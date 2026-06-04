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newstream.cz Politika Kdo by měl za EU vyjednávat mír na Ukrajině? Babiš má jasno

Kdo by měl za EU vyjednávat mír na Ukrajině? Babiš má jasno

Ruské útoky v Kyjevě
ČTK
ČTK
ČTK

Andrej Babiš chce, aby za Evropskou unii jednal o ukončení války na Ukrajině německý kancléř Friedrich Merz. Podle premiéra by měl dostat mandát Evropské rady a komise, protože konflikt nemůže pokračovat donekonečna a Donald Trump se nyní soustředí hlavně na Blízký východ.

Za EU by měl o ukončení ruské agrese na Ukrajině jednat německý kancléř Friedrich Merz a misi by měl vést na základě mandátu Evropské rady a komise, uvedl při odjezdu na summit zemí EU a západního Balkánu premiér Andrej Babiš (ANO). Pokračování konfliktu podle něj nebude dobré a současně je jasné, že ruský prezident Vladimir Putin je agresorem a americký prezident Donald Trump se soustředí na Blízký východ a řešení blokády Hormuzského průlivu.

„Za mne je to jednoznačně německý kancléř Merz, který by měl nějaký způsobem na základě mandátu rady a komise vést nějakou diplomatickou misi,“ prohlásil Babiš.

Spory o členství Ukrajiny v EU

Merz v dopise zaslaném do Bruselu v druhé polovině května navrhl, aby se Ukrajina stala přidruženým členem EU. Návrh podle pozorovatelů vyvolal diskusi mezi unijními lídry. Merz reagoval na žádost Ukrajiny o rychlé přijetí do evropského bloku. Plné členství a hlasovací práva v unii by Kyjev zatím podle Merzova návrhu dostat neměl. Slovenský premiér Robert Fico řekl, že tato iniciativa nemá v EU podporu.

Zvláštní status by Ukrajina podle Merze měla dostat vzhledem k její současné situaci. V únoru 2022 zahájilo Rusko invazi na Ukrajinu, začal tím největší vojenský konflikt v Evropě od druhé světové války. Přidružené členství by měla Ukrajina podle kancléře dostat také proto, že učinila velké pokroky v přístupových jednáních. Ukrajina podala přihlášku do EU jen několik dní po ruské invazi.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dlouhodobě odmítá jakoukoli formu částečného či druhořadého členství své země v EU. Merz v dopise ale podle DPA napsal, že by zvláštní status byl silným politickým signálem. Rychlé přijetí jako plnohodnotného člena EU je totiž podle německého kancléře nerealistické. Staví se proti němu mimo jiné některé členské země.

Těžba ropy v Rusku se od začátku letošního roku snížila

Rusko přiznalo pokles těžby ropy. Rafinerie brzdí odstávky po ukrajinských útocích

Zprávy z firem

Těžba ropy v Rusku se od začátku letošního roku snížila. Poprvé to veřejně připustil zástupce ruské vlády, vicepremiér Alexandr Novak, uvedla agentura Reuters. Rusko je třetím největším producentem ropy na světě, údaje o těžbě ale přestalo zveřejňovat v dubnu 2023, více než rok po začátku invaze na Ukrajinu.

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Významná část Merzova návrhu se věnuje bezpečnostní politice. Ukrajina by měla svou zahraniční a bezpečnostní politiku plně navázat na unijní. Evropská sedmadvacítka by se pak na oplátku měla zavázat, že by pro Ukrajinu platil článek 42.7 smlouvy o Evropské unii o vzájemné obranné pomoci. To by byla podle kancléře „významná bezpečnostní garance“.

Kandidátských zemí na vstup do EU je nyní devět, jsou jimi vedle Ukrajiny také Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko, Moldavsko, Gruzie a Turecko. Potenciální kandidátskou zemí je Kosovo. Každá země je v jiné pozici. Například Černá Hora doufá, že by se mohla stát členem v roce 2028. Rozhovory s Tureckem, které požádalo o členství v roce 1987, dlouhodobě stagnují.

