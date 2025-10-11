Nový magazín právě vychází!

Zapomeňte na foie gras. Nové V Zátiší sází na brambory s tvarohem

Daniel Bureš
Petra Nehasilová
Po více než třiceti letech prošla jedna z ikon pražské gastronomie zásadní proměnou. V Zátiší, podnik, který je od počátku symbolem poctivého fine diningu, mění interiér i celou filozofii a s novým šéfem kuchyně. Pod taktovkou Daniele Bureše se budou servírovat tradiční slovanská jídla i zelenina z vlastního pole.

Restaurace V Zátiší na Betlémském náměstí patří už přes tři desetiletí k pražským stálicím. Teď ale otevírá novou kapitolou, chce se přiblížit další generaci hostů. S novou vizí přišel manažer restaurace Marek Všelicha, který se spolu s týmem rozhodl znovu definovat, co znamená poctivá česká kuchyně.

„Nechtěli jsme hosty ohromovat složitostí. Naopak. Chtěli jsme jim nabídnout něco, co je jim blízké, co v sobě mají zakořeněné. Kuchyni, která je opravdová, na nic si nehraje a přitom baví,“ říká šéfkuchař Daniel Bureš. Milovník MMA sportů má za sebou praxi z podniků Ambiente, La Finestra in Cucina a Bellevue.

Vlajkovou lodí nového V Zátiší jsou brambory s tvarohem

Nový koncept stojí na myšlence slovanské kuchyně, která se vrací k základním chutím, tradicím a emocím. „Slovanská kuchyně má v sobě kouzlo, na které jsme možná na chvíli zapomněli, ale pořád je v nás. Kdo by nemiloval chleba se solí, čerstvé máslo nebo zavařeniny od babičky,“ dodává Bureš.

V Zátiší se vrací k postupům, které známe z dětství: kvašení, zavařování, pečení. Na první pohled obyčejné věci, které ale nesou chuť domova, dostávají na talíři moderní podobu. Hosté se mohou těšit na suroviny v různých fázích fermentace, zeleninu a bylinky z vlastního pole, nebo třeba na brambory s tvarohem, které se staly signature dish Daniela Bureše.

„To jídlo pro mě znamená domov,“ říká. „Vyrůstal jsem v rodině, kde se hodně šetřilo, ale právě brambory s tvarohem byly symbolem pohody. Dnes jsem jim dal novou tvář – a z prostého pokrmu se stal zážitek.“

Interiér, který dýchá

Proměnou prošel i prostor restaurace. Designérka Jitka Třmínková vytvořila interiér, který doplňuje celkový koncept. Zmizely těžké tapety a tmavé tóny – prostor se otevřel, nadechl a prosvětlil. Dominantou se stal bar prorůstající skálou.

Celý interiér je laděn do zemitých barev a doplněný metalickými detaily, pracuje s hrou světla a stínů. Výsledkem je prostředí, které působí syrově, a přitom zůstává elegantní. Není to jen kulisa, ale partner, který nechává vyniknout tomu nejdůležitějšímu – jídlu.

Doporučujeme