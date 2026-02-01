Nový magazín právě vychází!

Knihovna Václava Havla pokračuje v udílení Ceny Toma Stopparda

Knihovna Václava Havla pokračuje v udílení Ceny Toma Stopparda

Cena Toma Stopparda
Ondřej Němec / Knihovna Václava Havla - použito se svolením
nst
nst

Literární ocenění pro české autory založil v roce 1983 dramatik s českými kořeny Tom Stoppard. Ten vloni na podzim zemřel. Knihovna Václava Havla, která cenu pořádá od roku 2021, však v udílení pokračuje.

Cena Toma Stopparda je literární ocenění původně udělované Nadací Charty 77, od roku 2021 pak Knihovnou Václava Havla. Přestože dramatik Tom Stoppard, který se na ceně osobně podílel, vloni zemřel, soutěž pro nejlepší literární eseje nekončí, potvrdil pro portál newstream.cz ředitel knihovny Tomáš Sedláček.

Cena Toma Stopparda oceňuje schopnost myslet, psát a ptát se. Esej je dnes možná důležitější než kdy dřív – jako prostor pro klidné přemýšlení v době rychlých soudů a zkratkovitých odpovědí. Jsme rádi, že i letos můžeme vyhlásit další ročník ceny a podpořit autory, kteří berou slovo vážně, hledají souvislosti a přispívají ke kultivaci veřejné debaty,“ uvedl ředitel Knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček.

Tomáš Sedláček jako host podcastu Dobré společnosti
video

Těžko hledáme hrdiny, přitom každý z nás nějakého má, říká Tomáš Sedláček

Newstream TV

Ekonom, filozof a ředitel Knihovny Václava Havla – a samozřejmě mnohem víc. Tak v podcastu Dobré společnosti představila Sara Polak Tomáše Sedláčka. Ten se zúčastní i říjnové konference Good Company Circle, kde se bude debatovat o filantropii a morálních hodnotách.

nos

Přečíst článek

Uzávěrka se blíží

Uzávěrka letošního ročníku tak zůstává podle původního plánu, tedy 25. března. Laureáta výroční ceny vybírá tříčlenná porota, jmenovaná ředitelem nadačního fondu. Vítěze by měla vybrat do 13. května. Pro laureáta musejí hlasovat alespoň dva členové poroty. Porota se může též rozhodnout cenu pro daný rok neudělit nebo ji rozdělit mezi více autorů.

Loňským vítězem se stal autor newstream.cz Stanislav Šulc za esej nazvanou Obchodní podmínky.

„Ve svém syntetizujícím pohledu, který místy připomene až Yuvala Noaha Harariho, autor přesvědčivě dokládá, jak technologické inovace postupně přetvářejí nejen život společnosti, ale také naše vnímání sebe samých, například v souvislosti s posuny v pojetí autenticity způsobenými algoritmy sociálních sítí,“ uvedla porota ve zdůvodnění udělení ceny eseji Obchodní podmínky.

Stanislav Šulc

Cenu Toma Stopparda letos vyhrál Stanislav Šulc

Leaders

Cenu, kterou každoročně uděluje Knihovna Václava Havla, získal Stanislav Šulc za esej „Obchodní podmínky. Svět, ve kterém se z občanů stali uživatelé.“ Oceněný autor a publicista je spolupracovníkem serveru Newstream.cz.

tzv

Přečíst článek

Významné ocenění

Historicky první cenu Toma Stopparda získali v roce 1984 Eva Kanturková za text Mé přítelkyně v domě smutku a Zdeněk Urbánek za prózu Popaměti, která vyšla v samizdatové edici Petlice.

Mezi laureáty ocenění jsou významní filozofové, akademici, umělci i novináři včetně Jáchyma Topola, Milana Uhdeho, Karla Kosíka, Pavla Kosatíka či Přemysla Ruta.

Popularizátor moderních technologií Petr Mára

Petr Mára: Díky AI bude každý moci mít vysněnou kariéru

Leaders

Popularizátor moderních technologií Petr Mára byl jedním z řečníků konference Good Company Circle. Ve své přenášce se věnoval tomu, jak nastupující technologie ovlivní lidské životy, a to vedle profesní, tak i osobnostní části. „Díky novému modelu Sora 2 jsem se mohl stát rapperem, což bych dříve nedokázal. Prostě díky těmto technologiím v budoucnu budeme moci být kýmkoli, alespoň ve virtuálním prostředí,“ řekl Mára.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Jumeirah Beach Residence

Zmrzlina, trdelník a byt. V Dubaji se prodávají nemovitosti stejně spontánně jako dezerty

Money

Západ slunce, pláž, hudba, zmrzlina – a nabídka apartmánu s garantovaným výnosem. Dubaj dokáže proměnit i nákup nemovitosti v zážitek. A někdy tím o svém trhu řekne víc, než by sama chtěla.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Americký prezident Donald Trump

Karel Pučelík: Euroatlantické partnerství nebo nepřátelství? Trump od začátku nehraje podle pravidel

Politika

Karel Pučelík

Přečíst článek
