První Průvodce Michelin pro Česko vyjde v prosinci. Stát zaplatí desítky milionů korun
Poprvé v historii vzniká samostatný výběr Průvodce Michelin, který pokryje celé Česko. Inspektoři společnosti letos ochutnávají napříč republikou českou kuchyni a hledají u nás ty nejlepší gastronomické zážitky. Nový výběr představí společnost 11. prosince 2025 v Mariánských Lázních.
Česko se letos zařadí mezi evropské země s vlastním Průvodcem Michelin. Nový výběr nabídne podniky z celé země – od fine diningových restaurací po tradiční podniky, které staví na lokálních surovinách a poctivé kuchyni.
FOTOGALERIE: Podívejte se na nabídku restaurace La Degustation Bohême Bourgeoise oceněné Michelinskou hvězdou
Nový výběr představí společnost 11. prosince 2025 v Mariánských Lázních během slavnostního večera za účasti tuzemských šéfkuchařů, zástupců regionů a dalších osobností z gastronomického světa.
„Spolupráce s Průvodcem Michelin otevírá novou kapitolu v budování image Česka jako destinace, která kromě historických památek, přírodních krás a široké nabídky možností pro aktivní odpočinek, vyniká i špičkovou gastronomií. Ocenění Průvodce Michelin je celosvětově uznávaným symbolem kulinářské excelence a jeho přítomnost v Česku pomůže zvýšit mezinárodní povědomí o naší kuchyni. Zároveň přiláká náročnější klientelu, která ocení kvalitu, inovace i lokální suroviny. Jsme rádi, že Česko tuto možnost dostalo a rozhodně ji naplno v rámci našich kampaní využijeme,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.
Gastro láká turisty
Tříletá spolupráce Česka s Průvodcem Michelin se rozběhla v letošním roce a její hodnota činí 1,35 milionu eur (zhruba 33 milionů korun). Na jejím základě inspektoři každý rok sestaví jeho elektronickou podobu s výběrem nejlepších tuzemských restaurací a Průvodce Michelin bude spravovat a aktualizovat českou sekci na svém webu. Součástí dohody je také tvorba obsahu včetně článků a placené kampaně na sociálních sítích. V neposlední řadě vzniklo i propagační video, které představuje českou gastronomii.
Anonymní inspektoři hodnotí restaurace podle přísných mezinárodních kritérií. Udělují hvězdy Michelin – jednu, dvě nebo tři – a také prestižní ocenění Bib Gourmand provozovnám s výborným jídlem za rozumnou cenu. Zelená hvězda Michelin vyzdvihuje komunitu odhodlaných šéfkuchařů, kteří přetvářejí gastronomii prostřednictvím inovativních postupů.
Podle dat VISA připadla v roce 2023 téměř čtvrtina všech výdajů zahraničních turistů v Česku na gastronomii, z toho 80 procent na konzumaci v restauracích. Během týdne turisté utráceli za jídlo nejvíce v letní sezóně. Jejich víkendové výdaje pak byly stabilní v celém roce.
Cestování za gastronomií patří mezi světové trendy a Česko se může pyšnit bohatou a rozmanitou gastronomickou scénou, která spojuje tradiční české chutě s vlivy sousedních zemí a mezinárodních trendů. Vyniká vydatnými pokrmy z lokálních ingrediencí – od zvěřiny a ryb ze zdejších vod až po sezónní zeleninu a lesní ovoce, doplněné nejen legendárním českým pivem, ale také kvalitním moravským a českým vínem.
