Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Gaza v ruinách: Válka zanechala více sutin než váží 6000 Eiffelových věží

Gaza v ruinách: Válka zanechala více sutin než váží 6000 Eiffelových věží

Gaza
ČTK
ČTK
ČTK

Více než čtyři pětiny všech budov v Pásmu Gazy, po nichž zůstalo přes 60 milionů tun sutin, zničila nebo poškodila válka mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás, kterou 10. října zastavilo křehké příměří. Ukázaly to aktuální údaje OSN, které dnes analyzovala agentura AFP.

Satelitní středisko OSN (UNOSAT) už v srpnové zprávě uvedlo, že izraelská armáda k 8. červenci na hustě osídleném palestinském území poškodila nebo zcela zničila téměř 193 tisíc budov. To představovalo zhruba 78 procent všech staveb, které tam stály před útokem Hamásu na Izrael 7. října 2023, jímž válka začala. Na základě snímků z 22. a 23. září z města Gaza, které bylo v té době hlavním terčem izraelské ofenzivy proti Hamásu, pak tato agentura OSN odhaduje ještě vyšší, 83procentní podíl poškozených nebo zničených budov v celém pásmu.

Odhadovaných 61,5 milionu tun sutin ze zřícených budov převyšuje téměř 170krát hmotnost newyorského mrakodrapu Empire State Building či 6000krát hmotnost Eiffelovy věže, vypočítala AFP. Zároveň to odpovídá zhruba 169 kilogramům suti na každý metr čtvereční Pásma Gazy, jehož rozloha činí 365 kilometrů čtverečních.

Téměř dvě třetiny těchto rozvalin přitom podle odhadu Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) pocházejí z prvních pěti měsíců války. Tempo destrukce zrychlilo také v posledních měsících před uzavřením nynějšího příměří.

Předběžná analýza, kterou UNEP zveřejnil už v srpnu, varovala, že trosky představují také vážné zdravotní riziko pro obyvatelstvo. Podle odhadu UNEP může až 4,9 milionu tun sutin ze starých budov obsahovat nebezpečný azbest, zejména v oblasti uprchlických táborů Džabalíja na severu, Nusajrát a Maghází ve středu a táborů v Rafáhu a Chán Júnisu na jihu. Nejméně 2,9 milionu trosek pak může být podle agentury OSN kontaminováno chemickými látkami a jiným toxickým odpadem ze starých průmyslových areálů.

Slabina NATO? Jednoznačně protivzdušná obrana

Slabina NATO? Jednoznačně protivzdušná obrana, uvádí analytici

Politika

Evropská protivzdušná obrana je podle bezpečnostních analytiků stále jedním z nejslabších článků obranyschopnosti Severoatlantické aliance. Důvodem je nedostatečný obranný systém proti balistickým raketám a dronům. Odborníci se shodují, že Evropa je v této oblasti závislá na Spojených státech a že bez americké pomoci by účinnost obrany byla zásadně omezená.

ČTK

Přečíst článek

Související

Trumpův nátlak zřejmě zafungoval. Putin vyslal do USA vyjednávače, který má urovnat vztahy

Ruský prezident Vladimir Putin
ČTK
ČTK
ČTK

Kreml spěšně poslal do Washingtonu svého hlavního vyjednávače, aby zachraňoval vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, napsal server The Moscow Times. Cesta Kirilla Dmitrijeva do USA následuje poté, co Trump uvalil sankce proti ruským ropným společnostem Rosněfť a Lukoil a zrušil summit s ruským vůdcem Vladimirem Putinem v Budapešti.

O Dmitrijevově příletu do Washingtonu nejprve informovala televize CNN s odvoláním na své anonymní zdroje. Návštěvu také potvrdily zdroje ruské agentury RIA Novosti

Dmitrijev v rozhovoru s Reuters potvrdil, že je skutečně v USA, podle svých slov na dlouho plánované schůzce. „Toto mé setkání bylo plánováno dlouho a americká strana ho i přes řadu nepřívětivých kroků nezrušila. V dialogu budeme pokračovat,“ řekl vyjednávač. Agentuře Reuters nicméně odmítl sdělit, s kým chce v USA hovořit. Podle portálu Axios se má Dmitrijev v sobotu v Miami setkat s Trumpovým vyslancem Stevem Witkoffem.

Devětačtyřicetiletý Dmitrijev, který studoval na Harvardu a na Stanfordské univerzitě v Kalifornii, má blízko k Putinovi i přes příbuzenské vztahy; za ženu má kamarádku Putinovy mladší dcery Jekatěriny Tichonovové, poznamenaly The Moscow Times. Dmitrijeva nicméně čeká těžký úkol zachránit vztahy s Trumpovou administrativou, které zamířily ke dnu po Putinově odmítnutí přerušit válku proti Ukrajině. Po jednáních s ruským vůdcem, která pokračují od zimy, Trump dospěl k závěru, že jej Putin tahá za nos. Trumpovo rozčarování dosáhlo vrcholu, když pochopil, že po každém jednání s Putinem následují nové ruské útoky na Ukrajinu.

Dmitrijev byl začleněn do týmu vyjednávačů s Trumpem v únoru, spolu s Putinovým poradcem Jurijem Ušakovem a šéfem rozvědky Sergejem Naryškinem. Washington jako první z ruských představitelů navštívil v dubnu. Předkládal mimo jiné návrhy na rusko-americké společné projekty, od rozvoje Arktidy přes těžbu vzácných zemin až po stavbu podmořského tunelu mezi Čukotkou a Aljaškou.

Americký prezident Donald Trump

Lukáš Kovanda: Trump učinil dosud nejzásadnější krok USA ke zničení ruského „ropného bankomatu“

Názory

Americký prezident Donald Trump nebývale přitvrzuje vůči Rusku, a to zásahem proti tamnímu ropnému byznysu, na nějž si netroufla ani administrativa jeho předchůdce Joea Bidena. Trump oznámil potenciálně devastující sankce na dva největší ruské producenty, zodpovídající dohromady za takřka polovinu ruského ropného vývozu, tedy na státní podnik Rosněfť a na Lukoil, který je v soukromých rukou.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Související

Teroristé by mohli pomocí AI vyrábět biologické zbraně. Nový startup tomu chce zabránit

Vědec
iStock
nst
nst

Umělá inteligence přináší nejen obrovský technologický pokrok, ale i nové existenční hrozby. Experti na bezpečnost varují před scénářem, kdy by terorista s minimálními znalostmi mohl využít AI k vytvoření „superviru“ — kombinujícího inkubační dobu HIV, nakažlivost spalniček a smrtnost pravých neštovic. Takový vývoj by mohl znamenat katastrofu. Právě obava z podobného zneužití stojí za vznikem společnosti Valthos, která má za cíl využít AI k obraně proti biologickým útokům.

Startup se sídlem v New Yorku oficiálně vystoupil z režimu utajení, uvádí agentura Bloomberg. Získal 30 milionů dolarů od investorů OpenAI, Founders Fund a Lux Capital. Zakladatelky, Kathleen McMahon a Tess van Stekelenburg, propojují zkušenosti z oblasti datové analytiky, neurověd a biologie. McMahon dříve vedla divizi pro vědy o životě ve společnosti Palantir Technologies.

Software Valthosu shromažďuje biologická data z komerčních i vládních zdrojů, například ze sledování vzduchu a odpadních vod, a pomocí AI odhaluje potenciální hrozby. Firma současně vyvíjí systémy, které dokážou automaticky aktualizovat návrhy lékařských protiopatření, a plánuje spolupráci s farmaceutickými společnostmi na výrobě i distribuci.

„Jediný způsob, jak útok odvrátit, je vědět, kdy se děje, rychle reagovat a nasadit obranné prostředky,“ uvedla McMahon. Podle ní musí být biobezpečnost dynamická – stejně jako technologie, které mohou hrozbu vyvolat.

Kanceláře společnosti Oracle

Oracle chystá rekordní investici do umělé inteligence. Banky mu půjčí 800 miliard korun

Zprávy z firem

Jednorázově si na budování AI infrastruktury ještě nikdy nikdo nepůjčil. Americké banky se však těší, že budou moci půjčit Oraclu 38 miliard dolarů, tedy v přepočtu téměř 800 miliard korun. Nabídka by podle agentury Bloomberg měla přijít na začátku příštího týdne.

sta

Přečíst článek

Růst investic

Investice do obranných technologií zažívají v Silicon Valley boom, a to od autonomních dronů po jaderné systémy. Naopak biotechnologický sektor, kam patří i obrana proti bioterorismu, zaznamenal v letošním roce nejnižší úroveň financování za více než dekádu, upozorňuje výzkumná firma PitchBook. Zájem OpenAI a dalších investorů tak představuje výjimku i signál možného obratu.

Nedávná zpráva Národní bezpečnostní komise pro vznikající biotechnologie varovala, že USA musí zvýšit investice, jinak riskují, že „biotechnologický ChatGPT moment“ nastane dříve v Číně. Vývoj AI totiž může zásadně zrychlit jak výzkum léků, tak vývoj biologických zbraní.

Axel Weber

Pozor, vzniká nová aristokracie, varoval zkušený bankéř

Leaders

Vlivný německý bankéř Axel Weber varoval, že rychlý nástup umělé inteligence zvyšuje nerovnost. Vzniká elita, která na tom bude zásadně profitovat, a zbytek, co tratí.

nst

Přečíst článek

Podle Jasona Kwona, strategického ředitele OpenAI, je Valthos prvním biosecurity projektem, do něhož OpenAI investuje. „Musí existovat soustava technologií, které se navzájem vyvažují a posilují,“ uvedl. Dodal, že OpenAI průběžně zlepšuje své bezpečnostní mechanismy proti zneužití modelů, jako je ChatGPT, a že efektivní obrana vyžaduje širokou síť partnerů – od státních institucí po soukromé firmy.

Valthos cílí především na spolupráci s americkou vládou, která by se měla stát jeho hlavním zákazníkem. McMahon plánuje využít zkušenosti z Palantiru, jenž dlouhodobě spolupracuje s bezpečnostními složkami. Podle Brandon Reevese z Lux Capital jde o jeden z mála startupů, který se zaměřuje na biosekuritu – a pravděpodobně ne poslední. „Jsme teprve na začátku. Tato oblast by měla být vnímána jako hrozba srovnatelná s jadernou nebo kybernetickou,“ uvedl.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Doporučujeme