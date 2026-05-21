newstream.cz Enjoy Uhlí ustoupilo vodě a zeleni. Medard i ČSA se mění v nové rekreační oblasti

Uhlí ustoupilo vodě a zeleni. Medard i ČSA se mění v nové rekreační oblasti

Jezero Medard
Oblasti poznamenané desítkami let těžby uhlí se na severozápadě Čech postupně mění v místa pro rekreaci, turistiku i nový rozvoj. Na Sokolovsku začala stavba multifunkční stezky kolem jezera Medard, zatímco v oblasti někdejšího lomu Československé armády vrcholí rekultivace a připravuje se otevření nových cest pro pěší a cyklisty. O dění v lomu ČSA před několika dny informovala Česká televize.

U jezera Medard vznikne třináctikilometrová multifunkční stezka pro pěší, cyklisty i bruslaře. Nabídne interaktivní zastávky, vyhlídky na jezero, informační centrum a nové zázemí pro návštěvníky. Hotová by měla být koncem příštího roku. Projekt za zhruba 658 milionů korun je spolufinancovaný z Operačního programu Spravedlivá transformace, přičemž dotace činí 559 milionů korun.

Podle předsedy dozorčích rad Sokolovské uhelné a SUAS GROUP Pavla Tomka jde o první fázi proměny území, kde se desítky let těžilo uhlí. Připomněl, že se zde vytěžilo 200 milionů tun uhlí, z něhož se vyrábělo teplo a elektřina pro region i celou Českou republiku. Nyní se má krajina vrátit lidem v nové podobě.

Práce začnou na severní části stezky. Následovat budou přístupové plochy od Svatavy a Habartova a na podzim se stavební práce přesunou na jižní část trasy. Součástí projektu budou také parkoviště na západní straně u Habartova a na východní straně u Svatavy. Každé má mít zhruba 200 míst.

Stezka propojí jižní a severní břeh jezera a návštěvníkům nabídne vzdělávací i interaktivní prvky. Informační tabule mají připomínat historii i budoucnost oblasti. Nová infrastruktura zároveň usnadní přístup k jezeru složkám integrovaného záchranného systému.

Na stavbu stezky mají navázat další rozvojové projekty. Počítá se s nábřežními veřejnými prostranstvími, sportovně-rekreační infrastrukturou, kempem i rezidenčním a rekreačním rozvojem. SUAS GROUP připravuje žádost o zpracování studie proveditelnosti.

Jezero Medard je největším českým jezerem, které vzniklo rekultivací. Vzniklo zatopením zbytkové jámy hnědouhelných lomů Medard a Libík. S napouštěním se začalo v roce 2008 a od roku 2010 se vodní plocha plnila z řeky Ohře. Jezero má rozlohu 493,5 hektaru, tedy přibližně jako dvě Máchova jezera.

Lom ČSA se otevře v létě

Proměna probíhá také v oblasti bývalého lomu ČSA. Po téměř padesáti letech se má území postupně otevřít veřejnosti. Vznikají tam nové cesty, které mají propojit krušnohorské podhůří s dosud nepřístupnými místy a nabídnout zázemí pro pěší i cyklisty. Stezka z Vysoké Pece do Černic se má otevřít během léta.

Návštěvníci se dostanou do krajiny mokřadů, jezírek, luk i stromů s dutinami. Podle mluvčí společnosti Sev.en Evy Maříkové chce firma ukázat, co se v lomu děje po vytěžení uhlí, jak probíhá rekultivace a jak si s velkou částí území poradí sama příroda.

Povrchová těžba v lomu ČSA skončila v roce 2024. Rekultivace ale začala už před třiceti lety a zahrnuje 4500 hektarů. Veřejnost se na některé plochy dostala poprvé loni. Cesta z Vysoké Pece do Černic se nyní opravuje po zemních pracích, které komunikaci poškodily.