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EU potvrdila správný postup při obnovení dotací Agrofertu, tvrdí zemědělský fond

EU potvrdila správný postup při obnovení dotací Agrofertu, tvrdí zemědělský fond
Profimedia
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Spor o dotace pro Agrofert má další obrat. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) tvrdí, že mu unijní zemědělské ředitelství potvrdilo správnost postupu při obnovení plateb firmám z holdingu. Opozice i protikorupční organizace ale dál upozorňují na možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše.

Státní zemědělský intervenční fond tvrdí, že při obnovení dotací firmám z holdingu Agrofert postupuje správně. Podle tiskové zprávy fondu to potvrdilo Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské unie, tedy DG Agri. Informace o tom, že Evropská komise platby pozastavila, podle SZIF nejsou pravdivé. O dopise informoval také Deník N.

Fond zhruba před měsícem rozhodl, že dotace Agrofertu začne znovu vyplácet. Učinil tak na základě vlastních analýz, zároveň se podle svých slov domluvil s DG Agri na konkrétním režimu vykazování plateb a informoval o kontrolních mechanismech souvisejících se střetem zájmů.

Podle dřívějších informací Seznam Zpráv však Evropská komise v dopise uvedla, že dokud nebude vyřešený střet zájmů premiéra Andreje Babiše, žádné dotace firmám spojeným s předsedou vlády neproplatí.

SZIF nyní tvrdí, že domluvený postup zůstává v platnosti. „DG Agri dnes v rámci dlouhodobé e-mailové komunikace potvrdilo, že postup domluvený se SZIF zůstává v platnosti a že pro výdaje v rámci Společné zemědělské politiky má přednost před médii zmiňovaným bodem v dopise od Generálního ředitelství pro regionální politiku,“ uvedl fond.

Evropská komise po obnovení výplat dotací zaslala českým úřadům dopis, v němž požádala o informace k opatřením přijatým kvůli zabránění Babišovu střetu zájmů. Podle informací se dopis týká i zemědělských dotací.

Zemědělský fond ale zdůrazňuje, že dopis je pouze pracovní komunikací. Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku, tedy DG Regio, které jej zaslalo, podle SZIF nemá v rámci Společné zemědělské politiky příslušné pravomoci.

„Tento dokument tedy v žádném případě není rozhodnutím Evropské komise. Evropská komise může pozastavit financování prostřednictvím formálního prováděcího rozhodnutí, což se v tomto případě nestalo,“ uvedl SZIF.

Tejc: Pokud Agrofert dostal dotace nezákonně, musí je vrátit

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Evropská komise chce po Česku další informace k opatřením proti střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce nejde o závazné rozhodnutí, ale pouze o pracovní komunikaci mezi úřady.

ČTK

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Dotace za 200 milionů

Kvůli střetu zájmů premiéra Babiše se na instituce Evropské unie obrátila také protikorupční organizace Transparency International. Vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust nepovažuje za dostatečné řešení.

Téma se přesouvá i do domácí politiky. Představitelé STAN, Pirátů a TOP 09 už dříve avizovali svolání mimořádné schůze. Ministra zemědělství Martina Šebestyána vyzývali, aby jeho úřad přestal Agrofertu dotace vyplácet, dokud nebude jisté, že je Evropská unie kvůli možnému střetu zájmů neodmítne proplatit.

Seznam Zprávy uvedly, že od doby, kdy je Babiš premiérem, vyplatil SZIF holdingu Agrofert na dotacích téměř 200 milionů korun.

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ČTK

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Češi berou málo. Hodinová mzda je sedmá nejnižší v EU

Bankovky
iStock
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České mzdy se evropskému průměru přibližují, jenže pomaleji než v některých okolních zemích. Loni dosahovala hodinová mzda v Česku 57 procent průměru Evropské unie. Mezi 27 členskými státy šlo o sedmou nejnižší úroveň, uvedl ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí Českého statistického úřadu Dalibor Holý.

