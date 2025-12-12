Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Karel Pučelík: Obětujeme lidská práva, abychom se zavděčili extrémistům. A pak stejně prohrajeme

Karel Pučelík: Obětujeme lidská práva, abychom se zavděčili extrémistům. A pak stejně prohrajeme

Obětujeme lidská práva, abychom se zavděčili extrémistům. A pak stejně prohrajeme
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Středové a levicové vlády houfně požadují zpřísnění migrační politiky. Doufají, že tak zastaví nástup populistické krajní pravice. Demokratičtí politici se ale snaží zapůsobit na někoho, kdo jimi pohrdá, přitom ale jsou zklamáním pro své přirozené příznivce. Tato taktika je předem odsouzená k neúspěchu, ve výsledku krajní pravici ještě umete cestičku k moci.

Početná skupina evropských států chce zpřísnit pravidla migrace, konkrétně předpisy Evropského soudu pro lidská práva. Vlády 27 zemí včetně České republiky by si přály, aby bylo možné uchazeče o azyl lépe vyhošťovat. Šlo by prý především o lidi, kteří se dopustí trestného činu, ale redefinice práv uprchlíků by pravděpodobně byla širší, takže v organizacích pracujících s migranty pochopitelně pozvedávají obočí.

Podle informací by politici rádi neúspěšné žadatele o azyl vyhošťovali z Evropy do třetích zemí. Na mušku si politici berou i právní předpisy zakazující nehumání jednání a mučení, protože současný výklad prý je příliš široký. Stejně tak se hovoří i o části věnované právu na rodinný život. Tyto principy jsou součástí migrační politiky Evropy už desítky let. O změnách v migračním systému se lze bavit, ale skutečně se musí začít osekáváním lidských práv?

Jak navíc připomíná The Guardian, situací týkajících se migrace, kde se dostane do rozporu stát s Evropským soudem pro lidská práva, je opravdu velmi málo. Za posledních deset let soud řešil kolem 420 tisíc případů, z toho 7000 se týkalo migrace, přičemž soud rozhodl v neprospěch států jen ve 450 z nich. Pokud hledáme příčinu neefektivních migračních politik, nejspíš to nebudou v první řadě lidská práva.

Těžko říct, jak by vypadalo vtělení aktuálních rozhovorů do praxe (k tomu je nyní poměrně dost daleko), ale zatím celá diskuse zavání populismem. Podivuhodným úkazem je to, že za iniciativou nestojí v první řadě krajně-pravicové nebo konzervativní vlády, ale do role vůdců této „vzpoury“ se postavila norská premiérka Mette Frederiksenová a její britský protějšek Keir Starmer – oba sociální demokraté.

Karel Pučelík: Sarkozyho kauza ukazuje pokrytectví vládnoucích elit. Posouváme se na hranu trapnosti

Názory

Zdiskreditovaném francouzskému prezidentovi Nicolasi Sarkozymu dnes vychází kniha „Deník vězně“. Po ani ne třech týdnech za mřížemi se staví do role protřelého mukla. Mimo to se při čtení úryvků lze těžko ubránit dojmu, že vládnoucí elity jsou prostě jiná sorta lidí. Lepší lidé, pro které platí jiná pravidla. Těžko uvěřit, že politici takto odtržení od reality v západním světě vládli. Nebo snad stále vládnou?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Levice v převleku krajní pravice

Nepravděpodobná dvojice k tomu dokonce napsala společný text do britského deníku The Guardian. „Současný azylový rámec byl vytvořen pro jinou dobu. Ve světě masové mobility již včerejší řešení nefungují. Budeme vždy chránit ty, kteří prchají před válkou a terorem – ale svět se změnil a azylové systémy se musí změnit s ním,“ uvádí v textu lídři. Další důvod sami přiznávají už v úvodu. „To je naše jasné poselství našim přátelům v Evropě. Pokud odpovědné vlády nezohlední obavy svých občanů, populisté zvítězí.“

Druhý jmenovaný důvod je podle všeho ten nejsilnější. V Evropě je krajní pravice a populismus na vzestupu, Británie je toho dobrým příkladem. Keir Starmer, ačkoli byl do čela strany zvolen jako levicový idealista, zvolil taktiku posouvání doprava, aby vzal vítr z plachet Nigelu Farageovi a jeho Reform UK. Migrace je jedním z témat, kde se snaží evokovat silnou ruku.