Nová trasa má být určena pouze turistům a cyklistům. Podle Maříkové má být upravena tak, aby po ní mohli bezpečně projet cyklisté i rodiny s malými dětmi. Cesty povedou kolem mokřadů i budoucích vodopádů. Vedoucí rekultivace Jiří Křen uvedl, že v jedné části lokality je velmi cenná voda v kvalitě blízké pitné kojenecké vodě a vzniknout tam má i kamenný vodopád.

Lidé se dostanou také k jezírkům Hedvika a Marcela, kde hnízdí ptáci, k altánu a ke slunečním hodinám. V některých částech mohou ještě potkat horníky, kteří těží zbytky uhlí v místech budoucích svahů jezera, nebo zahlédnout likvidaci velkostrojů včetně korečkového rypadla RK 5000. Ta má trvat zhruba do dubna 2027.

S proměnou území chce pomoci také Horní Jiřetín. Podle starosty Vladimíra Buřta město připravuje projekt cyklostezky, která propojí Litvínov, Horní Jiřetín a Černice. Do budoucna se počítá i s dalšími stezkami, úpravou svahů v lomu a postupným napouštěním jezera.

Ohrožené druhy zvěře

Část území bývalého lomu ČSA je chráněna. Jde zhruba o dvanáct kilometrů čtverečních. Přírodovědci v lomu a jeho okolí zjistili výskyt přibližně tří stovek ohrožených druhů z červených seznamů a dalších sto druhů patří mezi zákonem zvláště chráněné.

Zájemci si mohou lokalitu projít také virtuálně v aplikaci Biosafari. Ta představuje historii dolování, technické unikáty, rekultivaci i přirozenou obnovu krajiny. Součástí širšího projektu je také Dům přírody u Jezeří, který má připomínat zaniklou vesnici Albrechtice a ukázat proměny krušnohorské krajiny od třetihorních močálů přes éru těžby uhlí až po současnou obnovu území.

Oba projekty ukazují, že krajina po těžbě se postupně stává novým prostorem pro veřejnost. Místa, která dlouho sloužila hlavně průmyslu, se mění v oblasti s cestami, vodními plochami, mokřady, vyhlídkami a zázemím pro turisty i místní obyvatele.

Kovanda vysvětluje investice: P/E, EBITDA nebo ROA? Jak spočítat skutečnou hodnotu akcie

Natálie Mužíková
Natálie Mužíková

Jedna akcie může stát pár dolarů nebo tisíce. Sama o sobě ale investorovi téměř nic neřekne o hodnotě firmy. Pátý díl seriálu Kovanda vysvětluje investice s ekonomem Lukášem Kovandou ukazuje, proč je důležitější sledovat tržní kapitalizaci, ukazatel P/E nebo zadlužení firmy než samotnou cenu akcie.

Zatímco v minulém díle Lukáš Kovanda s moderátorkou Izabelou Kalinovou rozebírali finanční výkazy, cash flow a provozní zisk, tentokrát se hlavní ekonom Trinity Bank zaměřil na oceňování firem a klíčové investiční ukazatele, které pomáhají odhalit, jestli je firma drahá, levná nebo efektivně řízená. 

Cena akcie je jen „dílek koláče“

Když investor analyzuje firmu, první věc, kterou obvykle vidí, je cena jedné akcie. Jenže samotná cenovka je podle Lukáše Kovandy z pohledu reálné hodnoty firmy téměř bezvýznamná. Vypovídá totiž hlavně o tom, na kolik částí je rozdělen kapitál společnosti.

„Představte si to jako koláč. Je úplně jedno, jestli ho nakrájíte na čtyři dílky, nebo na dvacet. Velikost koláče se tím nezmění,“ vysvětluje ekonom. Rozhodující je podle něj velikost celého koláče, nikoli cena jednoho dílku.

