Knihovna Václava Havla pokračuje v udílení Ceny Toma Stopparda
Literární ocenění pro české autory založil v roce 1983 dramatik s českými kořeny Tom Stoppard. Ten vloni na podzim zemřel. Knihovna Václava Havla, která cenu pořádá od roku 2021, však v udílení pokračuje.
Cena Toma Stopparda je literární ocenění původně udělované Nadací Charty 77, od roku 2021 pak Knihovnou Václava Havla. Přestože dramatik Tom Stoppard, který se na ceně osobně podílel, vloni zemřel, soutěž pro nejlepší literární eseje nekončí, potvrdil pro portál newstream.cz ředitel knihovny Tomáš Sedláček.
„Cena Toma Stopparda oceňuje schopnost myslet, psát a ptát se. Esej je dnes možná důležitější než kdy dřív – jako prostor pro klidné přemýšlení v době rychlých soudů a zkratkovitých odpovědí. Jsme rádi, že i letos můžeme vyhlásit další ročník ceny a podpořit autory, kteří berou slovo vážně, hledají souvislosti a přispívají ke kultivaci veřejné debaty,“ uvedl ředitel Knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček.
Těžko hledáme hrdiny, přitom každý z nás nějakého má, říká Tomáš Sedláček
Uzávěrka se blíží
Uzávěrka letošního ročníku tak zůstává podle původního plánu, tedy 25. března. Laureáta výroční ceny vybírá tříčlenná porota, jmenovaná ředitelem nadačního fondu. Vítěze by měla vybrat do 13. května. Pro laureáta musejí hlasovat alespoň dva členové poroty. Porota se může též rozhodnout cenu pro daný rok neudělit nebo ji rozdělit mezi více autorů.
Loňským vítězem se stal autor newstream.cz Stanislav Šulc za esej nazvanou Obchodní podmínky.
„Ve svém syntetizujícím pohledu, který místy připomene až Yuvala Noaha Harariho, autor přesvědčivě dokládá, jak technologické inovace postupně přetvářejí nejen život společnosti, ale také naše vnímání sebe samých, například v souvislosti s posuny v pojetí autenticity způsobenými algoritmy sociálních sítí,“ uvedla porota ve zdůvodnění udělení ceny eseji Obchodní podmínky.
Cenu Toma Stopparda letos vyhrál Stanislav Šulc
Významné ocenění
Historicky první cenu Toma Stopparda získali v roce 1984 Eva Kanturková za text Mé přítelkyně v domě smutku a Zdeněk Urbánek za prózu Popaměti, která vyšla v samizdatové edici Petlice.
Mezi laureáty ocenění jsou významní filozofové, akademici, umělci i novináři včetně Jáchyma Topola, Milana Uhdeho, Karla Kosíka, Pavla Kosatíka či Přemysla Ruta.
Petr Mára: Díky AI bude každý moci mít vysněnou kariéru
Zmrzlina, trdelník a byt. V Dubaji se prodávají nemovitosti stejně spontánně jako dezerty
