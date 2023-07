Nový Klondike pro elektromobily. Kia v americké Georgii investuje další miliardy

Jihokorejská automobilka Kia investuje více než 200 milionů dolarů (4,3 miliardy korun) do rozšíření závodu v americkém státě Georgia, ve kterém chce montovat elektromobily. V příštím roce zde hodlá zahájit výrobu svého elektrického sportovně-užitkového vozu EV9, oznámila automobilka.

V závodě má vzniknout zhruba 200 pracovních míst. Závod v současnosti vyrábí 340 tisíc vozů ročně a v roce 2021 měl 2700 zaměstnanců. Vůz EV9 bude prvním elektromobilem automobilky Kia montovaným v Severní Americe. Montáž v Severní Americe je podmínkou pro to, aby vozidla měla nárok na daňové úlevy na nákup elektromobilu v USA ve výši až 7500 dolarů (162 tisíc korun).

Georgie láká čím dál více

Stát Georgia v poslední době přilákal řadu investic do elektromobilů a baterií. Guvernér Brian Kemp uvedl, že od roku 2020 investice činí více než 22,7 miliardy dolarů a v dodavatelském řetězci elektromobilů vzniklo přes 28 400 pracovních míst.

Mimo jiné výrobce elektromobilů Rivian Automotive staví v Georgii závod za pět miliard dolarů a firmy Hyundai Motor Group a SK On v prosinci oznámily, že ve státě postaví nový závod na výrobu baterií, který bude zásobovat americké montážní závody jihokorejských automobilek. Hyundai a SK chtějí zahájit provoz v roce 2025. Investice by podle odhadů mohla činit čtyři až pět miliard dolarů a vzniknout by mohlo 3500 pracovních míst.

Sama automobilka Hyundai v říjnu zahájila v Georgii výstavbu závodu na elektromobily a baterie. Investice činí 5,54 miliardy dolarů. Firma SK Innovation otevřela loni v lednu závod na výrobu baterií za 2,6 miliardy dolarů, který vyrábí baterie pro elektromobil Ford F-150, upozornila agentura Reuters.

