Nájemníci nebudou mít žádné zastání, říká Veselá ze sdružení nájemníků
Stát přestal dotovat Sdružení nájemníků ČR, které je jedinou organizací v zemi, která se věnuje ochraně práv nájemců. Ta nyní nemá peníze na svůj provoz a patrně zanikne. „Není žádná alternativa, není nikdo jiný,“ říká Lenka Veselá, předsedkyně sdružení. Vzhledem k rostoucí poptávce po nájemním bydlení se přitom nájemci dostávají do stále slabší pozice vůči majitelům.
Sdružení pro ochranu nájemníků nedostalo od ministerstva pro místní rozvoj dotaci na provoz na letošní rok. O kolik peněz jste tím přišli?
Mělo to být pět milionů korun. Vloni jsme dostali čtyři a půl milionu. Oněch pět milionů korun pokrývá sedmdesát procent celého projektu. Třicet procent si pokrýváme z našich prostředků.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Na co peníze využíváte?
Na nájmy kanceláří, na provoz regionálních poradenských center, kde sedí poradci a radí lidem. Část peněz jde na jejich platy.
Jak vám bylo vysvětleno, že peníze nebudou?
Nám to bylo vysvětleno jedním dopisem, že je nedostatek disponibilních prostředků. Nikdo s námi nic neřešil dopředu, nekonzultoval, nevaroval. Ani si nestěžoval na naši práci, nic. Prostě přišel 20. dubna dopis, to bylo všechno.
Stát dosud Sdružení nájemníků ČR přispíval pěti miliony korun ročně. Sdružení pomáhá nájemníkům, poskytuje jim právní rady a další služby. Nyní mu hrozí zánik. Stát už peníze nechce dávat.
Další oběť Babišových úspor. Stát nedá peníze Sdružení na ochranu nájemníků
Reality
Stát dosud Sdružení nájemníků ČR přispíval pěti miliony korun ročně. Sdružení pomáhá nájemníkům, poskytuje jim právní rady a další služby. Nyní mu hrozí zánik. Stát už peníze nechce dávat.
Jak se s tím vypořádáte?
Nebudeme fungovat. Vůbec jsme s tím nepočítali. Projekt podpory nájemců trvá pětatřicet let. Vůbec jsme nepředpokládali, že se něco takového může stát. Takže jsme se na tuto situaci nemohli nijak připravit, řešit to dopředu. Důsledek bude jednoduchý, prostě skončíme. Nemáme na nájmy kanceláří ani na mzdy, čekali jsme na tu dotaci.
Budete situaci ještě řešit s ministerstvem?
Vedeme jednání s ministerstvem pro místní rozvoj, ale zatím bez nějakého řešení. Dvacátého května jsme se obrátili na pana premiéra, zatím žádnou reakci nemáme. A není to jenom otázka financování letošního roku, ale i budoucího roku. Máme informace, že se tyto dotace dávat nebudou, podporovat se to nebude. Prostě ukončíme poradenskou činnost.
Nový Metropolitní plán by mohl více než ztrojnásobit počet městských bytů v Praze. Na pozemcích vlastněných hlavním městem je navržena výstavba téměř 70 tisíc bytů, což by zvýšilo městský bytový fond ze současných 31 tisíc na více než 100 tisíc bytů. Jde o významnou příležitost pro rozvoj nájemního a dostupného bydlení. Podle odborníků ze společnosti CENTURY 21 však ani tak výrazný nárůst automaticky neznamená, že bydlení v Praze zlevní.
Praha může více než ztrojnásobit počet městských bytů. Levnější bydlení to automaticky nepřinese
Reality
Nový Metropolitní plán by mohl více než ztrojnásobit počet městských bytů v Praze. Na pozemcích vlastněných hlavním městem je navržena výstavba téměř 70 tisíc bytů, což by zvýšilo městský bytový fond ze současných 31 tisíc na více než 100 tisíc bytů. Jde o významnou příležitost pro rozvoj nájemního a dostupného bydlení. Podle odborníků ze společnosti CENTURY 21 však ani tak výrazný nárůst automaticky neznamená, že bydlení v Praze zlevní.
Je na trhu nějaká alternativa poradenství pro nájemníky?
Není žádná alternativa, není nikdo jiný. V každé zemi existuje organizace, která hájí práva nájemců. Nemyslím jenom poradenství jako takové, ale třeba kolektivní vyjednávání s velkými majiteli. My nejenom chráníme nájemce, ale kultivujeme trh nájemního bydlení, to je komplexní práce. Dám jeden příklad za všechny, teď vyjednáváme s Heimstadenem, kde probíhá doučtování, byly tam nějaké chyby ve vyúčtování. Třeba když si firma účtuje výměnu vodoměru, tak to nemůže. A když s nimi nebudeme vyjednávat my, kdo to bude dělat? To nemůže dělat úřadník nebo právní kancelář. Musíte mít někoho, kdo je odborně schopný. Třeba připravit žalobu. Nikdo jiný kromě nás tady není. To skončí.
Jaká je podle vás v současnosti pozice nájemníků?
Moc dobrá není. Je to hodně o tom, že nájemní smlouvy jsou na dobu určitou. Když se řetězí nájemní smlouvy, umožňuje to majitelům nedodržovat pravidla. Majitel může zvednout nájemné pouze o dvacet procent během tří let. Ale i velké firmy zvyšují nájem více. Umožňují jim to právě krátké smlouvy. Nájemné stoupá rychleji než mzdy. Doba určitá staví nájemce do pozice, vezměte zvýšené nájemné, nebo můžete jít jinam. Sehnat si nový nájem přitom stojí desítky tisíc korun.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.