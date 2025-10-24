Pozor, vzniká nová aristokracie, varoval zkušený bankéř
Vlivný německý bankéř Axel Weber varoval, že rychlý nástup umělé inteligence zvyšuje nerovnost. Vzniká elita, která na tom bude zásadně profitovat, a zbytek, co tratí.
Bývalý šéf UBS Group a ex-centrální bankéř Axel Weber nevidí budoucnost úplně růžově. Varoval, že nadcházející revoluce v oblasti umělé inteligence může přinést vznik nové globální elity, která bude z rozvoje této technologie těžit nepřiměřeně více než zbytek společnosti.
„Vidíme lidi, kteří z této nové technologie budou profitovat způsobem, jaký jsme dosud neviděli,“ řekl dle Bloombergu Weber, bývalý šéf německé centrální banky, během panelu na Bund Summitu v Šanghaji. „Stejně jako jsme viděli vzestup technologických miliardářů, uvidíme vznik AI aristokratů,“ doplnil.
Dramatické propouštění
Kabinet Donalda Trumpa podporuje rozvoj umělé inteligence bez jakékoli regulace. Kritici mají za to, že nekontrolovaný vzestup může vést k bolestivým společenským změnám, včetně drastického propouštění. Mezi pesimisty se řadí i německý bankéř. Osmašedesátiletý Weber varoval, že AI může způsobit masivní ztráty pracovních míst a prohloubit nerovnost mezi těmi, kdo umějí s AI pracovat, a těmi, které nahradí.
Není jediný, kdo má obavy. Šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardeová už dříve upozornila, že AI může zvýšit nerovnost a narušit evropský sociální model.
Weber apeluje na vlády, aby vytvářely politiky zaměřené na rekvalifikaci pracovníků, místo aby se spokojily jen se zvyšováním daní pro technologické firmy. „Pokud tohle úděláme špatně, přijdeme o mnohem víc pracovních míst než při kterékoliv předchozí technologické revoluci,“ řekl. Zvláště starší zaměstnanci se podle něj hůře přizpůsobí ekonomice transformované umělou inteligencí.
Budoucnost s AI řeší i Čína. Na stejném panelu vystoupil také Huang Yiping, poradce čínské centrální banky, který rovněž zdůraznil potřebu spravedlivějšího rozdělení ekonomických přínosů AI – zejména prostřednictvím pomoci lidem, kteří kvůli ní přijdou o práci, získat nové dovednosti a prosadit se v nové ekonomice.
Že se velká očekávání o tom, jak umělá inteligence zásadně zvýší produktivitu práce a tedy příjmy firem, zatím nenaplnila, má logiku. Lidé se totiž s AI chatboty, jako je ChatGPT, skamarádili a využívají je více pro osobní účely než k práci.
