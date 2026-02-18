Lagardeová zvažuje dřívější konec v ECB, aby Macron stihl ovlivnit výběr jejího nástupce
Předčasný odchod Lagardeové z čela ECB by umožnil, aby výběr jejího nástupce mohl ovlivnit ještě odcházející francouzský prezident Emmanuel Macron.
Prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová plánuje odejít z čela banky před vypršením svého osmiletého mandátu a před francouzskými prezidentskými volbami plánovanými na příští rok. S odkazem na své zdroje o tom ve středu informuje deník Financial Times (FT). Krok Lagardeové by podle něj měl umožnit, aby výběr jejího nástupce mohl ovlivnit ještě odcházející francouzský prezident Emmanuel Macron. Mluvčí banky sdělil, že její šéfka se ohledně konce svého působení dosud nerozhodla.
Mandát do roku 2027
Funkční období Lagardeové má skončit v říjnu 2027. Pozorovatelé se obávají, že by francouzské prezidentské volby na jaře 2027 mohla vyhrát krajní pravice. To by mohlo zkomplikovat výběr nového šéfa nejdůležitější evropské finanční instituce.
List s odvoláním na svůj zdroj napsal, že Lagardeová zatím nerozhodla o přesném načasování svého odchodu. Zdroj ale uvedl, že by si přála, aby klíčovou roli při rozhodování o tom, kdo se stane jejím nástupcem, hráli Macron a německý kancléř Friedrich Merz. Macron se nemůže ucházet o třetí funkční období.
„Prezidentka Lagardeová se plně soustředí na své poslání a dosud nepřijala žádné rozhodnutí ohledně konce svého funkčního období,“ uvedl mluvčí ECB.
Posun oproti loňsku
Deník Financial Times informoval o případném předčasném odchodu Lagardeové už loni. Tehdy ECB uvedla, že její šéfka je „odhodlaná své funkční období dokončit“. Dnešní reakce proto představuje posun ve vyjádření, všímá si list.
Zpráva FT přichází jen týden poté, co oznámil předčasný odchod z funkce guvernér francouzské centrální banky François Villeroy de Galhau. Odstoupí v červnu, více než rok před koncem svého funkčního období, což Macronovi umožní jmenovat jeho nástupce.