Výsledky se ale nedostavují – Reform stále zásadním způsobem vede a Starmer je naopak stále méně populární. K tomu se od labouristů odvracejí levicoví voliči, například Strana zelených pod novým vedením roste co do počtu členů i preferencí, z nespokojenosti levicových voličů se snaží něco vytěžit i v nové straně Jeremyho Corbyna a Zahry Sultanaové.

Dalším empirickým příkladem je zrovna Dánsko. Země už dnes patří, co se migrační politiky týče, k těm nejtvrdším státům Evropy. I Frederiksenová stočila své sociální demokraty doprava. A výsledky se dostavují – jen ne takové, jaké by si premiérka představovala. Před několika týdny třeba její strana přišla po více než století o post starosty Kodaně. Nikoliv však ve prospěch populistů, ale levicové koalice.

Je naivní si myslet, že voličskou podporu demokratické a levicové strany získají přejímáním témat a napodobování populistů z krajní pravice. Voliči těchto stran mají v sobě odpor vůči tradičním stranám tak zakořeněný, že k nim jistě přeskočí po tom, co jejich lídři něco řeknou ve Štrasburku nebo se v progresivním plátku vymezí vůči masové migraci. Naopak ti, kteří Starmera nebo Frederiksenovou volili, protože jsou levicově zaměření, velmi rychle odejdou. Výsledek? Rozdrobená demokratická scéna, která převzetí moci krajní pravici akorát ulehčí.

Papež Lev XIV.

Karel Pučelík: Hledáte důstojný hlas Ameriky? Najdete ho ve Vatikánu

Politika

Americký prezident Donald Trump nemá na domácí scéně příliš mnoho efektivních oponentů. Zdá se však, že jednomu z jeho krajanů se daří i v MAGA světě prosadit. Papež Lev XIV. má připomínky vůči americkému postupu na Ukrajině, tvrdé imigrační politice a všeobecnému nárůstu nesnášenlivého populismu i ekonomickým nerovnostem. Vypadá to, že ačkoli papež i Trump mluví o křesťanství, každý z nich popisuje něco úplně jiného.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Když nemáte praktické úspěchy, hoďte tam migraci

Co by fungovat mohlo, je zlepšování každodenního života. Řešit krizi bydlení, zlepšovat školství, zdravotnictví, dopravu a infrastrukturu. Migrace je velké politické téma, ale osobně s ní má zkušenost jen velmi málo lidí. Je do značné míry virtuální a nestojí v cestě k prosperitě evropských zemí. Tím, že se utáhne migraci kohoutek, se nikdo z ničeho nic mít lépe nebude.

Navíc když se podíváme na státy, které volají pro tvrdších pravidlech, jedná se o dosti rozličnou skupinu s různými problémy. Zatímco pro severské státy může být migrace problémem kvůli nárokům na sociální stát, třeba u nás v Česku žádnou praktickou potíž nepředstavuje. Kromě Ukrajinců tu téměř nikdo není, tak proč se řadíme do zmíněné skupiny tvrdých kritiků? Třeba Německo, Francie a Španělsko přitom stojí stranou. Odpověď se zdá být jediná možná. Populismus.

Británie je pak ještě speciálnější případ. Politici tu migranty napadají a démonizují, ale přitom celé obory ostrovní ekonomiky, jako sociální sektor, takřka výhradně stojí na práci cizinců. Nejenže si tedy omezením migrace moc nepomohou, ale v mnoha oblastech si nakonec ještě uškodí.

Jestli si myslíte, že tohle je záchrana demokratické Evropy, tak hurá do toho. Zatím to vypadá jako politika inspirovaná vařením Jirky Babici.

