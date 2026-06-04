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newstream.cz Reality Nájemníci nebudou mít žádné zastání, říká Veselá ze sdružení nájemníků

Nájemníci nebudou mít žádné zastání, říká Veselá ze sdružení nájemníků

Lenka Veselá
SON, užito se svolením
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Stát přestal dotovat Sdružení nájemníků ČR, které je jedinou organizací v zemi, která se věnuje ochraně práv nájemců. Ta nyní nemá peníze na svůj provoz a patrně zanikne. „Není žádná alternativa, není nikdo jiný,“ říká Lenka Veselá, předsedkyně sdružení. Vzhledem k rostoucí poptávce po nájemním bydlení se přitom nájemci dostávají do stále slabší pozice vůči majitelům.

Sdružení pro ochranu nájemníků nedostalo od ministerstva pro místní rozvoj dotaci na provoz na letošní rok. O kolik peněz jste tím přišli?

Mělo to být pět milionů korun. Vloni jsme dostali čtyři a půl milionu. Oněch pět milionů korun pokrývá sedmdesát procent celého projektu. Třicet procent si pokrýváme z našich prostředků.

Na co peníze využíváte?

Na nájmy kanceláří, na provoz regionálních poradenských center, kde sedí poradci a radí lidem. Část peněz jde na jejich platy.

Jak vám bylo vysvětleno, že peníze nebudou?

Nám to bylo vysvětleno jedním dopisem, že je nedostatek disponibilních prostředků. Nikdo s námi nic neřešil dopředu, nekonzultoval, nevaroval. Ani si nestěžoval na naši práci, nic. Prostě přišel 20. dubna dopis, to bylo všechno.

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Stát dosud Sdružení nájemníků ČR přispíval pěti miliony korun ročně. Sdružení pomáhá nájemníkům, poskytuje jim právní rady a další služby. Nyní mu hrozí zánik. Stát už peníze nechce dávat.

Dalibor Martínek

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Jak se s tím vypořádáte?

Nebudeme fungovat. Vůbec jsme s tím nepočítali. Projekt podpory nájemců trvá pětatřicet let. Vůbec jsme nepředpokládali, že se něco takového může stát. Takže jsme se na tuto situaci nemohli nijak připravit, řešit to dopředu. Důsledek bude jednoduchý, prostě skončíme. Nemáme na nájmy kanceláří ani na mzdy, čekali jsme na tu dotaci.

Budete situaci ještě řešit s ministerstvem?

Vedeme jednání s ministerstvem pro místní rozvoj, ale zatím bez nějakého řešení. Dvacátého května jsme se obrátili na pana premiéra, zatím žádnou reakci nemáme. A není to jenom otázka financování letošního roku, ale i budoucího roku. Máme informace, že se tyto dotace dávat nebudou, podporovat se to nebude. Prostě ukončíme poradenskou činnost.

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Nový Metropolitní plán by mohl více než ztrojnásobit počet městských bytů v Praze. Na pozemcích vlastněných hlavním městem je navržena výstavba téměř 70 tisíc bytů, což by zvýšilo městský bytový fond ze současných 31 tisíc na více než 100 tisíc bytů. Jde o významnou příležitost pro rozvoj nájemního a dostupného bydlení. Podle odborníků ze společnosti CENTURY 21 však ani tak výrazný nárůst automaticky neznamená, že bydlení v Praze zlevní.

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Je na trhu nějaká alternativa poradenství pro nájemníky?

Není žádná alternativa, není nikdo jiný. V každé zemi existuje organizace, která hájí práva nájemců. Nemyslím jenom poradenství jako takové, ale třeba kolektivní vyjednávání s velkými majiteli. My nejenom chráníme nájemce, ale kultivujeme trh nájemního bydlení, to je komplexní práce. Dám jeden příklad za všechny, teď vyjednáváme s Heimstadenem, kde probíhá doučtování, byly tam nějaké chyby ve vyúčtování. Třeba když si firma účtuje výměnu vodoměru, tak to nemůže. A když s nimi nebudeme vyjednávat my, kdo to bude dělat? To nemůže dělat úřadník nebo právní kancelář. Musíte mít někoho, kdo je odborně schopný. Třeba připravit žalobu. Nikdo jiný kromě nás tady není. To skončí.

Jaká je podle vás v současnosti pozice nájemníků?

