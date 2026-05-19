Bakala přestává sponzorovat Knihovnu Václava Havla, končí i klíčoví lidé
Podnikatel Zdeněk Bakala přestane od příštího roku financovat Knihovnu Václava Havla. Podle Seznam Zpráv nesouhlasí se způsobem, jak instituci vede ekonom Tomáš Sedláček. Skončit chce i celý sedmnáctičlenný tým knihovny. Dagmar Havlová varuje, že odchod klíčového mecenáše může mít pro instituci fatální důsledky.
Podnikatel Zdeněk Bakala přestane od příštího roku sponzorovat Knihovnu Václava Havla. Nesouhlasí s tím, jak ji řídí ekonom Tomáš Sedláček. Skončit chce na začátku září i celý sedmnáctičlenný tým instituce, uvedl server Seznam Zprávy. Sedláček, který knihovnu vede od loňského března, nechtěl situaci podrobně komentovat. Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislav Kudrna uvedl, že jde o nezastupitelnou instituci a vývoj v ní sleduje se znepokojením.
„Stávající způsob řízení a fungování knihovny neodpovídá nastaveným dohodám a principům vzájemné spolupráce,“ uvedl Bakala se svou manželkou v dopise, který adresovali pracovníkům knihovny. Podnikatel zároveň uvedl, že nechce jmenovat nového předsedu Výboru dárců. Chod knihovny chce ale ještě letos finančně podporovat.
Bakala patřil ke klíčovým sponzorům
Nadace Bakalových více než 20 let patřila k zásadním sponzorům knihovny. Například v roce 2024 činily roční náklady knihovny 24 milionů korun, z toho příspěvek Bakalovy nadace činil deset milionů.
Po odchodu Bakaly se rozhodl skončit i celý tým knihovny. „Jelikož už nadále nemůže tým Knihovny Václava Havla garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno, nemůže a nebude ve své práci od nové sezony, tedy od září 2026, pokračovat,“ sdělila serveru mluvčí knihovny Mária Pfeiferová.
Za odchodem mají být neshody
Konkrétní důvody nesdělila. Podle informací serveru jsou ale za odchodem zaměstnanců také neshody se Sedláčkem a rovněž se spoluzakladatelkou knihovny Dagmar Havlovou. Seznam Zprávy uvedly, že správní rada knihovny chtěla Sedláčka odvolat, Havlová se za něj však postavila.
Havlová se ke konci týmu nechtěla vyjadřovat, Bakalův konec ale podle ní může být pro knihovnu kritický. „Jsem ve výboru zakladatele, který se zavázal 15 let uvolnit jméno mého manžela – svůj závazek plním – smlouvou o dohodě s panem Bakalou. Ten se zavázal v této dohodě po dobu 15 let podporovat knihovnu finančními prostředky. Ukončení této dohody ze strany pana Bakaly může mít pro knihovnu fatální důsledky,“ sdělila serveru.
Končí i téměř celá správní rada
Podle Seznam Zpráv končí i téměř celá správní rada knihovny. Zůstává v ní jen David Dušek, který je místostarostou Prahy 5 za hnutí STAN. Svoje setrvání v radě potvrdil. „Jinak by knihovna nemohla pokračovat,“ řekl Seznam Zprávám. Více se chce vyjádřit ve středu.
Vývoj v knihovně se znepokojením vnímá Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Považuje ji za důležitou a nezastupitelnou instituci, která si vydobyla mezi odbornou i širokou veřejností skvělé renomé. Pro ÚSTR se jedná o klíčového partnera.
„Zánik Knihovny Václava Havla by byl nenahraditelnou ztrátou, jizvou v kulturní duši národa,“ uvedl ředitel ÚSTR Kudrna. Uvítal by zklidnění situace a zachování knihovny.
Nestátní nezisková organizace Knihovna Václava Havla byla založena v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu po vzoru podobných institucí v USA. Založili ji Dagmar Havlová, Zdeněk Bakala a Miloslav Petrusek. Instituce je financována především z nadačních příspěvků a darů.