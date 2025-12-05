Karel Pučelík: Hledáte důstojný hlas Ameriky? Najdete ho ve Vatikánu
Americký prezident Donald Trump nemá na domácí scéně příliš mnoho efektivních oponentů. Zdá se však, že jednomu z jeho krajanů se daří i v MAGA světě prosadit. Papež Lev XIV. má připomínky vůči americkému postupu na Ukrajině, tvrdé imigrační politice a všeobecnému nárůstu nesnášenlivého populismu i ekonomickým nerovnostem. Vypadá to, že ačkoli papež i Trump mluví o křesťanství, každý z nich popisuje něco úplně jiného.
Spojené státy se za poslední rok proměnily ze spojence na zemi, která je minimálně problematická a nepředvídatelná. S Donaldem Trumpem v Bílém domě si nikdo nemůže být ničím jist. A díky americkému vlivu se šíří ideje MAGA hnutí i do dalších zemích včetně těch evropských.
Pokud tedy někdy USA alespoň trochu představovaly vůdce demokratického a svobodného světa, dnes o tom nemůže být řeč. Mezi postavami vrcholné světové politiky však Američané pořád mají jeden hlas, kterému má smysl naslouchat. Nehledejte ho ale za oceánem, ale na břehu římské řeky Tibery.
Ačkoli je papež Lev XIV. představitelem samostatného státu, celý život prožil jako Američan, byť značnou část života strávil v Jižní Americe a má i občanství Peru. Možná právě tyto zkušenosti rozšířily jeho perspektivu vnímání světa. Na rozdíl od současné prezidentské administrativy, hlava katolické církve nehlásá nic blízkého ideologii America First.
S Trumpovým světonázorem se papež se rozchází v mnohém. Zásadní rozdíly se ukázaly na nedávné cestě do Turecka a Libanonu, která jako vůbec první cesta nového pontifika vzbudila velkou pozornost.
Umělá inteligence v příštích několika letech zruší miliony pracovních míst. Ekonomiku technologie sice nakopnou, ale mnoho lidí se dostane do úzkých, protože o jejich práci nebude zájem. Nemusí to však dopadnout tak špatně, podmínkou ale je, že se naše systémy na změny inteligentně připraví – což vzhledem ke zkušenostem se státním aparátem není zrovna uklidňující.
AI nahradí miliony pracovních míst. Čeká nás masová nezaměstnanost? S neschopnou vládou možná ano
Politika
Umělá inteligence v příštích několika letech zruší miliony pracovních míst. Ekonomiku technologie sice nakopnou, ale mnoho lidí se dostane do úzkých, protože o jejich práci nebude zájem. Nemusí to však dopadnout tak špatně, podmínkou ale je, že se naše systémy na změny inteligentně připraví – což vzhledem ke zkušenostem se státním aparátem není zrovna uklidňující.
Alternativní „americký“ pohled
Lev XIV. se poměrně často vyjadřuje k aktuálním zahraničně-politickým otázkám. Bývá opatrný, ale i přesto například nepřejal izraelský pohled na konflikt v Gaze. Ohledně války na Ukrajině však pak oponuje strategii americké vlády, která se chce domoci konce bojů skrze handlování Washingtonu a Moskvy, a následně Ukrajince a zbytek Evropy spravit o výsledcích.
Papež Lev na zpátečním letu, který slouží jako tisková konference, o Ukrajině docela obsáhle mluvil hovořil. Klíčovou informací je, že podle papeže by Evropa měla mít u vyjednávacího stolu své místo. Ostatně se jedná i o budoucnosti celé Evropy. „Je zřejmé, že prezident Spojených států si na jedné straně myslí, že může prosadit mírový plán, který by rád realizoval, a který je, alespoň zpočátku, bez účasti Evropy,“ řekl papež. „Ale přítomnost Evropy je důležitá a ten první návrh byl také upraven na základě připomínek Evropy.“
Zcela jiné poselství než Trump a MAGA nabízí papež i kolem dalšího klíčového bodu prezidentova mandátu – migrace. Jedním z největších kritiků zátahů na imigranty a atmosféry strachu je právě americká katolická církev. Tamější biskupové jsou dosti rozličnou názorovou skupinou, ale Trumpův postup vůči imigrantům odsuzují téměř všichni – s podporou Lva XIV. v zádech.
