Lagardeová zvažuje dřívější konec v ECB, aby Macron stihl ovlivnit výběr jejího nástupce

Lagardeová zvažuje dřívější konec v ECB, aby Macron stihl ovlivnit výběr jejího nástupce

Lagardeová zvažuje dřívější konec v ECB, aby Macron stihl ovlivnit výběr jejího nástupce
Předčasný odchod Lagardeové z čela ECB by umožnil, aby výběr jejího nástupce mohl ovlivnit ještě odcházející francouzský prezident Emmanuel Macron.

Prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová plánuje odejít z čela banky před vypršením svého osmiletého mandátu a před francouzskými prezidentskými volbami plánovanými na příští rok. S odkazem na své zdroje o tom ve středu informuje deník Financial Times (FT). Krok Lagardeové by podle něj měl umožnit, aby výběr jejího nástupce mohl ovlivnit ještě odcházející francouzský prezident Emmanuel Macron. Mluvčí banky sdělil, že její šéfka se ohledně konce svého působení dosud nerozhodla.

Mandát do roku 2027

Funkční období Lagardeové má skončit v říjnu 2027. Pozorovatelé se obávají, že by francouzské prezidentské volby na jaře 2027 mohla vyhrát krajní pravice. To by mohlo zkomplikovat výběr nového šéfa nejdůležitější evropské finanční instituce.

List s odvoláním na svůj zdroj napsal, že Lagardeová zatím nerozhodla o přesném načasování svého odchodu. Zdroj ale uvedl, že by si přála, aby klíčovou roli při rozhodování o tom, kdo se stane jejím nástupcem, hráli Macron a německý kancléř Friedrich Merz. Macron se nemůže ucházet o třetí funkční období.

„Prezidentka Lagardeová se plně soustředí na své poslání a dosud nepřijala žádné rozhodnutí ohledně konce svého funkčního období,“ uvedl mluvčí ECB.

Posun oproti loňsku

Deník Financial Times informoval o případném předčasném odchodu Lagardeové už loni. Tehdy ECB uvedla, že její šéfka je „odhodlaná své funkční období dokončit“. Dnešní reakce proto představuje posun ve vyjádření, všímá si list.

Zpráva FT přichází jen týden poté, co oznámil předčasný odchod z funkce guvernér francouzské centrální banky François Villeroy de Galhau. Odstoupí v červnu, více než rok před koncem svého funkčního období, což Macronovi umožní jmenovat jeho nástupce.

Poslední tah legendy. Buffett velí méně Applu, více médií

Poslední tah legendy. Buffett velí méně Applu, více médií
Profimedia
nst
nst

Odchod Warrena Buffetta z čela investičního impéria doprovázejí změny v jeho portfoliu. Berkshire Hathaway snižuje podíl v Applu a nově kupuje akcie New York Times. Buffettův odkaz trhy čtou i jako varování. A nastupující šéf Greg Abel přebírá firmu s jiným rozložením sil.

Investiční společnost Berkshire Hathaway ve čtvrtém čtvrtletí znovu omezila svou pozici v Apple a zároveň poprvé nakoupila akcie mediálního domu The New York Times. Vyplývá to z nového regulatorního podání, o kterém informoval server CNBC.

Berkshire snížila podíl v Applu o 4,3 procenta na 61,96 miliardy dolarů. I po tomto kroku ale zůstává výrobce iPhonů zdaleka největší akciovou sázkou Buffettova investičního impéria.

Další úpravy portfolia

Berkshire už dříve oznámila, že ve třetím čtvrtletí omezila podíl v Applu a zároveň otevřela novou pozici ve společnosti Alphabet, která patří mezi takzvanou „Magnificent Seven“. Podíl v Applu firma snižovala i ve druhém čtvrtletí minulého roku, poté co jej už v roce 2024 seškrtala zhruba o dvě třetiny.

Akcie Applu sice v roce 2025 vzrostly zhruba o devět procent, přesto zaostaly za indexem S&P 500, který si připsal více než 16 procent. Letos titul ztrácí přibližně tři procenta a minulý týden zaznamenal nejhorší den od dubna 2025.

 

Není jasné, zda poslední přesuny provedl přímo Warren Buffett, nebo portfolio manažeři Todd Combs a Ted Weschler. Buffett ale v minulosti označoval Apple spíše za spotřebitelskou značku než čistě technologickou firmu. Podle analytiků může jít o postupné zjednodušování portfolia před předáním vedení jeho nástupci.

Nová sázka na média

Vedle omezení Applu Berkshire zveřejnila i novou, relativně malou pozici v The New York Times v hodnotě 351,7 milionu dolarů. Investice je 29. největší z celkových 41 akciových pozic, které společnost drží.

Čtvrté čtvrtletí bylo posledním čtvrtletím s Buffettem v čele Berkshire. Greg Abel, který ve společnosti působil jako místopředseda pro nepojistné operace, převzal na začátku nového roku funkci generálního ředitele. Buffett dál zůstává předsedou představenstva společnosti.