Od roku 2008 se Česko posunulo výrazně nahoru. Tehdy byla tuzemská hodinová mzda na 42 procentech průměru EU, loni už na 57 procentech. Znamená to zlepšení o 15 procentních bodů.

„Za 17 let jsme se přiblížili evropskému průměru. Průměrná hodinová mzda se v přepočtu na eura u nás zvýšila o 122 procent, což je více než v Německu, kde se za stejné období zvýšila jenom o 58 procent,“ řekl Holý.

Český posun ale nevypadá tak dobře ve srovnání s některými zeměmi střední a východní Evropy. Rychleji než Česko rostly mzdy například v Litvě, Polsku nebo Estonsku. Litva se podle Holého dostala z 26 procent na 65 procent průměru EU, Estonsko a Polsko se vyhouply na 60 procent. Všechny tři země tak Česko v poměru k evropskému průměru předstihly.

Český pracovní trh se zároveň dál mění. Přibývá zaměstnanců ve službách, zdravotnictví a vzdělávání, zatímco v zemědělství a průmyslu jejich počet klesá.

Polepšily si uklízečky nebo údržbáři

Reálné mzdy v letošním prvním čtvrtletí rostly ve všech odvětvích, tempo se ale výrazně lišilo. Nejvíce, o 20 procent, vzrostly výdělky v činnostech v oblasti nemovitostí, kam patří například uklízečky nebo údržbáři. O 17 procent se zvýšily mzdy v administrativních a podpůrných činnostech.

Podle vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ Jitky Erhartové za tím stojí mimo jiné růst minimální mzdy. Jde totiž často o nízkokvalifikované nebo méně odměňované práce. Naopak v energetice se mzdy prakticky nezvedly.

O výši výdělku v Česku dál významně rozhoduje pohlaví. Muži loni vydělávali v průměru více než ženy ve všech sledovaných oblastech. Důležitou roli hraje také vzdělání. Podle Holého loni přibylo vysokoškoláků i lidí s vyšším odborným nebo bakalářským vzděláním.

Vyšší šanci na lepší plat mají také zaměstnanci, za které vyjednávají odbory. „Pokud je zaměstnanec pokrytý kolektivní smlouvou na podnikové úrovni, má o 10 tisíc korun více, než když vyjednává sám,“ uvedl Holý. Připomněl, že nadpoloviční většina zaměstnanců v Česku kolektivní smlouvou pokryta není, zatímco směrnice EU doporučuje, aby kolektivní vyjednávání zahrnovalo až 80 procent pracovníků.

Peněženka, ilustrační foto

Mzdy v Česku vystřelily nad 50 tisíc. ČNB z toho radost mít nebude

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Češi v průměru berou přes 50 tisíc korun měsíčně. Jenže dobrá zpráva pro zaměstnance je zároveň varováním pro centrální banku. Silné mzdy mohou podle ekonomů zkomplikovat boj s inflací.

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Podle údajů ze systému Informace a statistiky o průměrném výdělku ministerstva práce se hrubé mzdy v Česku loni nejčastěji pohybovaly mezi 38 a 42 tisíci korunami. Medián, tedy mzda prostředního zaměstnance, činil 44 337 korun.

Průměrnou mzdu 52 202 korun přitom nepobíraly zhruba dvě třetiny zaměstnanců. U mužů to bylo 59 procent, u žen o 14 procentních bodů více. Nad 200 tisíc korun hrubého měsíčně se dostalo pouze 0,8 procenta zaměstnanců. I v této skupině výrazně převažovali muži: tuto hranici překročilo 1,2 procenta mužů, ale jen 0,3 procenta žen.

Podle Holého si nejméně polepšila střední třída. Česká mzda se tak sice evropskému průměru přibližuje, zároveň ale platí, že část regionu Česku utíká a rozdíly uvnitř pracovního trhu zůstávají výrazné.

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