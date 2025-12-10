Nový magazín právě vychází!

Karel Pučelík: Sarkozyho kauza ukazuje pokrytectví vládnoucích elit. Posouváme se na hranu trapnosti

Karel Pučelík: Sarkozyho kauza ukazuje pokrytectví vládnoucích elit. Posouváme se na hranu trapnosti
Profimedia
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Zdiskreditovaném francouzskému prezidentovi Nicolasi Sarkozymu dnes vychází kniha „Deník vězně“. Po ani ne třech týdnech za mřížemi se staví do role protřelého mukla. Mimo to se při čtení úryvků lze těžko ubránit dojmu, že vládnoucí elity jsou prostě jiná sorta lidí. Lepší lidé, pro které platí jiná pravidla. Těžko uvěřit, že politici takto odtržení od reality v západním světě vládli. Nebo snad stále vládnou?

Pokud by se vyhlašovaly ceny pro politiky, kteří si nevidí do úst, pro letošek by ji s přehledem vyhrál francouzský exprezident Nicolas Sarkozy. Někdejší idol tamější konzervativní politiky se letos stal teprve druhou hlavou státu, po kolaborantovi s nacisty Phillippu Pétainovi, která skončila za mřížemi. Nakonec tam strávil místo plánovaných pěti let pouhých dvacet dní.

Ve vězení Sarkozy strávil zhruba takový čas jako skauti na letním táboře. V „chládku“ se tedy ani neohřál, ale tomu nebránilo v tom, aby vydal knihu o těchto, znovu zdůrazňuji, dvaceti dnech s názvem „Deník vězně“. Už to, že se tak epizodní zkušenosti, která prý pro něj byla „noční můrou“, staví do role hraběte Monte Christa, si nezaslouží víc než vyprsknutí smíchem.

Sarkozyho kniha je nehoráznost pro silné povahy, a to hlavně z jednoho důvodu. Exprezident, který nyní – nelze to říct lepšími slovy – fňuká po necelých třech týdnech v soukromé cele, a svůj osud bere jako politickou křivdu a nespravedlnost, jako ústavní činitel neměl s vězni slitování. Ještě před prezidentským mandátem působil na ministerstvu vnitra, kde proslul nulovou tolerancí, tvrdým přístupem k soudnictví a k lidem, kteří mají problémy se zákonem. Tehdy se to ale týkalo jiných...                                                                           

Přístup francouzské justice byl navíc k Sarkozymu vlídný, nemusel například jako většina odsouzených nastoupit do výkonu trestu hned, ale dostal čas, aby se mohl připravit a vyřídit osobní záležitosti. Také jako „VIP“ nezažil, jaké to je v přeplněné věznici. S tak přívětivým přístupem obyčejný občan počítat nemůže.

„Lidi jako my“

V této komedii zdiskreditovanému exprezidentovi „zdatně“ sekunduje aktuální politická reprezentace. Jen pro připomenutí – skutek, za který byl Sarkozy odsouzen, je spiknutí s cizí zemí – v tomto případě přijímání peněz od libyjského diktátora Muammara Kaddáfího, který mu peníze nedával jen tak pro nic za nic. Součástí konspirace byl i terorista, který měl na rukou francouzskou krev. Logické myšlení velí, že s někým takovým politici usilující o znovuzvolení nechtějí být spojováni. Leč tady logika pokulhává.

Sarkozy se prý těší přízni v pravicových kruzích, ale patrně nejen tam. Před nástupem do vězení ho přijal i prezident Emmanuel Macron. Do vězení ho spěchal navštívit i ministr spravedlnosti Gérald Darmanin, nedbaje varování, že to bude působit jako zpochybnění nezávislosti justice. Mnoho Francouzů se totiž Sarkozyho zastává a rozsudek považuje za politický.

Mimořádně znechucujícího výroku si všimla francouzská novinářka Rokhaya Diallová v textu pro The Guardian. Jistý Sarkozyho přítel svého druha v rádiu politoval s tím, že vezení je pro „lidi jako jsou oni šok“. „K tomu nejsme stvořeni, nejsme zvířata.“ Máme to chápat tak, že ti „obyčejní“ zločinci, se kterými neměl jeho kamarád soucit, zvířata jsou? Člověk, který na nádraží ukradne peněženku je sprostý kriminálník, který si vězení zaslouží. Bez milosti. Kdežto Sarkozy je noblesní člověk patřící na bankety a do michelinských restaurací. Pobyt za mřížemi mu nesvědčí, raději na riviéru. Že se paktuje s teroristy a diktátory? Who cares!