V investování tuto velikost vyjadřuje tržní kapitalizace, tedy celková hodnota všech akcií firmy v oběhu. V praxi tak může mít obří stabilní společnost levnější akcii než firma, která má mnohem nižší hodnotu. Nejde totiž o cenu jedné akcie, ale o hodnotu celé společnosti.

Slavné P/E: Kolik platíte za dolar zisku?

Jakmile investor zná celkovou velikost firmy, musí se podívat na to, kolik společnost skutečně vydělává. K tomu slouží ukazatel EPS (earnings per share), tedy čistý zisk přepočtený na jednu akcii. Skutečně důležitý moment ale přichází ve chvíli, kdy cenu akcie tímto ziskem vydělíme. Výsledkem je nejslavnější investiční ukazatel – P/E neboli price-to-earnings ratio. 

„Tento ukazatel nám zjednodušeně říká, kolikanásobek zisku zaplatím, když si akcii pořídím. Je to v podstatě cena za jeden dolar zisku firmy,“ vysvětluje Lukáš Kovanda. Pokud má firma P/E na úrovni 30, znamená to, že investor platí 30 dolarů za každý dolar ročního zisku společnosti.

V investičních příručkách se často objevuje poučka, že P/E nad 30 znamená předraženou firmu, pod 20 jde o ideální hodnotu a kolem 10 se pohybují spíše stagnující společnosti. Podle Kovandy ale podobné univerzální poučky v dnešním světě přestávají fungovat.

Záleží totiž na tom, jestli investor kupuje růstovou, nebo hodnotovou firmu. U technologických dravců může být P/E klidně 50, a přesto může jít o rozumnou investici. Trh totiž očekává prudký růst budoucích zisků.

Naopak u zavedených firem typu Coca-Cola nebo JPMorgan by podobně vysoké P/E mohlo signalizovat, že je akcie výrazně předražená. Samotné historické P/E navíc podle Kovandy nestačí. Důležitější je sledovat takzvané forward P/E, které pracuje s očekávanými budoucími zisky.

„Investování není o tom, co je teď. Je o tom, co teprve bude,“ dodává ekonom.

Lukáš Kovanda
Hodnota podniku: Pozor na skrytého kostlivce v podobě dluhu

Častou chybou investorů je, že si pletou tržní kapitalizaci s celkovou hodnotou firmy, tedy takzvanou Enterprise Value (EV). Tržní kapitalizace totiž ukazuje pouze cenu samotných akcií a nebere v úvahu, jak moc je firma zadlužená nebo kolik drží hotovosti.

Lukáš Kovanda to v podcastu připodobňuje ke koupi nemovitosti:

„Představte si, že kupujete byt za 10 milionů korun, na kterém ale visí hypotéka a zbývá doplatit 3 miliony. Reálně tak nekupujete byt jen za 10 milionů, ale musíte přičíst i ty 3 miliony. Jste na 13 milionech. Když ale do toho bytu vejdete a v trezoru najdete 2 miliony korun v hotovosti, tak si je od výsledné ceny odečtete. Výsledná hodnota podniku (Enterprise Value) je pro vás 11 milionů,“ popisuje ekonom.

Stejným způsobem se u firem k tržní kapitalizaci přičítá dluh a odečítá hotovost, což investorům dává přesnější obrázek o skutečné hodnotě společnosti.

EV/EBITDA: Jak rychle si firma vydělá sama na sebe

Právě z hodnoty podniku vychází i populární ukazatel EV/EBITDA. Ten investorům napovídá, za jak dlouho by firma teoreticky dokázala „vydělat sama na sebe“, pokud by veškeré své hrubé provozní zisky používala na pokrytí své celkové hodnoty.

EBITDA představuje hrubý provozní zisk před započtením úroků, daní nebo odpisů. Ukazatel EBIT už naopak zohledňuje i amortizaci a odpisy, tedy opotřebení majetku.

„EV/EBITDA nám ukazuje určitou efektivitu a hrubou ziskovost firmy vzhledem k její celkové hodnotě,“ vysvětluje Kovanda.

