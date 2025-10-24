Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Leaders Pozor, vzniká nová aristokracie, varoval zkušený bankéř

Pozor, vzniká nová aristokracie, varoval zkušený bankéř

Axel Weber
By World Economic Forum - Flickr: Opening Press Conference: Axel Weber, CC BY-SA 2.0
nst
nst

Vlivný německý bankéř Axel Weber varoval, že rychlý nástup umělé inteligence zvyšuje nerovnost. Vzniká elita, která na tom bude zásadně profitovat, a zbytek, co tratí.

Bývalý šéf UBS Group a ex-centrální bankéř Axel Weber nevidí budoucnost úplně růžově. Varoval, že nadcházející revoluce v oblasti umělé inteligence může přinést vznik nové globální elity, která bude z rozvoje této technologie těžit nepřiměřeně více než zbytek společnosti.

„Vidíme lidi, kteří z této nové technologie budou profitovat způsobem, jaký jsme dosud neviděli,“ řekl dle Bloombergu Weber, bývalý šéf německé centrální banky, během panelu na Bund Summitu v Šanghaji. „Stejně jako jsme viděli vzestup technologických miliardářů, uvidíme vznik AI aristokratů,“ doplnil.

Dramatické propouštění

Kabinet Donalda Trumpa podporuje rozvoj umělé inteligence bez jakékoli regulace. Kritici mají za to, že nekontrolovaný vzestup může vést k bolestivým společenským změnám, včetně drastického propouštění. Mezi pesimisty se řadí i německý bankéř. Osmašedesátiletý Weber varoval, že AI může způsobit masivní ztráty pracovních míst a prohloubit nerovnost mezi těmi, kdo umějí s AI pracovat, a těmi, které nahradí.

Není jediný, kdo má obavy. Šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardeová už dříve upozornila, že AI může zvýšit nerovnost a narušit evropský sociální model. 

Weber apeluje na vlády, aby vytvářely politiky zaměřené na rekvalifikaci pracovníků, místo aby se spokojily jen se zvyšováním daní pro technologické firmy. „Pokud tohle úděláme špatně, přijdeme o mnohem víc pracovních míst než při kterékoliv předchozí technologické revoluci,“ řekl. Zvláště starší zaměstnanci se podle něj hůře přizpůsobí ekonomice transformované umělou inteligencí.

Budoucnost s AI řeší i Čína. Na stejném panelu vystoupil také Huang Yiping, poradce čínské centrální banky, který rovněž zdůraznil potřebu spravedlivějšího rozdělení ekonomických přínosů AI – zejména prostřednictvím pomoci lidem, kteří kvůli ní přijdou o práci, získat nové dovednosti a prosadit se v nové ekonomice.

AI dotazy osobní

Lidé užívají AI jako kamaráda a rádce. K práci moc ne, ukazují data

Money

Že se velká očekávání o tom, jak umělá inteligence zásadně zvýší produktivitu práce a tedy příjmy firem, zatím nenaplnila, má logiku. Lidé se totiž s AI chatboty, jako je ChatGPT, skamarádili a využívají je více pro osobní účely než k práci. 

tzv

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Lukáš Kovanda: Každý rok stejný podvod. Změna času bere lidem zdraví i peníze

Lukáš Kovanda: Každý rok stejný podvod. Změna času bere lidem zdraví i peníze
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Česko přichází změnou času o 180 miliard korun ročně, i kvůli neblahým dopadům na zdraví, plyne z analýzy London Schoool of Economics. Přitom úspora ze změny činí jen 84 milionů korun, tedy asi 2000krát méně.

O víkendu si opět přetočíme hodiny zpět, z letního na zimní čas. Získáme hodinu spánku navíc, a tak se může zdát, že tentokrát jde o příjemnou změnu. Jenže tato drobná úleva zakrývá větší problém. Celý systém střídání času dvakrát do roka je z ekonomického hlediska dávno překonaný a ze společenského spíš škodlivý než přínosný.

Přechodem na letní čas se ještě před pandemií a válkou v Česku ušetřilo elektřiny asi za 50 milionů korun ročně. Dnes, kdy je cena energie podstatně výš než před několika lety, se úspora elektřiny přepočtená na koruny pohybuje okolo 84 milionů korun ročně.

Úspora se může zdát na první pohled vysoká, ale v měřítku celé republiky je to ekonomicky bezvýznamná částka. Odpovídá přibližně jedné koruně pro člověka s měsíčním příjmem sto tisíc korun. Takový člověk si sotva všimne, že mu koruna přibyla nebo ubyla.

Lukáš Kovanda: Chřipka opět udeří a ekonomiku připraví o desítky miliard. A přitom zcela zbytečně

Názory

Každý podzim se v Česku zvyšuje počet lidí s respiračními onemocněními. Chřipka přitom každoročně vyřadí z práce více než sto tisíc lidí. Jen v roce 2024 bylo podle údajů České správy sociálního zabezpečení vystaveno přes 105 tisíc pracovních neschopenek kvůli chřipce, v průměru na téměř čtrnáct dní. Přitom jedna dávka očkování stojí jen stovky korun a plně jej hradí zdravotní pojišťovny.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Přesto se dvakrát ročně posouvají hodiny. Výzkumy dlouhodobě ukazují, že energetický přínos je zanedbatelný, zatímco společenské a zdravotní dopady jsou hmatatelné – od poklesu produktivity až po zvýšené riziko dopravních nehod či zdravotních problémů v následujících dnech po posunu času.