Nalezené přátelství

Pokud jste ve zdraví došli až sem, vězte, že výčet trapnosti nekončí. Knihu jsem nečetl, a žádná moc mě nedonutí to udělat, výňatky ale slibují leccos. „Úspěšný“ politik své krajany například blahosklonně poučí o aktuálním politickém vývoji. Tvrdí například že krajně pravicové Národní sdružení není pro Francii nebezpečím, ba dokonce přislíbil podporu Marine Le Penové.

Někdejší rivalové, zdá se, k sobě přece jen našli cestu. Ostatně kromě špatně skrývaných sympatií k Putinovi je pojí pouto problémů s francouzskými soudy. Jsou to to vlastně takoví moderní disidenti. Novodobí Nelson Mandela a Aun Schan Su Ťij. Jedno oko nezůstává suché...

Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

České hory zavádějí dynamické ceny skipasů. Kdo plánuje dopředu, ušetří stovky, kdo kupuje na místě, zaplatí i o 70 procent víc.

České hory trestají váhavé, za stejný skipas zaplatíte klidně o 700 korun víc. Zájem o české hory ale ani tak neutuchá, státní kase ročně zajistí 13 miliard korun.

Lyžařská sezona se teprve rozjíždí, ale cenový souboj o peněženky už dávno začal. Na první pohled to přitom vypadá skoro idylicky – oficiální ceníky slibují jen velmi mírné zdražení skipasů, většinou o dvě až tři procenta, tedy zhruba tempem inflace. Část areálů ceny dokonce vůbec nezvedla. Jenže tyto tabulky dnes slouží spíš jako dekorace. Skutečné ceny se totiž už neurčují tiskem na papír, ale algoritmem, který řídí nabídku podle poptávky podobně jako u letenek nebo hotelů. A právě tady se rodí ty největší rozdíly.

Plánujte, nebo plaťte

Zásadní už není otázka, kolik stojí skipas, ale kdy a kde ho člověk koupí. Kdo objednává s předstihem přes internet, běžně ušetří patnáct, dvacet i třicet procent proti ceně na místě. Kdo přijede spontánně a zamíří rovnou k pokladně, platí takzvanou přirážku za nerozhodnost.

Jak tvrdě dnes dynamické ceny fungují, ukazují právě největší české resorty. Ve Špindlerově Mlýně se u lednových termínů dostane připravený lyžař při online nákupu na cenu 980 korun za den, zatímco ten, kdo koupí skipas na místě, zaplatí až 1690 korun. Podobně v propojeném SkiResortu Černá hora – Pec vyjde včasný nákup na 1110 korun, zatímco u pokladny se cena šplhá k 1490 korunám. A Lipno rozdíly posouvá ještě dál: od zhruba 690 korun při nákupu dopředu až po téměř 1490 korun na poslední chvíli. U jednoho dne lyžování tak může jít nejen o stovky, ale klidně o sedmisetkorunový rozdíl na osobu – za úplně stejný svah.

Vedle velkých resortů, kde vládne algoritmus, fungují menší kopce mnohem civilněji. Nabízejí bodové skipasy nebo časové vstupy na pár hodin, ideální pro děti a začátečníky, kteří celý den stejně na svahu nevydrží. Místo tisícikorun se tak rodinné lyžování často vejde do několika stovek korun za odpoledne.

V porovnání s Alpami stále levné

Při dobrém plánování přitom zůstávají české hory v evropském měřítku pořád relativně dostupné. Celodenní skipas se pohybuje mezi 750 a 1000 korunami, zatímco v Alpách lyžaři běžně nechávají kolem 60 eur za den a v prémiových střediscích se částky blíží i osmdesáti eurům. Letos tam ceny navíc opět poskočily zhruba o další čtyři procenta.

