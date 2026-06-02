„Nebýt mě, byl bys ve vězení." Trump se ostře pustil do Netanjahua

ČTK

Donald Trump podle serveru Axios ostře zasáhl do izraelských plánů v Libanonu. V telefonátu s Benjaminem Netanjahuem měl křičet, že premiér eskaluje konflikt, ohrožuje jednání s Íránem a bez americké podpory by skončil ve vězení.

Americký prezident Donald Trump v pondělním telefonátu izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi nadával kvůli jeho rozhodnutí zintenzivnit údery v Libanonu. Napsal to server Axios s odkazem na dva nejmenované americké představitele a další informovaný zdroj. Podle jednoho z nich šéf Bílého domu označil předsedu izraelské vlády za naprostého šílence, který by bez Trumpovy pomoci skončil ve vězení.

Írán v pondělí pohrozil ukončením jednání s USA kvůli izraelským útokům v Libanonu. Trump podle serveru Axios při telefonátu označil Netanjahua za nevděčného blázna a přiměl ho pozastavit chystané údery v Bejrútu. Podle jednoho ze zdrojů Trump řekl Netanjahuovi, že izraelské bombardování libanonského hlavního města by vedlo jen k další izolaci Izraele ve světě.

„Co to sakra děláš?“

Trump podle dvou zdrojů Netanjahuovi s odkazem na jeho korupční kauzu řekl, že ho americká podpora zachránila před vězením. „Jsi totální blázen. Nebýt mě, byl bys ve vězení. Zachraňuju ti zadek. Všichni tě teď nenávidí. Všichni kvůli tomu nenávidí Izrael,“ shrnul jeden ze zdrojů serveru Axios Trumpova slova adresovaná Netanjahuovi. Druhý zdroj, který byl o hovoru informován, uvedl, že Trump byl naštvaný a v jednu chvíli na Netanjahua křičel: „Co to sakra děláš?“

Trump podle jednoho ze zdrojů věděl, že libanonské militantní hnutí Hizballáh útočilo na Izrael a že se Izrael musí bránit. Měl ale pocit, že Netanjahu v posledních dnech situaci eskaloval nepřiměřeně. Kromě hrozeb vůči Bejrútu Izrael také rozšířil svou pozemní operaci v jižním Libanonu.

Další zdroj uvedl, že amerického prezidenta znepokojuje vysoký počet libanonských civilních obětí i skutečnost, že Izrael bombarduje celé domy s cílem zbavit se jednoho předáka Hizballáhu. Izraelský zdroj serveru Axios řekl, že Izrael od plánu bombardovat cíle Hizballáhu v Bejrútu upustil.

USA zvažují jaderné zbraně blíž k Rusku. Zájem má Polsko i Pobaltí

Spojené státy zvažují rozšíření jaderného štítu NATO v Evropě. Podle Financial Times se v důvěrném režimu jedná o možnosti rozmístit americké letouny schopné nést jaderné zbraně i v dalších spojeneckých zemích. Zájem má Polsko a část Pobaltí, tedy státy na východním křídle aliance, které nejvíc tlačí rostoucé obavy z Ruska.

Trump a Netanjahu měli v minulosti několik náročných telefonátů, přesto však v otázkách Íránu a dalších záležitostech úzce spolupracovali. Jeden z úředníků uvedl, že šlo o jeden z nejhorších telefonátů šéfa Bílého domu s Netanjahuem od Trumpova návratu do úřadu.

Trumpův hněv zřejmě vyvolala skutečnost, že Netanjahuovo rozhodnutí eskalovat situaci v Libanonu ohrozilo jednání s Íránem. Po telefonátu Trump na své síti Truth Social napsal, že jednání s Íránem „pokračují rychlým tempem“.

Netanjahu po telefonátu vydal prohlášení, v němž uvedl, že Trumpovi sdělil, že Izrael zaútočí na cíle v Bejrútu, pokud Hizballáh nepřestane útočit na Izrael. Dodal také, že Izrael mezitím bude pokračovat ve svých operacích v jižním Libanonu.

Alí Chameneí je po smrti, tvrdí Netanjahu i Trump. „Dál pevně velí na bojišti," odpovídá Írán

Německý sociální zázrak se drolí. Miliony Němců počítají každé euro
Největší evropská ekonomika čelí nepříjemnému sociálnímu trendu. Podíl Němců ohrožených chudobou stoupl na 16,1 procenta a sociální organizace varují vládu před škrty v dávkách.

S chudobou se v Německu potýká 16,1 procenta obyvatel, což je nejvíce od pandemického roku 2020. Informuje o tom v úterý web veřejnoprávní televize ARD s odvoláním na uskupení Paritätischer Gesamtverband, které sdružuje tisíce německých sociálních organizací.

„V této zemi žije v chudobě 13,3 milionu lidí – pokud vezmeme v úvahu pouze relativní příjmovou chudobu,“ uvedl svaz, podle něhož jsou chudobou nejčastěji postiženi starší lidé, lidé, kteří žijí sami, a osoby, které bez partnera vychovávají děti.

Mezi lety 2024 a 2025 podíl lidí, kteří se v zemi s více než 83 miliony obyvatel potýkají s chudobou, stoupl o 0,6 procentního bodu. Šéf Paritätischer Gesamtverband Joachim Rock nárůst označuje za znepokojivý a mluví o krizové situaci. V této souvislosti také varoval německou vládu před škrty v sociálních dávkách.

