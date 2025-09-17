Karel Pučelík: Elon Musk je nejbohatší extremista na světě. Proč si ho všímá i papež?
Elon Musk krátkodobě přišel o post nejbohatšího muže světa. Pokud byste ale hledali nejbohatšího extremistu, nemá majitel Tesly konkurenci. Jeho slova z víkendové demonstrace potvrzují, že se usídlil mezi krajní pravicí. Zároveň je vidět, jak toxické může být hromadění ekonomického a politického vlivu.
Když Elon Musk opouštěl prezidentskou administrativu Donalda Trumpa, v žádném případě to neznamenalo, že by ho politika přestala zajímat. Od té doby se na orbitě americké politiky pohybuje prakticky neustále, a to ve většině případů jako ještě extrémnější alternativa k tomu, co představuje Trump a jeho MAGA nohsledové.
Musk navíc nezůstal u toho, aby si své názory nechal pro svou americkou domovinu, ale snaží se míchat do politiky i v zahraničí. V Německu podporuje krajně-pravicovou Alternativu, nejvíce se ale pokládá do dění v Británii, kde se v podstatě zařadil mezi tamější extremistické vůdce. To, co se stalo o uplynulém víkendu v Londýně, je něco nevídaného.
Násilná demonstrace
Podle policejních odhadů se v centru britské metropole sešlo něco mezi 110 a 150 tisíci lidí (extremistická scéna mluví o třech milionech, což jsou ale nepodložené fake news), aby demonstrovali proti migraci a labouristické vládě Keira Starmera. Ačkoli toto „setkání“ se mnozí snaží vymalovat jako pokojný protest naštvaných, ale jinak úctyhodných občanů, pravda je někde trochu jinde. Na této „pokojné“ demonstraci docházelo ke střetům s policií (26 příslušníků zranili, z toho čtyři vážně) a někdo dokonce vyzýval k atentátu na premiéra Starmera.
Demonstraci vedl krajně-pravicový aktivista Tommy Robinson (pravým jménem Stephen Yaxley-Lennon), který rozhodně nepatří do společenského mainstreamu. Reform UK je proti němu celkem umírněná strana. Jen pro ilustraci, pokud je Nigel Farage na populistické a rasistické škále od jedné do deseti sedmička, Robinson je na cifře 9,5. Jeho činy už mají kriminální rozměr a nejednou seděl za mřížemi. Pobuřování ho ale dobře živí, dostává peníze i ze zahraničí, i přímo od Muska.
Právě online vystoupení Elona Muska bylo zlatým hřebem programu. A ten se vůbec nerozpakoval a rovnou obecenstvo vyzval k revoluci. „Ať už si násilí vyberete, nebo ne, ono přijde k vám. Buď se budete bránit, nebo zemřete, to je podle mě pravda,“ dodal výhružně. Musk v podstatě – ani ne tak mezi řádky – vyzývá k násilí. Podle aktuálních informací Muska za jeho slova nečeká žádný právní postih.
Papež a Musk
Starmer jeho slova sice odsoudil, ale jinak byla reakce vlády poměrně vlažná. V Londýně tak dochází k paradoxu, miliardář beztrestně veřejně a hlásá násilí, ale zároveň policie zatýká třiaosmdesátiletou anglikánskou vikářku za slovní podporu Palestine Action.
Kdo si ale Muska výslovně všiml, byl nový papež Lev XIV., který o něm hovořil v prvním veřejném rozhovoru. Pontifik se pro americký server Crux rozpovídal o nebezpečí ekonomické nerovnosti. Nůžky mezi bohatými a chudými se podle něj rozevírají. „Například generální ředitelé, kteří před 60 lety mohli vydělávat čtyřikrát až šestkrát více, než kolik dostávají dělníci, podle posledního údaje, který jsem viděl, je to 600krát více, než kolik dostávají průměrní dělníci. Co to znamená a o čem to vypovídá?“ ptá se Muskův krajan původem z Chicaga.
Nerovnost přitom nepřináší jen ekonomické nebezpečí. Musk ukazuje, že hromadění ekonomické moci ovlivňuje i společnost a politiku. Jeho zmíněné působení, ale i třeba oligarchická síť u nás v Česku, ilustruje, jak bohatí hýbou s veřejným míněním. Ne náhodou často stojí a finančně dotují antisystémová a krajně-pravicová hnutí a strany. Jejich byznysu se to hodí, protože spoléhají na politické vazby. A jednoduše – méně solidární a méně komplikovaný svět jejich podnikání svědčí.
