akcie firmy po oznámení posílily až o 3,1 procenta.

Historický zlom

Zakladatel a předseda skupiny Gautam Adani mluví o historickém zlomu. „Svět vstupuje do revoluce inteligence hlubší než jakákoli předchozí průmyslová revoluce,“ uvedl v prohlášení. Druhý nejbohatší muž Asie tak zdvojnásobuje sázku na segment, kde vlády i korporace po celém světě utrácejí biliony dolarů v závodě o AI infrastrukturu.

Massachusettský technologický institut

Lukáš Kovanda: Ekonomy z MIT zaskočilo, jak na umělou inteligenci reagují dluhopisy

Názory

Jak na nezadržitelné posuny v umělé inteligenci reagují dluhopisové trhy? Ekonomy z Massachusettského technologického institutu (MIT) jejich reakce „velmi, velmi překvapila“, jak přiznávají.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Strategie zapadá do širší ambice premiéra Naréndry Módího učinit z Indie globální centrum umělé inteligence. Země zároveň hostí AI Impact Summit, jednu z významných světových akcí v oboru, které se účastní špičky technologického světa včetně Sundara Pichaie z Alphabetu a Sama Altmana z OpenAI.

Partnerství s Googlem

Adani už mezitím rozjíždí konkrétní projekty. Společný podnik AdaniConnex uzavřel partnerství s Googlem, který investuje zhruba 15 miliard dolarů do výstavby AI infrastrukturního hubu ve Visakhapatnamu na jihu Indie. Jde o dosud největší investici Googlu na rychle rostoucím indickém trhu.

Klíčovou roli v celé strategii má hrát energie. Skupina plánuje datová centra napájet ze svých obnovitelných zdrojů. Dceřiná společnost Adani Green Energy rozvíjí v oblasti Khavda na západě Indie projekt o výkonu 30 gigawattů, přičemž více než 10 GW je již v provozu.

AMD

AMD vyzývá Nvidii v Indii. Boj o AI datacentra nabírá na síle

Zprávy z firem

Americká společnost AMD posiluje ofenzivu proti dominantní Nvidii v oblasti čipů pro umělou inteligenci. Ve spolupráci s indickou firmou Tata Consultancy Services (TCS) plánuje v Indii nasadit svou nejnovější technologii datových center pro AI. Partnerství má podpořit vybudování infrastruktury s kapacitou až 200 megawattů.

nst

Přečíst článek

Současně konglomerát investuje desítky miliard dolarů do rozšiřování portfolia zelené energie, jehož součástí má být i jeden z největších bateriových úložných systémů na světě.

Adani tak propojuje dvě klíčová témata současných trhů – masivní rozvoj AI infrastruktury a transformaci energetiky. Pokud se plán podaří, může se Indie během příští dekády zařadit mezi hlavní globální centra datové a výpočetní kapacity.

Výrobci pamětí jsou očima burziánů mašinami na peníze. Jak dlouho ještě?

Trhy

Trhy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Zlato mění investiční status. Čeští dolaroví milionáři ho vracejí do hry jako strategické aktivum

Zlaté slitky
Pixabay
nst
nst

Zlato se v portfoliích českých dolarových milionářů vrací jako strategická složka řízení rizika. Podle J&T Banka Wealth Reportu, který už 15 let sleduje investiční postoje bohatých Čechů a Slováků, roste důvěra ve zlato jako doplňkové aktivum chránící majetek v období geopolitické nejistoty a narušování ekonomických jistot.

Pro movité investory přestává platit tradiční poučka, že zlato vydělává jen při vysoké inflaci nebo propadu akciových trhů. V jejich portfoliích má dnes roli taktického nástroje diverzifikace, jehož podíl obvykle nepřesahuje 10 procent. Nejde o spekulaci na „zlatou horečku“, ale o řízenou alokaci kapitálu.

Z hlediska výnosových očekávání zůstávají čeští dolaroví milionáři spíše konzervativní. Zajímavé zhodnocení zlata letos očekává 18 procent z nich, zatímco 13 procent předpokládá pokles. Ve srovnání s jinými třídami aktiv však zlato zaostává – růstu private equity věří 51 procent milionářů a akciím 44 procent. Ostatní drahé kovy a drahokamy považují za atraktivní jen 3 procenta investorů.

Rok silných výnosů, ale opatrných investorů. Češi dál volí jistotu

Money

Rok 2025 přinesl u podílových fondů překvapivě silné zhodnocení. Průměrný český investor vydělal 5,91 procenta a nejúspěšnější fond dokonce 170 procent. Přesto se chování většiny domácností příliš nezměnilo. Data bank i Asociace pro kapitálový trh ukazují, že Češi dál preferují jistotu, stabilitu a nízké kolísání – i za cenu nižších výnosů.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Generační rozdíl

Výrazný generační rozdíl je patrný u nejmladší skupiny bohatých. Více než třetina z nich očekává, že zlato v následujícím období přinese zajímavý výnos. Vnímají ho jako flexibilní nástroj pro zvládání nestability a rychlou reakci na vývoj globálních trhů. Moderní finanční produkty – například fondy navázané na zlato – umožňují pracovat s alokací bez nutnosti držet fyzický kov.

Za rostoucím zájmem stojí podle průzkumu několik makroekonomických faktorů: masivní nákupy zlata centrálními bankami, oslabování role amerického dolaru jako rezervní měny, obavy ze zmrazování finančních aktiv v souvislosti se sankcemi i rostoucí zadlužení vlád. Investoři zároveň zpochybňují schopnost států splácet závazky bez inflační eroze.

Varování proroka krize: Další pád bitcoinu spustí „smrtící spirálu“

Názory

Kolaps krypta by mohl strhnout i další aktiva. Zlato a stříbro nevyjímaje, varuje známý investor a prorok velké finanční krize Michael Burry.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Až 92 procent českých dolarových milionářů se shoduje, že je nutné počítat s dlouhodobou nepředvídatelností. Fyzické zlato proto vnímají jako likvidní a globálně akceptovatelný prostředek pro případ rychlého přesunu kapitálu či rodiny do zahraničí. Absenci úroku či dividendy berou jako náklad na „pojistku“ proti systémovým rizikům.

Zlato tak přestává být v očích movitých investorů „mrtvou investicí“ a stává se součástí širší strategie ochrany majetku. Cílem už není jen maximalizace výnosu, ale především dlouhodobé uchování hodnoty v prostředí zvýšené volatility globálních trhů.

Zlato i stříbro dosáhly nových maxim

Zajetí Madura rozhýbalo trhy: cena zlata i dalších cenných kovů letí vzhůru

Trhy

ČTK

Přečíst článek