O to pozoruhodnější je, že zájem o zimní radovánky zůstává vysoký. Přibližně třetina Čechů aktivně lyžuje a většina z nich chce na svazích zůstat i v dalších letech. Každou zimu zamíří do tuzemských hor zhruba čtyři miliony návštěvníků. A peníze se netočí jen kolem vleků – každá koruna utracená za skipas přináší dalších sedm korun v navazujících službách, od hotelů přes restaurace až po dopravu. Státu tak horská turistika ročně přispívá zhruba 13 miliardami korun.

Oficiální zdražování skipasů se proto odehrává hlavně na papíře. Skutečné rozdíly v cenách dnes vytváří především chování samotných lyžařů. Kdo plánuje, lyžuje relativně levně. Kdo spoléhá na improvizaci, zbytečně připlácí.

Největší v historii. SpaceX by mělo vstoupit na burzu už příští rok a změnit dějiny burzy

SpaceX
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Elon Musk bude zase o něco bohatší. Alespoň tomu nasvědčují spekulace kolem uvedení jím založené společnosti SpaceX na burzu. K IPO by mělo dojít již v příštím roce, přičemž hodnota společnosti by mohla dosáhnout až 1,5 bilionu dolarů. Tím by se SpaceX stal nejhodnotnějším IPO v historii.

SpaceX mění svět již řadu let. Vesmírný startup proměnil způsob, jakým USA dobývají vesmír, Starlink, který spadá pod SpaceX, proměnil rozšíření internetu na planetě. A velmi brzy se SpaceX zapíše také do dějin financí. V současnosti jeden z nejhodnotnějších startupů světa totiž uvedl, že by již v příštím roce rád upsal část akcií na burze. Konkrétně si chce říct o více než 30 miliard dolarů, čímž by hodnota celé společnosti dosáhla částky 1,5 bilionu dolarů. Konečná částka bude ale ještě předmětem nabídky a poptávky mezi investory.

Pokud se to společnosti podaří, půjde o rekordní IPO v historii, které překoná doposud největší vstup na burzu. Tím je nadále zahájení veřejného obchodování s akciemi saúdsko-arabské těžební společnosti Saudi Aramco z roku 2019, kdy prodala 1,5 procenta akcií za 29,4 miliardy dolarů. Nicméně hodnota firmy tehdy dosáhla částky 1,7 bilionu dolarů.

Stamiliardová valuace

Ačkoli celková hodnota SpaceX bude o pár set miliard nižší, pro stávající akcionáře to bude i tak kolosální úspěch. V roce založení 2002 měla hodnotu 27 milionů dolarů. Statusu jednorožce (tedy valuace přesahující 1 miliardu dolarů) se dočkala o osm let později. Hranici sta miliard překonala v roce 2021 a před rokem patřil SpaceX s hodnotou 350 miliard dolarů mezi pětici nejhodnotnějších soukromých společností světa.

Ještě 5. prosince Elon Musk jednal s případnými investory o prodeji části akcií, který by podle The Financial Times SpaceX nacenil na 800 miliard dolarů. Tím by SpaceX překonal hodnotu novodobého „rivala“ v závodě o nejhodnotnější startup světa OpenAI (aktuálně s naceněním okolo 500 miliard dolarů).

Krátce na to ale přišla zpráva o možném IPO v příštím roce. Je tedy možné, že se prodej akcií, k němuž podle FT.com ve SpaceX dochází pravidelně každý půlrok, neuskutečnil.

Firma, která změnila vesmír

SpaceX, kterou v roce 2002 založil Elon Musk, se stala dominantní silou v dobývání vesmíru. Jejím hlavním posláním je radikálně snížit náklady na lety do vesmíru a učinit z lidstva meziplanetární druh, především skrze kolonizaci Marsu. Společnost přepsala historii zavedením znovupoužitelných prvních stupňů raket Falcon 9 a Falcon Heavy, což z ní učinilo nejlevnějšího a nejfrekventovanějšího dopravce na trhu.

Kromě nákladní dopravy zajišťuje s lodí Crew Dragon transport astronautů NASA na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Masivní projekt Starlink poskytuje vysokorychlostní internet po celé planetě pomocí tisíců satelitů na nízké oběžné dráze. V současnosti firma upírá zrak na základnu Starbase v Texasu, kde vyvíjí obří systém Starship. Ten je klíčový nejen pro cesty na Mars, ale byl vybrán i NASA pro návrat lidí na Měsíc v rámci programu Artemis.

