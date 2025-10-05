Stellantis sází vše na Ameriku. Plánuje tam investice za 10 miliard dolarů
Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis hodlá investovat zhruba deset miliard dolarů (přes 200 miliard korun) ve Spojených státech. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informovala agentura Bloomberg.
Automobilka už letos na investice ve Spojených státech vyčlenila pět miliard dolarů a v příštích měsících by mohla oznámit další investice v USA zhruba ve stejném objemu. Peníze by podle zdrojů mohly směřovat například do továren ve státech Illinois a Michigan.
Společnost Stellantis chce především obnovit dřívější úspěch své značky Jeep a zvažuje také nové investice do značky Dodge a možná i Chrysleru. Zdroje nicméně upozornily, že konečné rozhodnutí zatím nepadlo a že objem investic i konkrétní projekty se mohou ještě změnit.
Novým šéfem skupiny Stellantis se letos stal Antonio Filosa, který dříve řídil aktivity automobilky v Severní a Jižní Americe. Filosa v čele podniku nahradil Carlose Tavarese, jenž z firmy odešel loni v prosinci poté, co pokles zisků a tržeb vyvolal pochybnosti o jeho řízení.
Tiskový odbor společnosti podle agentury Bloomberg uvedl, že Filosa nyní provádí důkladné hodnocení všech budoucích investic. Odmítl však poskytnout podrobnosti.
Skupina Stellantis vznikla začátkem roku 2021 spojením italsko-americké Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzské PSA Group. V prvním pololetí letošního roku se firma propadla do ztráty 2,3 miliardy eur (asi 56 miliard korun) po zisku 5,6 miliardy eur před rokem. Tržby se meziročně snížily o 13 procent na 74,3 miliardy eur.
Automobilka Stellantis kvůli problémům s odbytem přeruší výrobu v dalších evropských továrnách, celkem je jich šest. Přechodně nebude vyrábět ve Francii, Německu, Španělsku, Itálii a v Polsku, informuje francouzský hospodářský deník Les Échos. Agentura Reuters v úterý s odkazem na sdělení firmy napsala, že se produkce zastaví jen ve Francii a v Itálii.
Prodeje váznou, sklady přetékají. Stellantis přeruší výrobu v šesti evropských závodech
Zprávy z firem
Automobilka Stellantis kvůli problémům s odbytem přeruší výrobu v dalších evropských továrnách, celkem je jich šest. Přechodně nebude vyrábět ve Francii, Německu, Španělsku, Itálii a v Polsku, informuje francouzský hospodářský deník Les Échos. Agentura Reuters v úterý s odkazem na sdělení firmy napsala, že se produkce zastaví jen ve Francii a v Itálii.
Hedgeové fondy našly novou oběť – evropský automotive sektor, který podle nich nečeká růžová budoucnost. Právě proto shortují akcie firem, které v této oblasti působí. Počet spekulací na pokles akcií letos narostl o 35 procent. Důvod? Cla, ale také růst čínské konkurence.
Evropským automobilkám jdou po krku velcí investoři. Cítí pád
Trhy
Hedgeové fondy našly novou oběť – evropský automotive sektor, který podle nich nečeká růžová budoucnost. Právě proto shortují akcie firem, které v této oblasti působí. Počet spekulací na pokles akcií letos narostl o 35 procent. Důvod? Cla, ale také růst čínské konkurence.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.