Dobře už bylo? Evropa na tom není tak špatně, jak se o ní obvykle mluví

Zatímco Donald Trump mluví o sobě a o USA takřka výhradně v superlativech, z Evropy se stal příklad neúspěchu a zmaru, k čemuž přispívají i depresivní představitelé. Trumpova vyjádření nikdo neovlivní, ale sami Evropané by se sebeponižováním měli přestat. K ničemu smysluplnému to nevede.

Oficiální definice Evropské unie tuto skupinu lidí označuje jako „ohrožené chudobou“. Ve spolkové republice do ní spadají lidé, kteří mají k dispozici méně než 60 procent mediánového příjmu. U samostatně žijících to naposledy bylo 1446 eur (35 093 korun) čistého měsíčně, u domácností se dvěma dospělými a dvěma dětmi do 14 let 3036 eur (73 681 korun) měsíčně.

I nadále v Německu panují výrazné rozdíly mezi jednotlivými spolkovými zeměmi. Nejmenší podíl lidí ohrožených chudobou je v Bavorsku (12,6 procenta) a Bádensku-Württembersku (13,2 procenta), naproti tomu nejvyšší podíl vykazují Brémy (27,5 procenta) a Sasko-Anhaltsko (21,3 procenta).

Euro jako Kohlův pomník. A jeden z kořenů dnešní síly AfD

Vzestup AfD nevznikl ve vzduchoprázdnu. Účet za politiku kancléře a znovusjednotitele Německa Helmuta Kohla, která víc sledovala dějinný pomník než ekonomickou realitu, Německo platí dodnes, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Mladí se bojí, že pro ně nezbyde na důchody. Oprávněně. Proč je politici ignorují?

Zejména mladí lidé v Evropě se obávají, že pro ně v rozpočtech jejich států nezbyde na výplatu budoucích důchodů. Nutno říci, že jejich obavy nejsou neopodstatněné, penzijní systémy, které jsou základem evropské sociální politiky, budou pod stále větším tlakem. Odpovědí politiků by měla být diskuse vedoucí k moderním reformám, které zvládnou výzvy budoucnosti a zároveň nikoho nenechají na holičkách. Politikům napříč spektrem se do toho ale nechce. Nevěří, že je pak ještě zvolí.

Lukáš Kovanda: Chudoba v Česku? Vzácný úkaz, hrozí méně Čechům než Němcům

Reforma dávek zmrazí životní minimum uprchlíkům z Ukrajiny. Třetina z nich s příjmem nevystačí

Bitcoin spadl pod 70 tisíc dolarů. Trh vyděsil krok Strategy
Bitcoin se znovu dostal pod silný tlak. Největší kryptoměna světa poprvé za téměř dva měsíce klesla pod hranici 70 tisíc dolarů, když náladu investorů zasáhly obavy z války mezi USA a Íránem, rekordní odliv peněz z bitcoinových ETF i neobvyklý prodej ze strany společnosti Strategy.

Podle zprávy agentury Bloomberg bitcoin v úvodu evropského obchodování oslabil až o 2,4 procenta na 69 660 dolarů (1 451 693 korun), nejníže od 8. dubna. Výprodej se netýkal jen bitcoinu. Pod tlakem byly digitální měny napříč trhem, ztrácely také ether, solana a další tokeny.

„Geopolitická nejistota spolu s nervozitou kolem rozprodeje bitcoinových pozic společnosti Strategy výrazně zatěžují bitcoin,“ uvedla Caroline Mauronová, spoluzakladatelka společnosti Orbit Markets, kterou cituje Bloomberg.

Pozornost investorů přitáhla právě společnost Strategy Michaela Saylora, která v pondělí oznámila svůj první prodej bitcoinu od konce roku 2022. Firma prodala tokeny za zhruba 2,5 milionu dolarů. Část trhu to vnímá jako symbolický odklon od strategie, která ze Strategy udělala jednoho z největších kupců bitcoinu.

Další tlak přichází z trhu burzovně obchodovaných fondů. Americké spotové bitcoinové ETF, které po svém spuštění pomáhaly cenu kryptoměny táhnout vzhůru, nyní zaznamenaly rekordních 11 dní čistých odlivů v řadě. Investoři z nich během této série stáhli téměř 3,5 miliardy dolarů.

Klíčová je teď podle obchodníků hranice 70 tisíc dolarů. „Potvrzený denní nebo týdenní závěr pod 70 tisíci dolary by znamenal strukturální změnu, nikoli jen reakci na titulky,“ uvedl Sean McNulty, šéf obchodování s deriváty pro Asii a Tichomoří ve společnosti FalconX.

Google potřebuje další palivo pro AI. Alphabet nabídne akcie až za 80 miliard dolarů

Alphabet, mateřská společnost Googlu, chystá velké posílení kapitálu pro další rozvoj umělé inteligence. Americká technologická skupina nabídne investorům nové akcie až za 80 miliard dolarů, tedy zhruba 1,67 bilionu korun. Peníze chce použít hlavně na investice do AI a na úhradu části očekávaných daňových výdajů.

ČEZ schválil dividendu. Akcionářům pošle 23 miliard

Energetická skupina ČEZ rozdělí mezi akcionáře 23 miliard korun. Valná hromada dnes schválila návrh představenstva vyplatit dividendu 42 korun na akcii, což odpovídá 80 procentům loňského očištěného zisku firmy.

Související