Efektivita a bezpečnost: ROA a zadlužení

Při hodnocení firmy investoři nesledují jen její ziskovost, ale také to, jak efektivně management pracuje s majetkem společnosti. K tomu slouží ukazatel ROA (return on assets), tedy výnosnost aktiv.

„Čím efektivněji spravuji svůj majetek, tím je ROA vyšší. Ukazuje to na štíhlost firmy a její efektivitu,“ vysvětluje Lukáš Kovanda. Vyšší ROA podle něj často naznačuje, že firma dokáže generovat solidní zisky i bez obrovského množství majetku a zbytečných nákladů.

Vedle efektivity je ale podle ekonoma důležité sledovat i zadlužení firmy vůči jejímu free cash flow. Tento ukazatel napovídá, za jak dlouho by společnost dokázala splatit své dluhy, pokud by na to použila všechny své volné peněžní toky.

Pokud je toto číslo příliš vysoké, například kolem pěti, může být firma citlivá na růst úrokových sazeb. Dražší financování ji pak může dostat až na hranici bankrotu.

Celý pátý díl si můžete pustit přímo v přehrávači v článku. Seriál najdete také na platformách jako Spotify, Apple Podcasts nebo YouTube.

V příštím díle se seriál Kovanda vysvětluje investice zaměří na daně spojené s investováním. Podíváme se na to, kdy se platí daň z prodeje akcií, jak funguje časový test nebo proč mohou dividendy a zahraniční investice přinést nečekané daňové povinnosti.

Lukáš Kovanda
České studio Amanita Design vydalo očekávanou hru Phonopolis

Studio Amanita Design vydává hru Phonopolis
Amanita Design - použito se svolením
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Uznávané studio Amanita Design, které vytvořilo globálně úspěšné hity Machinarium, Samorost nebo Chuchel, uvedlo na trh svou dlouho očekávanou adventuru Phonopolis. Hra, která vznikala bezmála dvanáct let, láká na unikátní výtvarný styl inspiračně rozkročený mezi meziválečnou avantgardou a orwellovskou dystopií.

České hry mají ve světě mimořádné renomé. A jedním z důvodů je také studio Amanita Design, které stojí za úspěšnými hity Machinarium nebo Samorost. Po dvanácti letech vývoje nyní studio oficiálně vydává novinku pod názvem Phonopolis, které ve své hratelnosti kombinuje rozmanité puzzle s objevováním tajemného světa.

Za hrou stojí tým pod vedením autorské trojice a bývalých spolužáků z ateliéru Animovaná tvorba UTB ve Zlíně Petr Filipovič, Eva Marková a Oto Dostál.

„Vůdce, diktátor ve městě Phonopolis, který snad kdysi měl i dobré úmysly, chtěl vytvořit dokonale šťastnou společnost. Vynalezl tedy systém amplionů a podprahových povelů, kterými měl společnost vést k dokonalosti,“ uvádí k zápletce hry Petr Filipovič, vedoucí projektu. „Ve výsledku ji ale zotročil. Povely lidi zbavují vlastní vůle a dělají z nich pouhé součástky v uměle vymyšlené společnosti – stroji.“

Ručně vyrobený svět z lepenky

Ideově i vizuálně se Phonopolis odkazuje na meziválečné avantgardní umělecké směry jako konstruktivismus, futurismus, suprematismus a jejich celospolečenský ideologický dopad jakožto nástroje propagandy. „Tyto směry přinesly do společnosti tendenci k odmítání tradice a vzývání nového revolučního myšlení. Obdiv k pokroku a přesvědčení o možnosti nového nastavení společnosti byly velkou inspirací pro námět naší hry,“ vysvětluje výtvarnice Eva Marková.