Spolu s Trumpovým návratem posiluje populismus a krajní pravice v Evropě. Papež dostal v letadle z Libanonu otázku i z tohoto ranku, totiž zda považuje islám za hrozbu Evropy. Kdo však čekal, že se pustí do kulturních válek, musí být zklamán. „V Evropě panují obavy, ale často je vyvolávají lidé, kteří jsou proti imigraci a snaží se zabránit vstupu lidem, kteří pocházejí z jiné země, vyznávají jiné náboženství nebo patři k jiné rase. Řekl bych, že všichni musíme spolupracovat,“ uvedl s tím, že právě zkušenost z Libanonu ukazuje, že dialog a spolupráce mezi kulturami je možná.
Rozmohl se tu takový nešvar: přepočítávat ceny bytů na lattéčka či avokádové toasty, případně aby starší generace poučovala dnešní mladé, jak si na bydlení vydělat. Přece oni to tak udělali a fungovalo to. Hlasatelé těchto názorů si však neuvědomují, že srovnávají nesrovnatelné. Trh s bydlením se v posledních letech změnil a dosavadní jistoty přestávají platit. Britský průzkum naznačuje, že by si i starší generace dnes ze svých příjmů mohly dovolit sotva kafe a toast. U nás to může být velmi podobné.
„Máme se hůř než naši rodiče,“ shodují se mladší generace. Může za to nedostupné bydlení
Politika
Rozmohl se tu takový nešvar: přepočítávat ceny bytů na lattéčka či avokádové toasty, případně aby starší generace poučovala dnešní mladé, jak si na bydlení vydělat. Přece oni to tak udělali a fungovalo to. Hlasatelé těchto názorů si však neuvědomují, že srovnávají nesrovnatelné. Trh s bydlením se v posledních letech změnil a dosavadní jistoty přestávají platit. Britský průzkum naznačuje, že by si i starší generace dnes ze svých příjmů mohly dovolit sotva kafe a toast. U nás to může být velmi podobné.
Aktuální myšlenky v tradičních kulisách
Lev XIV. je v mnohém jiný než jeho předchůdce František, třeba jeho „styl oblékání“ je mnohem konzervativnější a odkazuje na tradice, které František považoval za archaické. Podobně může působit i návrat do paláce, který František zavřel a nastěhoval se raději do vatikánského hotelu. Ukazuje se ale, že papež Lev dokáže i v těchto kulisách zůstat aktuální a nabídnout alternativu k nesnášenlivému populismu i politice svých amerických krajanů.
Nejde jen o zahraniční politiku. Papež často mluví i o ekonomických nerovnostech, globální chudobě nebo sociálních dopadech umělé inteligence. Minulý týden například podpořil křesťanskou ekonomickou konferenci, na které zaznívaly i značně progresivní návrhy.
Těžko lze očekávat, že papež bude symbolem liberalismu – už jen proto, že vede názorově velmi setrvačnou katolickou církev, a i jeho vlastní pozice je v demokratickém světě značně problematická. Lev XIV. Nicméně nabízí idealistický, ale zároveň poměrně racionální pohled na svět, se kterým by se mohli ztotožnit i lidé konzervativnějšího smýšlení.
Křestané jsou pak postaveni před volbu, jakou variantu si vybrat – zda Trumpovo křesťanství (zne)užívané pro politické účely, či papežovu variantu založenou na lidském bratrství a snaze o porozumění. Dohromady pasují jen těžko.