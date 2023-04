Automobilka Hyundai zdvojnásobila zisk, ve Státech postaví továrnu na autobaterie za sto miliard

Jihokorejská automobilka Hyundai Motor zvýšila v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 92,4 procenta na 3,42 bilionu wonů (zhruba 54 miliard korun). Pomohlo zmírnění nedostatku čipů a stále vysoká poptávka po sportovně-užitkových vozech s vysokou marží, uvedla firma.

Reklama

Huyndai, která podniká i v České republice, také plánuje postavit společně s firmou SK On továrnu na baterie ve Spojených státech za 6,5 bilionu wonů (asi sto miliard korun), napsala agentura Reuters.

Zisk Hyundai překonal odhady analytiků, kteří ho předpovídali na 2,3 bilionu wonů. Tržby se za období od ledna do března zvýšily o 24,7 procenta na 37,78 bilionu wonů.

Velké automobilky přijdou v USA o daňové úlevy pro elektromobily. S jednou výjimkou Money Elektromobily značek Volkswagen, BMW, Nissan, Rivian, Hyundai a Volvo přijdou ve Spojených státech po pondělním zpřísnění podmínek o daňovou úlevu 7500 dolarů (kolem 160 800 korun). S odvoláním na nová pravidla o tom informovalo americké ministerstvo financí. Cílem těchto pravidel je zbavit USA závislosti na Číně v oblasti dodavatelských řetězců baterií pro elektromobily, připomíná Reuters. ČTK Přečíst článek

Hyundai a její partner SK On, bateriová jednotka společnosti SK Innovation, založí nový závod na výrobu baterií v americkém státě Georgia. Podle jejich sdělení pro regulační úřady se investice uskuteční v letech 2023 až 2027.

Hyundai se spolu se svou sesterskou společností Kia Motors řadí z hlediska počtu prodaných aut mezi pět největších automobilek na světě. V listopadu 2008 Hyundai oficiálně zahájil sériovou výrobu osobních aut v Nošovicích na Frýdecko-Místecku, zatímco Kia spustila v prosinci 2007 sériovou výrobu osobních aut u Žiliny na Slovensku.

Hyundai útočí na to být v TOP 3 výrobců elektromobilů Zprávy z firem Skupina Hyundai Motor Group investuje do roku 2030 do výroby elektromobilů v Jižní Koreji 24 bilionů wonů (přes 389 miliard korun). ČTK Přečíst článek

Automobilky nastartovaly, v tuzemsku se v prvním čtvrtletí vyrobilo 353 770 nových vozů Money Výroba osobních aut v Česku v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 31,5 procenta na 353 770 vozů. Z toho 11,7 procenta produkce tvořily elektrické vozy. Výrobní výsledky se tak přiblížily předkrizovým hodnotám roku 2019, oznámilo Sdružení automobilového průmyslu (SAP). ČTK Přečíst článek