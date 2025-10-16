Ondřej Vlček založil startup využívající AI pro kyberbezpečnost
Bývalý generální ředitel antivirové firmy Avast Ondřej Vlček založil start-up Aisle, který se bude zabývat kybernetickou bezpečností s využitím umělé inteligence. Firma v utajení rok připravovala produkt, který je schopen autonomně identifikovat, diagnostikovat a po schválení člověkem i opravovat zranitelná místa v komplexních softwarových aplikacích a IT systémech.
„Překotný vývoj AI nám přináší mnoho nových užitečných nástrojů a mění celá odvětví. Co se ale týče oblasti kyberbezpečnosti, tato změna zatím posloužila spíše útočníkům. Aisle chce vrátit trumfy do rukou těch, kteří s těmito útočníky bojují. S naším týmem se pokoušíme vyřešit asi ten úplně nejtěžší kyberbezpečnostní problém, jak rychle a přesně najít a odstranit zranitelná místa ve firemních systémech,“ uvedl Vlček.
Aisle nabízí řešení, které podle něho dramaticky zkracuje dobu potřebnou k opravě zranitelností ze současných týdnů až měsíců na hodiny nebo dokonce minuty. Veškeré opravy jsou ověřovány oproti kontinuálně aktualizovanému AI modelu firemního softwarového prostředí. Aisle funguje na takové škále, že dokáže redukovat nahromaděné množství nevyřešených zranitelných míst z obvyklých stovek tisíc nebo miliónů až k absolutní nule a nacházet bezpečnostní chyby, které jsou pro lidské experty neviditelné, dodal Vlček. Nástroj podle něho testovaly mimo jiné i původem české firmy Productboard, Ataccama a Livesport.
Společnost, kterou Vlček vede, má sídlo v Praze a zahrnuje nyní 40 lidí. Ve vedení je jako provozní ředitelka Jaya Baloo, která měla vedle Avastu na starosti řízení bezpečnosti ve firmách Rapid7 a KPN Telecom. Vedoucím vědeckého týmu je pak třetí zakladatel společnosti, špičkový AI vědec Stanislav Fort. Tým má ve svých řadách seniorní členy s tituly z univerzit jako Stanford, Cambridge, MIT, Caltech a ETH a pracovními zkušenostmi z velkých technologických firem. Technický tým tvoří i členové z Izraele, který je v oblasti kyberbezpečnosti světovou velmocí.
Třetí ročník Good Company Circle Awards (GCC Awards) opět ocenil firmy, podnikatele, média i neziskové projekty, které dokazují, že úspěch a odpovědnost mohou jít ruku v ruce. Cílem ocenění je vyzdvihnout ty, kteří svými aktivitami přinášejí skutečnou společenskou změnu. V závěru akce byla předána také cena Grand Prix GCC Awards 2025, kterou získal projekt Elpida & Ambiente: kavárna, kde obsluhují senioři.
GCC Awards 2025: Zvítězily Česká televize a Kapka naděje s dokumentem o dětské duši a projekt Click and Feed
Filantropie
