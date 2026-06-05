„Krásné čisté uhlí.“ Trump chce obnovit americký uhelný průmysl
Americký prezident Donald Trump chce vrátit uhlí do centra americké energetiky. V Oválné pracovně oznámil, že na obnovu uhelného průmyslu vyčlení 700 milionů dolarů, tedy zhruba 14,6 miliardy korun. Peníze mají jít mimo jiné na výstavbu dvou nových uhelných elektráren.
Podle deníku The New York Times by šlo o první nové uhelné elektrárny ve Spojených státech za více než deset let. Trump kvůli investici využil zákon o obranné produkci z období studené války, který sloužil k urychlení průmyslové výroby v době národní potřeby.
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Ochrana pro uhelné elektrárny a doly
„V důsledku investice ve výši 700 milionů dolarů, kterou dnes oznamuji, ochráníme 14 uhelných elektráren a 42 uhelných dolů,“ prohlásil Trump. Spojené státy podle něj postaví také jeden exportní terminál.
Finský prezident Alexander Stubb vyzval Evropskou unii, aby v době geopolitických otřesů začala uvažovat mnohem ambiciózněji o svém rozšíření. Podle serveru CNBC Stubb prohlásil, že sedmadvacetičlenný blok by měl „myslet ve velkém“ a využít současný okamžik k posílení svého vlivu ve světě.
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Finský prezident Alexander Stubb vyzval Evropskou unii, aby v době geopolitických otřesů začala uvažovat mnohem ambiciózněji o svém rozšíření. Podle serveru CNBC Stubb prohlásil, že sedmadvacetičlenný blok by měl „myslet ve velkém“ a využít současný okamžik k posílení svého vlivu ve světě.
„Krásné čisté uhlí“
Republikánský prezident se dlouhodobě snaží oživit americký uhelný průmysl, který v posledních letech ustupoval levnějšímu plynu i obnovitelným zdrojům. Jeho oznámení v Bílém domě sledovali guvernéři a zákonodárci ze států bohatých na uhlí, například z Wyomingu a Západní Virginie.
Trump při projevu znovu použil frázi „krásné čisté uhlí“. Uhlí je přitom fosilní palivo s nejvyšším obsahem uhlíku. Podle expertů produkují uhelné elektrárny více škodlivých znečišťujících látek i oxidu uhličitého způsobujícího oteplování planety než plynové elektrárny, solární panely nebo větrné turbíny.
Trumpův slib rychle ukončit válku na Ukrajině naráží na realitu. Moskva tvrdí, že nová americká administrativa se chová stejně jako Bidenova vláda, protože dál podporuje Kyjev zbraněmi i sankcemi. Lavrov tak reaguje na slova ministra zahraničí Marka Rubia, podle něhož USA nejsou v konfliktu neutrální stranou.
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Trumpův slib rychle ukončit válku na Ukrajině naráží na realitu. Moskva tvrdí, že nová americká administrativa se chová stejně jako Bidenova vláda, protože dál podporuje Kyjev zbraněmi i sankcemi. Lavrov tak reaguje na slova ministra zahraničí Marka Rubia, podle něhož USA nejsou v konfliktu neutrální stranou.
Donald Trump podle serveru Axios ostře zasáhl do izraelských plánů v Libanonu. V telefonátu s Benjaminem Netanjahuem měl křičet, že premiér eskaluje konflikt, ohrožuje jednání s Íránem a bez americké podpory by skončil ve vězení.
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