Související

Demonstrant drží transparent zobrazující Farage, Muska a Zuckerberga během pochodu proti rasismu a fašismu a na podporu migrantů na Russell Square. Zatímco krajně pravicoví demonstranti v čele s Tommym Robinsonem pořádají vlastní shromáždění před Downing Street pod názvem „Unite The Kingdom“.

Karel Pučelík: Elon Musk je nejbohatší extremista na světě. Proč si ho všímá i papež?

Názory

Karel Pučelík

Přečíst článek

Český KV Final investuje půl miliardy v USA. Trumpova cla urychlila expanzi do Jižní Karolíny

Petr Pavel
ČTK
ČTK
ČTK

Severočeský výrobce autodílů KV Final investuje půl miliardy korun do rozšíření svého závodu na výrobu automobilových dílů v Jižní Karolíně. V USA vyrábí rodinná česká firma od roku 2018 a rozšíření tamního závodu plánovala delší dobu, celní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa to jen urychlila. Při návštěvě prezidenta Petra Pavla v závodě KV Final v Ralsku na Českolipsku to řekl ředitel společnosti a jednatel Oldřich Vlček.

„My jsme to plánovali dlouho, ale pořád jsme počítali, nemohli jsme se k tomu kroku rozhodnout, tohle nás urychlilo. Najednou ty projekty tlačí zákazníci,“ doplnil Vlček. Zákazníci se podle něj obávají zvýšených cel i rizik spojených s námořní přepravou. Firma podle něj získala v USA další zakázky, a rozhodla se proto vybudovat vedle původních hal novou velkou lisovnu. „Budeme přímo tam zpracovávat ocel, nejenom svařovat, lepit, dodávat Just-in-Time, ale přímo zpracovávat ocel od začátku,“ dodal.

KV Final byl založen v roce 1991, dnes zaměstnává více než 700 lidí, obrat společnosti loni překročil dvě miliardy korun. V Česku má závody v Ralsku na Českolipsku a Čtveříně na Liberecku, od roku 2012 má pobočku v Číně, v USA má závod ve Spartanburgu v Jižní Karolíně. Firma vyrábí lisované a svařované díly, jako jsou součástky tlumičů, nerezové koncovky výfuků i díly do střech aut. Klíčovými zákazníky jsou Škoda Auto, Volkswagen, Audi, Bentley, Teneco Automotive nebo Grupo Antolin.

Těžba ropy

Trumpovy plány po válce na Ukrajině? Těžba vzácných kovů v Rusku a ropy v Antarktidě

Zprávy z firem

Nezveřejněné dodatky plánu administrativy prezidenta Donalda Trumpa týkající se poválečné obnovy Ukrajiny a návratu Moskvy na mezinárodní ekonomickou scénu zahrnují návrhy na investice amerických společností v Rusku, uvedl deník The Wall Street Journal. Plány počítají například s americkými investicemi do těžby ruských vzácných kovů a těžby ropy v Arktidě. Rusko je investicím ze zahraničí otevřeno, zareagoval mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, napsala agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Největším závodem je ten v Ralsku, kde firma vyrábí už deset let. Aktuálně tam zaměstnává 250 lidí, z toho zhruba 40 je vězňů. I závod v Ralsku se postupně rozrůstá a výroba se zvyšuje, za posledních pět let se tržby závodu zvýšily čtyřnásobně na loňských 765 milionů korun. V bývalém vojenském prostoru má podle Vlčka firma dost prostoru k dalšímu růstu a také dostatek pracovníků. Sami si ve firmě vychovávají i odborníky pro závod v USA.

Firmu dnes při své návštěvě v Libereckém kraji ocenil i prezident. „Pro mě je příkladem dobré praxe, jak původně firma o dvou lidech a jednom stroji dokáže vyrůst ve firmu, která dodává komponenty a složité montované díly pro automobilový průmysl nejenom u nás, ale i v zahraničí. Má dva provozy v České republice, jeden v Číně a jeden velice slibně se rozvíjející ve Spojených státech, což je myslím velice inspirující příklad, že z naprosto základních podmínek lze při invenci, snaze a odhodlání dosáhnout opravdu velice solidních úspěchů," řekl Pavel.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Raketový úspěch Parzivalu. „Česká gastronomie inspiruje,“ říká michelinský šéfkuchař

Gala Ben Moshe
Užito se svolením restaurace Parzival
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Restaurace Parzival na Starém Městě, vedená michelinským šéfkuchařem Galem Ben Moshem, si vysloužila místo v Michelin Guide rekordně rychle, otevřela teprve před dvěma měsíci.

