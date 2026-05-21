Uhlí ustoupilo vodě a zeleni. Medard i ČSA se mění v nové rekreační oblasti
Oblasti poznamenané desítkami let těžby uhlí se na severozápadě Čech postupně mění v místa pro rekreaci, turistiku i nový rozvoj. Na Sokolovsku začala stavba multifunkční stezky kolem jezera Medard, zatímco v oblasti někdejšího lomu Československé armády vrcholí rekultivace a připravuje se otevření nových cest pro pěší a cyklisty. O dění v lomu ČSA před několika dny informovala Česká televize.
U jezera Medard vznikne třináctikilometrová multifunkční stezka pro pěší, cyklisty i bruslaře. Nabídne interaktivní zastávky, vyhlídky na jezero, informační centrum a nové zázemí pro návštěvníky. Hotová by měla být koncem příštího roku. Projekt za zhruba 658 milionů korun je spolufinancovaný z Operačního programu Spravedlivá transformace, přičemž dotace činí 559 milionů korun.
Podle předsedy dozorčích rad Sokolovské uhelné a SUAS GROUP Pavla Tomka jde o první fázi proměny území, kde se desítky let těžilo uhlí. Připomněl, že se zde vytěžilo 200 milionů tun uhlí, z něhož se vyrábělo teplo a elektřina pro region i celou Českou republiku. Nyní se má krajina vrátit lidem v nové podobě.
Práce začnou na severní části stezky. Následovat budou přístupové plochy od Svatavy a Habartova a na podzim se stavební práce přesunou na jižní část trasy. Součástí projektu budou také parkoviště na západní straně u Habartova a na východní straně u Svatavy. Každé má mít zhruba 200 míst.
Stezka propojí jižní a severní břeh jezera a návštěvníkům nabídne vzdělávací i interaktivní prvky. Informační tabule mají připomínat historii i budoucnost oblasti. Nová infrastruktura zároveň usnadní přístup k jezeru složkám integrovaného záchranného systému.
Na stavbu stezky mají navázat další rozvojové projekty. Počítá se s nábřežními veřejnými prostranstvími, sportovně-rekreační infrastrukturou, kempem i rezidenčním a rekreačním rozvojem. SUAS GROUP připravuje žádost o zpracování studie proveditelnosti.
Jezero Medard je největším českým jezerem, které vzniklo rekultivací. Vzniklo zatopením zbytkové jámy hnědouhelných lomů Medard a Libík. S napouštěním se začalo v roce 2008 a od roku 2010 se vodní plocha plnila z řeky Ohře. Jezero má rozlohu 493,5 hektaru, tedy přibližně jako dvě Máchova jezera.
Lom ČSA se otevře v létě
Proměna probíhá také v oblasti bývalého lomu ČSA. Po téměř padesáti letech se má území postupně otevřít veřejnosti. Vznikají tam nové cesty, které mají propojit krušnohorské podhůří s dosud nepřístupnými místy a nabídnout zázemí pro pěší i cyklisty. Stezka z Vysoké Pece do Černic se má otevřít během léta.
Návštěvníci se dostanou do krajiny mokřadů, jezírek, luk i stromů s dutinami. Podle mluvčí společnosti Sev.en Evy Maříkové chce firma ukázat, co se v lomu děje po vytěžení uhlí, jak probíhá rekultivace a jak si s velkou částí území poradí sama příroda.
Povrchová těžba v lomu ČSA skončila v roce 2024. Rekultivace ale začala už před třiceti lety a zahrnuje 4500 hektarů. Veřejnost se na některé plochy dostala poprvé loni. Cesta z Vysoké Pece do Černic se nyní opravuje po zemních pracích, které komunikaci poškodily.
Nová trasa má být určena pouze turistům a cyklistům. Podle Maříkové má být upravena tak, aby po ní mohli bezpečně projet cyklisté i rodiny s malými dětmi. Cesty povedou kolem mokřadů i budoucích vodopádů. Vedoucí rekultivace Jiří Křen uvedl, že v jedné části lokality je velmi cenná voda v kvalitě blízké pitné kojenecké vodě a vzniknout tam má i kamenný vodopád.
Lidé se dostanou také k jezírkům Hedvika a Marcela, kde hnízdí ptáci, k altánu a ke slunečním hodinám. V některých částech mohou ještě potkat horníky, kteří těží zbytky uhlí v místech budoucích svahů jezera, nebo zahlédnout likvidaci velkostrojů včetně korečkového rypadla RK 5000. Ta má trvat zhruba do dubna 2027.
S proměnou území chce pomoci také Horní Jiřetín. Podle starosty Vladimíra Buřta město připravuje projekt cyklostezky, která propojí Litvínov, Horní Jiřetín a Černice. Do budoucna se počítá i s dalšími stezkami, úpravou svahů v lomu a postupným napouštěním jezera.
Ohrožené druhy zvěře
Část území bývalého lomu ČSA je chráněna. Jde zhruba o dvanáct kilometrů čtverečních. Přírodovědci v lomu a jeho okolí zjistili výskyt přibližně tří stovek ohrožených druhů z červených seznamů a dalších sto druhů patří mezi zákonem zvláště chráněné.
Zájemci si mohou lokalitu projít také virtuálně v aplikaci Biosafari. Ta představuje historii dolování, technické unikáty, rekultivaci i přirozenou obnovu krajiny. Součástí širšího projektu je také Dům přírody u Jezeří, který má připomínat zaniklou vesnici Albrechtice a ukázat proměny krušnohorské krajiny od třetihorních močálů přes éru těžby uhlí až po současnou obnovu území.
Oba projekty ukazují, že krajina po těžbě se postupně stává novým prostorem pro veřejnost. Místa, která dlouho sloužila hlavně průmyslu, se mění v oblasti s cestami, vodními plochami, mokřady, vyhlídkami a zázemím pro turisty i místní obyvatele.
