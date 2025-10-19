Nový magazín právě vychází!

Vaří podle přírody, ne podle receptu. Karlínský Štangl může být dalším českým Michelinem

Martin Štangl se svým týmem
Petra Nehasilová
Karlín má nového favorita pro michelinskou hvězdu. Šéfkuchař Martin Štangl ve své restauraci Štangl vaří podle přírody, ne podle trendů.

Jeho rukopis poznáte na první pohled i sousto. Martin Štangl, jeden z nejvýraznějších českých šéfkuchařů, vybudoval v pražském Karlíně restauraci, která redefinuje pojem lokální gastronomie. Ve Štanglu se totiž nevaří podle receptů, ale podle rytmu přírody. Může být tento přístup vstupenkou k první michelinské hvězdě pro Karlín?  

Místo, kdy vaří příroda

Martin Štangl patří ke generaci kuchařů, která se neřídí trendy, ale terroirem. Zkušenosti z michelinské La Degustation Bohême Bourgeoise přetavil do osobního konceptu. „To, co právě roste, co je čerstvé a kvalitní, určuje, co se hostům objeví na talíři. Dá se říct, že menu ve Štanglu píše sama příroda. Vaříme z toho, co je právě v sezóně a v nejlepší kondici,“ říká šéfkuchař Martin Štangl.

V kuchyni u Martina Štangla a nejenom u něj pojem terroir znamená respekt k místu původu surovin. Kuchař vaří z toho, co roste tam, kde žije. Ne proto, že by to bylo lokální z povinnosti, ale protože chuť je nejautentičtější právě v kontextu svého prostředí. Například i topinambury z farmy Oleško nebo candát z Chabrybárny mají svůj terroir – jejich chuť je formována půdou, vodou, klimatem i způsobem, jak se o ně pěstitel stará.

Hosté se mohou těšit například na předkrm z českého wagyu s topinamburem, ponzu a křenem. „K wagyu, které si u nás staříme, podáváme koblížek z topinamburu z farmy Oleško. Veronika a Renata se na pěstování topinamburů přímo specializují a vrací tuhle skoro zapomenutou, ale pro náš region tradiční surovinu, zpátky na talíře,“ popisuje nový předkrm Martin Štangl. 

Čerstvost na prvním místě

Hlavní chod tvoří pečený candát z Chabrybárny od pana Kalendy. Ve Štanglu ho připravují na másle s bylinkami a podávají s jemným pyré z květáku, garumem z vaječných bílků (garum je fermentovaná omáčka z bílkovin, která přirozeně zesiluje chuť jídel. Vzniká dlouhým zráním surovin se solí, kdy se bílkoviny rozkládají a uvolňují intenzivní umami tóny pozn.red.).  a dresinkem z lískových ořechů, jablečného balzamika z Oceterie, šalotky a pstružích jiker. Svěžest chodu podtrhuje nakládaná bezinka. „Bezinku máme z letního sběru pana Lesného. Díky zavařování, fermentování a nakládání můžeme z hojnosti léta čerpat po celou zimu,“ dodává Martin Štangl.

Součástí nabídky je také rozšířená vinná karta se 120 položkami, sestavená sommelierem Martinem Klevetou, jenž působí i v londýnském Restaurant Gordon Ramsay.

Restaurace Štangl vznikla v horním patře bývalé Esky, pod křídly skupiny Ambiente. Zatímco spodní patro zůstalo bistru a pekárně, horní prostor se proměnil v tichý, minimalistický fine dining.

Pokud se potvrdí očekávání, mohl by právě Štangl přinést Karlínu to, co má zatím jen centrum Prahy.

Poprvé v historii vzniká samostatný výběr Průvodce Michelin, který pokryje celé Česko. Inspektoři společnosti letos ochutnávají napříč republikou českou kuchyni a hledají u nás ty nejlepší gastronomické zážitky. Nový výběr představí společnost 11. prosince 2025 v Mariánských Lázních.

Česko se letos zařadí mezi evropské země s vlastním Průvodcem Michelin. Nový výběr nabídne podniky z celé země – od fine diningových restaurací po tradiční podniky, které staví na lokálních surovinách a poctivé kuchyni.

Nový výběr představí společnost 11. prosince 2025 v Mariánských Lázních během slavnostního večera za účasti tuzemských šéfkuchařů, zástupců regionů a dalších osobností z gastronomického světa.

Spolupráce s Průvodcem Michelin otevírá novou kapitolu v budování image Česka jako destinace, která kromě historických památek, přírodních krás a široké nabídky možností pro aktivní odpočinek, vyniká i špičkovou gastronomií. Ocenění Průvodce Michelin je celosvětově uznávaným symbolem kulinářské excelence a jeho přítomnost v Česku pomůže zvýšit mezinárodní povědomí o naší kuchyni. Zároveň přiláká náročnější klientelu, která ocení kvalitu, inovace i lokální suroviny. Jsme rádi, že Česko tuto možnost dostalo a rozhodně ji naplno v rámci našich kampaní využijeme,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.

Gastro láká turisty

Tříletá spolupráce Česka s Průvodcem Michelin se rozběhla v letošním roce a její hodnota činí 1,35 milionu eur (zhruba 33 milionů korun). Na jejím základě inspektoři každý rok sestaví jeho elektronickou podobu s výběrem nejlepších tuzemských restaurací a Průvodce Michelin bude spravovat a aktualizovat českou sekci na svém webu. Součástí dohody je také tvorba obsahu včetně článků a placené kampaně na sociálních sítích. V neposlední řadě vzniklo i propagační video, které představuje českou gastronomii.

Anonymní inspektoři hodnotí restaurace podle přísných mezinárodních kritérií. Udělují hvězdy Michelin – jednu, dvě nebo tři – a také prestižní ocenění Bib Gourmand provozovnám s výborným jídlem za rozumnou cenu. Zelená hvězda Michelin vyzdvihuje komunitu odhodlaných šéfkuchařů, kteří přetvářejí gastronomii prostřednictvím inovativních postupů.

Podle dat VISA připadla v roce 2023 téměř čtvrtina všech výdajů zahraničních turistů v Česku na gastronomii, z toho 80 procent na konzumaci v restauracích. Během týdne turisté utráceli za jídlo nejvíce v letní sezóně. Jejich víkendové výdaje pak byly stabilní v celém roce.

Cestování za gastronomií patří mezi světové trendy a Česko se může pyšnit bohatou a rozmanitou gastronomickou scénou, která spojuje tradiční české chutě s vlivy sousedních zemí a mezinárodních trendů. Vyniká vydatnými pokrmy z lokálních ingrediencí – od zvěřiny a ryb ze zdejších vod až po sezónní zeleninu a lesní ovoce, doplněné nejen legendárním českým pivem, ale také kvalitním moravským a českým vínem.

