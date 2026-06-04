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newstream.cz Politika Trump naštval Rusy. Američané k válce na Ukrajině přistupují stejně jako za Bidena, uvedl Lavrov

Trump naštval Rusy. Američané k válce na Ukrajině přistupují stejně jako za Bidena, uvedl Lavrov

Sergej Lavrov
ČTK
ČTK
ČTK

Trumpův slib rychle ukončit válku na Ukrajině naráží na realitu. Moskva tvrdí, že nová americká administrativa se chová stejně jako Bidenova vláda, protože dál podporuje Kyjev zbraněmi i sankcemi. Lavrov tak reaguje na slova ministra zahraničí Marka Rubia, podle něhož USA nejsou v konfliktu neutrální stranou.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa k válce na Ukrajině přistupuje stejně jako vláda jeho předchůdce Joea Bidena, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Reagoval tak na středeční výroky šéfa americké diplomacie Marka Rubia o ruské válce proti Ukrajině, píše agentura Reuters.

Rubio podle rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda ve středu v americkém Senátu mluvil o tom, že Washington se ve věci ruské invaze na Ukrajinu nepovažuje za neutrální stranu. „Sankcionovali jsme Rusko a poskytujeme a prodáváme zbraně Ukrajincům,“ řekl. Vyzdvihl, jak efektivně Ukrajinci ruské agresi čelí. Konflikt se podle něho nepodaří vyřešit na bojišti, bude potřeba jednání. Uznal zároveň, že vyjednávání uvázlo na mrtvém bodě, protože požadavky Ruska a Ukrajiny zůstávají neslučitelné. Rubio také senátorům řekl, že americká administrativa dokončuje práce na novém balíku vojenské pomoci pro Ukrajinu v hodnotě 400 milionů dolarů (8,3 miliardy korun).

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Kdo by měl za EU vyjednávat mír na Ukrajině? Babiš má jasno

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Andrej Babiš chce, aby za Evropskou unii jednal o ukončení války na Ukrajině německý kancléř Friedrich Merz. Podle premiéra by měl dostat mandát Evropské rady a komise, protože konflikt nemůže pokračovat donekonečna a Donald Trump se nyní soustředí hlavně na Blízký východ.

ČTK

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Kritika od Lavrova

Lavrov připomněl, že Trump opakovaně prohlašoval, že pokud by byl prezidentem už dříve, válka na Ukrajině by nezačala, a že jde o Bidenovu válku. „Nicméně to, co řekl Marco Rubio o roli USA coby nikoli prostředníka, ale podporovatele Ukrajiny, svědčí o opaku,“ řekl Lavrov. Podle šéfa ruské diplomacie Rubiovo prohlášení také ukazuje, že postoj Spojených států a Evropy k válce na Ukrajině se příliš neliší.

Spojené státy se od Trumpova návratu do Bílého domu loni v lednu snaží Rusko a Ukrajinu přimět, aby válku trvající od února 2022 ukončily. Americké snahy zatím výsledky nepřinesly, Rusko trvá na územních požadavcích vůči Ukrajině, které jsou pro napadenou zemi nepřijatelné.

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Knihovna Václava Havla se otřásá. Po sponzorech se stahuje i Dagmar Havlová

Dagmar Havlová
ČTK
ČTK
ČTK

Dagmar Havlová se po Bakalovi a Komárkovi stahuje ze spolupráce na Knihovně Václava Havla. Reaguje na spor kolem ředitele Tomáše Sedláčka, kterému správní rada znemožnila činnost, a následný rozpad vedení instituce. Financování knihovny pro letošní rok zůstává zajištěné.

Knihovna Václava Havla nekončí, má peníze, krizového manažera a tým, který je sice ve výpovědi, ale dokončuje sezonu, uvedl zbylý člen správní rady knihovny David Dušek. S Dagmar Havlovou chce Dušek jednat o poskytnutí práv k názvu knihovny a k její činnosti. V knihovně se nedávno rozhořel spor o způsob jejího vedení, který vedl k odchodu dosavadních sponzorů projektu, miliardářů Zdeňka Bakaly a Karla Komárka. Pro letošek má ale knihovna financování zajištěné.

Vdova po bývalém prezidentovi Václavu Havlovi a spoluzakladatelka knihovny Havlová uvedla, že k odstoupení od dohody o spolupráci na projektu Knihovny Václava Havla se rozhodla po dlouhém a bolestném zvažování a hledání dalších cest. Napsala, že nemá sílu ani zdraví, nastalé situace je jí líto a je z ní unavená. Pro knihovnu nyní Havlová nepracovala ani se nepodílela na jejím řízení.