Moc dobrá není. Je to hodně o tom, že nájemní smlouvy jsou na dobu určitou. Když se řetězí nájemní smlouvy, umožňuje to majitelům nedodržovat pravidla. Majitel může zvednout nájemné pouze o dvacet procent během tří let. Ale i velké firmy zvyšují nájem více. Umožňují jim to právě krátké smlouvy. Nájemné stoupá rychleji než mzdy. Doba určitá staví nájemce do pozice, vezměte zvýšené nájemné, nebo můžete jít jinam. Sehnat si nový nájem přitom stojí desítky tisíc korun.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Češi berou málo. Hodinová mzda je sedmá nejnižší v EU

Bankovky
iStock
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České mzdy se evropskému průměru přibližují, jenže pomaleji než v některých okolních zemích. Loni dosahovala hodinová mzda v Česku 57 procent průměru Evropské unie. Mezi 27 členskými státy šlo o sedmou nejnižší úroveň, uvedl ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí Českého statistického úřadu Dalibor Holý.

Od roku 2008 se Česko posunulo výrazně nahoru. Tehdy byla tuzemská hodinová mzda na 42 procentech průměru EU, loni už na 57 procentech. Znamená to zlepšení o 15 procentních bodů.

„Za 17 let jsme se přiblížili evropskému průměru. Průměrná hodinová mzda se v přepočtu na eura u nás zvýšila o 122 procent, což je více než v Německu, kde se za stejné období zvýšila jenom o 58 procent,“ řekl Holý.

Český posun ale nevypadá tak dobře ve srovnání s některými zeměmi střední a východní Evropy. Rychleji než Česko rostly mzdy například v Litvě, Polsku nebo Estonsku. Litva se podle Holého dostala z 26 procent na 65 procent průměru EU, Estonsko a Polsko se vyhouply na 60 procent. Všechny tři země tak Česko v poměru k evropskému průměru předstihly.

Český pracovní trh se zároveň dál mění. Přibývá zaměstnanců ve službách, zdravotnictví a vzdělávání, zatímco v zemědělství a průmyslu jejich počet klesá.

Polepšily si uklízečky nebo údržbáři

Reálné mzdy v letošním prvním čtvrtletí rostly ve všech odvětvích, tempo se ale výrazně lišilo. Nejvíce, o 20 procent, vzrostly výdělky v činnostech v oblasti nemovitostí, kam patří například uklízečky nebo údržbáři. O 17 procent se zvýšily mzdy v administrativních a podpůrných činnostech.

Podle vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ Jitky Erhartové za tím stojí mimo jiné růst minimální mzdy. Jde totiž často o nízkokvalifikované nebo méně odměňované práce. Naopak v energetice se mzdy prakticky nezvedly.

O výši výdělku v Česku dál významně rozhoduje pohlaví. Muži loni vydělávali v průměru více než ženy ve všech sledovaných oblastech. Důležitou roli hraje také vzdělání. Podle Holého loni přibylo vysokoškoláků i lidí s vyšším odborným nebo bakalářským vzděláním.

Vyšší šanci na lepší plat mají také zaměstnanci, za které vyjednávají odbory. „Pokud je zaměstnanec pokrytý kolektivní smlouvou na podnikové úrovni, má o 10 tisíc korun více, než když vyjednává sám,“ uvedl Holý. Připomněl, že nadpoloviční většina zaměstnanců v Česku kolektivní smlouvou pokryta není, zatímco směrnice EU doporučuje, aby kolektivní vyjednávání zahrnovalo až 80 procent pracovníků.

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Podle údajů ze systému Informace a statistiky o průměrném výdělku ministerstva práce se hrubé mzdy v Česku loni nejčastěji pohybovaly mezi 38 a 42 tisíci korunami. Medián, tedy mzda prostředního zaměstnance, činil 44 337 korun.

Průměrnou mzdu 52 202 korun přitom nepobíraly zhruba dvě třetiny zaměstnanců. U mužů to bylo 59 procent, u žen o 14 procentních bodů více. Nad 200 tisíc korun hrubého měsíčně se dostalo pouze 0,8 procenta zaměstnanců. I v této skupině výrazně převažovali muži: tuto hranici překročilo 1,2 procenta mužů, ale jen 0,3 procenta žen.

Podle Holého si nejméně polepšila střední třída. Česká mzda se tak sice evropskému průměru přibližuje, zároveň ale platí, že část regionu Česku utíká a rozdíly uvnitř pracovního trhu zůstávají výrazné.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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