Výzkum z Londýnské školy ekonomie a politických věd (London School of Economics, LSE) ukazuje, že právě tyto nenápadné změny rytmu snižují životní spokojenost i pracovní výkon. Jen jarní posun o hodinu dopředu podle něj představuje ztrátu blahobytu, kterou lze v podmínkách evropských ekonomik vyjádřit částkou zhruba 754 eur, tedy více než 18 tisíc korun, na osobu ročně. Pokud bychom tento systém opustili, přineslo by to podle výpočtů pro Evropu celkový přínos v řádu stovek miliard eur. V českém měřítku jde o ekvivalent více než 200 miliard korun ročně.

Vzhledem k tomu, že hrubý domácí produkt Česka v přepočtu na osobu v dosahuje v paritě kupní síly měny zhruba 90 procent průměru zemí EU, získáváme adekvátním snížením uvedené sumy 754 eur částku přibližně 679 eur. Ta je tedy podmínkám v Česku ještě blíže. Odpovídá zhruba 16 500 korun na osobu ročně. To je tedy zhruba 180 miliard korun ročně, o které česká ekonomika a její obyvatelstvo dle London School of Economics přichází. Poměříme-li to s uvedeným údajem 84 milionů korun, ztráta české ekonomiky ze změny času je více než 2000krát vyšší než její zisk z ní.

Letní čas měl původně své opodstatnění. V době první světové války, kdy se šetřilo uhlí, dával smysl. Jenže v roce 2025 už energetiku neřídí budíky, ale technologie. Chytré sítě a moderní řízení spotřeby dokážou ušetřit mnohem víc než mechanické posouvání ručiček dvakrát do roka.

Evropa se už jednou rozhodla se střídáním času skončit. Evropský parlament to schválil v roce 2019, ale členské státy se dosud neshodly, zda ponechat natrvalo čas letní, nebo zimní. A tak vše zůstalo při starém. Mezitím se každý rok zbytečně ztrácí energie, produktivita i zdraví lidí.

Každopádně současný systém umělého střídání je nejhorší možný a měli bychom se ho co nejrychleji zbavit.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Související

aMAZON

Lukáš Kovanda: Češi letos spoří nejméně za tři roky. I díky tomu roste ekonomika rychleji

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Zahraniční dluh Česka je rekordní, loni narostl nejvíce za sedm let

Lukáš Kovanda: Zahraniční dluh Česka je rekordní, loni narostl nejvíce za sedm let

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

ERP systém: Klíč k efektivní optimalizaci skladových procesů

Pracovnice ve skladu
iStock
Komerční spolupráce
Komerční spolupráce

Správné řízení skladových procesů je nezbytné pro každou společnost, která se zabývá fyzickými produkty. Chyby v inventáři, zpožděné dodávky či špatné řízení zásob mohou vést k výrazným nákladům a ztrátě zákazníků. V dnešní konkurenční době hledají firmy způsoby, jak zefektivnit a automatizovat své skladové operace. Jedním z nejefektivnějších nástrojů pro tuto optimalizaci je implementace ERP systému. V tomto článku si ukážeme, jak ERP systém Vario pomáhá zlepšit skladové hospodářství a jaké přínosy přináší firmám.

Nejčastější problémy v rámci skladového hospodářství

Pomalejší expedice a nespokojenost zákazníků

Pokud není skladový proces dobře nastavený, může docházet ke zpožděním při expedici zboží. Dlouhé čekací doby na dodání mohou snížit důvěru zákazníků a poškodit reputaci firmy.

Nedostatečný přehled o pohybu zboží

Bez efektivního systému je obtížné sledovat, kde se konkrétní položka nachází, jaký je její stav a kdy je potřeba doplnit zásoby. To vede k neefektivitě a vyšším nákladům na řízení skladu.

Jak ERP systém Vario zlepšuje skladové procesy

Optimalizace objednávek a řízení dodávek

ERP systém propojuje sklad s dalšími firemními odděleními, např. nákupem a prodejem.

Systém automaticky generuje objednávky, když zásoby klesnou pod určitou úroveň, a pomáhá tak předcházet výpadkům zboží.

Efektivnější řízení logistiky a expedice

ERP systém zjednodušuje procesy související s expedicí zboží.

Pomáhá optimalizovat skladové trasy, minimalizovat čekací doby a koordinovat dodávky tak, aby zákazníci dostali své objednávky co nejrychleji.

Integrace s dalšími systémy

Moderní ERP řešení lze integrovat s e-commerce platformami a dalšími systémy, což zajišťuje plynulý tok informací mezi různými částmi firmy.

Tím se eliminuje potřeba duplikace dat a usnadňuje celkové řízení firmy.

Jak ERP systém Vario pomáhá firmám se skladovým hospodářstvím

ERP systém Vario je osvědčeným řešením pro firmy, které chtějí efektivně řídit svůj sklad a optimalizovat logistické procesy.

Tento systém umožňuje snadné propojení skladových operací s účetnictvím, obchodem i e-commerce, čímž výrazně zjednodušuje práci a šetří čas. Jak konkrétně pomáhá ve skladové praxi:

„Ta úspora času je neuvěřitelná. Automatizace procesu zpracování zakázek nám šetří určitě až stovky člověkohodin ročně,“ hodnotí Vario Libor Havránek, marketing manager Yssen Tools.

Výhody Varia v kostce:

  • Přehledné řízení skladových zásob v reálném čase
  • Automatizace procesů a eliminace chyb
  • Rychlejší expedice a optimalizace dodávek
  • Snadná integrace s e-commerce a dalšími systémy
  • Škálovatelnost podle potřeb vaší firmy

Vario pomáhá firmám zefektivnit skladové hospodářství, snížit provozní náklady a zlepšit zákaznickou spokojenost.

Pokud hledáte moderní ERP systém, který vám pomůže s růstem podnikání, Vario je ideální volbou. Neváhejte a vyzkoušejte si bezplatnou demoverzi.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Doporučujeme