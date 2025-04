Trump se chystá oživit uhelný průmysl v USA. Získaná energie má pohánět datová centra

Americký prezident Donald Trump podepíše exekutivní příkaz na oživení chřadnoucího uhelného průmyslu ve Spojených státech. S odkazem na vysokého úředníka Bílého domu o tom informuje agentura Bloomberg. Energie získaná z uhlí má v zemi mimo jiné pomoct napájet datová centra.

Exekutivní příkaz zdůrazní, že se Spojené státy vracejí k prodeji práv na těžbu uhlí na federální půdě. Nařídí, aby hornina byla označena za kritický nerost. Počítá také s urychlením vývozu amerického uhlí a souvisejících technologií.

Podle Bloombergu není jasné, zda nová iniciativa bude stačit k tomu, aby se dramaticky změnila situace v americkém uhelném odvětví. Tomu se nedaří v důsledku konkurence levného zemního plynu a energie z obnovitelných zdrojů. Těžba klesá i kvůli ekologickým předpisům a obavám ze změny klimatu. Navíc není jisté, zda technologické společnosti, které přešly na bezemisní jadernou energii a energii z obnovitelných zdrojů, budou ochotny napájet svá datová centra uhlím, píše agentura.

Trump se už dříve zavázal, že Spojené státy budou využívat americké uhelné zdroje jako zdroj elektřiny k provozu datových center i tepla pro kování oceli. Prezident a vrcholní představitelé administrativy dali jasně najevo, že posílení uhelné energetiky je jejich hlavní prioritou. Ta je podle nich provázána s národní bezpečností a s postavením USA v globální soutěži o dominanci v odvětví umělé inteligence (AI).

