Boj o Elysejský palác: Macron „betonuje“ instituce, Le Penová naráží na byznys
Francie vstupuje do předvolební fáze, která se neodehrává jen na mítincích, ale i v zákulisí státních institucí a zasedaček velkých firem. Jak upozorňuje server Politico, prezident Emmanuel Macron urychluje klíčová personální jmenování, aby ochránil svůj odkaz a omezil manévrovací prostor případného krajně pravicového nástupce. Agentura Reuters zároveň popisuje, že Národní sdružení (RN) Marine Le Penové a Jordana Bardelly zatím nedokázalo přesvědčit francouzskou podnikatelskou elitu.
Podle Politica Macron dosazuje loajální spojence do vrcholných funkcí ve státní správě, diplomacii i armádě. Více než 60 ambasád má v příštích měsících získat nové velvyslance, včetně postů ve Washingtonu, Londýně, Berlíně či Kyjevě. Předčasná rezignace guvernéra Bank of France mu navíc umožní jmenovat nového šéfa centrální banky se šestiletým mandátem ještě před volbami v květnu 2027.
Změna ve vedení armády má podle zdrojů zajistit silný hlas pro případ, že by se k moci dostalo RN – zejména pokud by otevřelo otázku odchodu z integrovaného velení NATO. Macron tak podle kritiků „zabetonovává“ instituce. Bardella hovoří o snaze udržet kontrolu nad státem i po skončení mandátu. Sám Macron připustil, že jde o „důležitou otázku“, ale odmítl ji veřejně rozvádět.
Macron tepe do Trumpa: Z USA přišla vůči EU jasná agrese
Politika
Boj o důvěru
Zatímco Macron upevňuje vliv uvnitř státu, RN bojuje o důvěru ekonomického establishmentu. Jak píše Reuters, ačkoli průzkumy dávají Le Penové či Bardellovi solidní šanci na vítězství, byznys zůstává zdrženlivý. Manažeři upozorňují na nejasnou ekonomickou doktrínu, proměnlivé postoje k daním a důchodům i na rozdílné proudy uvnitř vedení strany.
Program RN staví na snižování daní, zejména u energií, omezení veřejných výdajů a francouzského příspěvku do rozpočtu EU či na úpravě sociálního systému ve prospěch občanů Francie. Podle šéfa podnikatelské lobby MEDEF Patricka Martina však chybí jasná a detailní ekonomická doktrína. To může být problém, pokud konzervativní voliči začnou pochybovat o schopnosti strany řídit druhou největší ekonomiku EU.
RN tvrdí, že jedná s představiteli poloviny firem z indexu CAC 40, konkrétní jména ale nezveřejňuje. Některé velké společnosti přiznávají, že stranu nelze ignorovat, jiné – zejména globální finanční domy – se schůzkám s jejím vedením vyhýbají.
Macron jako neplacený influencer přihrál výrobci brýlí stamiliony
Trhy
Rozpočtové rozpory
Podnikatelé také poukazují na rozpočtové rozpory. Úspory z omezení sociálních dávek pro migranty podle ekonomů nepokryjí náklady slibovaných opatření. Poslanci RN navíc při projednávání rozpočtu na rok 2026 podpořili zvýšení daní pro velké firmy v hodnotě téměř 34 miliard eur. Strana nyní zvažuje „zlaté pravidlo“ tříprocentního deficitu jako signál fiskální odpovědnosti investorům.
Do voleb zbývá zhruba 14 měsíců a nejistotu zvyšuje i fakt, že Le Penová se odvolává proti pětiletému zákazu kandidatury. Pokud by neuspěla, kandidoval by Bardella.
Francouzský prezidentský souboj se tak vede na dvou frontách: Macron se snaží institucionálně omezit možný obrat politiky, zatímco RN musí přesvědčit trhy a byznys, že je schopné stabilně řídit ekonomiku. Výsledek rozhodne nejen o Elysejském paláci, ale i o směru druhé největší ekonomiky Evropské unie.