„Nebýt mě, byl bys ve vězení.“ Trump se ostře pustil do Netanjahua
Donald Trump podle serveru Axios ostře zasáhl do izraelských plánů v Libanonu. V telefonátu s Benjaminem Netanjahuem měl křičet, že premiér eskaluje konflikt, ohrožuje jednání s Íránem a bez americké podpory by skončil ve vězení.
Americký prezident Donald Trump v pondělním telefonátu izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi nadával kvůli jeho rozhodnutí zintenzivnit údery v Libanonu. Napsal to server Axios s odkazem na dva nejmenované americké představitele a další informovaný zdroj. Podle jednoho z nich šéf Bílého domu označil předsedu izraelské vlády za naprostého šílence, který by bez Trumpovy pomoci skončil ve vězení.
Írán v pondělí pohrozil ukončením jednání s USA kvůli izraelským útokům v Libanonu. Trump podle serveru Axios při telefonátu označil Netanjahua za nevděčného blázna a přiměl ho pozastavit chystané údery v Bejrútu. Podle jednoho ze zdrojů Trump řekl Netanjahuovi, že izraelské bombardování libanonského hlavního města by vedlo jen k další izolaci Izraele ve světě.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
„Co to sakra děláš?“
Trump podle dvou zdrojů Netanjahuovi s odkazem na jeho korupční kauzu řekl, že ho americká podpora zachránila před vězením. „Jsi totální blázen. Nebýt mě, byl bys ve vězení. Zachraňuju ti zadek. Všichni tě teď nenávidí. Všichni kvůli tomu nenávidí Izrael,“ shrnul jeden ze zdrojů serveru Axios Trumpova slova adresovaná Netanjahuovi. Druhý zdroj, který byl o hovoru informován, uvedl, že Trump byl naštvaný a v jednu chvíli na Netanjahua křičel: „Co to sakra děláš?“
“What the fuck are you doing?!” Trump lit into Netanyahu over the Lebanon bombing:— Marc Caputo (@MarcACaputo) June 1, 2026
“You're fucking crazy. You'd be in prison if it weren't for me. I'm saving your ass. Everybody hates you now. Everybody hates Israel because of this."@BarakRavid & I https://t.co/b1lEZEmN6p
Trump podle jednoho ze zdrojů věděl, že libanonské militantní hnutí Hizballáh útočilo na Izrael a že se Izrael musí bránit. Měl ale pocit, že Netanjahu v posledních dnech situaci eskaloval nepřiměřeně. Kromě hrozeb vůči Bejrútu Izrael také rozšířil svou pozemní operaci v jižním Libanonu.
Další zdroj uvedl, že amerického prezidenta znepokojuje vysoký počet libanonských civilních obětí i skutečnost, že Izrael bombarduje celé domy s cílem zbavit se jednoho předáka Hizballáhu. Izraelský zdroj serveru Axios řekl, že Izrael od plánu bombardovat cíle Hizballáhu v Bejrútu upustil.
Spojené státy zvažují rozšíření jaderného štítu NATO v Evropě. Podle Financial Times se v důvěrném režimu jedná o možnosti rozmístit americké letouny schopné nést jaderné zbraně i v dalších spojeneckých zemích. Zájem má Polsko a část Pobaltí, tedy státy na východním křídle aliance, které nejvíc tlačí rostoucé obavy z Ruska.
USA zvažují jaderné zbraně blíž k Rusku. Zájem má Polsko i Pobaltí
Politika
Spojené státy zvažují rozšíření jaderného štítu NATO v Evropě. Podle Financial Times se v důvěrném režimu jedná o možnosti rozmístit americké letouny schopné nést jaderné zbraně i v dalších spojeneckých zemích. Zájem má Polsko a část Pobaltí, tedy státy na východním křídle aliance, které nejvíc tlačí rostoucé obavy z Ruska.
Trump a Netanjahu měli v minulosti několik náročných telefonátů, přesto však v otázkách Íránu a dalších záležitostech úzce spolupracovali. Jeden z úředníků uvedl, že šlo o jeden z nejhorších telefonátů šéfa Bílého domu s Netanjahuem od Trumpova návratu do úřadu.
Trumpův hněv zřejmě vyvolala skutečnost, že Netanjahuovo rozhodnutí eskalovat situaci v Libanonu ohrozilo jednání s Íránem. Po telefonátu Trump na své síti Truth Social napsal, že jednání s Íránem „pokračují rychlým tempem“.
Netanjahu po telefonátu vydal prohlášení, v němž uvedl, že Trumpovi sdělil, že Izrael zaútočí na cíle v Bejrútu, pokud Hizballáh nepřestane útočit na Izrael. Dodal také, že Izrael mezitím bude pokračovat ve svých operacích v jižním Libanonu.