Finance poskytne významný severomoravský podnikatel

V sídle knihovny v pražské Ostrovní ulici dnes večer zasedl krizový tým včetně Duška, který vyšel z jednání ven za novináři. „Tato změna je významná, nicméně není pro knihovnu jako takovou fatální,“ řekl k rozhodnutí Havlové. „Je to o tom, aby nové vedení knihovny bylo schopno přesvědčit paní Havlovou, aby nám ponechala osobnostní práva k názvu Knihovny Václava Havla a samozřejmě práva ke vzdělávacím programům a badatelské činnosti,“ podotkl. S Havlovou zatím Dušek nemluvil, doufá ale, že ji přesvědčí o smysluplnosti pokračování projektu.

Peníze zatím knihovna podle Duška má, další finance podle něj poskytne významný severomoravský podnikatel. Dušek je chce přijmout, teprve když bude jisté, že knihovna může pokračovat. Jméno podnikatele říct nechtěl. Krizovým manažerem knihovny je podle Duška ekonom Marek Měrka, který přichází zvenčí. Krizový tým má také indicie, že může přijít nový člen dozorčí rady, kterého by nominovala Havlová. Také jeho jméno Dušek neřekl.

Lenka Veselá

Nájemníci nebudou mít žádné zastání, říká Veselá ze sdružení nájemníků

Reality

Stát přestal dotovat Sdružení nájemníků ČR, které je jedinou organizací v zemi, která se věnuje ochraně práv nájemců. Ta nyní nemá peníze na svůj provoz a patrně zanikne. „Není žádná alternativa, není nikdo jiný,“ říká Lenka Veselá, předsedkyně sdružení. Vzhledem k rostoucí poptávce po nájemním bydlení se přitom nájemci dostávají do stále slabší pozice vůči majitelům.

Dalibor Martínek

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Uklidnění situace má nastat do konce června

Po několika hodinách jednání tříčlenného krizového týmu Dušek uvedl, že dohodli posloupnost kroků. Situaci by rádi uklidnili do konce června. „Bude-li pokračovat animozita z různých stran, která nás poškozuje, tak si myslím, že knihovnu zachránit nedokážeme. Ale já tady zkrátka nechci zhasínat,“ řekl Dušek.

Havlovou požádal Dušek o setkání. „Nebudu na ni tlačit, doufám, že až uzná, že je to vhodné, že se se mnou setká,“ uvedl. Měrka se nevyjádřil, dohoda týmu zní, že komunikovat má Dušek. Plán kroků účastníci schůzky ladili také po právní stránce. „Co se týče sponzorů, nejsem si jistý, jak dalece jsme schopni je v tuto chvíli zajistit, nejsme-li schopni představit novou vizi a nový tým,“ dodal po jednání Dušek.

V odpoledne zveřejněném vyjádření sedmnáctičlenný tým knihovny uvedl, že rozhodnutí Havlové ho mrzí, ale respektuje ho. „Cítíme povinnost nadále šířit odkaz Václava Havla, zejména v oblasti vzdělávání a veřejné debaty, a budeme hledat možnosti, jak na naši práci navázat,“ uvedl tým.

Ruské útoky v Kyjevě

Kdo by měl za EU vyjednávat mír na Ukrajině? Babiš má jasno

Politika

Andrej Babiš chce, aby za Evropskou unii jednal o ukončení války na Ukrajině německý kancléř Friedrich Merz. Podle premiéra by měl dostat mandát Evropské rady a komise, protože konflikt nemůže pokračovat donekonečna a Donald Trump se nyní soustředí hlavně na Blízký východ.

ČTK

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Havlová i sponzoři svým odchodem reagovali na situaci, kdy správní rada postavila ředitele knihovny Tomáše Sedláčka na takzvané překážky v práci, čímž mu znemožnila činnost. Poté správní rada rezignovala právě až na Duška, který je také místostarostou Prahy 5 za STAN. Také z dozorčí rady knihovny zbyl jediný člen Martin Palouš.

V ČT Dušek uvedl, že je potřeba do dozorčí rady knihovny zvolit minimálně další dva členy, aby byla usnášeníschopná. Pokud pak výbor zakladatelky ani výbor dárců nebudou tři měsíce reagovat na výzvu dozorčí rady, může tato rada podle zakládací listiny knihovny zvolit chybějící členy správní rady.

Výpověď v dubnu a v květnu podalo asi 17 členů dosavadního týmu knihovny včetně dramaturga a spisovatele Jáchyma Topola. Nedávno v rozhovoru pro iROZHLAS.cz uvedl, že Sedláček se ve funkci ředitele neosvědčil. Sedláček dříve odmítl rezignovat a sliboval restrukturalizaci knihovny. 

Knihovnu v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu založili Havlová, Karel Schwarzenberg a Miloslav Petrusek. Sedláček se jejím ředitelem stal v březnu 2025. Do května 2023 ji dlouho před ním vedl diplomat Michael Žantovský.

