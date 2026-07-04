Vary vzdávají hold Havlovi. Nadace Vize 97 otevřela festivalový stánek
Karlovarský festival letos připomíná nejen jubilejní 60. ročník, ale i odkaz Václava Havla. Nadace Vize 97 jako oficiální neziskový partner zve návštěvníky na debaty, kulturní program i podporu projektů od vzdělávání po pomoc obětem domácího násilí.
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 coby letošní oficiální neziskový partner karlovarského filmového festivalu otevřela na pěší třídě T.G. Masaryka svůj stánek. Návštěvníci se zde mohou zapojit do diskuzí, setkání a kulturních vystoupení nebo využít relaxační zónu. Během festivalu nadace představí své klíčové projekty, mezi které patří mimo jiné osvěta v boji proti domácímu násilí. Nadaci mohou návštěvníci podpořit prostřednictvím nákupu zboží s odkazem na prezidenta Havla.
Vyprodaná trička s Havlem
Festivalem se letos kromě jubilea 60. ročníku nese i téma oslav kulatého výročí Havlova narození. „Tričko je limitovaná edice, která vznikla k nedožitému výročí Václava Havla, protože by měl 90. narozeniny. A my jsme se rozhodli, že bychom na jeho počest vydali limitovanou edici, která ale vyjde až na podzim. Festival je ovšem moc pěkná příležitost, takže ve velmi omezeném množství si mohou jeho návštěvníci trička koupit s předstihem,“ řekla za Nadaci Anna Lundáková. Hned druhý den festivalu už podle ní mají zásobu triček téměř vyprodanou.
První prázdninový víkend láká na velké festivaly, hudbu i film. A protože k dobrým zážitkům patří i dobré jídlo, vybrali jsme čtyři akce, kde si užijete obojí. Od Karlových Varů přes Ostravu až po Litomyšl – inspirujte se, kam vyrazit během prodlouženého víkendu.
Kam o prodlouženém víkendu? Filmy, hudba i skvělé jídlo na jednom místě
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První prázdninový víkend láká na velké festivaly, hudbu i film. A protože k dobrým zážitkům patří i dobré jídlo, vybrali jsme čtyři akce, kde si užijete obojí. Od Karlových Varů přes Ostravu až po Litomyšl – inspirujte se, kam vyrazit během prodlouženého víkendu.
Výročí připomíná podle Dagmar Havlové, která se účastní programu nadačního stánku a dnes jej spolu s výkonným ředitelem festivalu Kryštofem Muchou otevřela, nejen Havlovu osobnost a odkaz, ale také hodnoty pravdy, svobody a humanismu.
V souvislosti s tématem domácího násilí podpoří stánek i Tereza Ramba. Herečka ztvárnila v televizní minisérii Monyová spisovatelku Simonu Monyovou, kterou zavraždil její manžel.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Havel měl ke karlovarskému festivalu vždy vřelý vztah a podporoval ho, jak v době své prezidentské funkce, tak po odchodu z aktivní politiky, uvedla Lundáková. „To partnerství festivalu s nadací, navíc v rok Václava Havla, který letos slavíme, je krásná možnost jak mu za to, co pro festival udělal, poděkovat,“ řekl Mucha.
Festivalový program představí klíčové oblasti činnosti nadace, podporu vzdělávání a mladých talentů, kulturní a společenský prostor Pražská křižovatka, mezinárodní Cenu VIZE 97, prevenci kolorektálního karcinomu, včasnou diagnostiku a právě i pomoc obětem domácího násilí.