„Stylizaci propojujeme s humorem a nadsázkou, která byla pro nás prvořadá. Snažíme se vycházet z avantgardního umění a přetvářet jej v groteskní obsah, který je blízko hravosti dětských hraček a papírových skládaček. Hráči chceme předat nadhled a trochu upřímné dětské veselosti,“ dodává autorka grafických návrhů.

Poprvé ve 3D a s hereckým hlasem

S hrou Phonopolis se Amanita Design vůbec poprvé naplno pouštějí do vod 3D grafiky. V odkazu na utopický totalitní model společnosti je město Phonopolis skutečným papírovým modelem z vlnité lepenky.

„Přestože naši hru vyvíjíme ve 3D enginu, snažíme se co největší množství kulis, postaviček a dalších prvků vyrábět ručně. Všechny textury malujeme na karton, který následně vystřihujeme, digitalizujeme a poté umístíme na příslušný 3D model,“ dodává technical artist Oto Dostál. „Chceme, aby na lidi Phonopolis působila nejen jako počítačová hra, ale hlavně jako takový malý, ručně vyrobený svět.“

Český gaming

Hry jako český exportní hit

Od uměleckých adventur Amanity po globální značky jako Kingdom Come, Arma nebo Beat Saber.

Games
Aktuální impuls Phonopolis nová ručně vyráběná adventura studia Amanita Design
Obrat odvětví 7,5+ mld. Kč český herní průmysl patří mezi nejsilnější kulturní exporty
Export 98 %+ většina příjmů českých herních studií pochází ze zahraničí
Studia desítky týmů od malých autorských studií po velké vývojáře
Silné žánry RPG, simulace, VR plus výrazná tradice adventur a autorských her
Český herní průmysl ve čtyřech tvářích od indie estetiky po globální byznys
Autorská tvorba
 
Amanita
Historické RPG
 
Warhorse
Simulace a vojenské hry
 
Bohemia
VR a rytmické hry
 
Beat Saber
Amanita Design Machinarium, Samorost, Phonopolis
Warhorse Studios Kingdom Come: Deliverance
Bohemia Interactive Arma, DayZ
Beat Games Beat Saber
Český gaming stojí na neobvyklé kombinaci: technicky ambiciózních titulů, silného exportu a výrazné autorské estetiky. Amanita Design reprezentuje jeho uměleckou větev – hry, které nejsou jen produktem, ale i výtvarným světem.
Zdroj: Amanita Design, Czech Games Industry Study / GDACZ, Infinite Czech Games. Hodnoty jsou orientační a je vhodné je před publikací aktualizovat podle poslední studie.

Pro studio je ale Phonopolis i v dalších věcech unikátní, protože je vůbec prvním titulem v historii Amanita Design, ve kterém se objevují srozumitelné dialogy a klasický vypravěč s hlasem britského herce.

O hudební doprovod se postaral dvorní skladatel studia Tomáš Dvořák alias Floex, jehož hudba zaznívá již v Machinariu či Samorostu 3.

Legendární studio sklízí globální úspěchy

Pražské studio Amanita Design, které v roce 2003 založil výtvarník a designér Jakub Dvorský, si na globální herní scéně vybudovalo unikátní postavení. Místo sledování mainstreamových trendů sází na autorskou tvorbu, ruční výtvarné zpracování a poetickou atmosféru.

Mezinárodní průlom studiu přinesla v roce 2009 ikonická adventura Machinarium, která si podmanila hráče i kritiku po celém světě a získala prestižní cenu za vizuální umění na Independent Games Festivalu v San Franciscu. Na tento úspěch Amanita navázala sérií organických adventur Samorost, botanickou hříčkou Botanicula nebo komediálním hitem Chuchel.

Hry od Amanity pravidelně sbírají nominace na prestižní mezinárodní ocenění jako BAFTA Games Awards či D.I.C.E. Awards, vyhrávají hlavní ceny na festivalech nezávislých her a jsou oceňovány nejen pro svou hratelnost, ale také jako svébytná interaktivní umělecká díla s mezinárodním přesahem.

