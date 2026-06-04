Trump naštval Rusy. Američané k válce na Ukrajině přistupují stejně jako za Bidena, uvedl Lavrov
Trumpův slib rychle ukončit válku na Ukrajině naráží na realitu. Moskva tvrdí, že nová americká administrativa se chová stejně jako Bidenova vláda, protože dál podporuje Kyjev zbraněmi i sankcemi. Lavrov tak reaguje na slova ministra zahraničí Marka Rubia, podle něhož USA nejsou v konfliktu neutrální stranou.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa k válce na Ukrajině přistupuje stejně jako vláda jeho předchůdce Joea Bidena, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Reagoval tak na středeční výroky šéfa americké diplomacie Marka Rubia o ruské válce proti Ukrajině, píše agentura Reuters.
Rubio podle rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda ve středu v americkém Senátu mluvil o tom, že Washington se ve věci ruské invaze na Ukrajinu nepovažuje za neutrální stranu. „Sankcionovali jsme Rusko a poskytujeme a prodáváme zbraně Ukrajincům,“ řekl. Vyzdvihl, jak efektivně Ukrajinci ruské agresi čelí. Konflikt se podle něho nepodaří vyřešit na bojišti, bude potřeba jednání. Uznal zároveň, že vyjednávání uvázlo na mrtvém bodě, protože požadavky Ruska a Ukrajiny zůstávají neslučitelné. Rubio také senátorům řekl, že americká administrativa dokončuje práce na novém balíku vojenské pomoci pro Ukrajinu v hodnotě 400 milionů dolarů (8,3 miliardy korun).
Andrej Babiš chce, aby za Evropskou unii jednal o ukončení války na Ukrajině německý kancléř Friedrich Merz. Podle premiéra by měl dostat mandát Evropské rady a komise, protože konflikt nemůže pokračovat donekonečna a Donald Trump se nyní soustředí hlavně na Blízký východ.
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Politika
Andrej Babiš chce, aby za Evropskou unii jednal o ukončení války na Ukrajině německý kancléř Friedrich Merz. Podle premiéra by měl dostat mandát Evropské rady a komise, protože konflikt nemůže pokračovat donekonečna a Donald Trump se nyní soustředí hlavně na Blízký východ.
Kritika od Lavrova
Lavrov připomněl, že Trump opakovaně prohlašoval, že pokud by byl prezidentem už dříve, válka na Ukrajině by nezačala, a že jde o Bidenovu válku. „Nicméně to, co řekl Marco Rubio o roli USA coby nikoli prostředníka, ale podporovatele Ukrajiny, svědčí o opaku,“ řekl Lavrov. Podle šéfa ruské diplomacie Rubiovo prohlášení také ukazuje, že postoj Spojených států a Evropy k válce na Ukrajině se příliš neliší.
Spojené státy se od Trumpova návratu do Bílého domu loni v lednu snaží Rusko a Ukrajinu přimět, aby válku trvající od února 2022 ukončily. Americké snahy zatím výsledky nepřinesly, Rusko trvá na územních požadavcích vůči Ukrajině, které jsou pro napadenou zemi nepřijatelné.
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