Izraelský šéfkuchař Gal Ben Moshe, známý z berlínské hvězdné restaurace Prism, vstoupil na pražskou scénu s projektem, který působí jako gastronomická výpověď. Parzival propojuje autentické chutě Levanty s moderními technikami a nabízí šestichodové menu, v němž každý chod představuje jeden fragment šéfkuchařova života.

10 fotografií v galerii

Fakt, že inspektoři Michelin restauraci zapsali do průvodce tak rychle, je výjimečný. U nových podniků obvykle čekají měsíce, aby si ověřili stabilitu kuchyně. „Je to pro nás potvrzení, že směr, kterým jdeme, má smysl,“ říká Gal Ben Moshe a dodává: „A také uznání české gastronomii, která je dnes neuvěřitelně živá a inspirativní.“

Návrat k příběhům místo okázalosti

Ben Moshe zdůrazňuje, že Parzival není o luxusu v podobě lanýžů a humrů. „Fine dining už dávno není o okázalosti. Hodnota je v zážitku,“ vysvětluje. Proto je i prostředí restaurace intimní, zaměřené na detail a na dialog mezi hostem a kuchyní.

K jídlu lze volit klasické nebo konceptuální vinné párování s víny z Levanty. Za výběrem stojí renomovaná sommelierka Jacqueline Lorenz, jediná sommelierka v historii Michelin Guide, která byla v průvodci zmíněna jménem.

Martin Štangl se svým týmem

Vaří podle přírody, ne podle receptu. Karlínský Štangl může být dalším českým Michelinem

Enjoy

Karlín má nového favorita pro michelinskou hvězdu. Šéfkuchař Martin Štangl ve své restauraci Štangl vaří podle přírody, ne podle trendů.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Parzival je společným projektem Jan Hotels a Gala Ben Mosheho. Podle CEO skupiny Eytana Goldmana potvrzuje bleskové zařazení do Michelin Guide, že hotelová gastronomie může mít ambici stát se plnohodnotným zážitkem – a nejen doplňkem k ubytování.

Ben Moshe patří mezi nejvýraznější postavy současné evropské gastronomie. Zkušenosti sbíral v Londýně u Jasona Athertona či Marcuse Wareinga a také v legendární chicagské Alinee u Granta Achatze. V Berlíně vedl restaurace Glass a Prism, která získala michelinskou hvězdu v roce 2020 a držela si ji až do svého uzavření.

Nabídka restaurace La Degustation Bohême Bourgeoise oceněné Michelinskou hvězdou

První Průvodce Michelin pro Česko vyjde v prosinci. Stát zaplatí desítky milionů korun

Enjoy

Poprvé v historii vzniká samostatný výběr Průvodce Michelin, který pokryje celé Česko. Inspektoři společnosti letos ochutnávají napříč republikou českou kuchyni a hledají u nás ty nejlepší gastronomické zážitky. Nový výběr představí společnost 11. prosince 2025 v Mariánských Lázních.

sta

Přečíst článek

krabičky s jídlem

Šéfkuchař Sajler mění firemní stravování. Místo nákladné kantýny postačí chytrá lednice

Enjoy

Čerstvé jídlo nonstop, bez kuchyně a bez obsluhy. Filip Sajler spustil síť chytrých lednic Eat Smart, které nabízejí přes stovku jídel včetně českých klasik – třeba i smažáku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Kevin Fleming

Šéf kuchyní v luxusním hotelu Fairmont: Používáme české hovězí, je nejlepší

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Maroš Jambor

Kvalita pražské gastronomie se hodně proměnila. Strávníci jsou náročnější, říká šéf vyhlášené Zlaté Prahy

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme