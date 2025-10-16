Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Politika Putin přijede do Budapešti a sejde se tam s Trumpem. Chtějí jednat o míru

Putin přijede do Budapešti a sejde se tam s Trumpem. Chtějí jednat o míru

Trump se sejde s Putinem v Budapešti
ČTK
ČTK
ČTK

Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin se sejdou v Budapešti, aby se pokusili ukončit válku na Ukrajině, uvedl na sociální síti Truth Social americký prezident po telefonátu s Putinem. Rozhovor se uskutečnil z iniciativy ruské strany a Putin přesvědčoval Trumpa, že dodávka amerických střel s plochou dráhou letu Tomahawk Ukrajině by uškodila mírovému procesu a rusko-americkým vztahům, řekl novinářům Putinův poradce Jurij Ušakov. Trump s Putinem v létě jednali na Aljašce, mír na Ukrajině to ale nezajistilo.

Trump na večerní tiskové konferenci uvedl, že se s Putinem pravděpodobně sejde během příštích dvou týdnů. Už příští týden se mají setkat vysoce postavení zástupci Washingtonu a Moskvy. Americkou delegaci povede ministr zahraničí Marco Rubio.

„Jsem přesvědčen, že dnešní telefonická konverzace vedla k velkému pokroku,“ napsal Trump a rozhovor, který podle Moskvy trval 2,5 hodiny, označil za velmi produktivní. Vyjádřil přesvědčení, že mír na Blízkém východě, k jehož dosažení mu ruský prezident poblahopřál, pomůže ve snaze ukončit válku na Ukrajině.

„Prezident Putin a já se poté setkáme na dohodnutém místě, v Budapešti, v Maďarsku, abychom zjistili, zda můžeme tuto 'neslavnou' válku mezi Ruskem a Ukrajinou ukončit,“ uvedl také Trump. V pátek chce o rozhovoru s Putinem informovat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, kterého přijme v Bílém domě.

Hrozila třetí světová

Na pozdější tiskové konferenci Trump vyjádřil přesvědčení, že hrozilo, že z konfliktu na Ukrajině bude třetí světová válka, nakonec se tak ale podle něj nestane. Pokud jde o možné dodávky tomahawků Ukrajině, vyjádřil se americký prezident zdrženlivě, když řekl, že je potřebují i Spojené státy.

Putinův poradce Ušakov podle tiskových agentur řekl, že příprava summitu začne v příštích dnech telefonátem ministrů zahraničí obou zemí Sergeje Lavrova a Rubia. Vrcholná schůzka se může uskutečnit v Budapešti, potvrdil.

Americký prezident Donald Trump

Indie přestane kupovat ruskou ropu. To samé by měla udělat Čína, řekl Trump

Politika

Americký prezident Donald Trump uvedl, že ho indický premiér Naréndra Módí ujistil o tom, že jeho země už nebude kupovat ruskou ropu. Řekl to na tiskové konferenci v Bílém domě s tím, že teď je čas, aby Čína udělala to samé.

ČTK

Přečíst článek

Skvělá zpráva, hlásí Orbán

Maďarský premiér Viktor Orbán, jenž Trumpa dlouhodobě podporuje a v rámci EU má blízko i k Putinovi, na X chystanou schůzku označil za skvělou zprávu pro lidi po celém světě, kteří milují mír. Maďarsko je podle něj připraveno.

Trump ve svém příspěvku také zmínil, že velká část konverzace s Putinem se točila kolem obchodu mezi Ruskem a Spojenými státy po skončení války. Tu Moskva zahájila invazí na Ukrajinu před více než třemi a půl lety.

Americký prezident v posledních dnech Putina opakovaně kritizoval. „Měl jsem velmi dobrý vztah s Vladimirem Putinem, ale prostě nechce skončit tu válku,“ poznamenal Trump tento týden s tím, že neví, proč Putin ve válce pokračuje, když je pro něj špatná.

Po rozhovorech s ruským prezidentem se ale šéf Bílého domu opakovaně vyjadřuje pozitivněji. Podobně tomu bylo i v srpnu po schůzce na Aljašce. Tehdy Trump mluvil o extrémně produktivním jednání, jež přineslo „skvělý pokrok“ a shodu v řadě otázek. K příměří na Ukrajině však zatím tyto diskuze ani telefonické rozhovory nevedly.

Agentura Reuters napsala, že ruské akcie na moskevské burze po dnešním telefonátu amerického a ruského prezidenta stouply.