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Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Nájemníci nebudou mít žádné zastání, říká Veselá ze sdružení nájemníků

Lenka Veselá
SON, užito se svolením
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Stát přestal dotovat Sdružení nájemníků ČR, které je jedinou organizací v zemi, která se věnuje ochraně práv nájemců. Ta nyní nemá peníze na svůj provoz a patrně zanikne. „Není žádná alternativa, není nikdo jiný,“ říká Lenka Veselá, předsedkyně sdružení. Vzhledem k rostoucí poptávce po nájemním bydlení se přitom nájemci dostávají do stále slabší pozice vůči majitelům.

Sdružení pro ochranu nájemníků nedostalo od ministerstva pro místní rozvoj dotaci na provoz na letošní rok. O kolik peněz jste tím přišli?

Mělo to být pět milionů korun. Vloni jsme dostali čtyři a půl milionu. Oněch pět milionů korun pokrývá sedmdesát procent celého projektu. Třicet procent si pokrýváme z našich prostředků.

Na co peníze využíváte?

Na nájmy kanceláří, na provoz regionálních poradenských center, kde sedí poradci a radí lidem. Část peněz jde na jejich platy.

Jak vám bylo vysvětleno, že peníze nebudou?

Nám to bylo vysvětleno jedním dopisem, že je nedostatek disponibilních prostředků. Nikdo s námi nic neřešil dopředu, nekonzultoval, nevaroval. Ani si nestěžoval na naši práci, nic. Prostě přišel 20. dubna dopis, to bylo všechno.

Další oběť Babišových úspor. Stát nedá peníze Sdružení na ochranu nájemníků

Reality

Stát dosud Sdružení nájemníků ČR přispíval pěti miliony korun ročně. Sdružení pomáhá nájemníkům, poskytuje jim právní rady a další služby. Nyní mu hrozí zánik. Stát už peníze nechce dávat.

Dalibor Martínek

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Jak se s tím vypořádáte?

Nebudeme fungovat. Vůbec jsme s tím nepočítali. Projekt podpory nájemců trvá pětatřicet let. Vůbec jsme nepředpokládali, že se něco takového může stát. Takže jsme se na tuto situaci nemohli nijak připravit, řešit to dopředu. Důsledek bude jednoduchý, prostě skončíme. Nemáme na nájmy kanceláří ani na mzdy, čekali jsme na tu dotaci.

Budete situaci ještě řešit s ministerstvem?

Vedeme jednání s ministerstvem pro místní rozvoj, ale zatím bez nějakého řešení. Dvacátého května jsme se obrátili na pana premiéra, zatím žádnou reakci nemáme. A není to jenom otázka financování letošního roku, ale i budoucího roku. Máme informace, že se tyto dotace dávat nebudou, podporovat se to nebude. Prostě ukončíme poradenskou činnost.

metropolitní plán

Praha může více než ztrojnásobit počet městských bytů. Levnější bydlení to automaticky nepřinese

Reality

Nový Metropolitní plán by mohl více než ztrojnásobit počet městských bytů v Praze. Na pozemcích vlastněných hlavním městem je navržena výstavba téměř 70 tisíc bytů, což by zvýšilo městský bytový fond ze současných 31 tisíc na více než 100 tisíc bytů. Jde o významnou příležitost pro rozvoj nájemního a dostupného bydlení. Podle odborníků ze společnosti CENTURY 21 však ani tak výrazný nárůst automaticky neznamená, že bydlení v Praze zlevní.

nst

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Je na trhu nějaká alternativa poradenství pro nájemníky?

Není žádná alternativa, není nikdo jiný. V každé zemi existuje organizace, která hájí práva nájemců. Nemyslím jenom poradenství jako takové, ale třeba kolektivní vyjednávání s velkými majiteli. My nejenom chráníme nájemce, ale kultivujeme trh nájemního bydlení, to je komplexní práce. Dám jeden příklad za všechny, teď vyjednáváme s Heimstadenem, kde probíhá doučtování, byly tam nějaké chyby ve vyúčtování. Třeba když si firma účtuje výměnu vodoměru, tak to nemůže. A když s nimi nebudeme vyjednávat my, kdo to bude dělat? To nemůže dělat úřadník nebo právní kancelář. Musíte mít někoho, kdo je odborně schopný. Třeba připravit žalobu. Nikdo jiný kromě nás tady není. To skončí.

Jaká je podle vás v současnosti pozice nájemníků?

Moc dobrá není. Je to hodně o tom, že nájemní smlouvy jsou na dobu určitou. Když se řetězí nájemní smlouvy, umožňuje to majitelům nedodržovat pravidla. Majitel může zvednout nájemné pouze o dvacet procent během tří let. Ale i velké firmy zvyšují nájem více. Umožňují jim to právě krátké smlouvy. Nájemné stoupá rychleji než mzdy. Doba určitá staví nájemce do pozice, vezměte zvýšené nájemné, nebo můžete jít jinam. Sehnat si nový nájem přitom stojí desítky tisíc korun.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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